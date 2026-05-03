Техеран: Залавянето на товарния кораб „Touska“ от САЩ е пряко нарушение на международното право

3 Май, 2026 10:53, обновена 3 Май, 2026 11:00 786 19

Есмаил Багаей призова "международната общност и ООН „категорично да отхвърлят всяко превръщане в норма на подобни фрапантни нарушения

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Техеран смята залавянето на иранския товарен кораб „Touska“ от американските военни за пряко нарушение на международното право, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

Той призова в X международната общност и ООН „категорично да отхвърлят всяко превръщане в норма на подобни фрапантни нарушения на международното право“.

„Международната общност, държавите членки и генералният секретар на ООН трябва категорично да отхвърлят всяко превръщане в норма на подобни фрапантни нарушения на международното право“, подчерта Багаей.

Кораб под ирански флаг се е опитал да пробие военноморската блокада на САЩ в Оманския залив вечерта на 19 април, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той заяви, че американският ракетен разрушител USS ​​Spruance е прехванал „Touska“ и е предупредил екипажа да спре, но иранците са отказали да се подчинят. В отговор кораб на американските военноморски сили е деактивирал машинното отделение на кораба, пробивайки дупка в него.

САЩ наложиха блокада след провала на преговорите с Иран в Исламабад. Това засегна корабоплаването в иранските пристанища от двете страни на Ормузкия проток, през който преминават приблизително 20% от световния петрол, петролни продукти и втечнен природен газ.

Вашингтон обаче твърди, че кораби, които не са свързани с Иран, могат свободно да преминават през пролива, стига да не са платили на Техеран за преминаване. В края на април Иран обяви, че е превел първите приходи от мита през Ормузкия проток на централната си банка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 18 Отговор
    Давайте урана и ви оставям да дишате.

    11:03 03.05.2026

  • 2 питам

    3 15 Отговор
    А на вас кой ви позволява да взривявате танкери !!

    Коментиран от #8

    11:03 03.05.2026

  • 3 Българин

    1 19 Отговор
    А затварянето на Ормузкия пролив от Иран не е ли нарушение на международното право.

    Коментиран от #13

    11:04 03.05.2026

  • 4 ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ НА

    19 2 Отговор
    САЩ И ИЗРАЕЛ СА БЕЗПАРДОННО НАРУШАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО.

    Коментиран от #10

    11:05 03.05.2026

  • 5 Наблюдател

    4 5 Отговор
    И аз така наложих забрана и блокада на комшиите.
    Когато комшийката се опита да пробие блокада, я конфискувах за 2 часа, като тя се закани, че пак ще пробива блокадата.

    Коментиран от #18

    11:05 03.05.2026

  • 6 Реалист

    8 1 Отговор
    Благодарение на световния терорист, а вече и пират в момента на бензиностанциите в Европа дизела е 2 евро +, а бензина 2 евро и инфлацията няма държане!

    11:08 03.05.2026

  • 7 колко идиотски продяжници имя в бгто

    8 0 Отговор
    Правят статия че Иран няма право да иска такси за ормуза понеже е естествено създаден не от Ирят и е международно НО!

    Когато господарите им отвличят бомбят и трепат в международни води пишат че спирали наркотрафици и злия Иран ....въпреки че докязаното зло от години с избити милиони са те самите!

    Продължавайте да промивате мозъци драги журналя....

    11:09 03.05.2026

  • 8 Бесен - Язовец

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "питам":

    ФАЩ са пред гражданска война тук сороските медии това няма да ти напишат. Иранската армия разказа играта на господарите ти цял свят го вижда!

    11:10 03.05.2026

  • 9 ИНТЕРЕСНО

    3 0 Отговор
    ТОВА ПРИЛИЧА НА ОНОВА
    „ПОМОЩ...БИЯТ ПАНИКЬОВСКЙ”😬

    11:12 03.05.2026

  • 10 не може да бъде

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ НА":

    Според мен такова нещо като международно право вече няма а може би не е имало никога ...съществува само на книга и се използва само за пропагандни цели!?Сега имаме правото на силния -който е по -силен той е прав !?А международното право служи само за успокояване на недоволството на наивниците и глупаците!?...Но като погледнем в исторически план какво е международното право то винаги е обслужвало по-силните ...и кръгът се затвори!?Така че моето заключение е следното -има периоди в които отношенията между държавите са по-добри и тогава писаниците в т.н. международно право имат някакво приложение!?Но в момента в който противоречията станат непреодолими всякакво международно право престава да съществува - ...т-е.съществува само на книга!?

    11:16 03.05.2026

  • 11 Бесен - Язовец

    8 0 Отговор
    Петколониците са лоялни към господарите си,, Залавятнето " си е точно,, Отвличането" кражба на чужд товар в международни води . Скоро световния терорист ФАЩ такава блокада ше получат от руските подводници в Атлантическия океан, че чифт джапанки няма да влязат в циониската трирористична колония така наречена Северна Америка

    11:19 03.05.2026

  • 12 Температурен Темерут

    0 8 Отговор
    Удри тръмпо по иранските свине. Квичат на умряло а удобно пропускат как те блокират протока,отвличат и стрелят по кораби. Трябва пълно унищожение на свинския иран.

    11:19 03.05.2026

  • 13 ФАКТ

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Без причинно ли го затвориха на рк0 ман?

    11:19 03.05.2026

  • 14 За пиратите

    5 0 Отговор
    международните закони не важат! Те са над тях и благодарение на робията на ЕС...

    11:20 03.05.2026

  • 15 Тръмпоча

    2 0 Отговор
    Трябва да пиратствам и да държа цените на петрола високи, за да ми се продава скъпият венецуелски петрол.

    11:25 03.05.2026

  • 16 Мишел

    1 0 Отговор
    Явно ще дойде горският / военният флот на Китай, най големия и най- модерен в света/ и ще разчисти Ормузкия проток от пиратите

    11:26 03.05.2026

  • 17 нннн

    0 0 Отговор
    ,,Пробили дупка в машинното."(?)
    Много политкоректно, бе. Кажете: Пиратите са стреляли с оръдия по машинното!

    11:27 03.05.2026

  • 18 Наземен персонал

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Наблюдател":

    Ти си като Тръмп в лъжите. 2 часа ? Кръстословици ли решавахте или боядисвахте антрето ?

    11:29 03.05.2026

  • 19 пенсионер

    0 0 Отговор
    Тези иранци ще ядат голямата калъчка. Какви са те, че да им плащат за приминаване през протока.

    11:29 03.05.2026

