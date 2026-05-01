Чарлз III приветства решението на Тръмп да отмени митата върху шотландското уиски

Чарлз III приветства решението на Тръмп да отмени митата върху шотландското уиски

1 Май, 2026 04:06, обновена 1 Май, 2026 04:13 495 4

Обединеното кралство губи приблизително 27 милиона долара на месец заради тарифите върху тази индустрия

Чарлз III приветства решението на Тръмп да отмени митата върху шотландското уиски - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кралят на Великобритания Чарлз III приветства отмяната на митата върху шотландското уиски от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи говорител на Бъкингамския дворец.

„Кралят е бил информиран за топлия жест на президента Тръмп. Той изказва искрената си благодарност за това решение, което ще окаже значително влияние върху британската уиски индустрия и нейния народ. Негово Величество ще вдигне чаша уиски в знак на уважението и щедрото гостоприемство на президента“, се казва в изявлението.

На 30 април Тръмп обяви, че по искане на Чарлз III ще отмени митата върху производството на шотландско уиски. Bloomberg съобщи, че Обединеното кралство губи приблизително 27 милиона долара на месец поради митата в тази индустрия.

Чарлз III проведе държавно посещение в САЩ от 27 до 30 април. Той се обърна към Конгреса и беше приет от Тръмп в Белия дом.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Днес литър Jack Daniels Обединеното Кралство с изключение на Шотландия се продава за 20 британски паунда.Пълен шаш щото от утре започва дългият уикенд тук с барбекю ,бира и всякакви напитки.Мгазините работят за хората и са свалили цените до 50% на традиционните за пируване стоки.3 почивни дни на поляната с бира и ребърца на BBQ

    04:19 01.05.2026

  • 2 греяна ракия с мед, е истината

    0 0 Отговор
    тука пием българска ракия ако може и да има медец във нея ама меда стана скъп така че и без медец ще я пием ракията

    много ще има да ни догонват шотланците докато направят уийски с мед

    Коментиран от #3

    04:41 01.05.2026

  • 3 да ми опъpдитеXУЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "греяна ракия с мед, е истината":

    забравих да кажа че ракията задължително трябва да е домашна!

    ай да сиЕБЕТЕЕмайкатаСЪС това шибаноУИЙСКИ не ми го хвалете , пийте си гоБОКЛУЦИ

    Коментиран от #4

    04:43 01.05.2026

  • 4 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "да ми опъpдитеXУЯ":

    много си точен приятел

    04:44 01.05.2026