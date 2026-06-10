Убийството на 11-годишната Лиана разтърси Франция и разкри сериозни пропуски в съдебната система

Френската съдебна система се оказа в центъра на остра обществена и политическа криза след убийството на 11-годишната Лиана във Фльоранс. Случаят предизвика масови протести и повдигна въпроси за начина, по който се разглеждат сигналите за сексуално насилие над деца, предава БТА.
Още през април миналата година депутатът Давид Топиак е предупредил Министерството на правосъдието за сериозен недостиг на кадри и ресурси в прокуратурата на Ош. Според него затрудненията в работата на институцията създават усещане сред гражданите, че съдебната система не успява да изпълнява своите основни функции.
Вниманието към проблема се засили, след като стана ясно, че основният заподозрян за убийството на Лиана е бил обект на разследване за изнасилване на непълнолетно лице още от август миналата година. Въпреки подадената жалба, до ареста му във връзка с изчезването на момичето той не е бил разпитан. На 5 юни срещу него бяха повдигнати обвинения за отвличане и убийство.
Случаят предизвика вълна от обществено недоволство. В понеделник вечерта десетки хиляди французи излязоха на демонстрации в различни градове на страната с призив за по-добра защита на децата и по-ефективна работа на институциите.
Недоволството поставя под допълнителен натиск правителството на президента Еманюел Макрон и министъра на правосъдието Жералд Дарманен. Протестиращи и граждански организации обвиняват властите, че не предприемат достатъчно мерки за справяне с проблемите в съдебната система.
„Системата очевидно не работи“, заяви представителката на Фондацията на жените Ан-Сесил Мейфер по време на демонстрация в Париж, като подчерта, че общественото търпение към институционалните пропуски е изчерпано.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #5, #15
10:21 10.06.2026
2 православен
Коментиран от #18
10:22 10.06.2026
3 „Системата очевидно
Коментиран от #11
10:22 10.06.2026
4 Тото 1 и Тото 2
Вижте в какво се превърнаха тези страни ! Към това ли се стремим ?
Коментиран от #13
10:22 10.06.2026
5 Зайо Байо
До коментар #1 от "Факт":Не е политкоректно да се говори. Да се "ЗАПАЗИ" социалния и етнически мир !
Това е новата правилна политическа линия !
10:24 10.06.2026
6 урсула
Коментиран от #20
10:24 10.06.2026
7 Кума ЛисА
10:25 10.06.2026
8 Пенсионер 69 годишен
10:28 10.06.2026
9 КаленДАР
И това го казваше с кеФ и задоволството на простак , достигнал до върховната истина !
И след това ......НИЩО НЕ ПОСЛЕДВА , даже самодоволството му още повече порастна !
10:29 10.06.2026
10 Фен
10:30 10.06.2026
11 Пенсионер 69 годишен
До коментар #3 от "„Системата очевидно":Искаш ли да видиш извънземните, иди в Китай.
Коментиран от #14
10:31 10.06.2026
12 Някой
Коментиран от #25
10:34 10.06.2026
13 Рунди Боташки
До коментар #4 от "Тото 1 и Тото 2":ДА!!!
10:40 10.06.2026
14 Да, Китай от
До коментар #11 от "Пенсионер 69 годишен":изостанала страна, в която някакви бедни хора ровят в кална вода и търсят ориз, се превърна вече в най-бързо развиващата се, високо-технологична страна в света. НО, там си постоянно под наблюдение. Камери навсякъде и ИИ ти фиксира лицето постоянно и те разпознават веднага. Това е по-зле даже и от полицайска страна. Да, трябва да се бори престъпността, ама не като следиш целият народ! Така ти подлагаш всички на тормоз, понеже имало престъпност. Еми има, да. Ама трябва такава система, в която само нарушителите да се наказват! Концлагер не ни трябва!
Коментиран от #24
10:41 10.06.2026
15 Така е
До коментар #1 от "Факт":Един болен изрод, и решиха, че съдебната система не работи. Много прилича на борбата на "демократичните" сили против държавността във Франция.
Коментиран от #22
10:43 10.06.2026
16 важно е че са хванали убиеца . и на
Коментиран от #23, #29
10:43 10.06.2026
17 Мими Кучева🐕
🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
10:45 10.06.2026
18 Бързата работа
До коментар #2 от "православен":Нищо бързо не е гарантирано добро. По-добре бавно, но с Божията помощ и разум.
10:46 10.06.2026
19 Цък
10:47 10.06.2026
20 Мими Кучева🐕
До коментар #6 от "урсула":Може би дамата обожава да я щипят по задните части.!?🤔💋🖕💋🤔
10:47 10.06.2026
21 Маркизъ дьо Садъ
10:48 10.06.2026
22 Абе не е само това
До коментар #15 от "Така е":Ела в централна Европа и виж Париж, Брюксел, Берлин, Амстердан и т.н...
Това вече не е добрата, стара Европа. Превърна се в сметище... Дори и в Бавария, дето е една от най-богатите, индустриални държавици на Германия, вече има лежащи бедни по улиците. Вчера гледам един беден и бездомен спи на мръсен дюшек до банката. И на никого не му прави вече впечатление. Системата не работи! Европа умря!
10:49 10.06.2026
23 Мими Кучева🐕
До коментар #16 от "важно е че са хванали убиеца . и на":Не плюй по светлото име на лама Калушев!Той си имаше ритуал и винаги клизма преди кекс!😎🖕😎
Коментиран от #27
10:50 10.06.2026
24 Механик
До коментар #14 от "Да, Китай от":Концлагерът вече е навсякъде. В момента се полагат последни усилия за дозакрепване на статуквото и на криминализиране на всяка съпротива срещу това статуткво.
И няма Запад, няма Изток. Всички по върховете са съгласни с налаганата система. Няма САЩ, няма Русия. Ако имат няккави спорове и дори войни, то е точно кой да овладее системата, а не да я има или няма.
Много тегло чака нашите деца, внуци и правнуци. Невероятно тегло.
Коментиран от #28
10:54 10.06.2026
25 Маркизъ дьо Садъ
До коментар #12 от "Някой":Ако са коригирга за бащи, които редовно спят със дъщерите си, мунчетата жертви ще станат в пъти повече.
10:57 10.06.2026
26 Соваж бейби
Да предава властта на Марин или Земур след като не може се оправя ,с идването му на власт престъпността се увеличи и дилърите ,мигрантите също не спират се увеличават.
10:57 10.06.2026
27 Смърфиета
До коментар #23 от "Мими Кучева🐕":И лунната соната.
10:58 10.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 бай Ставри
До коментар #16 от "важно е че са хванали убиеца . и на":В горите около Бачковският манастир дърветата питаш ли ги?
11:04 10.06.2026