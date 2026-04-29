Новини
Свят »
Германия »
Мерц увери, че отношенията му с Тръмп остават добри въпреки критиките

29 Април, 2026 14:55 444 3

  • фридрих мерц-
  • доналд тръмп-
  • критики-
  • иран-
  • отношения

Германският канцлер заяви, че личният диалог с американския президент не е засегнат, след като Тръмп го разкритикува за позицията му за войната в Иран

Мерц увери, че отношенията му с Тръмп остават добри въпреки критиките - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Отношенията между германския канцлер Фридрих Мерц и американския президент Доналд Тръмп остават добри, заяви самият Мерц, въпреки публичен обмен на критики между двамата по темата за войната в Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„От моя гледна точка личните ми отношения с американския президент остават добри. Още от самото начало обаче изразих съмнения относно това какво точно започва с войната в Иран. Затова беше важно да го подчертая“, посочи Мерц.

Коментарът му идва след като Тръмп отправи критика към германския канцлер за негови изказвания по конфликта в Иран. В публикация в социалните мрежи американският президент заяви, че Мерц „не си дава сметка какво говори“.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тцтцтц

    2 1 Отговор
    Тоя само ходи и ръси некви неадекватни коментари Малево надясно😂

    15:01 29.04.2026

  • 2 Фридрих има мерак

    2 0 Отговор
    Ако Иран може да има атомна бомба , защо и на Германия да не е позволено да има? Фридрих , Фридрих ???

    15:08 29.04.2026

  • 3 Баце,

    3 0 Отговор
    Ти инфантилния идиот тръмп го остави!
    Как са ти отношенията с дoйчoвцитe? Рейтинга ти отлепи ли от нулата?

    15:24 29.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания