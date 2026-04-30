The Wall Street Journal: Вашингтон създава нова коалиция за Ормузкия проток след отказа на Лондон, Париж и Токио

30 Април, 2026 04:04, обновена 30 Април, 2026 04:11 712 5

Държавният департамент е поискал от американските дипломатите да насърчат чуждестранните правителства да се присъединят

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската администрация се е обърнала към други страни с покана да се присъединят към нова международна коалиция за осигуряване на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според тях, Държавният департамент е изпратил информация до американските посолства за новата морска инициатива и е поискал от дипломатите да насърчат чуждестранните правителства да се присъединят. Според изданието, новата коалиция, водена от САЩ, ще помогне на участниците да обменят информация, да координират дипломатическите си усилия и да прилагат санкции. Въпреки че не се очаква новата коалиция да бъде с военен характер, в телеграма, изпратена до американските посолства, Държавният департамент е посъветвал да се поканят представители на други страни да станат „дипломатически и/или военни партньори“.

САЩ вече са канили страни да се присъединят към планирана международна коалиция за осигуряване на корабоплаването в Ормузкия проток. В средата на март президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че страните, получаващи петрол през Ормузкия проток, трябва да осигурят преминаването на търговски кораби през него и призова Обединеното кралство, Китай, Южна Корея, Франция и Япония, наред с други, да го направят.

Както съобщиха американските медии обаче, инициативата на САЩ се оказа неуспешна. Впоследствие президентът заяви, че Вашингтон не се нуждае от помощ с Иран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ПРЕДЛАГАМ ДА ПРАТИМ ПАРАХОДА РАДЕЦКИ
    .....
    ИМА ОПИТ С БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ :)

    04:18 30.04.2026

  • 2 Путин

    1 1 Отговор
    Аз държах парите на Русийчицата в западни банки, за да ги изземат. Защото съм таксиджия, каъо купейките.

    04:29 30.04.2026

  • 3 хихи

    1 0 Отговор
    е Ганю(Гюру), как така е пропуснал да се присъедини към Шаровата чета и да предложи рота теляци....

    04:31 30.04.2026

  • 4 Лост

    1 0 Отговор
    И пожарния катер "Баба Пена" от едновремешното поделение в Созопол, дето дърпаше мишените по време на ученията.Даже веднъж го бяха объркали с мишените и му пуснаха един картечен откос.

    04:39 30.04.2026

  • 5 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакви американци не са ми притрябвали. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    04:55 30.04.2026