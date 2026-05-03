Техеран: Залавянето на товарния кораб „Touska“ от САЩ е пряко нарушение на международното право

Техеран смята залавянето на иранския товарен кораб „Touska“ от американските военни за пряко нарушение на международното право, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

„Международната общност, държавите членки и генералният секретар на ООН трябва категорично да отхвърлят всяко превръщане в норма на подобни фрапантни нарушения на международното право“, подчерта Багаей.

Кораб под ирански флаг се е опитал да пробие военноморската блокада на САЩ в Оманския залив вечерта на 19 април, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той заяви, че американският ракетен разрушител USS ​​Spruance е прехванал „Touska“ и е предупредил екипажа да спре, но иранците са отказали да се подчинят. В отговор кораб на американските военноморски сили е деактивирал машинното отделение на кораба, пробивайки дупка в него.

САЩ наложиха блокада след провала на преговорите с Иран в Исламабад. Това засегна корабоплаването в иранските пристанища от двете страни на Ормузкия проток, през който преминават приблизително 20% от световния петрол, петролни продукти и втечнен природен газ.

Вашингтон обаче твърди, че кораби, които не са свързани с Иран, могат свободно да преминават през пролива, стига да не са платили на Техеран за преминаване. В края на април Иран обяви, че е превел първите приходи от мита през Ормузкия проток на централната си банка.