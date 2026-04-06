Кой се опита да взриви "Турски поток"? Русия продължава да подозира Киев

Русия твърди, че макар все още да няма убедителни доказателства, е много вероятно да бъдат открити такива, които да сочат, че Украйна е поставила взривни вещества близо до газопровод в Сърбия, пренасящ руски газ за Унгария, съобщава "Ройтерс".

Унгарският премиер Виктор Орбан, който е изправен пред трудна надпревара за преизбиране тази неделя, вчера свика извънреден съвет по отбрана, след като бяха открити взривни вещества близо до газопровода "Турски поток" в Сърбия.

Орбан заяви, че Украйна от години се е стремила да отреже Европа от руската енергия, въпреки че не обвини директно Киев за инцидента. Украинското външно министерство пък отхвърли всеки опит страната да бъде свързвана с експлозива.

"Ситуацията е потенциално много опасна. Това е ключова енергийна артерия, която в момента работи под изключително напрежение. А преди това, както знаем, киевският режим беше пряко замесен в подобни актове на саботаж срещу критична енергийна инфраструктура", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"Много е вероятно и този път да бъдат открити признаци за участието на киевския режим", добави той и посочи, че Москва се надява, че Будапеща и Белград ще действат, за да сведат до минимум заплахата.

"Надяваме се също, че по време на неотдавнашните разговори на украинския президент Володимир Зеленски, проведени в Анкара, ръководителят на киевския режим е бил уведомен, че подобни агресивни действия срещу инфраструктурата на тръбопроводите "Южен поток" и "Син поток" са неприемливи", допълни Песков.