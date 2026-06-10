Убийството на 11-годишната Лиана разтърси Франция и разкри сериозни пропуски в съдебната система

Френската съдебна система се оказа в центъра на остра обществена и политическа криза след убийството на 11-годишната Лиана във Фльоранс. Случаят предизвика масови протести и повдигна въпроси за начина, по който се разглеждат сигналите за сексуално насилие над деца, предава БТА.

Още през април миналата година депутатът Давид Топиак е предупредил Министерството на правосъдието за сериозен недостиг на кадри и ресурси в прокуратурата на Ош. Според него затрудненията в работата на институцията създават усещане сред гражданите, че съдебната система не успява да изпълнява своите основни функции.

Вниманието към проблема се засили, след като стана ясно, че основният заподозрян за убийството на Лиана е бил обект на разследване за изнасилване на непълнолетно лице още от август миналата година. Въпреки подадената жалба, до ареста му във връзка с изчезването на момичето той не е бил разпитан. На 5 юни срещу него бяха повдигнати обвинения за отвличане и убийство.

Случаят предизвика вълна от обществено недоволство. В понеделник вечерта десетки хиляди французи излязоха на демонстрации в различни градове на страната с призив за по-добра защита на децата и по-ефективна работа на институциите.

Недоволството поставя под допълнителен натиск правителството на президента Еманюел Макрон и министъра на правосъдието Жералд Дарманен. Протестиращи и граждански организации обвиняват властите, че не предприемат достатъчно мерки за справяне с проблемите в съдебната система.

„Системата очевидно не работи“, заяви представителката на Фондацията на жените Ан-Сесил Мейфер по време на демонстрация в Париж, като подчерта, че общественото търпение към институционалните пропуски е изчерпано.