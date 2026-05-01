Въпреки примирието: Израел уби най-малко 32-ма души за 24 часа в Южен Ливан

Най-малко 32-ма души бяха убити през последните 24 часа в резултат на израелски въздушни удари в Южен Ливан, въпреки прекратяването на огъня, установено на 17 април.

Министерството на здравеопазването съобщи, че още 74 ливанци са ранени.

„Общият брой на убитите цивилни от началото на военната ескалация на 2 март достигна 2 618, а 8 094 са ранени“, се казва в изявлението на министерството, разпространено до X.

Министерството на здравеопазването очаква броят на жертвите да се увеличи през следващите часове, тъй като Израел продължава да атакува селища, които служат като крепости на шиитската организация Хизбула.

Израел продължава и дори засилва военните си действия срещу „Хизбула“, заявявайки, че те са изключени от обявеното примирие между САЩ и Иран.

Само в последните 24 часа израелските военновъздушни сили (IAF) са поразили над 40 цели на „Хизбула“, включително щабквартири и военна инфраструктура.

На 1 май беше съобщено за нови удари по град Хабуш, при които загинаха шестима души, въпреки издадените заповеди за евакуация.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) поддържат присъствие в Южен Ливан, където се стремят да създадат 10-километрова „буферна зона“. През последната седмица са унищожени над 1 000 обекта на групировката, включително замаскирани складове за оръжие и ракетни установки.

"Хизбула" продължава да атакува израелски позиции с дронове и ракети. На 1 май дрон рани двама израелски войници в Южен Ливан, а други шест безпилотни апарата бяха изстреляни към Северен Израел, като повечето бяха прихванати.

Израелското правителство поддържа позицията, че Ливан е извън обхвата на двуседмичното споразумение за спиране на огъня с Иран.

Ливанският президент осъди тези действия като нарушения на международното право, а ООН съобщи, че от началото на конфликта през март са загинали над 2500 души.

Около 20% от населението на Ливан (над 1 милион души) е разселено поради бойните действия.

Прогнозите на израелското командване са, че операциите могат да продължат поне до края на май 2026 г., с цел окончателно неутрализиране на инфраструктурата на „Хизбула“