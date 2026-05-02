Страните от НАТО отработват сценарии за изолиране на Калининградска област по време на военни учения, заяви пред РИА Новости посланикът за особени поръчения на руското външно министерство Артьом Булатов.

„След стартирането на Съвместната военна отбрана НАТО и ЕС значително засилиха усилията си за установяване на контрол върху логистичните маршрути в Балтийския регион, като предприеха редица стъпки за ограничаване на транспортните връзки с Калининградска област и създадоха условия за изолиране на региона в случай на по-нататъшна ескалация на напрежението в отношенията между Русия и Запада“, каза дипломатът.

Булатов добави, че подобни сценарии се отработват по време на военните учения на НАТО.

Заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Грушко заяви пред РИА Новости миналата седмица, че западните страни разработват сценарии за морска блокада и завземане на Калининградска област по време на ученията „Съвместна военна отбрана“ (JMDD).

През януари бившият заместник-министър на външните работи на Литва Дариус Юргелявичюс обяви, че алиансът има готов сценарий за блокада на Калининград в случай на пряка конфронтация с Москва.

Артьом Булатов предупреди, че Русия ще отговори решително на всеки опит на НАТО и ЕС да блокират Калининград. Дипломатът посочи предупреждението на Владимир Путин за заплахата от безпрецедентна ескалация при опит да изолират Калининградската област като важен сигнал за тях.

Западното ядрено трио – Съединените щати, Великобритания и Франция – разширяват и неограничено увеличават ядрените си възможности, без да се съобразяват с Договора за неразпространение на ядрени оръжия, заяви посланикът по особени поръчения на руското външно министерство Андрей Белоусов, предаде ТАСС.

„Без да се съобразяват с договора, западното ядрено трио разширява и неограничено увеличава ядрените си възможности, като активно въвлича своите неядрени съюзници във все по-дестабилизиращи схеми за осигуряване на ядрен чадър“, каза той по време на реч на Конференцията по Договора за неразпространение на ядрени оръжия.

По-рано Белоусов заяви, че настоящото състояние на международния режим за неразпространение на ядрени оръжия е обезпокоително. Той също така нарече предложенията на САЩ за възобновяване на диалога с Русия относно стратегическата стабилност нереалистични.

Постоянният представител на Русия в ООН в Женева, Генадий Гатилов, по-рано отбеляза, че плановете на Франция за увеличаване на ядрения си арсенал провокират международно напрежение и създават риск от глобален ядрен конфликт.

Директорът на МААЕ Рафаел Гроси заяви в края на април, че заплахата от ядрена катастрофа е достигнала ниво, невиждано от разгара на Студената война.