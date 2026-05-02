Френските болници се опасяват от недостиг на медицински консумативи заради блокирането на Ормузкия проток

2 Май, 2026 18:33, обновена 2 Май, 2026 18:40 518 11

BFMTV подчертава, че под риск от недостиг са спринцовки, маски, ръкавици и катетри

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френските болници се опасяват от недостиг на медицински пластмасови продукти поради ситуацията около Иран и блокирането на Ормузкия проток, предаде телевизионния канал BFMTV.

„Някои доставчици на медицински пластмаси говорят за евентуален недостиг“, каза Оливие Малиска, главен изпълнителен директор на производителя на пластмаси RMT, пред канала. „Поръчваме двойно повече от обичайното количество, за да избегнем проблеми със запасите.“

Каналът отбеляза, че пластмасата се доставя предимно от Китай, който също е претърпял прекъсвания на доставките, което е забавило производството. BFMTV подчертава, че под риск от недостиг са спринцовки, маски, ръкавици и катетри.

„Има всички основания за безпокойство днес. Пластмасите, използвани в медицинската област, са по-редки, а търсенето им също е много по-високо. По един или друг начин ще се окажем в напрегната ситуация – очаква се недостиг на продукти както в здравеопазването, така и в други сектори“, каза пред телевизионния канал Жозеф Тайлефе, генерален секретар на асоциацията на производителите на пластмаси Plastalliance.

Според BFMTV, френското Министерство на здравеопазването твърди, че няма непосредствен риск от недостиг на пластмасови консумативи, тъй като болниците разполагат с достатъчни запаси.

След избухването на войната между САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, Техеран реши да затвори Ормузкия проток за кораби, свързани с тях, и за държави, които подкрепяха операцията срещу Ислямската република. По време на конфликта няколко танкера бяха атакувани за транзитно преминаване през пролива без разрешението на Техеран. На 25 март иранският външен министър Абас Арагчи обяви, че Иран е позволил на приятелски държави, включително Русия, Индия, Ирак, Китай и Пакистан, да преминат през Ормузкия проток.


