Въпреки примирието: Израел уби най-малко 32-ма души за 24 часа в Южен Ливан

1 Май, 2026 22:02, обновена 1 Май, 2026 22:12 726 18

  • ливан-
  • израел-
  • хизбула-
  • война

Нападенията са извършени от въздуха

Въпреки примирието: Израел уби най-малко 32-ма души за 24 часа в Южен Ливан
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 32-ма души бяха убити през последните 24 часа в резултат на израелски въздушни удари в Южен Ливан, въпреки прекратяването на огъня, установено на 17 април.

Министерството на здравеопазването съобщи, че още 74 ливанци са ранени.

„Общият брой на убитите цивилни от началото на военната ескалация на 2 март достигна 2 618, а 8 094 са ранени“, се казва в изявлението на министерството, разпространено до X.

Министерството на здравеопазването очаква броят на жертвите да се увеличи през следващите часове, тъй като Израел продължава да атакува селища, които служат като крепости на шиитската организация Хизбула.

Израел продължава и дори засилва военните си действия срещу „Хизбула“, заявявайки, че те са изключени от обявеното примирие между САЩ и Иран.

Само в последните 24 часа израелските военновъздушни сили (IAF) са поразили над 40 цели на „Хизбула“, включително щабквартири и военна инфраструктура.

На 1 май беше съобщено за нови удари по град Хабуш, при които загинаха шестима души, въпреки издадените заповеди за евакуация.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) поддържат присъствие в Южен Ливан, където се стремят да създадат 10-километрова „буферна зона“. През последната седмица са унищожени над 1 000 обекта на групировката, включително замаскирани складове за оръжие и ракетни установки.

"Хизбула" продължава да атакува израелски позиции с дронове и ракети. На 1 май дрон рани двама израелски войници в Южен Ливан, а други шест безпилотни апарата бяха изстреляни към Северен Израел, като повечето бяха прихванати.

Израелското правителство поддържа позицията, че Ливан е извън обхвата на двуседмичното споразумение за спиране на огъня с Иран.

Ливанският президент осъди тези действия като нарушения на международното право, а ООН съобщи, че от началото на конфликта през март са загинали над 2500 души.

Около 20% от населението на Ливан (над 1 милион души) е разселено поради бойните действия.

Прогнозите на израелското командване са, че операциите могат да продължат поне до края на май 2026 г., с цел окончателно неутрализиране на инфраструктурата на „Хизбула“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Пич

    19 1 Отговор
    Е...... астероида иде !!! А Израел са избрани, звезда са турнали на знамето...... Нека звездата да ги уважи......

    Коментиран от #3

    22:17 01.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДрайвингПлежър

    23 0 Отговор
    Евреите доказват че са изроди! Шанса е, мръсотията им да роди ново мустакато момче!

    22:28 01.05.2026

  • 6 Мдаа

    18 0 Отговор
    За един убит воин на Вермахта през 2-та СВ са били разстрелвани до 20 цивилни или заловени дейци на съпротивата. Значи сега имаме свърхобикновен фашизъм

    22:30 01.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Летеца изпрати ли съболезнователна телеграма до парламента на Ливан,или е почерпил за Бог да прости жертвите и да накаже палачите от ЦАХАЛ?

    22:34 01.05.2026

  • 9 5098

    13 0 Отговор
    Евреите без кръв не могат да живеят.

    22:36 01.05.2026

  • 10 Тиквата +Шиши =💩

    14 0 Отговор
    После Хитлер бил виновен 😅🤣💩💩💩

    22:36 01.05.2026

  • 11 Евгени от Алфапласт

    9 0 Отговор
    Евреин да не е подлец... няма как да стане.

    22:39 01.05.2026

  • 12 Слава Израел

    2 7 Отговор
    Героем Слава

    Да гледат Украинците и да почват Руснаците

    22:41 01.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 До кога!?

    5 1 Отговор
    Убийци!!!

    23:02 01.05.2026

  • 15 Дедо

    4 1 Отговор
    Господ всичко вижда. Греховете се плащат винаги.

    23:03 01.05.2026

  • 16 Торбалан

    1 0 Отговор
    Продължавайте да триете ....вече ще знам че сте еврейски сайт

    23:07 01.05.2026

  • 17 Стенли

    1 0 Отговор
    Мда евреите така разбират примирието и казват ако не беше примирието нямаше да са 32 а щяха да са 320 , аз съм последният човек който ще тръгне да защитава Хизбула но евреите избиват и много цивилни граждани което е недопустимо а Урсула и Кая мълчат сякаш са лапнали да не казвам какво а междувременно и в Судан се извършват масови убийства но всеки си трае , само Путин бил агресорни убиец😕🤨

    Коментиран от #18

    23:26 01.05.2026

  • 18 всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Стенли":

    Хизбула няма нужда от оправдания, систематичните действия на Израел оправдават съществуването на Хизбула. Всеки един член на Хизбула има избити пред очите му свои близки от Израел. Всеки нормален човек в такава ситуация би се разикализирал и би посветил живота си на възмездието. Няма как да понесеш гледката на разчлененото си семейство и да не искаш да отмъстиш на тези, които са го направили. Обратното би било ненормално.

    23:32 01.05.2026