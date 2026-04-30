Великобритания създава нови европейски военноморски сили срещу руската заплаха

Великобритания създава нови европейски военноморски сили срещу руската заплаха

30 Април, 2026 09:26 1 416 38

Десет държави от Северна Европа ще изградят общи морски сили като допълнение към НАТО, на фона на засилено руско присъствие в северните води

Великобритания създава нови европейски военноморски сили срещу руската заплаха - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Великобритания се е съгласила да участва в създаването на съвместни военноморски сили заедно с още девет европейски държави с цел противодействие на бъдещи заплахи от Русия в северните морски райони. Това съобщи началникът на Кралския флот, цитиран от „Гардиън“, предава News.bg.

По думите на генерал сър Гуин Дженкинс, въпреки продължаващото напрежение в Близкия изток, включително блокирането на Ормузкия проток след конфликта между САЩ и Израел с Иран, основният стратегически риск за Европа остава Русия.

Той посочи, че страните от Съвместните експедиционни сили (JEF) са подписали декларация за създаване на „многонационални морски сили“, които ще действат като допълваща структура към НАТО.

В инициативата участват Обединеното кралство, Нидерландия и държавите от Скандинавия и Балтика, а Канада също обмисля присъединяване. Съединените щати не са част от формата.

Според британския военен командващ, руската активност в северните морски зони се е увеличила значително през последните години, включително чрез използване на подводници и кораби, за които Лондон твърди, че следят критична инфраструктура.

Великобритания твърди още, че е регистриран ръст на руски морски инциденти и навлизания в британски води, както и движение на санкционирани танкери, свързвани с т.нар. „сенчест флот“.

Лондон е обсъждал възможността за по-твърди мерки срещу подобни плавателни съдове, но засега не е пристъпил към конфискации.

Междувременно Русия е изпращала военни кораби като ескорт на санкционирани танкери при преминаване през стратегически маршрути, което допълнително засилва напрежението в региона.

Според британските власти през последните месеци десетки санкционирани танкери са преминали през британски води въпреки засиления контрол.


  • 1 Моля

    58 10 Отговор
    Какви Европейски сили щяла да сформира. Тя нали напусна Европейския съюз, какво пак рови да засилва напрежението! Не се спряха тези отпадъци!

    Коментиран от #8

    09:31 30.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    43 7 Отговор
    малобритания не е у ес

    09:31 30.04.2026

  • 3 Уффф

    49 10 Отговор
    4 години подстрекават глупава Покрайна , 54 държави се мъчат и все не могат да победят тази пуста слаба Русия., на която оръжията,ПВО свършиха и Путин умрЕ няколко пъти.

    09:32 30.04.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    43 10 Отговор
    Самата Русия почти няма военоморски сили, защото Русия рядко напуска собствената си територия... но малобританците създават сили срещу нещо несъществуващо...
    Гнусно е да си европеец и северо-атлантик и цял свят вече го знае

    Коментиран от #20

    09:34 30.04.2026

  • 5 си дзън

    12 42 Отговор
    Основният проблем в света винаги е бил руската алчност.

    Коментиран от #9, #26

    09:34 30.04.2026

  • 6 1001

    34 8 Отговор
    Глупаците искат да управляват света.

    Коментиран от #10

    09:34 30.04.2026

  • 7 Ние с гайдите

    34 10 Отговор
    Оста Англичани - турци - евреи е заместителят на Рим - Берлин - Токио , която си формира силите срещу Русия . Но не пряко ! Вероятно ще разчита на източноевропейските полезни и диоти .

    09:35 30.04.2026

  • 8 Смешковците от ЕС

    35 9 Отговор

    До коментар #1 от "Моля":

    Колко девизии има ЕС?
    Сигурно ще пращат деца от Изт. Европа на фронта. Както каза Стармър : Наши синове няма да умират срещу Русия. А чии?
    Европа е много глЮпава.

    Коментиран от #22

    09:36 30.04.2026

  • 9 Гого

    29 4 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    кога европейците са рязали ръце на деца в Африка. Прочети за Леополд.

    Коментиран от #12

    09:36 30.04.2026

  • 10 1002

    10 26 Отговор

    До коментар #6 от "1001":

    Глупаците 13 години превземат Донбас

    Коментиран от #14

    09:37 30.04.2026

  • 11 Чарлз

    19 5 Отговор
    Дебили, сър.

    09:38 30.04.2026

  • 12 Ол1гофрен,

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Гого":

    Чувал ли си за алеутите?

    Коментиран от #18

    09:39 30.04.2026

  • 13 Чърчил

    9 4 Отговор
    Бритие са номер едно в създаването на разни такива джаджи.По-добри от американците даже.

    09:41 30.04.2026

  • 14 Летописец

    25 8 Отговор

    До коментар #10 от "1002":

    Точно ! Забраниха руските книги и музика , забраниха Православната църква , че имала общо с Русия , забраниха български и руски имена на новородени , нацистките им отряди от Десен сектор и Азов избиваха цивилни рускоезични , жени и деца ... И въпреки , че целия запад ги въоръжава и излива милиарди , си карибската хунта е ...доникъде . 🤔

    Коментиран от #17

    09:43 30.04.2026

  • 15 Мнение

    11 21 Отговор
    Защо не. Политическото ръководство на Русия е слабо, корумпирано и некадърно, водещо четвърта година "тридневна" операция. На практика нито една от целите на Путин не е постигната. Украйна се превърна в ултранацистка, въоръжена до зъби и скоро с наляти още 80 милиарда евро, която вечно ще воюва с Русия. Финландия влезе в НАТО, самото НАТО се разширява, вместо да се върне в границите от 1991 г. Путин, Песков, Лавров и Захариева са позор за външната политика на Русия. От Освободител на Европа и респектираща държава, тези превърнаха Русия в посмешище, на която масово се подиграват.

    Коментиран от #19

    09:45 30.04.2026

  • 16 ами

    7 7 Отговор
    ха ха ха - новите военоморски сили ще бъдат под командването на украина и зеленски като най опитни във воюването с русия

    09:45 30.04.2026

  • 17 Летописец

    15 8 Отговор

    До коментар #14 от "Летописец":

    УКРАИНСКАТА хунта - 13 години от преврата Майдан .

    09:45 30.04.2026

  • 18 Оги

    20 3 Отговор

    До коментар #12 от "Ол1гофрен,":

    Да, нещо по лесно. За коренното население на латинска и северна америка чувал ли си нещо!

    09:46 30.04.2026

  • 19 Жорко

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "Мнение":

    О Америка е много велика особено сега!!!

    Коментиран от #21

    09:47 30.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мнение

    16 4 Отговор

    До коментар #19 от "Жорко":

    Циркът с Иран всъщност цели фалирането на ЕС, който ще купува всички стратегически суровини не от Русия или Китай, а именно от САЩ. Под хаоса на Тръмп, всъщност се следва стара стратегия на Никсън.

    Коментиран от #24, #32

    09:50 30.04.2026

  • 22 По точно

    5 12 Отговор

    До коментар #8 от "Смешковците от ЕС":

    Не! Ще изпращат децата и внуците на руските управляващи, които все още не са изгонени от Европа.

    Коментиран от #25, #33

    09:52 30.04.2026

  • 23 Мокой

    20 5 Отговор
    Управляващите в Европа само се чудят как да харчат парите на хората, да богатеят в личен план, и всичко е предизвикано от обсебеността и омразата към Русия.

    09:52 30.04.2026

  • 24 Защо

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Мнение":

    тогава нещата не се случват!

    09:55 30.04.2026

  • 25 Демек

    16 6 Отговор

    До коментар #22 от "По точно":

    укрите, които хрантути цяла Европа. Но тях Мерц обеща да ги върне в 404, че били на привършване.😁

    09:55 30.04.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    26 5 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Не си особено интелигентен? А?! И хич те няма в историята ;)

    За сведение над 60 държави (67 ако си спомням правилно) имат специален ден, в който празнуват края на Малобританското колониално владичество като национален празник - и нито една от Русия... Няма нация освен малобританската убила толкова много народ, по всякакви нечовешки начини, колкото Британците "в името на короната".
    Дори днес едни от най-бедните държави в света, плащат безумни репарации на Чарлс и Камила, за това, че са се освободили от владичеството им. И тези най-бедни нации са такива И ЗА ТОВА, че делят от хляба си, за да може Негово Височество да си вее работата в лукс и са се радва на педофилските си хобита...
    Та другарю атлантик - дай да пробваш пак с тая лоша Русия, че нещо не фата дикиш ;)

    09:55 30.04.2026

  • 27 баба Меца

    17 6 Отговор
    Поредна "фолкленска" агресия - авантюра, с колониални имперски амбиции. Нима РФ е арестувала техен флот или територии?

    09:56 30.04.2026

  • 28 Титаник

    6 2 Отговор
    Още утре са готови.

    09:57 30.04.2026

  • 29 НЕ Е ДАЛЕЧ ВРЕМЕТО

    15 7 Отговор
    КОГАТО ТОЗИ ПОКВАРЕН ОСТРОВ ЩЕ СЕ ОЗОВЕ ПОД ВОДАТА.

    10:04 30.04.2026

  • 30 Емил Стефанов

    6 4 Отговор
    Великобритания не е в европейският съюз.

    Коментиран от #37

    10:06 30.04.2026

  • 31 Владимир Путин, президент

    5 9 Отговор
    Доброе утро таваришчи.
    Сега ставам и не съм в час.
    Рассия все, падна ли най-сетне ?

    10:10 30.04.2026

  • 32 Ами всъщност

    10 4 Отговор

    До коментар #21 от "Мнение":

    Може така да му се иска на Тръмп обаче америката не разполага с достатъчно ресурси за да продава всичко необходимо на европата. Без търговия с Русия и Китай западът е загинал до 1 година.

    10:28 30.04.2026

  • 33 Че то

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "По точно":

    в Манглия има ли бели?

    10:29 30.04.2026

  • 34 Тиква

    3 2 Отговор
    Малонацюгите заспиват и се събуждат със страх от Русия,хе хе хе,, важно народа да става по глупав и беден, цел на оберщумбарфюрер уСрула.

    10:54 30.04.2026

  • 35 Ти си

    3 0 Отговор
    Тая опорка "Руска заплаха" почна да ни писва ! 0т 3 години Русия не е напреднала в Украйна а от Лондон видяли някаква руска заплаха и то в северните морски региони . А в същото време ни обясняват как Русия е книжен тигър а флота му се състои само от пробити ръждясали корита .
    Хайде спрете се на една теза защото това ващо вече си е чиста шизофрения ...

    11:07 30.04.2026

  • 36 КОМЕНТАР

    2 0 Отговор
    тези се биха срещу нас на страната на поробителите. Няма други, които да ни мразят повече от англосаксите

    11:13 30.04.2026

  • 37 Про стачка

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Емил Стефанов":

    А бе ти явно си някакво теле което и от зоб не разбира - небила Англия в ЕС! Явно за теб с промитият ти мозък щом накой каже Европа за теб автоматично означава ЕС . Аман от неграмотници във форума!

    11:14 30.04.2026

  • 38 ТЕСТВАТ ТЕ ГЛУП.КО

    0 0 Отговор
    за тези ние сме конекрадците от долни Дунав

    11:15 30.04.2026

