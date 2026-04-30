Москва обвини украинската „дронова програма“ в схема за пране на европейски средства

Руският посланик по особни поръчения в Министерството на външните работи Родион Мирошник определи украинската инициатива за износ на дронове като „прикритие за корупционни практики и пране на европейски средства за оръжия“. Това заяви той в разговор с ТАСС, предава Фокус.
По думите му т.нар. „сделки с дронове“, промотирани от украинския президент Володимир Зеленски, представляват „фиктивен проект“, който създава впечатление за реален производствен капацитет на Украйна.
Мирошник твърди, че подобни инициативи могат да бъдат използвани като канал за преразпределение на значителни финансови средства, предоставяни от европейски държави за военна помощ, като част от тях били „връщани под различна форма като благодарност към политически кръгове, подкрепящи финансирането на Киев“.
Той допълва, че според руската позиция подобни схеми целят да засилят подкрепата за Украйна, като създават образ на самостоятелно развиваща се отбранителна индустрия.
От своя страна Володимир Зеленски по-рано заяви, че износът на украинско въоръжение ще се превърне в реалност. По думите му Киев предлага на партньорски държави специални формати на сътрудничество, включително производство и доставка на дронове, ракети, артилерийски боеприпаси, софтуер и интеграция с отбранителни системи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:58 30.04.2026
2 койдазнай
А те друго ли искат?!?
10:59 30.04.2026
3 Това е безспорен
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Факт.
10:59 30.04.2026
4 Пригожин
До коментар #2 от "койдазнай":Шойгу открадна парите.
11:00 30.04.2026
Дон Корлеоне
11:01 30.04.2026
8 Българка
До коментар #7 от "Българин":Всеки съди за другия по себе си.
11:03 30.04.2026
9 Хахахаха
Има доказателства, нов скандал
Копейкин
ООрана държава
11:04 30.04.2026
$$paguoн чмошник
Карай бе
Ъхъ!!!
Трол
20 скучно и точка.
До коментар #16 от "Ъхъ!!!":Украйна спечели още 2022
11:09 30.04.2026
22 бай Тошо
До коментар #13 от "ООрана държава":Ти немаш пари бе.Решава този, който има пари бе.Ха ха.
11:09 30.04.2026
Пешко
Гощо
26 Швейк
руския психотрилър "Пет години в мазето"
В главната роля - В.В.Путин
(To be continue)
1917
пРосия
29 Владимир Путин, президент
До коментар #24 от "Пешко":Няма, а и тепърва почва разпада на руснята ☝️
11:15 30.04.2026
Гориил
...
Гориил
