Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Очаква се Москва да обяви конкретните дати и часове за примирието по случай Деня на победата

30 Април, 2026 03:56, обновена 30 Април, 2026 04:03

  • песков-
  • путин-
  • тръмп-
  • примирие-
  • украйна-
  • русия

Вчера Владимир Путин изрази готовност пред Доналд Тръмп за прекратяване на огъня по време на честванията за победата над Германия от 9 май 1945 г.

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Конкретните дати и часове за прекратяване на огъня по случай Деня на победата ще бъдат обявени, заяви пред ТАСС прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

Вчера руският президент Владимир Путин, по време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви готовността си да обяви прекратяване на огъня за честванията на Деня на победата.

Тръмп активно подкрепи инициативата, отбелязвайки, че празникът отбелязва общата победа над нацизма във Втората световна война. Американският президент е отбелязал, че това би спряло ненужната загуба на човешки животи.

Основните акценти от телефонния разговор между двамата акцентира и върху конфликта с Иран.

Путин е представил идеи за решаване на спора около иранската ядрена програма и е приветствал решението на САЩ да удължат примирието с Иран. Той е предупредил за тежки последици, ако се стигне до подновяване на военните действия от страна на САЩ и Израел.

Тръмп е изразил оптимизъм, че конфликтите в Украйна и Иран могат да приключат по "сходен график" и че споразумение за край на войната в Украйна е близо.

Двамата лидери са обсъдили перспективи за съвместни икономически и енергийни проекти.

Разговорът е продължил около час и половина и е описан от двете страни като "конструктивен" и "съществен".

Тръмп съобщи за детайлите по време на среща с астронавтите от мисията Artemis II в Овалния кабинет.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с коня е платен трoл

    2 0 Отговор
    Тръмп вече не дава оръжие и няма думата да си гледа Иран.

    04:08 30.04.2026

  • 2 Кирило Буданов, разведчик

    2 0 Отговор
    Русия обявява едностранно примирие !!!
    Би било глупаво Украйна да не се възползва и подкара Туапсе ☝️

    04:19 30.04.2026

  • 3 Ласи

    0 1 Отговор
    И с кво е по различна покрайна от Русия, като са засегнали два Владимира на президентски стол?

    04:26 30.04.2026

  • 4 гумата

    1 1 Отговор
    Мисля, че руснаците може да кажат, че ням да стрелят, но ще стрелят, защото друго не могат и не ги интересува. Такива лоши неща направиха, че е безсмислено да говорят, че ще спрат да стрелят по някое време.

    04:32 30.04.2026

  • 5 Копейкин

    2 1 Отговор
    Ха хааа! Фашистите молят за примирие за Деня на победата.Иначе късокракия гном няма да може да изпълзи от бункера..

    04:34 30.04.2026

  • 6 хихи

    0 0 Отговор
    "Тръмп активно подкрепи инициативата, отбелязвайки, че празникът отбелязва общата победа над нацизма във Втората световна война. "
    Кодзилата като го е прочела трябва да е абортирала... Ще трябва с "доброволен труд" да възстановява Паметника на Съветската Армия

    04:41 30.04.2026

  • 7 Накратко за разговора

    3 0 Отговор
    Рептилът Кирил Дмитриев направи фалшива оферта на Стив Уиткоф преди 2 месеца ,която представлява колосално икономическо изкушение за Тръмп и е на стойност над 14 трилиона долара под формата на съвместни проекти за добив на ресурси в Арктика и мащабни инфраструктурни концесии за американски компании. Путин на практика предлага на Тръмп да замени военната подкрепа за Украйна с „бизнес съюз на века“, който включва връщане на долара в руската енергетика и огромен пазарен дял за САЩ в замяна на вдигане на санкциите и признаване на новите териториални реалности.

    04:46 30.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания