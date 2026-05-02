Тръмп: Да, ние сме пирати и не си играем. Залавяме танкери с петрол - това е печеливш бизнес

Американският премиер Доналд Тръмп призна, че американските военни действат като пирати, когато завземат танкери, превозващи ирански петрол.

Той заяви това по време на реч в Уест Палм Бийч, Флорида, пред членове на местния клуб „Форум“.

Говорейки за залавянето на два ирански танкера, „Маджестик“ и „Тифани“, от американските сили, превозващи общо 3,8 милиона барела петрол, американският лидер заяви, че САЩ „са завзели корабите и са взели товара“. „Взехме петрола, което е много печеливш бизнес. Кой би си помислил? Държахме се като пирати“, каза той.

„Ние сме вид пирати; не играем игри“, добави той.

По-рано постоянният представител на Иран в ООН Амир Саид Иравани заяви в писмо до Съвета за сигурност на ООН, че Съединените щати са извършили акт на агресия и държавно пиратство, като са завзели два ирански търговски кораба, „Маджестик“ и „Тифани“, и са откраднали 3,8 милиона барела ирански петрол.

Техеран категоризира действията на САЩ като „грубо нарушение на Устава на ООН“, по-специално член 2(4), и изисква Съветът за сигурност да предприеме действия. Иран подчертава, че си запазва правото да „се противопостави на тези нагли действия“ в съответствие с международното право.