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Убийството на 11-годишната Лиана разтърси Франция и разкри сериозни пропуски в съдебната система

Убийството на 11-годишната Лиана разтърси Франция и разкри сериозни пропуски в съдебната система

10 Юни, 2026 10:19, обновена 10 Юни, 2026 10:18 835 29

  • франция-
  • макрон-
  • убийство-
  • лиана-
  • съдебна система

Случаят постави под въпрос работата на съдебната система и засили натиска върху правителството на Макрон

Убийството на 11-годишната Лиана разтърси Франция и разкри сериозни пропуски в съдебната система - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френската съдебна система се оказа в центъра на остра обществена и политическа криза след убийството на 11-годишната Лиана във Фльоранс. Случаят предизвика масови протести и повдигна въпроси за начина, по който се разглеждат сигналите за сексуално насилие над деца, предава БТА.

Още през април миналата година депутатът Давид Топиак е предупредил Министерството на правосъдието за сериозен недостиг на кадри и ресурси в прокуратурата на Ош. Според него затрудненията в работата на институцията създават усещане сред гражданите, че съдебната система не успява да изпълнява своите основни функции.

Вниманието към проблема се засили, след като стана ясно, че основният заподозрян за убийството на Лиана е бил обект на разследване за изнасилване на непълнолетно лице още от август миналата година. Въпреки подадената жалба, до ареста му във връзка с изчезването на момичето той не е бил разпитан. На 5 юни срещу него бяха повдигнати обвинения за отвличане и убийство.

Случаят предизвика вълна от обществено недоволство. В понеделник вечерта десетки хиляди французи излязоха на демонстрации в различни градове на страната с призив за по-добра защита на децата и по-ефективна работа на институциите.

Недоволството поставя под допълнителен натиск правителството на президента Еманюел Макрон и министъра на правосъдието Жералд Дарманен. Протестиращи и граждански организации обвиняват властите, че не предприемат достатъчно мерки за справяне с проблемите в съдебната система.

„Системата очевидно не работи“, заяви представителката на Фондацията на жените Ан-Сесил Мейфер по време на демонстрация в Париж, като подчерта, че общественото търпение към институционалните пропуски е изчерпано.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    14 0 Отговор
    Сега хванаха французин за изнасилване на дете и всички откачиха, но за изнасилване на деца от новите "европейци" африканците и арабите - всеки си мълчи и нищо не казва !

    Коментиран от #5, #15

    10:21 10.06.2026

  • 2 православен

    11 3 Отговор
    Дано бързо да се разпадне този ЕС .Нищо добро не носи на държавите . Ползи има само за политиците в Европарламента

    Коментиран от #18

    10:22 10.06.2026

  • 3 „Системата очевидно

    10 0 Отговор
    не работи“ ? Ами вече никъде не работи! Може би в Северна Корея и в Китай, работи още? Ама кой иска такава система? А нашите системи вече напълно отказаха...

    Коментиран от #11

    10:22 10.06.2026

  • 4 Тото 1 и Тото 2

    13 0 Отговор
    Интересното е , че света се ръководи от хора , които са с критично нисък рейтинг даже в собствените си държави - САЩ , Франция , Британия , Германия.
    Вижте в какво се превърнаха тези страни ! Към това ли се стремим ?

    Коментиран от #13

    10:22 10.06.2026

  • 5 Зайо Байо

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Не е политкоректно да се говори. Да се "ЗАПАЗИ" социалния и етнически мир !
    Това е новата правилна политическа линия !

    10:24 10.06.2026

  • 6 урсула

    19 0 Отговор
    На пой познат немец , щипят жена му по задните части , а тя е на 58 години сериозна дама .Звънят на полицията и им казват , да се прибират и да не дразнят мигрантите . Толкоз за ЕС

    Коментиран от #20

    10:24 10.06.2026

  • 7 Кума ЛисА

    9 1 Отговор
    Ние тъкмо влизаме в ЕС , пък той взема , че се разпада ! Виж ти ! Защо така ?

    10:25 10.06.2026

  • 8 Пенсионер 69 годишен

    4 1 Отговор
    Изврати се светът с тая демокрация. Едно време в България са се женели на 14-15 години, но са били девствени. Инак голям резил! Раждали са по 10 деца. Сега ги учат на курварлък и докато се оженят са вече ялови. В Брюксел е пълно с българки проститутки и майките им са с тях.

    10:28 10.06.2026

  • 9 КаленДАР

    8 0 Отговор
    Хора , в България , преди няколко години , тогавашния премиер / ББ/ се похвали , че го НАБИВА на хората с 200 и , че на простия човек се набива не АКЪЛ , а К-р !
    И това го казваше с кеФ и задоволството на простак , достигнал до върховната истина !
    И след това ......НИЩО НЕ ПОСЛЕДВА , даже самодоволството му още повече порастна !

    10:29 10.06.2026

  • 10 Фен

    3 0 Отговор
    И нас това ни чака....

    10:30 10.06.2026

  • 11 Пенсионер 69 годишен

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "„Системата очевидно":

    Искаш ли да видиш извънземните, иди в Китай.

    Коментиран от #14

    10:31 10.06.2026

  • 12 Някой

    5 0 Отговор
    Прокламирането на обратните води със себе си всякакви сексуални изкривявания. Скача се от изкривяване на изкривяване. Преди американски психиатър твърдеше, че сред гейовете имало 13 пъти повече педофили. Ще е интересно сравнение на статистика на педофили и срещу момчета преди това налагане и сега. Преди няколко години съм попадал на статистика за тук на МВР май и там деляха на деца до 12 години и момчетата жертви бяха почти колкото момичетата.

    Коментиран от #25

    10:34 10.06.2026

  • 13 Рунди Боташки

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тото 1 и Тото 2":

    ДА!!!

    10:40 10.06.2026

  • 14 Да, Китай от

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Пенсионер 69 годишен":

    изостанала страна, в която някакви бедни хора ровят в кална вода и търсят ориз, се превърна вече в най-бързо развиващата се, високо-технологична страна в света. НО, там си постоянно под наблюдение. Камери навсякъде и ИИ ти фиксира лицето постоянно и те разпознават веднага. Това е по-зле даже и от полицайска страна. Да, трябва да се бори престъпността, ама не като следиш целият народ! Така ти подлагаш всички на тормоз, понеже имало престъпност. Еми има, да. Ама трябва такава система, в която само нарушителите да се наказват! Концлагер не ни трябва!

    Коментиран от #24

    10:41 10.06.2026

  • 15 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Един болен изрод, и решиха, че съдебната система не работи. Много прилича на борбата на "демократичните" сили против държавността във Франция.

    Коментиран от #22

    10:43 10.06.2026

  • 16 важно е че са хванали убиеца . и на

    1 0 Отговор
    петрохан бяха насилени по будиски . един подал сигнал как го оправили . ритуално . ламата го просветил в ритуала . пред олтара . не е важен пола а престъплението . ще му дадат 20 г . колкото на семерджиев и дипломатицата дето удушила пейо . такъв е закона . и тук намериха една в барака с варел . съученика и я удушил . после се скрил . и при навални можело да било нещо подобно . но в Гулаг отричат .

    Коментиран от #23, #29

    10:43 10.06.2026

  • 17 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    Тва е евроатлантическата демокрация към която се стремим!Доле Путин!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    10:45 10.06.2026

  • 18 Бързата работа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "православен":

    Нищо бързо не е гарантирано добро. По-добре бавно, но с Божията помощ и разум.

    10:46 10.06.2026

  • 19 Цък

    5 0 Отговор
    Защо нашите медии мълчат какво се случва в Западна Европа. Северна Ирландия гори . Пълно обединение на футболни агитки и банди. Пълно прочистване , целта е да остане само местното население. На хората им писна от издевателствата на имигрантите и от бездействията на властите. Този път работите са много сериозни, идват подкрепления от Ирландия, говори се дори за участие на ИРА. Крайно време е да се спре с политическата коректност.

    10:47 10.06.2026

  • 20 Мими Кучева🐕

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "урсула":

    Може би дамата обожава да я щипят по задните части.!?🤔💋🖕💋🤔

    10:47 10.06.2026

  • 21 Маркизъ дьо Садъ

    1 1 Отговор
    Залюхани били, защо да са залюхани, като са го хванали? Освен това, всеки е невинен до доказване на противното. Трупът е намерен в силос. Негов бивш ратай е посочил мястото, стар силоз. Може би е трябвало след ареста да продължат по нова версия и да изтръгнат показания от този ратай дали пък случайно не е той.

    10:48 10.06.2026

  • 22 Абе не е само това

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Така е":

    Ела в централна Европа и виж Париж, Брюксел, Берлин, Амстердан и т.н...
    Това вече не е добрата, стара Европа. Превърна се в сметище... Дори и в Бавария, дето е една от най-богатите, индустриални държавици на Германия, вече има лежащи бедни по улиците. Вчера гледам един беден и бездомен спи на мръсен дюшек до банката. И на никого не му прави вече впечатление. Системата не работи! Европа умря!

    10:49 10.06.2026

  • 23 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "важно е че са хванали убиеца . и на":

    Не плюй по светлото име на лама Калушев!Той си имаше ритуал и винаги клизма преди кекс!😎🖕😎

    Коментиран от #27

    10:50 10.06.2026

  • 24 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да, Китай от":

    Концлагерът вече е навсякъде. В момента се полагат последни усилия за дозакрепване на статуквото и на криминализиране на всяка съпротива срещу това статуткво.
    И няма Запад, няма Изток. Всички по върховете са съгласни с налаганата система. Няма САЩ, няма Русия. Ако имат няккави спорове и дори войни, то е точно кой да овладее системата, а не да я има или няма.
    Много тегло чака нашите деца, внуци и правнуци. Невероятно тегло.

    Коментиран от #28

    10:54 10.06.2026

  • 25 Маркизъ дьо Садъ

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    Ако са коригирга за бащи, които редовно спят със дъщерите си, мунчетата жертви ще станат в пъти повече.

    10:57 10.06.2026

  • 26 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Макрон е загрижен само за Украйна и колко милиона да им праща,изобщо не го е грижа какво се случва в Франция. В провинцията има недостиг на полицаи а в Париж богатите квартали гъмжи от полиция и патрулки, туристите са спокойни. В провинцията нас к...та ни яли ,бюрократите са много бавни мързеливи работят по 4 часа като им се махне обедната почивка ресторанта на ден и прекъсвания за цигари и кафе.Много престъпления се случват докато рецидивистите са на изчакване да му се разгледа делото е на свобода година две и прави още проблеми.
    Да предава властта на Марин или Земур след като не може се оправя ,с идването му на власт престъпността се увеличи и дилърите ,мигрантите също не спират се увеличават.

    10:57 10.06.2026

  • 27 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мими Кучева🐕":

    И лунната соната.

    10:58 10.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 бай Ставри

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "важно е че са хванали убиеца . и на":

    В горите около Бачковският манастир дърветата питаш ли ги?

    11:04 10.06.2026

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