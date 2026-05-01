Китай настоява за незабавно отваряне на Ормузкия проток, отрича да помага на Иран във военния конфликт

Китай е за незабавното отваряне на Ормузкия проток и премахване на ограниченията от двете страни, заяви пред репортери постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун.

„Китай смята, че Ормузкият проток трябва да бъде отворен възможно най-скоро. Това се отнася и до двете страни. Иран трябва да премахне ограниченията върху търговията с петрол, а Съединените щати трябва да премахнат морската блокада“, каза дипломатът на брифинг за поемането на председателството на Съвета за сигурност на ООН от Пекин през май.

Според него възобновяването на корабоплаването в пролива е ключово за стабилността на световните енергийни пазари. Постоянният представител подчерта, че по-нататъшната ескалация може да повлияе негативно на световната икономика.

Китай не сътрудничи с Иран във военно отношение и отхвърля подобни обвинения, заяви Фу Цун.

„Няма военно сътрудничество между Китай и Иран и ние сме наясно с обвиненията, отправени от някои американски служители“, каза той.

На 26 май Китай ще проведе открит дебат на високо ниво в Съвета за сигурност на ООН относно укрепването на централната роля на организацията и спазването на нейния устав, каза дипломатът.

„Китай ще свика открит дебат на високо ниво на 26 май относно спазването на целите и принципите на Устава на ООН и укрепването на международната система, основана на централната роля на ООН. Срещата ще бъде председателствана от китайския външен министър Ван И. Надяваме се, че тази среща ще предостави възможност на страните да потвърдят отново ангажимента си към целите и принципите на Устава и да укрепят централната роля на ООН в международната система“, каза той.