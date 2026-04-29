Мерц увери, че отношенията му с Тръмп остават добри въпреки критиките

Отношенията между германския канцлер Фридрих Мерц и американския президент Доналд Тръмп остават добри, заяви самият Мерц, въпреки публичен обмен на критики между двамата по темата за войната в Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„От моя гледна точка личните ми отношения с американския президент остават добри. Още от самото начало обаче изразих съмнения относно това какво точно започва с войната в Иран. Затова беше важно да го подчертая“, посочи Мерц.

Коментарът му идва след като Тръмп отправи критика към германския канцлер за негови изказвания по конфликта в Иран. В публикация в социалните мрежи американският президент заяви, че Мерц „не си дава сметка какво говори“.