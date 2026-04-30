The Wall Street Journal: Вашингтон създава нова коалиция за Ормузкия проток след отказа на Лондон, Париж и Токио

Американската администрация се е обърнала към други страни с покана да се присъединят към нова международна коалиция за осигуряване на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според тях, Държавният департамент е изпратил информация до американските посолства за новата морска инициатива и е поискал от дипломатите да насърчат чуждестранните правителства да се присъединят. Според изданието, новата коалиция, водена от САЩ, ще помогне на участниците да обменят информация, да координират дипломатическите си усилия и да прилагат санкции. Въпреки че не се очаква новата коалиция да бъде с военен характер, в телеграма, изпратена до американските посолства, Държавният департамент е посъветвал да се поканят представители на други страни да станат „дипломатически и/или военни партньори“.

САЩ вече са канили страни да се присъединят към планирана международна коалиция за осигуряване на корабоплаването в Ормузкия проток. В средата на март президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че страните, получаващи петрол през Ормузкия проток, трябва да осигурят преминаването на търговски кораби през него и призова Обединеното кралство, Китай, Южна Корея, Франция и Япония, наред с други, да го направят.

Както съобщиха американските медии обаче, инициативата на САЩ се оказа неуспешна. Впоследствие президентът заяви, че Вашингтон не се нуждае от помощ с Иран.