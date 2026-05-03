Президентът на Куба: Военната заплахите от САЩ ескалира, но няма да капитулираме пред никой агресор

Кубинският президент Мигел Диас-Канел отбеляза ескалацията на американската военна заплаха срещу карибската република до опасно и безпрецедентно ниво, подчертавайки решимостта на кубинския народ да защити своя суверенитет.

„Президентът на САЩ ескалира заплахите си за военна агресия срещу Куба до опасно и безпрецедентно ниво“, пише той в X. „Международната общност трябва да обърне внимание и заедно с американския народ да определи дали подобно радикално, престъпно деяние ще бъде толерирано, за да задоволи интересите на малка, но богата и влиятелна група, водена от жажда за отмъщение и господство.“

„Никой агресор, независимо колко мощен е, няма да принуди Куба към капитулация“, подчерта Диас-Канел. „Те ще се изправят срещу народ, решен да защитава своя суверенитет и независимост на всеки сантиметър от националната си територия.“

На 2 май в Хавана се проведе поредната международна среща, посветена на солидарността с Куба. В събитието участваха над 800 представители от повече от 30 държави. На събитието говориха Диас-Канел и Бруно Родригес Пария, министър на външните работи на Куба. Първият отбеляза „безпрецедентната ескалация на ограничителните едностранни мерки на правителството на САЩ срещу Куба през последните 10 години“.

Родригес Пария отбеляза по-специално, че „само от 2019 г. насам администрацията на САЩ е наложила над 250 нови санкции срещу карибската република“. Министърът подчерта, че „кубинският народ е отговорил на тази политика с масовото си присъствие на демонстрацията предния ден, 1 май, която привлече над 5,2 милиона души в цялата страна“.

В Хавана демонстрацията за Първи май се проведе около Антиимпериалистическата трибуна, разположена срещу посолството на САЩ в Куба. Повече от половин милион души участваха в демонстрацията в кубинската столица, чието основно искане беше вдигането на търговското и икономическо ембарго на Вашингтон срещу Острова на свободата.

На 2 май президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати възнамеряват да поемат контрола над Куба „почти веднага“, като първо завършат „едно нещо“, визирайки войната срещу Иран. Тръмп също съобщи, че „на връщане от Иран“ един от големите американски самолетоносачи, „вероятно USS Abraham Lincoln – най-големият в света – ще се приближи на около 100 ярда от кубинското крайбрежие. „И те ще кажат: „Много ви благодарим, предаваме се“, заяви американският президент.