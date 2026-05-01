Кризата в Близкия изток може да попречи на европейците да отидат на почивка

1 Май, 2026 14:51 919 11

Авиокомпаниите вече отменят полети и дестинации, като същевременно повишават цените

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Енергийната криза, причинена от конфликта в Близкия изток, може да попречи на европейците да отидат на лятна почивка, съобщава Politico, цитирайки еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен.
„Войната в Близкия изток ще удари европейците там, където боли най-много: почивките“, предупреждава еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен, пише вестникът.

Според еврокомисаря авиокомпаниите вече отменят полети и дестинации, като същевременно повишават цените. Той отбеляза, че пътуванията това лято могат да бъдат нарушени, независимо от това как се развива ситуацията в Ормузкия проток.

„Най-малкото ситуацията ще бъде толкова лоша, колкото е сега, но има и реален риск тя да се влоши още повече“, подчерта служителят.

Йоргенсен заяви, че ЕС може да се окаже в позиция, в която ще трябва да освободи още повече гориво от резервите си. Той добави, че обмисля използването на неизразходвани средства, за да помогне на държавите членки да се справят с бързо нарастващите цени.

Според Politico обаче самият Йоргенсен няма да си вземе лятна ваканция, а ще остане на служба в Европейската комисия.

По-рано ръководителят на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол предупреди за заплаха от недостиг на дизелово гориво и реактивно гориво в Европа. Уилям Уолш, генерален директор на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), впоследствие заяви, че отмяната на полети поради недостиг на реактивно гориво в Европа може да започне до края на май, както вече се случва в някои азиатски страни.

Ескалацията около Иран доведе до фактическа блокада на Ормузкия проток, ключов маршрут за доставки на петрол и втечнен природен газ от Персийския залив до световния пазар, и се отрази и на износа и производството на петрол. Поради блокадата повечето страни по света наблюдават покачване на цените на горивата и промишлените продукти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На едните им разрушават домовете

    12 3 Отговор
    И държавата и ги избиват , а европейците можели да си пропуснат почивките , това е нагло и долно сравнение и лицемерие

    14:55 01.05.2026

  • 2 Госあ

    7 3 Отговор
    Много добре !!! Ама наистина много добре !

    14:56 01.05.2026

  • 3 Все така да бъде! Малко е!

    6 2 Отговор
    Много са радвам! Благодарете на капитализма!

    Коментиран от #8

    15:01 01.05.2026

  • 4 Ти си

    6 1 Отговор
    Всеки може да си почива и у дома . Има достатъчно места за почивка по планини , езера и реки които са на не повече от 50 км . Не е задължително да се лети на хиляди километри за една почивка ...

    15:01 01.05.2026

  • 5 Демократ

    4 2 Отговор
    Райънеър да оцелей а луфтханза да фалира ей тва си пожелавам после цялото гориво на луфтханза аустриян суисс брюкселс и тн да отиде за Райън

    15:01 01.05.2026

  • 6 Лост

    3 0 Отговор
    БегАли и компания ще започнат да си режат ритуално вените.

    15:07 01.05.2026

  • 7 Майор Деянов, на всеки километър

    3 1 Отговор
    По-хубавите европейки може да къмпингуват в България . При Майор Деянов ☝️😄😄

    15:12 01.05.2026

  • 8 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Все така да бъде! Малко е!":

    При комунизма всичко цъфти! Рафинериите също цъфтят!

    15:16 01.05.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Пускам голема либерална сълза!🐊🥳🤣👍

    15:18 01.05.2026

  • 10 Левски

    3 0 Отговор
    Това не е криза, а наглост от САЩ да напада суверенна стра. Да отидат на почивка при техния господари- САЩ.

    15:24 01.05.2026

  • 11 Дивергент

    1 0 Отговор
    Ако е само това ще се преживее…

    15:26 01.05.2026

