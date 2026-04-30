Очаква се Москва да обяви конкретните дати и часове за примирието по случай Деня на победата

Конкретните дати и часове за прекратяване на огъня по случай Деня на победата ще бъдат обявени, заяви пред ТАСС прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

Вчера руският президент Владимир Путин, по време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви готовността си да обяви прекратяване на огъня за честванията на Деня на победата.

Тръмп активно подкрепи инициативата, отбелязвайки, че празникът отбелязва общата победа над нацизма във Втората световна война. Американският президент е отбелязал, че това би спряло ненужната загуба на човешки животи.

Основните акценти от телефонния разговор между двамата акцентира и върху конфликта с Иран.

Путин е представил идеи за решаване на спора около иранската ядрена програма и е приветствал решението на САЩ да удължат примирието с Иран. Той е предупредил за тежки последици, ако се стигне до подновяване на военните действия от страна на САЩ и Израел.

Тръмп е изразил оптимизъм, че конфликтите в Украйна и Иран могат да приключат по "сходен график" и че споразумение за край на войната в Украйна е близо.

Двамата лидери са обсъдили перспективи за съвместни икономически и енергийни проекти.

Разговорът е продължил около час и половина и е описан от двете страни като "конструктивен" и "съществен".

Тръмп съобщи за детайлите по време на среща с астронавтите от мисията Artemis II в Овалния кабинет.