Пентагонът разкри съдбата на $400-те милиона, предназначени за Украйна

30 Април, 2026 06:14, обновена 30 Април, 2026 07:18 1 386 4

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

400-те милиона долара, одобрени от Конгреса на Съединените щати за помощ за Украйна, са отпуснати от Пентагона „за укрепване на европейските способности“.

Това каза министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет по време на изслушване в Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите. Шефът на Пентагона не навлезе в подробности, съобщава Bloomberg, цитирана от УНИАН.

„Тези средства бяха отпуснати за укрепване на европейските способности и към вчерашна дата са преведени“, заяви Хегсет.

Временно изпълняващият длъжността контрольор на Пентагона Джулс Хърст, който също свидетелства пред комисията на Камарата на представителите, заяви, че средствата все още не са разпределени по договора и как ще бъдат използвани ще зависи от това какво отбранително оборудване изберат да закупят украинците.

По-рано американският сенатор Мич Макконъл, който председателства Комисията по бюджетни кредити за отбрана на Сената, заяви, че 400-те милиона долара помощ, одобрена за Украйна, „събират прах в Пентагона“.

„Когато членовете на Комисията по бюджетни кредити на Сената поискаха разяснения от аналитичния отдел на ведомството, ръководен от заместник-секретаря Елбридж Колби, им беше отказан отговор“, се казва в статия на Макконъл за The Washington Post.

SIPRI съобщава, че военните разходи на САЩ са спаднали рязко поради края на помощта за Украйна. Спадът е от 7,5%. Отбелязва се също, че през предходните три години финансирането от САЩ за Украйна е възлизало на 127 милиарда долара.

Междувременно стана ясно, че Украйна и Норвегия ще произвеждат съвместно дронове. Няколко хиляди безпилотни летателни апарата ще бъдат произведени в Норвегия и всички продукти, произведени по проекта, ще бъдат прехвърлени на украинските отбранителни сили. Очаква се да бъдат произведени няколко хиляди дрона mid-strike.


  • 1 Помагат

    3 4 Отговор
    Хората

    Коментиран от #2

    06:43 30.04.2026

  • 2 Те хубаво

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Помагат":

    помагат с напечатани хартийки/долари/ , а ние със съдрания си оголен задн.к , като нямаме пари за деца , старци и......... .

    Коментиран от #4

    06:50 30.04.2026

  • 3 Пари за Украйна

    3 5 Отговор
    До пълния разгром на пълчищата Путинови.

    06:50 30.04.2026

  • 4 Я пъ тоа

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Те хубаво":

    Ти ако немаш паре, други имат....

    06:50 30.04.2026