Москва обвини украинската „дронова програма“ в схема за пране на европейски средства
Москва обвини украинската „дронова програма" в схема за пране на европейски средства

30 Април, 2026 10:55 567 32

Руски дипломат твърди, че инициативата на Киев за износ на дронове прикрива корупционни практики, докато Украйна говори за нов модел на военен износ

Ели Стоянова

Руският посланик по особни поръчения в Министерството на външните работи Родион Мирошник определи украинската инициатива за износ на дронове като „прикритие за корупционни практики и пране на европейски средства за оръжия“. Това заяви той в разговор с ТАСС, предава Фокус.

По думите му т.нар. „сделки с дронове“, промотирани от украинския президент Володимир Зеленски, представляват „фиктивен проект“, който създава впечатление за реален производствен капацитет на Украйна.

Мирошник твърди, че подобни инициативи могат да бъдат използвани като канал за преразпределение на значителни финансови средства, предоставяни от европейски държави за военна помощ, като част от тях били „връщани под различна форма като благодарност към политически кръгове, подкрепящи финансирането на Киев“.

Той допълва, че според руската позиция подобни схеми целят да засилят подкрепата за Украйна, като създават образ на самостоятелно развиваща се отбранителна индустрия.

От своя страна Володимир Зеленски по-рано заяви, че износът на украинско въоръжение ще се превърне в реалност. По думите му Киев предлага на партньорски държави специални формати на сътрудничество, включително производство и доставка на дронове, ракети, артилерийски боеприпаси, софтуер и интеграция с отбранителни системи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 6 Отговор
    Мацквата е велика сила/отвсякъде

    Коментиран от #3, #5

    10:58 30.04.2026

  • 2 койдазнай

    7 6 Отговор
    На мене нещо не ми е ясно. В Кремъл се притесняват, че Зеленски много крадял, бил корумпиран, продавал оръжията извън Украйна и така нататък.
    А те друго ли искат?!?

    Коментиран от #4

    10:59 30.04.2026

  • 3 Това е безспорен

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Факт.

    10:59 30.04.2026

  • 4 Пригожин

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    Шойгу открадна парите.

    Коментиран от #23

    11:00 30.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дон Корлеоне

    8 6 Отговор
    Хаяско що не печата долари?

    11:01 30.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българка

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Всеки съди за другия по себе си.

    11:03 30.04.2026

  • 9 Хахахаха

    5 5 Отговор
    Абе ясно, ама най-добре изпира руските рафинерии!

    11:03 30.04.2026

  • 10 Има доказателства, нов скандал

    5 3 Отговор
    Тук пак нищо не четем за новите записи с участието на "Вова" и балета от Миндичи и Умерови.

    11:03 30.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Копейкин

    7 5 Отговор
    Хе хе хееее!Русия загрижена за корупцията в Украйна!?Смех.От толкова бой по кратуните рашките са се поошашавили.

    11:04 30.04.2026

  • 13 ООрана държава

    6 6 Отговор
    Аз ви обеснявам че тия си правят бизнес с наще пари ама много тролки тука не вдяват

    Коментиран от #17, #22

    11:04 30.04.2026

  • 14 $$paguoн чмошник

    5 4 Отговор
    как там батут?

    11:04 30.04.2026

  • 15 Карай бе

    5 5 Отговор
    Нали украинските дронове по главите на руснаците на 1500 километра.

    11:04 30.04.2026

  • 16 Ъхъ!!!

    6 7 Отговор
    Приказки, пропаганда, манипулации! Има обаче един безспорен факт - КРЕМЪЛ НАПАДНА ГЕРОИЧНА УКРАЙНА! Кремъл е агресор!!! И Украйна има пълното право да се защитава с всички сили.

    Коментиран от #20

    11:04 30.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Трол

    2 7 Отговор
    Прокуратурата установи, че нито един евроцент от тези пари не е достигнал до г-жа Урсула фон дер Лайен.

    11:06 30.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 скучно и точка.

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Ъхъ!!!":

    Украйна спечели още 2022

    11:09 30.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 бай Тошо

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "ООрана държава":

    Ти немаш пари бе.Решава този, който има пари бе.Ха ха.

    11:09 30.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пешко

    5 2 Отговор
    Руската мъка няма край!

    Коментиран от #29

    11:10 30.04.2026

  • 25 Гощо

    1 0 Отговор
    Кораба Москва ремонтиран ли е вече?

    11:13 30.04.2026

  • 26 Швейк

    2 0 Отговор
    ГЛЕДАЙТЕ,

    руския психотрилър "Пет години в мазето"
    В главната роля - В.В.Путин

    (To be continue)

    11:13 30.04.2026

  • 27 1917

    2 0 Отговор
    Путин е хленчил час и половина на Тръмп. Обаче даже оранжевия идиот не може да му помогне вече. Очевидно, че Украйна и Европа ще надделеят в тази война. Русийката си надцени възможностите и изнемогва.

    11:13 30.04.2026

  • 28 пРосия

    1 0 Отговор
    Страната на идиотите.По-корумпирана от половин Африка.

    11:14 30.04.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Пешко":

    Няма, а и тепърва почва разпада на руснята ☝️

    11:15 30.04.2026

  • 30 Гориил

    0 0 Отговор
    Каква друга интеграция може да се предложи на страна-черна дупка? Нямаше нито един европейски транш, който да не беше отхапан или изгризан от корумпираните мишки.

    11:15 30.04.2026

  • 31 ...

    0 0 Отговор
    хахахаха

    11:15 30.04.2026

    11:16 30.04.2026

