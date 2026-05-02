Тръмп: Да, ние сме пирати и не си играем. Залавяме танкери с петрол - това е печеливш бизнес

2 Май, 2026 04:31, обновена 2 Май, 2026 04:58 1 603 11

Американският президент коментира залавянето на два ирански танкера, превозващи общо 3,8 милиона барела петрол

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският премиер Доналд Тръмп призна, че американските военни действат като пирати, когато завземат танкери, превозващи ирански петрол.

Той заяви това по време на реч в Уест Палм Бийч, Флорида, пред членове на местния клуб „Форум“.

Говорейки за залавянето на два ирански танкера, „Маджестик“ и „Тифани“, от американските сили, превозващи общо 3,8 милиона барела петрол, американският лидер заяви, че САЩ „са завзели корабите и са взели товара“. „Взехме петрола, което е много печеливш бизнес. Кой би си помислил? Държахме се като пирати“, каза той.

„Ние сме вид пирати; не играем игри“, добави той.

По-рано постоянният представител на Иран в ООН Амир Саид Иравани заяви в писмо до Съвета за сигурност на ООН, че Съединените щати са извършили акт на агресия и държавно пиратство, като са завзели два ирански търговски кораба, „Маджестик“ и „Тифани“, и са откраднали 3,8 милиона барела ирански петрол.

Техеран категоризира действията на САЩ като „грубо нарушение на Устава на ООН“, по-специално член 2(4), и изисква Съветът за сигурност да предприеме действия. Иран подчертава, че си запазва правото да „се противопостави на тези нагли действия“ в съответствие с международното право.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Самата истина

    20 3 Отговор
    Този ВСЕКИДНЕВНО показва истинските ЕА ценности.
    Поне не е лицемер и не ни залъга с високопарни думички като демокрация...

    04:45 02.05.2026

  • 2 Само питам

    15 0 Отговор
    Лъжа ли е?!

    04:48 02.05.2026

  • 3 Град Козлодуй.

    30 3 Отговор
    Англосаксонското племе и евреите винаги са разчитали на кражби мошенгии и измами!

    04:53 02.05.2026

  • 4 Кук кук

    5 3 Отговор
    Пирати са, но еднооки и куци. Като всички пирати

    04:54 02.05.2026

  • 5 Соске

    17 2 Отговор
    Обикновено пиратите биват провесвани на мачтите да ги кълват гарваните

    05:03 02.05.2026

  • 6 Е нЕма що

    16 3 Отговор
    Видяхме ви колко струвате. Видяхме ви прехвалените Рамбоеци, прехвалените самолетоносачи, самолетите ви, ракетите ви, които на третия ден свършиха и всичко друго снаряжение видяхме. Видяхме и каква спасителна акция проведохте, да спасите пилота от ударения смолет, но не видяхме нито акцията, нито пилота. Ако беше всичко това истина, по пропагандните ви канали от сутрин до вечер щеше да се показва ювелирната ви акция. И не знам защо някак си никакво усещане нямам, че сте велика сила, тая сила , която беше решила, че светът и принадлежи. Тая велика световна сила която щеше да е световен жандарм в един еднополюсен свят. Нищо и половина. Един Иран ви разката играта. Повтори и продължава да повтаря това, което ви се случваше в Дфганистан. Резултата е същия, нямате вече бази на арабския полуостров. Израелските градове тънат в разрушение. Арабеските и те усетиха, че са залагали на куц кон. Благодарение на вас, инфраструктурата им ще се везстановява с месеци напред. Ама пък, спечелихте войната! Сега наред в Холивуд. първа кръв, втора кръв и не знам какви кървища ще се изсипят, защото сте велика нация, нали така! Така, така, ама нещо прожекторите все повече светят на изток. Там има една държава с пет пъти по голямо население от вас, която тихо и кротко ви слага в малкия си джоб.

    05:25 02.05.2026

  • 7 Коста

    6 1 Отговор
    Дедо Тчръмпи черното лудото куче , отново върлува по моретата. Макар че еърт и глупав... Петнайсет души във ковчега на мъртвеца, йо-хо-хо, и бутилка ром!

    05:27 02.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 баба Меца

    2 1 Отговор
    Реален канибализъм, капитализъм, в който оцеляваме нато кьоркьопеци.

    05:55 02.05.2026

  • 11 Нов световен ред

    6 0 Отговор
    Основан на правила,а? Ето ги правилата.Можем да си философстваме колкото си искаме върху тях. Руснаците вече съпровождат танкерите си с военни кораби. Скоро всички ще започнат да го правят. Цените на петрола няма да паднат. Как ЕС ще прилага санкциите си? Ще се чуди дали да пази танкерите, които идват към Европа с жалкия си флот или да гони руснаците и иранците с него.

    06:35 02.05.2026