Белград категорично отрече! Украйна няма нищо общо с намерените експлозиви край "Турски поток"

Висшето военно ръководство на Сърбия заяви, че Украйна не стои зад взривните вещества, които бяха открити на сръбска територия в близост до газопровода '"Турски поток", по който руски газ достига до Унгария, предаде "Политико".

Съобщението идва в отговор на унгарския премиер Виктор Орбан, който намекна, че Киев е замесен.

На 5 април сръбският президент Александър Вучич заяви, че властите са открили "взривно вещество с опустошителна сила" близо до газопровода седмица преди общите избори в Унгария на 12 април.

От своя страна Орба свика извънредно заседание на Националния съвет за отбрана, след което заяви, че сръбските власти са разкрили "диверсионна операция" във Войводина, Сърбия, и очевидно са я свързали с Украйна, която според него "работи от години, за да отреже Европа от руска енергия" и представлява "пряка заплаха за Унгария", въпреки че не обвини официално Киев.

В отговор на това Джуро Йованич, директор на белградската Агенция за военна сигурност (VBA), обясни, че "не е вярно, че украинците са се опитали да организират" заговора, който включва "взривни вещества, специално опаковани, херметически затворени капсули за детонатори".

"Производителят на взривните вещества не означава, че той е и този, който ги е поръчал или изпълнил", обясни той, като допълни, че "маркировките върху взривните вещества показват, че са произведени в САЩ".

Твърденията на Орбан за саботаж бяха посрещнати със скептицизъм и от основния му политически опонент Петер Мадяр, който подчерта, че Орбан потенциално провежда операция под фалшив флаг с помощта на сърбите и руснаците заради срива на подкрепата за партията му "Фидес".

"Ако Виктор Орбан и неговата пропаганда използват тази провокация за целите на кампанията, това ще бъде открито признание, че това е предварително планирана операция под фалшив флаг", уточни Мадяр.

Говорителят на украинското външно министерство "категорично" отрече всякаква отговорност и остро критикува опитите за "фалшиво свързване на Украйна". По думите му предполагаемият заговор е "най-вероятно руска операция под фалшив флаг" преди изборите.