Израел спря хуманитарна флотилия за Газа в международни води край Гърция

Израелските сили са прехванали корабите от втората хуманитарна флотилия, насочена към ивицата Газа, докато плавателните съдове са се намирали в международни води край бреговете на Гърция. Това съобщиха организаторите на мисията, цитирани от Ройтерс, които определиха действията като поредна демонстрация на „израелска безнаказаност“, предава БТА.

Флотилията, натоварена с помощи за палестинското население, отплава от Барселона на 12 април с намерението да пробие израелската морска блокада около Газа.

По данни на организацията „Глоубъл Сумуд“, корабите са били спрени и задържани от израелските сили на стотици километри от самата палестинска територия.

„Това е пиратство“, заявиха от групата в официална позиция, като подчертаха, че става дума за незаконно задържане на цивилни в открито море край Крит.

Според организаторите Израел е действал извън пределите на собствената си юрисдикция и на практика е наложил контрол върху част от Средиземно море в близост до европейските брегове.

„Нито една държава няма право да окупира международни води, но Израел направи точно това“, посочват още от „Глоубъл Сумуд“.

От израелска страна реакцията бе коренно различна.

Постоянният представител на Израел в ООН Дани Данон заяви, че плавателните съдове са били спрени малко преди да навлязат в зона, контролирана от Израел.

В публикация в социалната мрежа X той похвали действията на израелската армия, като подчерта, че военнослужещите са реагирали „с професионализъм и отдаденост“ срещу група, която определи като „заблудени агитатори, търсещи внимание“.

Това не е първи подобен случай.

През октомври миналата година израелските военни спряха предишна флотилия, организирана от същата инициатива, докато тя също се опитваше да достигне Газа. Тогава бяха арестувани шведската активистка Грета Тунберг и над 450 други участници.

Израел продължава да контролира изцяло достъпа до ивицата Газа и отхвърля обвиненията, че възпрепятства снабдяването на над двата милиона жители на анклава.

Палестински представители и международни хуманитарни организации обаче настояват, че помощите, които достигат до територията, остават крайно недостатъчни въпреки договореното примирие през октомври и обещаното увеличаване на доставките.