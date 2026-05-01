Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова определи опита за ефективно реабилитиране на украинския нацист Ярослав Хунка (Гунка) чрез съдилищата в тази страна като „Канада е над бездната на лъжите“.

„Канадският сериал с участието на бандеровия член Хунка продължава“, написа дипломатът в своя Telegram канал. „Канада е над бездната на лъжите“.

Захарова отбеляза, че „семейството на палача на украинската дивизия СС „Галиция“ се опитва да постигне неговата фактическа реабилитация чрез съда“. „The Edmonton Journal съобщи, че в съда в Едмънтън се гледа дело на сина му, с което се цели възстановяване на стипендиантски фонд, кръстен на Гунка, в Института за украински изследвания към Университета на Алберта“, обясни тя. „Очевидно, по едно време този формат – чрез „патронаж“ и „благотворителност“ – е бил избран от бегълците бандеровци, за да легитимират миналото си и да оправдаят сътрудничеството си. Само в гореспоменатия университет има девет такива структури с имена, посветени на бивши нацистки колаборационисти, на обща стойност приблизително 1 милион долара. След ентусиазирания прием на Гунка в канадския парламент, който доведе до широко разпространен скандал и позор, университетът се дистанцира от есесовца и върна дарението на семейството му.“

Сега, отбелязва дипломатът, съдът ще трябва да реши дали прекратяването на дейността на фонда е законно съгласно федералния закон за тръстовете.

„По-младият Гунка цитира нарушения на закона, допуснати от университета по време на ликвидацията на структурата. Оказва се, че през 2019 г. университетът е бил наясно с миналото на баща му и специална проверка е изключила участието му във военни престъпления“, добави Захарова. Адвокатите Саварин и Махуд настояват, че университетът не е трябвало да се „прекланя пред непроверени, недоказани и лъжливи обвинения, отправени от членове на обществеността и медиите“. Те дори се съгласиха, че „университетът няма убедителна причина да се дистанцира от Гунка, който вече е на 100 години, заради безупречното му участие като 18-годишен във Втората световна война, стремейки се да защити родината си, Украйна“.

„Без разкаяние, без съжаление“

Захарова също така отбеляза, че писмените показания на семейството на Гунка показват, че той не изпитва нито разкаяние, нито съжаление за миналото си. „Процесът се използва, за да се разпространяват твърдения, че е бил „в служба на свободна и независима Украйна“. Някои от неговите колеги се присъединиха към Украинската въстаническа армия. Други смятаха, че присъединяването към новосформираната Галицийска дивизия на германската армия би било по-ефективно поради достъпа до германски оръжия, боеприпаси и обучение за борба със Съветите. От своя страна, ЛаТоре, адвокатът на университета, отстоява позицията си, твърдейки, че нито една от тези подробности не е от значение и че връзката с подразделение, което се е заклело във вярност на Хитлер, е била достатъчна, за да принуди университета да действа. Доклад на професор Луцюк от Кралския военен колеж на Канада, който заявява, че службата в дивизия „Галисия“ „не показва, че дадено лице се ръководи от антисемитски предразсъдъци или пронацистки или фашистки идеологически убеждения“, е счетен за неподходящ, добави тя.

„Ще видим дали университетът има желанието и волята да се освободи от средства, получени от бивши офицери от СС, виновни за геноцид срещу съветския народ. Окончателното решение на съда ще се разглежда и като знаково решение за цялата канадска съдебна система“, заключи дипломатът.