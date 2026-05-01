Чарлз III приветства решението на Тръмп да отмени митата върху шотландското уиски

Кралят на Великобритания Чарлз III приветства отмяната на митата върху шотландското уиски от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи говорител на Бъкингамския дворец.

„Кралят е бил информиран за топлия жест на президента Тръмп. Той изказва искрената си благодарност за това решение, което ще окаже значително влияние върху британската уиски индустрия и нейния народ. Негово Величество ще вдигне чаша уиски в знак на уважението и щедрото гостоприемство на президента“, се казва в изявлението.

На 30 април Тръмп обяви, че по искане на Чарлз III ще отмени митата върху производството на шотландско уиски. Bloomberg съобщи, че Обединеното кралство губи приблизително 27 милиона долара на месец поради митата в тази индустрия.

Чарлз III проведе държавно посещение в САЩ от 27 до 30 април. Той се обърна към Конгреса и беше приет от Тръмп в Белия дом.