Великобритания създава нови европейски военноморски сили срещу руската заплаха

Великобритания се е съгласила да участва в създаването на съвместни военноморски сили заедно с още девет европейски държави с цел противодействие на бъдещи заплахи от Русия в северните морски райони. Това съобщи началникът на Кралския флот, цитиран от „Гардиън“, предава News.bg.

По думите на генерал сър Гуин Дженкинс, въпреки продължаващото напрежение в Близкия изток, включително блокирането на Ормузкия проток след конфликта между САЩ и Израел с Иран, основният стратегически риск за Европа остава Русия.

Той посочи, че страните от Съвместните експедиционни сили (JEF) са подписали декларация за създаване на „многонационални морски сили“, които ще действат като допълваща структура към НАТО.

В инициативата участват Обединеното кралство, Нидерландия и държавите от Скандинавия и Балтика, а Канада също обмисля присъединяване. Съединените щати не са част от формата.

Според британския военен командващ, руската активност в северните морски зони се е увеличила значително през последните години, включително чрез използване на подводници и кораби, за които Лондон твърди, че следят критична инфраструктура.

Великобритания твърди още, че е регистриран ръст на руски морски инциденти и навлизания в британски води, както и движение на санкционирани танкери, свързвани с т.нар. „сенчест флот“.

Лондон е обсъждал възможността за по-твърди мерки срещу подобни плавателни съдове, но засега не е пристъпил към конфискации.

Междувременно Русия е изпращала военни кораби като ескорт на санкционирани танкери при преминаване през стратегически маршрути, което допълнително засилва напрежението в региона.

Според британските власти през последните месеци десетки санкционирани танкери са преминали през британски води въпреки засиления контрол.