Сиймор Хърш: Тръмп вече не вярва на Израел, смята, че Нетаняху го е подвел за Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е загубил доверие в Израел и смята, че израелският премиер Бенямин Нетаняху го е подвел по отношение на Иран, заяви американският журналист и носител на наградата „Пулицър“ Сиймор Хърш в блога си в платформата Substack.

„Казаха ми, че президентът „вече не вярва на Израел“, написа той, позовавайки се на информация от израелски източник. Американският лидер, отбеляза журналистът, сега смята, че Нетаняху го е подвел относно вероятността за успех на американско-израелската военна операция срещу Иран, чиято цел беше радикална промяна на властта в Ислямската република.

Ръководителят на Белия дом, отбеляза Хърш, не споделя „екзистенциалната загриженост“ на Израел относно необходимостта от унищожаване или неутрализиране“ на запасите от обогатен уран на Иран. „Иран, като член на световния ядрен клуб, може да представлява екзистенциална заплаха за израелското ръководство, но не и за президента на Съединените щати“, подчерта журналистът.

На свой ред властите на еврейската държава, пише той, са „изключително разочаровани от Тръмп“, тъй като смятат, че той „е демонстрирал желание да игнорира израелските интереси и стремежи“.

Държавният глава на САЩ подкопавал процеса на преговори с Техеран, тъй като той "веднага" разпространява всяка стъпка в социалните мпежи.