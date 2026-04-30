Великобритания създава нови европейски военноморски сили срещу руската заплаха

Великобритания се е съгласила да участва в създаването на съвместни военноморски сили заедно с още девет европейски държави с цел противодействие на бъдещи заплахи от Русия в северните морски райони. Това съобщи началникът на Кралския флот, цитиран от „Гардиън“, предава News.bg.
По думите на генерал сър Гуин Дженкинс, въпреки продължаващото напрежение в Близкия изток, включително блокирането на Ормузкия проток след конфликта между САЩ и Израел с Иран, основният стратегически риск за Европа остава Русия.
Той посочи, че страните от Съвместните експедиционни сили (JEF) са подписали декларация за създаване на „многонационални морски сили“, които ще действат като допълваща структура към НАТО.
В инициативата участват Обединеното кралство, Нидерландия и държавите от Скандинавия и Балтика, а Канада също обмисля присъединяване. Съединените щати не са част от формата.
Според британския военен командващ, руската активност в северните морски зони се е увеличила значително през последните години, включително чрез използване на подводници и кораби, за които Лондон твърди, че следят критична инфраструктура.
Великобритания твърди още, че е регистриран ръст на руски морски инциденти и навлизания в британски води, както и движение на санкционирани танкери, свързвани с т.нар. „сенчест флот“.
Лондон е обсъждал възможността за по-твърди мерки срещу подобни плавателни съдове, но засега не е пристъпил към конфискации.
Междувременно Русия е изпращала военни кораби като ескорт на санкционирани танкери при преминаване през стратегически маршрути, което допълнително засилва напрежението в региона.
Според британските власти през последните месеци десетки санкционирани танкери са преминали през британски води въпреки засиления контрол.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Моля
2 кой мy дpeмe
3 Уффф
4 ДрайвингПлежър
Гнусно е да си европеец и северо-атлантик и цял свят вече го знае
5 си дзън
6 1001
7 Ние с гайдите
8 Смешковците от ЕС
До коментар #1 от "Моля":Колко девизии има ЕС?
Сигурно ще пращат деца от Изт. Европа на фронта. Както каза Стармър : Наши синове няма да умират срещу Русия. А чии?
Европа е много глЮпава.
9 Гого
До коментар #5 от "си дзън":кога европейците са рязали ръце на деца в Африка. Прочети за Леополд.
10 1002
До коментар #6 от "1001":Глупаците 13 години превземат Донбас
11 Чарлз
12 Ол1гофрен,
До коментар #9 от "Гого":Чувал ли си за алеутите?
13 Чърчил
14 Летописец
До коментар #10 от "1002":Точно ! Забраниха руските книги и музика , забраниха Православната църква , че имала общо с Русия , забраниха български и руски имена на новородени , нацистките им отряди от Десен сектор и Азов избиваха цивилни рускоезични , жени и деца ... И въпреки , че целия запад ги въоръжава и излива милиарди , си карибската хунта е ...доникъде . 🤔
15 Мнение
16 ами
17 Летописец
До коментар #14 от "Летописец":УКРАИНСКАТА хунта - 13 години от преврата Майдан .
18 Оги
До коментар #12 от "Ол1гофрен,":Да, нещо по лесно. За коренното население на латинска и северна америка чувал ли си нещо!
19 Жорко
До коментар #15 от "Мнение":О Америка е много велика особено сега!!!
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мнение
До коментар #19 от "Жорко":Циркът с Иран всъщност цели фалирането на ЕС, който ще купува всички стратегически суровини не от Русия или Китай, а именно от САЩ. Под хаоса на Тръмп, всъщност се следва стара стратегия на Никсън.
22 По точно
До коментар #8 от "Смешковците от ЕС":Не! Ще изпращат децата и внуците на руските управляващи, които все още не са изгонени от Европа.
23 Мокой
24 Защо
До коментар #21 от "Мнение":тогава нещата не се случват!
25 Демек
До коментар #22 от "По точно":укрите, които хрантути цяла Европа. Но тях Мерц обеща да ги върне в 404, че били на привършване.😁
26 ДрайвингПлежър
До коментар #5 от "си дзън":Не си особено интелигентен? А?! И хич те няма в историята ;)
За сведение над 60 държави (67 ако си спомням правилно) имат специален ден, в който празнуват края на Малобританското колониално владичество като национален празник - и нито една от Русия... Няма нация освен малобританската убила толкова много народ, по всякакви нечовешки начини, колкото Британците "в името на короната".
Дори днес едни от най-бедните държави в света, плащат безумни репарации на Чарлс и Камила, за това, че са се освободили от владичеството им. И тези най-бедни нации са такива И ЗА ТОВА, че делят от хляба си, за да може Негово Височество да си вее работата в лукс и са се радва на педофилските си хобита...
Та другарю атлантик - дай да пробваш пак с тая лоша Русия, че нещо не фата дикиш ;)
27 баба Меца
28 Титаник
29 НЕ Е ДАЛЕЧ ВРЕМЕТО
30 Емил Стефанов
31 Владимир Путин, президент
Сега ставам и не съм в час.
Рассия все, падна ли най-сетне ?
32 Ами всъщност
До коментар #21 от "Мнение":Може така да му се иска на Тръмп обаче америката не разполага с достатъчно ресурси за да продава всичко необходимо на европата. Без търговия с Русия и Китай западът е загинал до 1 година.
33 Че то
До коментар #22 от "По точно":в Манглия има ли бели?
34 Тиква
35 Ти си
Хайде спрете се на една теза защото това ващо вече си е чиста шизофрения ...
36 КОМЕНТАР
37 Про стачка
До коментар #30 от "Емил Стефанов":А бе ти явно си някакво теле което и от зоб не разбира - небила Англия в ЕС! Явно за теб с промитият ти мозък щом накой каже Европа за теб автоматично означава ЕС . Аман от неграмотници във форума!
38 ТЕСТВАТ ТЕ ГЛУП.КО
