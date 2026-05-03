Техеран: Залавянето на товарния кораб „Touska“ от САЩ е пряко нарушение на международното право

Техеран смята залавянето на иранския товарен кораб „Touska“ от американските военни за пряко нарушение на международното право, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.
Той призова в X международната общност и ООН „категорично да отхвърлят всяко превръщане в норма на подобни фрапантни нарушения на международното право“.
„Международната общност, държавите членки и генералният секретар на ООН трябва категорично да отхвърлят всяко превръщане в норма на подобни фрапантни нарушения на международното право“, подчерта Багаей.
Кораб под ирански флаг се е опитал да пробие военноморската блокада на САЩ в Оманския залив вечерта на 19 април, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той заяви, че американският ракетен разрушител USS Spruance е прехванал „Touska“ и е предупредил екипажа да спре, но иранците са отказали да се подчинят. В отговор кораб на американските военноморски сили е деактивирал машинното отделение на кораба, пробивайки дупка в него.
САЩ наложиха блокада след провала на преговорите с Иран в Исламабад. Това засегна корабоплаването в иранските пристанища от двете страни на Ормузкия проток, през който преминават приблизително 20% от световния петрол, петролни продукти и втечнен природен газ.
Вашингтон обаче твърди, че кораби, които не са свързани с Иран, могат свободно да преминават през пролива, стига да не са платили на Техеран за преминаване. В края на април Иран обяви, че е превел първите приходи от мита през Ормузкия проток на централната си банка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
11:03 03.05.2026
2 питам
Коментиран от #8
11:03 03.05.2026
3 Българин
Коментиран от #13
11:04 03.05.2026
4 ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ НА
Коментиран от #10
11:05 03.05.2026
5 Наблюдател
Когато комшийката се опита да пробие блокада, я конфискувах за 2 часа, като тя се закани, че пак ще пробива блокадата.
Коментиран от #18
11:05 03.05.2026
6 Реалист
11:08 03.05.2026
7 колко идиотски продяжници имя в бгто
Когато господарите им отвличят бомбят и трепат в международни води пишат че спирали наркотрафици и злия Иран ....въпреки че докязаното зло от години с избити милиони са те самите!
Продължавайте да промивате мозъци драги журналя....
11:09 03.05.2026
8 Бесен - Язовец
До коментар #2 от "питам":ФАЩ са пред гражданска война тук сороските медии това няма да ти напишат. Иранската армия разказа играта на господарите ти цял свят го вижда!
11:10 03.05.2026
9 ИНТЕРЕСНО
„ПОМОЩ...БИЯТ ПАНИКЬОВСКЙ”😬
11:12 03.05.2026
10 не може да бъде
До коментар #4 от "ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ НА":Според мен такова нещо като международно право вече няма а може би не е имало никога ...съществува само на книга и се използва само за пропагандни цели!?Сега имаме правото на силния -който е по -силен той е прав !?А международното право служи само за успокояване на недоволството на наивниците и глупаците!?...Но като погледнем в исторически план какво е международното право то винаги е обслужвало по-силните ...и кръгът се затвори!?Така че моето заключение е следното -има периоди в които отношенията между държавите са по-добри и тогава писаниците в т.н. международно право имат някакво приложение!?Но в момента в който противоречията станат непреодолими всякакво международно право престава да съществува - ...т-е.съществува само на книга!?
11:16 03.05.2026
11 Бесен - Язовец
11:19 03.05.2026
12 Температурен Темерут
11:19 03.05.2026
13 ФАКТ
До коментар #3 от "Българин":Без причинно ли го затвориха на рк0 ман?
11:19 03.05.2026
14 За пиратите
11:20 03.05.2026
15 Тръмпоча
11:25 03.05.2026
16 Мишел
11:26 03.05.2026
17 нннн
Много политкоректно, бе. Кажете: Пиратите са стреляли с оръдия по машинното!
11:27 03.05.2026
18 Наземен персонал
До коментар #5 от "Наблюдател":Ти си като Тръмп в лъжите. 2 часа ? Кръстословици ли решавахте или боядисвахте антрето ?
11:29 03.05.2026
19 пенсионер
11:29 03.05.2026