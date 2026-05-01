Китай настоява за незабавно отваряне на Ормузкия проток, отрича да помага на Иран във военния конфликт

Китай е за незабавното отваряне на Ормузкия проток и премахване на ограниченията от двете страни, заяви пред репортери постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун.
„Китай смята, че Ормузкият проток трябва да бъде отворен възможно най-скоро. Това се отнася и до двете страни. Иран трябва да премахне ограниченията върху търговията с петрол, а Съединените щати трябва да премахнат морската блокада“, каза дипломатът на брифинг за поемането на председателството на Съвета за сигурност на ООН от Пекин през май.
Според него възобновяването на корабоплаването в пролива е ключово за стабилността на световните енергийни пазари. Постоянният представител подчерта, че по-нататъшната ескалация може да повлияе негативно на световната икономика.
Китай не сътрудничи с Иран във военно отношение и отхвърля подобни обвинения, заяви Фу Цун.
„Няма военно сътрудничество между Китай и Иран и ние сме наясно с обвиненията, отправени от някои американски служители“, каза той.
На 26 май Китай ще проведе открит дебат на високо ниво в Съвета за сигурност на ООН относно укрепването на централната роля на организацията и спазването на нейния устав, каза дипломатът.
„Китай ще свика открит дебат на високо ниво на 26 май относно спазването на целите и принципите на Устава на ООН и укрепването на международната система, основана на централната роля на ООН. Срещата ще бъде председателствана от китайския външен министър Ван И. Надяваме се, че тази среща ще предостави възможност на страните да потвърдят отново ангажимента си към целите и принципите на Устава и да укрепят централната роля на ООН в международната система“, каза той.
1 Пламен
Коментиран от #6, #8
19:59 01.05.2026
2 Минута е много,
20:01 01.05.2026
3 Гробар
20:02 01.05.2026
4 Китай НЕ доставя оръжия на Иран
20:05 01.05.2026
5 Хехе
И какво ще направите сега бе китайци? Ще тропате настоятелно с краче ли?
20:07 01.05.2026
6 Китай
До коментар #1 от "Пламен":и Европа са основните потърпевши. САЩ печели от високите цени защото в момента е единственият износител на петрол Въобще не бързат да вдигат блокадата, ужким под предлог че чакат Иран да предаде урана.
Коментиран от #10
20:09 01.05.2026
7 Аналената Бербок
Аз за шеф ли съм назначена там или за лукова глава???
20:10 01.05.2026
8 само да кажа
До коментар #1 от "Пламен":Иран се защитава....
Нека не забравяме кой е агресора
20:12 01.05.2026
9 нннн
Иран ще отвори веднага, щом американците се изтеглят към Американския залив(Тръмп открадна и името на Мексиканския)
20:13 01.05.2026
10 Китай са значително по-малко
До коментар #6 от "Китай":потърпевши от Европа. А и Китай си има за съсед Русия.
Пък и азерския нефт след взривяването на терминалите в Черно Море от британците, ще текне към Китай!
Европа загива икономически!
20:16 01.05.2026
11 Тити
20:18 01.05.2026