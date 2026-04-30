Сиймор Хърш: Тръмп вече не вярва на Израел, смята, че Нетаняху го е подвел за Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е загубил доверие в Израел и смята, че израелският премиер Бенямин Нетаняху го е подвел по отношение на Иран, заяви американският журналист и носител на наградата „Пулицър“ Сиймор Хърш в блога си в платформата Substack.
„Казаха ми, че президентът „вече не вярва на Израел“, написа той, позовавайки се на информация от израелски източник. Американският лидер, отбеляза журналистът, сега смята, че Нетаняху го е подвел относно вероятността за успех на американско-израелската военна операция срещу Иран, чиято цел беше радикална промяна на властта в Ислямската република.
Ръководителят на Белия дом, отбеляза Хърш, не споделя „екзистенциалната загриженост“ на Израел относно необходимостта от унищожаване или неутрализиране“ на запасите от обогатен уран на Иран. „Иран, като член на световния ядрен клуб, може да представлява екзистенциална заплаха за израелското ръководство, но не и за президента на Съединените щати“, подчерта журналистът.
На свой ред властите на еврейската държава, пише той, са „изключително разочаровани от Тръмп“, тъй като смятат, че той „е демонстрирал желание да игнорира израелските интереси и стремежи“.
Държавният глава на САЩ подкопавал процеса на преговори с Техеран, тъй като той "веднага" разпространява всяка стъпка в социалните мпежи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
05:30 30.04.2026
3 Това
05:34 30.04.2026
4 Анонимеб
05:35 30.04.2026
6 нннн
06:18 30.04.2026
7 Този журналист откри
Коментиран от #11
06:44 30.04.2026
8 Хаха
06:45 30.04.2026
9 Няма значение
Коментиран от #10, #12
06:46 30.04.2026
11 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #7 от "Този журналист откри":Сащ и Израел разбомбиха аятоласите. Сега ги държат за гушата в залива. Или дават урана или пак ги почват.
07:14 30.04.2026
12 Не ми е ясно
До коментар #9 от "Няма значение":Я си продължи мисълта!
Иначе отдавна се разбра, че Ванс е бил бесен, че Мосад са изпързаляли Тръмп с грешна информация, че всичко са подготвили и след първия удар с елиминирането на ръководството, народа щял да се вдигне и всичко да приключи за дни. Пиешеше го западните медии, но бързо млъкнаха за това.
07:14 30.04.2026
13 Коста
07:15 30.04.2026