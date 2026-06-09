Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Белгия »
Синтетични опиоиди заливат Европа, смъртните случаи от наркотици достигат рекорд

Синтетични опиоиди заливат Европа, смъртните случаи от наркотици достигат рекорд

9 Юни, 2026 16:02, обновена 9 Юни, 2026 16:10 837 11

  • наркотици-
  • европа-
  • смъртни случаи-
  • рекорд

Нитазени и други нови вещества се разпространяват чрез фалшиви лекарства, предупреждават европейските институции.

Синтетични опиоиди заливат Европа, смъртните случаи от наркотици достигат рекорд - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нови синтетични опиоиди все по-активно навлизат на европейския пазар на фалшиви лекарства и допринасят за рекорден брой смъртни случаи, свързани с наркотици. Това се посочва в доклад, цитиран от „Политико“, който стъпва на данни на европейските институции, предава News.bg.

Според Европейската агенция по наркотиците (EUDA) вещества като нитазени и орфини се разпространяват най-вече в балтийските страни. Те са изключително силни и в някои случаи сравними с фентанил, който е над 50 пъти по-мощен от опиума.

През 2024 г. в Европа са конфискувани над 50 000 таблетки фалшиви лекарства, съдържащи нитазени, при 23 000 година по-рано и едва 380 през 2022 г. Общо са иззети над 34 килограма синтетични опиоиди.

По данни на EUDA през 2024 г. в ЕС са регистрирани най-малко 7600 смъртни случая от свръхдоза, основно свързани с комбинации от опиоиди и други вещества.

Експертите предупреждават, че пазарът на наркотици се променя бързо, а новите вещества често достигат до потребителите без те да знаят какво приемат.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хехе

    9 1 Отговор
    "Миротвореца" да започва да ги бомби като в Мексиканския залив.

    16:22 09.06.2026

  • 3 мдааааа

    8 0 Отговор
    Водката вече е на заден план ...

    16:22 09.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дон Труп

    8 1 Отговор
    Това не са мои ще да е на Биби

    16:30 09.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тихо бе

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Защото":

    Опиат .

    16:46 09.06.2026

  • 11 хахахахха

    5 0 Отговор
    Напълно нормално за джендърландия,живейте си сега в скапаната "демокрация"

    16:51 09.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания