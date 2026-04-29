Москва обяви превземане на две села в Североизточна Украйна

Руските сили са установили контрол над две села в Североизточна Украйна, съобщиха държавни информационни агенции, позовавайки се на Министерството на отбраната на Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Става дума за две населени места с едно и също име - Новодмитривка, разположени съответно в Сумска област на север и в Донецка област на изток.

Информацията, изнесена от руската страна, не може да бъде потвърдена чрез независими източници, отбелязва Reuters.

Междувременно по-рано беше съобщено, че при руски въздушни удари в Сумска област е загинала една жена, а двама души са били ранени.