Кризата в Близкия изток може да попречи на европейците да отидат на почивка

Енергийната криза, причинена от конфликта в Близкия изток, може да попречи на европейците да отидат на лятна почивка, съобщава Politico, цитирайки еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен.

„Войната в Близкия изток ще удари европейците там, където боли най-много: почивките“, предупреждава еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен, пише вестникът.

Според еврокомисаря авиокомпаниите вече отменят полети и дестинации, като същевременно повишават цените. Той отбеляза, че пътуванията това лято могат да бъдат нарушени, независимо от това как се развива ситуацията в Ормузкия проток.

„Най-малкото ситуацията ще бъде толкова лоша, колкото е сега, но има и реален риск тя да се влоши още повече“, подчерта служителят.

Йоргенсен заяви, че ЕС може да се окаже в позиция, в която ще трябва да освободи още повече гориво от резервите си. Той добави, че обмисля използването на неизразходвани средства, за да помогне на държавите членки да се справят с бързо нарастващите цени.

Според Politico обаче самият Йоргенсен няма да си вземе лятна ваканция, а ще остане на служба в Европейската комисия.

По-рано ръководителят на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол предупреди за заплаха от недостиг на дизелово гориво и реактивно гориво в Европа. Уилям Уолш, генерален директор на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), впоследствие заяви, че отмяната на полети поради недостиг на реактивно гориво в Европа може да започне до края на май, както вече се случва в някои азиатски страни.

Ескалацията около Иран доведе до фактическа блокада на Ормузкия проток, ключов маршрут за доставки на петрол и втечнен природен газ от Персийския залив до световния пазар, и се отрази и на износа и производството на петрол. Поради блокадата повечето страни по света наблюдават покачване на цените на горивата и промишлените продукти.