КФН кани мотообщността на спешен разговор за застраховките

Комисията за финансов надзор (КФН) се самосезира по проблема с тарифите на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" за мотоциклети, съобщават от БТА. Държавният регулатор организира извънредна среща с представители на мотообщността, която ще се проведе утре в столицата, за да се търси изход от напрежението около ценообразуването.

В разговорите, които ще се проведат в сградата на Комисията на улица "Будапеща" 16, ще се включат експерти от надзорния орган, омбудсманът на България Велислава Делчева, както и членът на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Мира Христова. Присъствието на представители от различни институции подсказва опит за комплексно разглеждане на казуса с полиците за двуколесни моторни превозни средства, който традиционно изостря вниманието преди активния сезон.

След приключване на работната среща, в 11:00 часа е предвиден официален брифинг за медиите, на който ще станат ясни резултатите от преговорите и евентуалните мерки за регулиране на пазара. От ведомството заявяват амбиция за реални действия: "Надяваме се тази среща да даде началото на разговора за всички проблеми в застрахователния надзор, както и да предложи решения за преодоляването им", посочват в официалната си позиция от КФН.