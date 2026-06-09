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Германия и Франция погребаха проекта за общ боен самолет от следващо поколение

Германия и Франция погребаха проекта за общ боен самолет от следващо поколение

9 Юни, 2026 12:42 1 150 40

  • нато-
  • изтребители-
  • франция-
  • германия-
  • боен самолет-
  • еърбъс-
  • еманюел макрон

Френският президент и германският канцлер стигнаха до общото заключение, че компаниите не успяват да се разберат за изграждането на общ боен самолет

Германия и Франция погребаха проекта за общ боен самолет от следващо поколение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Берлин и Париж погребаха френско-германско-испанския проект за изтребител от следващо поколение, Бъдеща въздушна бойна система (с абревиатура FCAS на английски и SCAF на френски), който от месеци беше в застой заради напрежение между двете компании, натоварени с проекта – „Еърбъс“ (Airbus) и „Дасо Авиасион“ (Dassault Aviation), съобщи Франс Прес, предаде БТА.

„Френският президент и германският канцлер стигнаха до общото заключение, че компаниите не успяват да се разберат за изграждането на общ боен самолет“, съобщи германското правителство. „Те признават тази реалност. Затова канцлерът Мерц предложи на президента Макрон да не се продължава изграждането“ му, се казва още в съобщението.

Елисейският дворец споделя тази констатация и потвърди вечерта пред АФП, че Еманюел Макрон и германският му колега съжаляват за „невъзможността промишлените компании да се разберат за продължаването на този проект“.

Разговорът между двамата лидери е бил в кулоарите на срещата на върха ЕС - Западни Балкани в Черна гора миналата седмица, посочи Ройтерс.

Съобщението беше направено два дни преди откриването на голямото авиационно изложение в Берлин ILA, което Мерц трябва да посети утре и на което се очакват големите компании от сектора.

Още през февруари канцлерът открито изрази съмнение за бъдещето на проекта, преди да бъде започната френско-германска правителствена мисия, която за пореден път да се опита да помири промишлените компании, натоварени с осъществяването му.

„Само Еманюел Макрон все още вярваше, че SCAF може да оцелее. Колкото по-бързо бъде взето решението, толкова по-малко време ще загубим, за да преминем към следващата фаза“, заяви пред АФП председателят на Комисията по отбрана и външни работи във френския Сенат Седрик Перен.

Започнат през 2017 г. от Макрон и германската канцлерка Ангела Меркел, а две години по-късно към него се присъедини и Испания, FCAS е система, която включва самолет и дронове, свързани помежду си чрез иновативна цифрова комуникационна система – „боен облак“.

Бъдещата въздушна бойна система трябваше да стане гръбнакът на въздушната мощ на Франция и Германия. Но спорът между „Дасо“ (който представлява Франция в проекта) и партньора ѝ „Еърбъс“ (който действа от името на Германия и Испания) беше ожесточен.

„Дасо“ претендираше за непропорционално голям дял от проекта, както и за водеща роля. Германската страна пък изрази очакване „Дасо“ да „се придържа към съществуващите споразумения“, според които компаниите трябваше да участват равностойно. И в миналото многократно е имало спорове за разпределението на отговорностите, отбеляза ДПА.

Политическото решение за проекта, в който чрез производителя „Индра“ участва и Испания, беше отлагано няколко пъти.

За Германия и Франция, които обичат да се представят като движещата сила в Европа, решението е тежък политически удар. Макрон от години настоява за европейски суверенитет и съвместни отбранителни проекти. Фактът, че отбранителният проект се проваля заради разногласия в промишлената политика с един от най-близките му партньори, не изпраща посланието за единство, което той би искал да предаде, посочи още ДПА.

Ако беше реализиран, това щеше да бъде най-големият и най-скъпият европейски отбранителен проект досега. Въздушната бойна система трябваше да действа съвместно с дронове и в крайна сметка да замени германските изтребители „Юрофайтър Тайфун“ и френските „Рафал“ от 2040 г. нататък. Общата стойност беше оценявана на над 100 милиарда евро (115 милиарда долара). Германия, Франция и Испания от месеци спореха за изпълнението на проекта.

Отказът от проекта вероятно ще нанесе удар на усилията на европейските страни да си сътрудничат по-тясно в областта на отбраната и да покажат единен фронт в момент, когато са изправени пред враждебна Русия и влошаване на отношенията си със САЩ, отбеляза френската агенция.

Въпреки решението за отказ от общия военен самолет германското правителство настоя други части от проекта да продължат.

В началото на годината „Еърбъс“ спомена възможността за решение с два самолета, за да се направи опит за излизане от задънената улица. След отказа от проекта остава въпросът дали „Еърбъс“ ще се обърне към други партньори.

Възможността „Еърбъс“ да се присъедини към Италия, Великобритания и Япония, които разработват друг проект – GCAP (Global Combat Air Programme), изглежда малко вероятна, посочи АФП.

Въпреки нарастващите разходи и въпросите около финансирането му тази програма вече е до голяма степен структурирана, което оставя малко място за нов играч с тежест като Германия.

Друга възможност би било партньорство със шведската „Сааб“, с чието ръководство „Еърбъс“ има добри отношения. Но според експерт този вариант е малко вероятен, защото „шведите правят малки самолети, докато германците искат по-скоро голям самолет“.

Паралелно с FCAS Берлин и Париж работят и по друг голям съвместен отбранителен проект – бъдещия основен боен танк MGCS, който трябва да замени германския „Леопард 2“ и френския „Льоклер“. Проектът също беше засегнат от спорове и забавяния, но според главния изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер вече се ускорява и има политическа и индустриална воля от двете страни за придвижването му към фаза на прототип.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Капитан Петко войвода

    21 2 Отговор
    Те погребаха България! Бойко, Шиши и Кокорчо.

    Коментиран от #14, #19

    12:43 09.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Краварска медия

    18 1 Отговор
    Общ проект за дюнерджииница е побреалистично

    12:46 09.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Оз. Ген.Румянцев

    14 1 Отговор
    Всеки дърпа към себе си, затова се получава така. Глупаците европейски ще пълнят с пачки американския военно- промишлен комплекс.

    12:49 09.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 13 Отговор

    До коментар #2 от "Германия и Франция":

    абе..вярно ли че бай Тошо вкарал сига ните в БГ , от Югославия , по заповед на ТИТО?

    Коментиран от #10, #11, #27

    12:51 09.06.2026

  • 7 Аналитик

    11 1 Отговор
    Требе кевлар,джилезо и ламин и разни нитрати и сулфиди,пък за тях требе много ток и газ и матрял.Това е.Просто е!

    12:53 09.06.2026

  • 8 Орел,рак и щука

    15 2 Отговор
    Всеки дърпа към себе си. Не е много ясно как европейците ще се справят без обединяваща та фигура на Зеленски, който вероятно ще им предложи украински план за изработването на самолета. Положението в Европа започва да става трагично.

    12:53 09.06.2026

  • 9 Правилно решение

    6 2 Отговор
    Защо да се мъчат с нещо което я стане я не. Освен това ролята на пилотираните самолети в едни бъдещи войни ще е незначителна. Бъдещето е на безпилотни те системи.

    12:55 09.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Не е вярно

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    вкара ги хан Аспарух

    12:59 09.06.2026

  • 12 Млад еврас

    11 1 Отговор
    Да направят нов проект, за връзване на желязна капачка към стъклено шише, може да успеят.

    Коментиран от #16

    12:59 09.06.2026

  • 13 2065

    9 1 Отговор
    Първи тестови прототип, 2085 тест полет.

    13:01 09.06.2026

  • 14 Млад еврас

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Капитан Петко войвода":

    Да, те погребаха България, но с любезното съдействие на любимите партньори и приятели от ЕС режима, с такива приятели за кво са ти врагове.

    13:02 09.06.2026

  • 15 Този проект вече е изцоцан финансово

    5 1 Отговор
    Закривайте и почвайте нов проект за цоцане. Ние данъкоплатците плащаме

    13:05 09.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Скоро

    10 2 Отговор
    ще погребат и недоразумението наречено Европейски Съюз. Но ние изобщо няма да сме тъжни. Дори напротив , ще празнуваме.

    13:08 09.06.2026

  • 18 Мими Кучева🐕

    11 1 Отговор
    Ще правят пъстроцветни знамена вместо самолет.🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    13:08 09.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мдаа

    6 1 Отговор
    Санкците работят!

    13:12 09.06.2026

  • 22 Олелее

    9 2 Отговор
    И тия ми ти щели да се бият срещу Русия....те от години не могат да се разберат кой е по най. А бе къде е аналога на су 57 в клуба на богатите и развитите...дори не питам спрямо Китай къде се намират мощните 500 млн ееропейци

    13:12 09.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Перец

    6 1 Отговор
    Накратко и с две думи:НЕМА ПАРИ!

    13:18 09.06.2026

  • 25 Хи хи

    11 1 Отговор
    Ама как така не могат да се разберат , Путин ша доде, ей го дей, вече атакува с отвлечени укродронове !!! Така каза маленкия зеля !!

    13:20 09.06.2026

  • 26 име

    10 1 Отговор
    Щото парите потънаха в златната тоалетна.

    13:22 09.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Софиянец

    10 1 Отговор
    Натовския позор няма край 😂😂😂

    13:33 09.06.2026

  • 30 Хихихи

    9 1 Отговор
    Ако някой се чуди защо Путин държи Зеля все още жив - ето това е отговора, хахахахахха!

    За да продължава да разграбва ес и нато със своята просия, бухахахах!

    13:35 09.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "име":

    от ЛЕНИНГРАД

    Коментиран от #33

    13:36 09.06.2026

  • 33 име

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Така ли ти каза? Едва ли, там индианци не е имало и няма. Те са по топлите страни.

    Коментиран от #36

    13:37 09.06.2026

  • 34 Пари

    4 0 Отговор
    няма -действайте! Урсулиците унищожават Европа по поръчка на т.н.златен милиард! Подложени на невиждана лъжепропаганда европейците спят в последният си сън...

    13:38 09.06.2026

  • 35 Механик

    5 0 Отговор
    Германия и Франция вече пирон не могат да направят. Няма кой. Няма кадърни инженери. Само разни завършили вид пуц има. Няма кадърни момчета и момичета- оператори на металорежещи машини. НЯма образование, няма ни-що.
    Опитайте да погледате западен клип на техническа тематика в тубата и ще ви падне ченето. Обясняват като за такива с даун. Все едно хора с даун обясняват на себеподобни. Елементарни неща са им неясни и пърхат от превъзбуда когато някой им каже някаква очевадна за механиката и техниката истина. Няма такива ..... да не казвам какви, че ще ме изтрият.
    А вие просто пробвайте да гледате няколко такива клипа и ще видите за какво говоря.

    13:41 09.06.2026

  • 36 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "име":

    таджики-маджики , чечени , азери ,тюркмени ,казахи...?хич ги няма в РАШАта ти по улиците..

    Коментиран от #39

    13:43 09.06.2026

  • 37 Сандо

    4 0 Отговор
    Днес погребаха самолета,след някой и друг ден ще погребат евронедоразумението.Дано не се сбият,какъвто навик имат изграден през вековете.

    13:45 09.06.2026

  • 38 Долу ЕС

    5 0 Отговор
    чудесна новина, следващатажраздяла е ЕС! когато ни приемхаа ЕС нямаше нишо общо със сега, нито дженадария, нитто военизиране нито санкции нито брурална миграция и престъпност! всичко вече е лъжа и измама със зелени сделки фондове изземване функции от национални правителства! да ае разпада !

    13:45 09.06.2026

  • 39 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Абе, чечени-мечени, ама ви спукаха в Украйна хората на Кадиров.
    Голем бой ви спретнаха. Показен. А що бандерски глАви изрезаха, не ми се говори. Само един от вашите бойлии ще спомена- Денис Касаткин. Оня дето го изровиха от подземията на Азовстал. Оня с татуирания дявл на целия гръб.
    След срещата му с Рамазан Кадиров, нещо изчезна тоя. А беше мераклия да оправял майката на Рамазан. Не знам какво стана.

    13:48 09.06.2026

  • 40 Варненец

    1 0 Отговор
    Бухахах, е за какво им е тоя самолет дето руснаците ще го свалят преди да е излетял! 😂😂
    А и ес/нату си има армия от 20 млн евтини укро безмозъчни зомбита! 🤭

    13:59 09.06.2026

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