Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Сиймор Хърш: Тръмп вече не вярва на Израел, смята, че Нетаняху го е подвел за Иран

Сиймор Хърш: Тръмп вече не вярва на Израел, смята, че Нетаняху го е подвел за Иран

30 Април, 2026 05:15, обновена 30 Април, 2026 05:23 1 863 13

  • сиймор хърш-
  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняхуизраел-
  • сащ-
  • иран

Тел Авив също е разочарован от американския президент, отбелязва журналистът

Сиймор Хърш: Тръмп вече не вярва на Израел, смята, че Нетаняху го е подвел за Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е загубил доверие в Израел и смята, че израелският премиер Бенямин Нетаняху го е подвел по отношение на Иран, заяви американският журналист и носител на наградата „Пулицър“ Сиймор Хърш в блога си в платформата Substack.

„Казаха ми, че президентът „вече не вярва на Израел“, написа той, позовавайки се на информация от израелски източник. Американският лидер, отбеляза журналистът, сега смята, че Нетаняху го е подвел относно вероятността за успех на американско-израелската военна операция срещу Иран, чиято цел беше радикална промяна на властта в Ислямската република.

Ръководителят на Белия дом, отбеляза Хърш, не споделя „екзистенциалната загриженост“ на Израел относно необходимостта от унищожаване или неутрализиране“ на запасите от обогатен уран на Иран. „Иран, като член на световния ядрен клуб, може да представлява екзистенциална заплаха за израелското ръководство, но не и за президента на Съединените щати“, подчерта журналистът.

На свой ред властите на еврейската държава, пише той, са „изключително разочаровани от Тръмп“, тъй като смятат, че той „е демонстрирал желание да игнорира израелските интереси и стремежи“.

Държавният глава на САЩ подкопавал процеса на преговори с Техеран, тъй като той "веднага" разпространява всяка стъпка в социалните мпежи.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    2 10 Отговор
    Аз вярвам на Тръмп. Всички колеги от оиацата в Петербург също вярват.

    05:30 30.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Това

    12 1 Отговор
    и гаргите по дърветата го знаят ! Но щом се е оставил "най + добрия му приятел Бени" да го подведе , да се пръждосва и да му се търси отговорност за всичко , а то няма цена и прошка - нито от природата , нито от огромния брой жертви .

    05:34 30.04.2026

  • 4 Анонимеб

    2 0 Отговор
    Браво

    05:35 30.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 нннн

    10 1 Отговор
    Tръмп е вярвал на евpeина Нетаняху? Това е още едно доказателство за неговата лyдocт.

    06:18 30.04.2026

  • 7 Този журналист откри

    10 1 Отговор
    топлата вода! Това, че евреите го изпързаляха, е известно и на бебетата, щото сами срещу Иран не можеха да направят кой знае какво, и затова извикаха бате да им помогне... А резултатът е една дупка в морето и световна енергийна криза, чиито край не се вижда при тая политика, която води Големият Бял Изкуфял Баща отвъд океана...

    Коментиран от #11

    06:44 30.04.2026

  • 8 Хаха

    5 0 Отговор
    "подвел" го бил. Трампо вярно, че е възрастно дете, но около него има много възрастни, зрели хора.

    06:45 30.04.2026

  • 9 Няма значение

    6 0 Отговор
    Дали Тръмп вярва или не на Нетаняху. Израел имат силно лоби в САЩ, а зет му е от еврейски произход. Това е ясно на всички, което прави стойността на тази новина незначителна.

    Коментиран от #10, #12

    06:46 30.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Този журналист откри":

    Сащ и Израел разбомбиха аятоласите. Сега ги държат за гушата в залива. Или дават урана или пак ги почват.

    07:14 30.04.2026

  • 12 Не ми е ясно

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Няма значение":

    Я си продължи мисълта!

    Иначе отдавна се разбра, че Ванс е бил бесен, че Мосад са изпързаляли Тръмп с грешна информация, че всичко са подготвили и след първия удар с елиминирането на ръководството, народа щял да се вдигне и всичко да приключи за дни. Пиешеше го западните медии, но бързо млъкнаха за това.

    07:14 30.04.2026

  • 13 Коста

    1 0 Отговор
    Щом евреите са разочаровани от Дедо Тчръмпи лудото куче, да предположим какво се случва с такива хора...

    07:15 30.04.2026