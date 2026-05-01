Китай настоява за незабавно отваряне на Ормузкия проток, отрича да помага на Иран във военния конфликт

1 Май, 2026 19:44, обновена 1 Май, 2026 19:56 690 11

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китай е за незабавното отваряне на Ормузкия проток и премахване на ограниченията от двете страни, заяви пред репортери постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун.

„Китай смята, че Ормузкият проток трябва да бъде отворен възможно най-скоро. Това се отнася и до двете страни. Иран трябва да премахне ограниченията върху търговията с петрол, а Съединените щати трябва да премахнат морската блокада“, каза дипломатът на брифинг за поемането на председателството на Съвета за сигурност на ООН от Пекин през май.

Според него възобновяването на корабоплаването в пролива е ключово за стабилността на световните енергийни пазари. Постоянният представител подчерта, че по-нататъшната ескалация може да повлияе негативно на световната икономика.

Китай не сътрудничи с Иран във военно отношение и отхвърля подобни обвинения, заяви Фу Цун.

„Няма военно сътрудничество между Китай и Иран и ние сме наясно с обвиненията, отправени от някои американски служители“, каза той.

На 26 май Китай ще проведе открит дебат на високо ниво в Съвета за сигурност на ООН относно укрепването на централната роля на организацията и спазването на нейния устав, каза дипломатът.

„Китай ще свика открит дебат на високо ниво на 26 май относно спазването на целите и принципите на Устава на ООН и укрепването на международната система, основана на централната роля на ООН. Срещата ще бъде председателствана от китайския външен министър Ван И. Надяваме се, че тази среща ще предостави възможност на страните да потвърдят отново ангажимента си към целите и принципите на Устава и да укрепят централната роля на ООН в международната система“, каза той.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пламен

    3 5 Отговор
    Китай и ЕС се държат много разумно , за разлика от другите две дебилни сили .

    Коментиран от #6, #8

    19:59 01.05.2026

  • 2 Минута е много,

    1 0 Отговор
    Амиии,сегаааа

    20:01 01.05.2026

  • 3 Гробар

    2 1 Отговор
    Тая няма да стане. Ако искате отваряне на протока пращате военноморските си сили и го отваряте. С призиви не става вече.

    20:02 01.05.2026

  • 4 Китай НЕ доставя оръжия на Иран

    6 2 Отговор
    Той доставя всички компоненти за тяхното производство, пък Иран да се оправя по-нататък.

    20:05 01.05.2026

  • 5 Хехе

    4 0 Отговор
    Китай изведнъж се сетиха като им припари. Когато арабите пуснаха резолюция в ООН за отварянето на протока, Китай и Русия я блокираха. Тогава само иранските кораби минаваха. Откакто обаче САЩ блокираха иранските кораби, на Китай им се стъжни и изведнъж станаха фенове на отварянето.

    И какво ще направите сега бе китайци? Ще тропате настоятелно с краче ли?

    20:07 01.05.2026

  • 6 Китай

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пламен":

    и Европа са основните потърпевши. САЩ печели от високите цени защото в момента е единственият износител на петрол Въобще не бързат да вдигат блокадата, ужким под предлог че чакат Иран да предаде урана.

    Коментиран от #10

    20:09 01.05.2026

  • 7 Аналената Бербок

    0 0 Отговор
    Тоа па Фу Цун къв е, че да се разпорежда в ООН?
    Аз за шеф ли съм назначена там или за лукова глава???

    20:10 01.05.2026

  • 8 само да кажа

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пламен":

    Иран се защитава....
    Нека не забравяме кой е агресора

    20:12 01.05.2026

  • 9 нннн

    3 1 Отговор
    Кой ще прибере кравите в обора? Това е е въпросът.
    Иран ще отвори веднага, щом американците се изтеглят към Американския залив(Тръмп открадна и името на Мексиканския)

    20:13 01.05.2026

  • 10 Китай са значително по-малко

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Китай":

    потърпевши от Европа. А и Китай си има за съсед Русия.
    Пък и азерския нефт след взривяването на терминалите в Черно Море от британците, ще текне към Китай!

    Европа загива икономически!

    20:16 01.05.2026

  • 11 Тити

    1 0 Отговор
    Като се борят за мир защо първо не се заемат с Рашистите ?!!!

    20:18 01.05.2026

