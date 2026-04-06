Кой се опита да взриви "Турски поток"? Русия продължава да подозира Киев
6 Април, 2026 21:33 1 132 48

Унгарският премиер Виктор Орбан, който е изправен пред трудна надпревара за преизбиране тази неделя, вчера свика извънреден съвет по отбрана, след като бяха открити взривни вещества близо до газопровода "Турски поток" в Сърбия

Русия твърди, че макар все още да няма убедителни доказателства, е много вероятно да бъдат открити такива, които да сочат, че Украйна е поставила взривни вещества близо до газопровод в Сърбия, пренасящ руски газ за Унгария, съобщава "Ройтерс".

Унгарският премиер Виктор Орбан, който е изправен пред трудна надпревара за преизбиране тази неделя, вчера свика извънреден съвет по отбрана, след като бяха открити взривни вещества близо до газопровода "Турски поток" в Сърбия.

Орбан заяви, че Украйна от години се е стремила да отреже Европа от руската енергия, въпреки че не обвини директно Киев за инцидента. Украинското външно министерство пък отхвърли всеки опит страната да бъде свързвана с експлозива.

"Ситуацията е потенциално много опасна. Това е ключова енергийна артерия, която в момента работи под изключително напрежение. А преди това, както знаем, киевският режим беше пряко замесен в подобни актове на саботаж срещу критична енергийна инфраструктура", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"Много е вероятно и този път да бъдат открити признаци за участието на киевския режим", добави той и посочи, че Москва се надява, че Будапеща и Белград ще действат, за да сведат до минимум заплахата.

"Надяваме се също, че по време на неотдавнашните разговори на украинския президент Володимир Зеленски, проведени в Анкара, ръководителят на киевския режим е бил уведомен, че подобни агресивни действия срещу инфраструктурата на тръбопроводите "Южен поток" и "Син поток" са неприемливи", допълни Песков.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Корекция

    19 4 Отговор
    Какво да подозира бе, те отдавна ги разкриха, дело има, даже самопризнания...

    Коментиран от #4, #6, #15

    21:36 06.04.2026

  • 3 Гресирана ватенка

    10 11 Отговор
    Буданов чака Орбан да ходи да ремонтира петролопровода.

    Коментиран от #28, #29

    21:37 06.04.2026

  • 4 Zaxaрова

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Корекция":

    Брау бе гуведо! Да това те храня.

    Коментиран от #10

    21:39 06.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ердоган

    16 6 Отговор

    До коментар #2 от "Корекция":

    Привика Зелю в Турция и му наби канчето за Сев. поток, след това го отведоха в Сирия и му набиха канчето, че продава оръжия на терористи. Новината излезе в запад. медии.

    Коментиран от #9

    21:42 06.04.2026

  • 7 Бай Ганьо

    8 10 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    Коментиран от #16

    21:43 06.04.2026

  • 8 Защо ми изтрихте коментар номер 5

    9 6 Отговор
    Защото казах че призракът на Путин хвърля взривни устройства върху патока и се е намърдал под завивката на Кая и Урсула но се изплашил от грозофилите и е избягал през комина. Много сте смешни

    Коментиран от #27

    21:43 06.04.2026

  • 9 Да се чете

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ердоган":

    Турски поток.

    21:44 06.04.2026

  • 10 Въпросче

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Zaxaрова":

    А случайно от Козяк не можаха ли да си намерят грамотен трол ?

    Коментиран от #12

    21:44 06.04.2026

  • 11 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    Путин се оплака на Ердоган.Ердоган извика Зеленски в Истанбул и му издърпа ушите.После го закара с турски самолет в Сирия да продава оръжието което подаряваме на Украйна на Талибаните в Сирия .Да избиват с него християните в Сирия.

    Коментиран от #42

    21:44 06.04.2026

  • 12 Българин

    4 11 Отговор

    До коментар #10 от "Въпросче":

    Българите мразим руснаците безплатно.

    Коментиран от #20, #32

    21:45 06.04.2026

  • 13 ГЕРБ

    4 5 Отговор
    Така като гледам снимката,Бат Бойко ще ги търкаля здраво, тия тримата палячовци!

    21:45 06.04.2026

  • 14 дядо дръмпир

    5 10 Отговор
    Войната на Путин напълно спира, тъй като войските не успяват да постигнат териториални придобивки за първи път от две годиниЗа първи път от повече от две години руските сили изглежда не са успели да разширят контрола си над украинска територия за цял месец.Напредъкът се забавя
    Руските войски не постигнаха общи териториални придобивки през март, което е първата такава пауза от септември 2023 г.

    Резултатите сочат за устойчиво забавяне, което започна в края на миналата година, с ограничен напредък от едва 123 квадратни километра вече през февруари.

    Коментиран от #18, #21, #25

    21:45 06.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А ти да хванеш вместо тройна

    10 6 Отговор

    До коментар #7 от "Бай Ганьо":

    Петорна цена на горивата. Каква простота какво блеене. Ще има ли 21-ва санкция за европейските граждани на които им ,, харесват ,, новите цени

    Коментиран от #19

    21:47 06.04.2026

  • 17 Боко

    6 4 Отговор
    100% е 404 !

    21:47 06.04.2026

  • 18 Гресирана ватенка

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "дядо дръмпир":

    Пак са превзели Купянск.Отрицателно😁

    21:48 06.04.2026

  • 19 Ще има,ще има.

    4 7 Отговор

    До коментар #16 от "А ти да хванеш вместо тройна":

    Докато ватенките се озъбят от глад.В България страдаме от преяждане.

    Коментиран от #35

    21:49 06.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    4 6 Отговор

    До коментар #14 от "дядо дръмпир":

    Войната стана напълно безмислена.

    21:51 06.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Само питам

    9 3 Отговор
    А кой друг според вас, господа евроатлантици, има мотив да го направи?
    Англичаните ли?

    21:51 06.04.2026

  • 24 Путин с половин метър по къс

    4 5 Отговор
    От Боко

    21:52 06.04.2026

  • 25 Утрепахте на думи руските

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "дядо дръмпир":

    Жал ми е за момчетата защото ги върнахте обратно в Москва откъдето тръгнаха. А вие марширувате по червения площад като ,, победители ,,.
    Все ми е едно кой ще победи но тука има такива смешници че не мога да повярвам в кой свят живеят

    Коментиран от #30

    21:52 06.04.2026

  • 26 Дон Корлеоне

    4 4 Отговор
    Хаяско кога ще изпрати хора на луната?

    21:52 06.04.2026

  • 27 Същите дека думнаха северен поток!

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Защо ми изтрихте коментар номер 5":

    Кой кой,кой? На първо място бендерофашистите, после слагам ингелизите, вредници заедно с янките. А може и трите споменати в купом. Кой взриви северен поток? Съвместна западна саксонска работа с привкус на Бандера.

    21:53 06.04.2026

  • 28 Чудя се

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гресирана ватенка":

    Защо и руснаците не използват похватите на Буданов и неговите господари?!

    21:53 06.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ошашавена копейка

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Утрепахте на думи руските":

    Кви думи бе нещасно кофеле? Я виж разписанието на"Кобзон Експрес"🤣

    21:56 06.04.2026

  • 31 Дзак

    1 0 Отговор
    Значи затова е била срещата с Ердоган!

    21:57 06.04.2026

  • 32 Това е безспорен

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Факт.

    21:58 06.04.2026

  • 33 Който взриви и северен поток!

    5 2 Отговор
    Хунтата от Киев !

    21:59 06.04.2026

  • 34 хъм

    2 1 Отговор
    100 процента са тия yкpoпееpacи терористи?

    21:59 06.04.2026

  • 35 Много смешно

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ще има,ще има.":

    Икономически анализатори са пресметнали че ако кризата продължи още около четири месеца Русия ще си оправи дефицита и ще излезе на печалба от войната в Украйна с новите цени на горивата.
    Това го казват в западния анализатори а не аз.
    Бе еееееее. Нито путинист нито розово пони съм

    Коментиран от #38

    21:59 06.04.2026

  • 36 Ами никой

    3 4 Отговор
    Путлер загуби и Унгария. Ще го преглътне .Вече хептен е изкукуригал и няма да му направи даже впечатление.

    22:01 06.04.2026

  • 37 Гресирана ватенка

    1 1 Отговор
    Само да не взривяват сандъка с Ленин 😁

    22:03 06.04.2026

  • 38 Смешното е

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Много смешно":

    Че Украинските санкции работят.

    И Пучя Въшкин

    Нищо няма да спечели .

    Огънят изяжда печалбата .

    Петролът гори в Рафинериите .


    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    22:20 06.04.2026

  • 39 Орбан Тъпана

    1 2 Отговор
    Много добре знае
    Че ако Украйна
    Искаше да гръмне Турски поток
    Тръбата вече нямаше да я има .

    Тази Руска Инсценировка
    Не върви .

    22:22 06.04.2026

  • 40 Стьопа

    3 1 Отговор
    Русия не е държава, щом няма президент! Путин щом се крие в землянка, значи е нелегален!

    22:28 06.04.2026

  • 41 Кой има интерес

    0 0 Отговор
    Ами те имат най голям интерес всички други нямат.

    22:33 06.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Руци

    2 0 Отговор
    Любов

    22:38 06.04.2026

  • 46 Сасу

    2 0 Отговор
    М одераторът му е тръбирал два пъти.

    22:39 06.04.2026

  • 47 Турция Гърция и Румъния имат

    0 1 Отговор
    Полза от това дори и Русия губещите са България Сърбия и Унгария

    22:55 06.04.2026

  • 48 Рублевка

    0 0 Отговор
    В СИЗО има прекрасни специалисти. Арестуваните ще разкажат цялата си биография. След това отвъд Полярния кръг в единични килии, докато заприличат на скелети, като Навални.

    23:55 06.04.2026

