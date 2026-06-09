Синтетични опиоиди заливат Европа, смъртните случаи от наркотици достигат рекорд

Нови синтетични опиоиди все по-активно навлизат на европейския пазар на фалшиви лекарства и допринасят за рекорден брой смъртни случаи, свързани с наркотици. Това се посочва в доклад, цитиран от „Политико“, който стъпва на данни на европейските институции, предава News.bg.

Според Европейската агенция по наркотиците (EUDA) вещества като нитазени и орфини се разпространяват най-вече в балтийските страни. Те са изключително силни и в някои случаи сравними с фентанил, който е над 50 пъти по-мощен от опиума.

През 2024 г. в Европа са конфискувани над 50 000 таблетки фалшиви лекарства, съдържащи нитазени, при 23 000 година по-рано и едва 380 през 2022 г. Общо са иззети над 34 килограма синтетични опиоиди.

По данни на EUDA през 2024 г. в ЕС са регистрирани най-малко 7600 смъртни случая от свръхдоза, основно свързани с комбинации от опиоиди и други вещества.

Експертите предупреждават, че пазарът на наркотици се променя бързо, а новите вещества често достигат до потребителите без те да знаят какво приемат.