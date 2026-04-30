Руският посланик по особни поръчения в Министерството на външните работи Родион Мирошник определи украинската инициатива за износ на дронове като „прикритие за корупционни практики и пране на европейски средства за оръжия“. Това заяви той в разговор с ТАСС, предава Фокус.

По думите му т.нар. „сделки с дронове“, промотирани от украинския президент Володимир Зеленски, представляват „фиктивен проект“, който създава впечатление за реален производствен капацитет на Украйна.

Мирошник твърди, че подобни инициативи могат да бъдат използвани като канал за преразпределение на значителни финансови средства, предоставяни от европейски държави за военна помощ, като част от тях били „връщани под различна форма като благодарност към политически кръгове, подкрепящи финансирането на Киев“.

Той допълва, че според руската позиция подобни схеми целят да засилят подкрепата за Украйна, като създават образ на самостоятелно развиваща се отбранителна индустрия.

От своя страна Володимир Зеленски по-рано заяви, че износът на украинско въоръжение ще се превърне в реалност. По думите му Киев предлага на партньорски държави специални формати на сътрудничество, включително производство и доставка на дронове, ракети, артилерийски боеприпаси, софтуер и интеграция с отбранителни системи.