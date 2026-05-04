КФН кани мотообщността на спешен разговор за застраховките

4 Май, 2026 15:04 672 8

От ведомството заявяват амбиция за реални действия

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Комисията за финансов надзор (КФН) се самосезира по проблема с тарифите на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" за мотоциклети, съобщават от БТА. Държавният регулатор организира извънредна среща с представители на мотообщността, която ще се проведе утре в столицата, за да се търси изход от напрежението около ценообразуването.

В разговорите, които ще се проведат в сградата на Комисията на улица "Будапеща" 16, ще се включат експерти от надзорния орган, омбудсманът на България Велислава Делчева, както и членът на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Мира Христова. Присъствието на представители от различни институции подсказва опит за комплексно разглеждане на казуса с полиците за двуколесни моторни превозни средства, който традиционно изостря вниманието преди активния сезон.

След приключване на работната среща, в 11:00 часа е предвиден официален брифинг за медиите, на който ще станат ясни резултатите от преговорите и евентуалните мерки за регулиране на пазара. От ведомството заявяват амбиция за реални действия: "Надяваме се тази среща да даде началото на разговора за всички проблеми в застрахователния надзор, както и да предложи решения за преодоляването им", посочват в официалната си позиция от КФН.


  • 1 вдигай цената ,къде ще идат да не платят

    6 0 Отговор
    трябва да се повиши цената на застраховката, все пак е доброзорна и си длъжен да им даваш едни пари

    15:11 04.05.2026

  • 2 КФН на Пеевски?

    7 0 Отговор
    Хората на Прасето от КФН са разтревожени?!?

    15:16 04.05.2026

  • 3 оня с коня

    3 2 Отговор
    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapскиГeн

    15:18 04.05.2026

  • 4 Игра на оцеляване

    3 0 Отговор
    Застрахователите хранят, те още по-гладни стават. Пожарникарите взеха да хранят, значи ще горим все по често в колите. Катюхите и те са се овълчили като гладни мечки на пролет. Стана страшно, да се качиш в колата.

    15:18 04.05.2026

  • 5 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Кво им плащате на тия рекетьори не моем разберем. Я си маам без никви застраховки.

    Коментиран от #6

    15:32 04.05.2026

  • 6 само питам

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пустиня(к)":

    че той комоторист плаща тия застраховки?

    15:37 04.05.2026

  • 7 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    1 1 Отговор
    А защо не покани и такситата ... или искате пак да пожълтее цяла София

    15:42 04.05.2026

  • 8 Историк

    2 0 Отговор
    Кой и защо спря Далл Богг?

    15:43 04.05.2026

