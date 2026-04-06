Белград категорично отрече! Украйна няма нищо общо с намерените експлозиви край "Турски поток"
6 Април, 2026 15:54 2 325 102

Висшето военно ръководство на Сърбия заяви, че Украйна не стои зад взривните вещества, които бяха открити на сръбска територия в близост до газопровода '"Турски поток", по който руски газ достига до Унгария, предаде "Политико".

Съобщението идва в отговор на унгарския премиер Виктор Орбан, който намекна, че Киев е замесен.

На 5 април сръбският президент Александър Вучич заяви, че властите са открили "взривно вещество с опустошителна сила" близо до газопровода седмица преди общите избори в Унгария на 12 април.

От своя страна Орба свика извънредно заседание на Националния съвет за отбрана, след което заяви, че сръбските власти са разкрили "диверсионна операция" във Войводина, Сърбия, и очевидно са я свързали с Украйна, която според него "работи от години, за да отреже Европа от руска енергия" и представлява "пряка заплаха за Унгария", въпреки че не обвини официално Киев.

В отговор на това Джуро Йованич, директор на белградската Агенция за военна сигурност (VBA), обясни, че "не е вярно, че украинците са се опитали да организират" заговора, който включва "взривни вещества, специално опаковани, херметически затворени капсули за детонатори".

"Производителят на взривните вещества не означава, че той е и този, който ги е поръчал или изпълнил", обясни той, като допълни, че "маркировките върху взривните вещества показват, че са произведени в САЩ".

Твърденията на Орбан за саботаж бяха посрещнати със скептицизъм и от основния му политически опонент Петер Мадяр, който подчерта, че Орбан потенциално провежда операция под фалшив флаг с помощта на сърбите и руснаците заради срива на подкрепата за партията му "Фидес".

"Ако Виктор Орбан и неговата пропаганда използват тази провокация за целите на кампанията, това ще бъде открито признание, че това е предварително планирана операция под фалшив флаг", уточни Мадяр.

Говорителят на украинското външно министерство "категорично" отрече всякаква отговорност и остро критикува опитите за "фалшиво свързване на Украйна". По думите му предполагаемият заговор е "най-вероятно руска операция под фалшив флаг" преди изборите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 естествено че нямат общо

    31 35 Отговор
    Ако бяха украинците тръбите щяха да са взривени.

    Коментиран от #3, #53

    15:55 06.04.2026

  • 2 сърбите имат акъл

    11 22 Отговор
    снимката кърти!

    Коментиран от #4

    15:57 06.04.2026

  • 3 У нас

    20 24 Отговор

    До коментар #1 от "естествено че нямат общо":

    Време е за "Алтернатива за България" с 8 !!!!

    Коментиран от #64

    15:58 06.04.2026

  • 4 честен ционист

    16 17 Отговор

    До коментар #2 от "сърбите имат акъл":

    Сърбите имат късмет, че не остана никой от петроханци да запали фитила.

    Коментиран от #10

    15:59 06.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Град Козлодуй..

    36 13 Отговор
    ОППААА пройзведени в сащ са експлозивите! Дебела е работата!

    Коментиран от #93

    16:00 06.04.2026

  • 7 Кирило Буданов, разведчик

    14 15 Отговор
    Когато те уважават, виновни нет ☝️😎

    16:01 06.04.2026

  • 8 Ха-ха

    23 39 Отговор
    Орбан пътува към пенсионния отдел. Сам си провали кампанията, като заложи на лъжи и руска пропаганда.!

    16:01 06.04.2026

  • 9 А бре,

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Така е":

    1 допълнение към 3 !

    16:02 06.04.2026

  • 10 да попитам

    15 4 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    и какъв е този фитил?

    16:07 06.04.2026

  • 11 Трол

    15 25 Отговор
    Руско-ирански експлозиви.

    16:10 06.04.2026

  • 12 Шо стснА бе

    19 26 Отговор
    Копейки С М.О Т А Н И ?
    .

    Коментиран от #19

    16:10 06.04.2026

  • 13 торбанчо

    9 13 Отговор
    йок корбян

    16:13 06.04.2026

  • 14 Цвете

    15 29 Отговор
    ЕТО, КАКВО СЕ СЛУЧВА, КОГАТО ИСКАШ ДА ОСТАНЕШ НА ВЛАСТ НА ВСЯКА ЦЕНА? ЛЪЖИ ТРУДА НИ И ОТ РУСИЯ И ОТ УНГАРИЯ. ДНИТЕ СА ПРЕБРОЕНИ ДО 12 АПРИЛ И ВИЯТ КАТО ВЪЛЦИ.🪆📻🕸

    Коментиран от #18

    16:13 06.04.2026

  • 15 Гресирана ватенка

    14 23 Отговор
    Буданов чака Орбан да ходи да лепи тръбата😁

    Коментиран от #17, #20, #29

    16:14 06.04.2026

  • 16 украинците игрички не играят

    16 24 Отговор
    Украйна нанесе удар по кораба, който стана флагман на Черноморския флот след потапянето на крайцера "Москва" - руската фрегата "Адмирал Макаров". Тя е била базирана в пристанището в Новоросийск, което снощи бе подложено на масирана атака с дронове. Командващият Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна Роберт Бровди /Мадяр/ публикува видео от атаката. Засега не е ясно какви са пораженията по кораба.

    Коментиран от #22, #37, #84

    16:14 06.04.2026

  • 17 Орбан е изключително страхлив

    13 19 Отговор

    До коментар #15 от "Гресирана ватенка":

    няма да посмее да отиде никъде, особено да лепи тръбата на Дружба. Типичния страх на руснаците и русофилите е много характерен и за проруските политици, затова никой не ги харесва и уважава.

    Коментиран от #24

    16:18 06.04.2026

  • 18 То затова Ердоган го привика

    23 13 Отговор

    До коментар #14 от "Цвете":

    в Турция и му наби канчето, заради Турски поток. След това го привикаха в Сирия и му набиха канчето, че продава оръжия на терористите.

    Коментиран от #40

    16:18 06.04.2026

  • 19 По голям

    14 7 Отговор

    До коментар #12 от "Шо стснА бе":

    Смтанак тука е на боба ти внука?

    Коментиран от #60

    16:18 06.04.2026

  • 20 Украинец

    18 15 Отговор

    До коментар #15 от "Гресирана ватенка":

    Буданов да чака - Орбан спря парите за златни тоалетни. Конфискува и парите които хунтата вече изнася че стана напечено.

    16:19 06.04.2026

  • 21 1945

    8 18 Отговор
    не са украинците, ако бяха всичко щеше да е във въздуха....те рядко пропускат цел

    Коментиран от #23, #97

    16:19 06.04.2026

  • 22 Зевзек

    14 11 Отговор

    До коментар #16 от "украинците игрички не играят":

    "Засега не е ясно какви са пораженията по кораба"

    Обаче това не пречи на нашите козячета да тролят - все пак гладен ни се стои.

    Коментиран от #31, #94

    16:21 06.04.2026

  • 23 Помнещ

    12 8 Отговор

    До коментар #21 от "1945":

    "те рядко пропускат цел"

    Да да помним как украинците събориха керченския мост с великите Хаймърси и Сторм Шадоу

    16:22 06.04.2026

  • 24 Антитрол

    15 8 Отговор

    До коментар #17 от "Орбан е изключително страхлив":

    "Типичния страх на руснаците и русофилите"

    Ха ха ха и това го пише козяче което трепери от страх и го е страх даже със собствен ник да се покаже ами пише безниково или краде чужди. От кое ви е страх толкова бе господа козячета.

    Коментиран от #102

    16:25 06.04.2026

  • 25 Обран е рубладжийски мизерник

    10 17 Отговор
    Е, тази "дребна подробност" нема да попречи на мръсната дебела подлога на Кремъл Обран да грухти глупостите си на всеослушание. Не че някой му вярва от много време....

    16:26 06.04.2026

  • 26 ?????

    13 5 Отговор
    Само да попитам.
    Джуро Йованич, директор на белградската Агенция за военна сигурност(VBA) ли е висшето военно ръководство на Сърбия?
    Повече ми прилича на някакво НПО отколкото на висше военно ръководство на Сърбия.
    Заглавието си е в любимия стил на манипулации.

    Коментиран от #35

    16:26 06.04.2026

  • 27 Мишел

    7 12 Отговор
    Швеция ще дари на Украйна високотехнологична система срещу "Шахед"-и и крилати ракети. Украинските въоръжени сили ще получат от Швеция съвременни системи за противовъздушна отбрана Tridon MK2, които ще подпомогнат украинската ПВО в борбата срещу руските дронове "Шахед" и други въздушни заплахи, съобщи украинското Министерство на отбраната. Отбелязва се, че Стокхолм ще отдели 400 милиона евро за тяхното закупуване – почти една трета от новия пакет военна помощ за Киев на стойност 1,2 милиарда евро, обявен от скандинавската страна през февруари. Министерството на отбраната на Украйна поясни, че Tridon MK2 е мобилна система за противовъздушна отбрана със среден обсег, представена за първи път през 2024 г. Тя работи при всякакви метеорологични условия, денем и нощем. Едно от предимствата ѝ е относително ниската цена на изстрел.

    Коментиран от #32, #96

    16:26 06.04.2026

  • 28 1945

    8 12 Отговор
    някой вярва ли , че Орбан ще спечели, много гафове станаха около него

    Коментиран от #30

    16:27 06.04.2026

  • 29 Третополово козяче

    7 6 Отговор

    До коментар #15 от "Гресирана ватенка":

    "Буданов чака Орбан"

    Пък аз чакам теб да го олигавиш

    Коментиран от #76, #101

    16:27 06.04.2026

  • 30 Зевзек

    9 7 Отговор

    До коментар #28 от "1945":

    Някой вярва ли че като спечели Орбан нашите козячета пак ще скимтят и ще плюят в безсилна злоба.

    16:29 06.04.2026

  • 31 няма бе

    6 5 Отговор

    До коментар #22 от "Зевзек":

    Няма поражения по кораба бе. По первий канал сказали!

    Коментиран от #33

    16:31 06.04.2026

  • 32 Помнещ

    9 6 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    "Швеция ще дари на Украйна високотехнологична система срещу "Шахед"-и и крилати ракети"

    Те и Пейтриътите бяха много високотехнологични пък иранците попиляха евреите и краварите и съюзниците им от залива. Да не говорим за "железния купол" който се оказа гевгир.

    Поредното оръжие-чудо за Украйна което нашите козячета ще забравят след седмица като всички предишни.

    16:33 06.04.2026

  • 33 Зевзек

    7 7 Отговор

    До коментар #31 от "няма бе":

    "По первий канал сказали"

    Че кой позволява на нашите козячета да гледат руски телевизии - господарите им ги забраниха. Май ще останат без баничка.

    Коментиран от #38, #41

    16:36 06.04.2026

  • 34 така така

    5 5 Отговор
    От къде разбраха, че и категорично?

    16:37 06.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ефрейтор

    6 6 Отговор
    нагли лъжливи сърби!

    16:39 06.04.2026

  • 37 Хм Хм

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "украинците игрички не играят":

    Е как да не е ясно? Има микроскопична драскотина. Не е нужна боя, само с пастиране ще мине.

    16:39 06.04.2026

  • 38 нас ни

    8 5 Отговор

    До коментар #33 от "Зевзек":

    Нас ни задължават да гледаме первий канал след вечерна проверка. Да знаем какво е казал фю рера. Шефа потвърди че са го поканили за 9ти май да ходи за нова снимка на Красний площад. Трябвало сам да си плати билета обаче. И на оператора на камерата!

    Коментиран от #48, #72

    16:40 06.04.2026

  • 39 Разкрития

    9 7 Отговор
    съобщение от 25 февруари:
    Конкретно няколко източника, свързани с унгарското правителство, твърдяха, че се подготвя някакъв вид фалшив атентат срещу цел в Сърбия или Босна.
    „Сърбия. Срещу унгарските интереси сърби или руснаци ще проведат „атака“ през следващите седмици. Засега това е всичко, което знаем. Целта на Орбан е въвеждането на извънредно положение. Акцията, проведена у дома, беше отхвърлена, но Орбан иска да я наложи.“

    Коментиран от #44

    16:40 06.04.2026

  • 40 набиха ти го

    9 6 Отговор

    До коментар #18 от "То затова Ердоган го привика":

    в тръбата.газовата

    16:41 06.04.2026

  • 41 Ти кога стана ол1гофрен ?

    6 3 Отговор

    До коментар #33 от "Зевзек":

    Като се роди или малко по-късно?

    16:41 06.04.2026

  • 42 очакваше се тази партенка

    6 8 Отговор
    след седмица са изборите в Украйна, които страхливеца Орбан ще загуби. Поне няма да се даде без кръв.

    16:41 06.04.2026

  • 43 хахав жълтопаветник

    5 10 Отговор
    Надеждата на всички ни е Орбан да загуби. Само ако демокрадците спечелят в Унгария, България ще престане да е най-бедната държава в ЕС :))

    16:43 06.04.2026

  • 44 ееее

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Разкрития":

    можеше и него да го ожулят по ухото като Тремп. Някой знае ли че ухо не зараства. А Тремп няма белег от онази "рана".

    16:43 06.04.2026

  • 45 Тити

    7 7 Отговор
    Явно Орбан трябва да почне да пише Турски сапунки.

    16:44 06.04.2026

  • 46 Шо станА бе

    5 8 Отговор
    КОПЕЙКИ К Р А С Т А В И ?

    Коментиран от #54

    16:44 06.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Зевзек

    7 7 Отговор

    До коментар #38 от "нас ни":

    "Нас ни задължават да гледаме первий канал след вечерна проверка"

    Това на Козяк 16 ли е защото по кабеларките ги забраниха руските канали - аз не мога да ги гледам но едни козячета ме убеждават че при нас било "демокрация" и имало "свобода на словото".

    16:47 06.04.2026

  • 49 Връх, ядец, ами сега?

    6 8 Отговор
    Единственото дето му остава на Орбан е да не признае резултатите от изборите. По някаква друга причина. Щото иначе - бае Ставри, южното крило.

    Коментиран от #52

    16:47 06.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Читател

    4 2 Отговор

    До коментар #47 от "Кога стана ол1гофрен?":

    А ти ще ми кажеш ли от къде ви копат такива обратното на остри - по улиците няма.

    16:50 06.04.2026

  • 52 Избирател

    6 3 Отговор

    До коментар #49 от "Връх, ядец, ами сега?":

    Що да не ги признава - той печели с огромно мнозинство.

    16:51 06.04.2026

  • 53 Лука

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "естествено че нямат общо":

    Лъсна му на орбан голия дза ...ник !

    Коментиран от #57

    16:52 06.04.2026

  • 54 Третополово козяче

    4 4 Отговор

    До коментар #46 от "Шо станА бе":

    Ела да го олигавиш това което е станало

    Коментиран от #62

    16:53 06.04.2026

  • 55 АБЕ...

    7 1 Отговор
    В училище щом е толкова сигурен че Украйна няма нищо общо значи знаят кой е извършителят....

    16:53 06.04.2026

  • 56 Сърбите може и да са коректни

    7 2 Отговор
    Твърденията на Виктор Орбан за саботаж бяха посрещнати със скептицизъм и от основния му политически опонент Петер Мадяр, който подчерта, че Орбан потенциално провежда операция под фалшив флаг с помощта на сърбите и руснаците
    -;-
    Иначе на Орбан му трябмаше такъв инцидент.
    А нашия хасковски Орбан ще се яви ли на дебат с Ламата, Асен, Сминята и Шиткойна!

    Коментиран от #63

    16:56 06.04.2026

  • 57 Учуден

    5 6 Отговор

    До коментар #53 от "Лука":

    "маркировките върху взривните вещества показват, че са произведени в САЩ"

    Те от САЩ продават в бакалиите взривни вещества и ги дават на всеки. Отделно пък е най лесната работа да ги прекараш през границите.

    16:57 06.04.2026

  • 58 Чорбан

    7 7 Отговор
    Рускоунгарски буламач!

    16:57 06.04.2026

  • 59 Орбан

    6 6 Отговор
    стига да чатала на Вучич!

    16:59 06.04.2026

  • 60 Лука

    6 6 Отговор

    До коментар #19 от "По голям":

    Копейките да решат, имат ли родина и коя е тя?

    Коментиран от #65

    16:59 06.04.2026

  • 61 Кремълско прокси Орбан

    7 6 Отговор
    усеща , че ще бъде изритан и прави номера!

    17:00 06.04.2026

  • 62 Лука

    3 4 Отговор

    До коментар #54 от "Третополово козяче":

    Завърши ли пети клас ?

    17:00 06.04.2026

  • 63 Зевзек

    5 4 Отговор

    До коментар #56 от "Сърбите може и да са коректни":

    "потенциално провежда операция под фалшив флаг с помощта на сърбите и руснаците"

    Пък американците са дали взривните вещества на руснаците да направят операция по фалшив флаг нали?

    Ще ми кажеш ли от къде ви копат такива обратното на остри

    Коментиран от #67

    17:01 06.04.2026

  • 64 Ааа

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "У нас":

    Кво стана с атака, мунчо, възраждане, величие, бсп...? Омръзнаха ли ви?

    Коментиран от #68

    17:02 06.04.2026

  • 65 Учуден

    6 5 Отговор

    До коментар #60 от "Лука":

    Ами козячетата не трябва ли да решават или те вече са решили че тяхната родина е САЩ

    17:03 06.04.2026

  • 66 абе

    1 5 Отговор
    Важното е че поканиха шефа да иде за Девети май на Червения площад.Ще отсрами Болгария.

    17:04 06.04.2026

  • 67 Да бе

    5 4 Отговор

    До коментар #63 от "Зевзек":

    И пишело-От САЩ до Украина за Балкански поток!

    Коментиран от #70

    17:04 06.04.2026

  • 68 Антитрол

    4 6 Отговор

    До коментар #64 от "Ааа":

    "Омръзнаха ли ви?"

    Само двамата толупи и перачите от ПП$ДБ не омръзват на нашите наведени козячета - друго си е "сглобката".

    Коментиран от #69

    17:05 06.04.2026

  • 69 Ааа

    6 6 Отговор

    До коментар #68 от "Антитрол":

    ППДБ са от вашите. Те саботираха всяко проевропейско правителство за да разчистят пътя на руските агенти. Не ги слушай какво говорят, а виж какво правят.

    Коментиран от #71

    17:08 06.04.2026

  • 70 Зевзек

    5 4 Отговор

    До коментар #67 от "Да бе":

    "маркировките върху взривните вещества показват, че са произведени в САЩ"

    Ти можеш ли да си купиш взривни вещества. Аз не съм чул краварите да снабдяват руснаците и сърбите със взривни вещества.

    17:08 06.04.2026

  • 71 Антитрол

    6 5 Отговор

    До коментар #69 от "Ааа":

    "Те саботираха всяко проевропейско правителство"

    И кое е това "проевропейско правителство" което ПП$ДБ са саботирали и кога е било това. Аз помня че изпраха Боко който Радев смъкна и си направиха "сглобка" с него и Шиши.

    Коментиран от #74

    17:12 06.04.2026

  • 72 да питам

    6 6 Отговор

    До коментар #38 от "нас ни":

    защо на последния парад в Мацква го нямаше дори и картонения макет на Армата ?

    Коментиран от #73, #77

    17:12 06.04.2026

  • 73 И аз да попитам

    6 6 Отговор

    До коментар #72 от "да питам":

    Защо нашите козячета забравиха за великите Абрамси и Леопарди от които щеше "да фърчи вата" в Украйна. Те май се представиха по-зле и от картонени макети.

    Коментиран от #81

    17:18 06.04.2026

  • 74 всъщност

    5 4 Отговор

    До коментар #71 от "Антитрол":

    Радев свали Бойко и върна мутрите на власт - Татко Петко, Сенсея и Трактора. Сега новия проект на Радев отново е пълен с мутри.
    А Борисов нямаше за какво да го пере който и да е.

    17:19 06.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Иво Димчев

    4 6 Отговор

    До коментар #29 от "Третополово козяче":

    " Български артист, композитор и изпълнител: Руската ми аудитория, се състои от гей мъже поддръжници на Путин. Скандалът напоследък обаче не е само в текстовете, а се пренесе и към живите му участия. Посред война, той се отправя към Москва за предстоящите му концерти. Мнозина критикуват решението на провокативния Иво Димчев да изнася представленията си в Русия. "Официално в Русия властта е враждебна към гей хората, неофициално обаче е съвсем различно", категоричен е изпълнителят. Според него ЛГБТ общността в Русия е огромна, а много от тези хора имат голяма власт в Кремъл, те са в кръга на Путин."

    Коментиран от #78

    17:21 06.04.2026

  • 77 Отговарям

    6 6 Отговор

    До коментар #72 от "да питам":

    Защо в Украйна не се провеждат паради? Защото самолетите, подарък от Европа падат сами, като гнили круши!

    17:21 06.04.2026

  • 78 Иво,

    3 3 Отговор

    До коментар #76 от "Иво Димчев":

    Как се справяш с изпражненията под ноктите? Р

    Коментиран от #80, #86

    17:23 06.04.2026

  • 79 Григор

    8 5 Отговор
    "Украйна няма нищо общо с намерените експлозиви край "Турски поток"
    Ха-ха-ха-ха, твърдението е за идиоти! КОЙ ИМА МОТИВ И ПОЛЗА ОТ ВЗРИВЯВАНЕТО НА "ТУРСКИ ПОТОК"/ "БАЛКАНСКИ ПОТОК"/? КОЙ ОТ НЯКОЛКО МЕСЕЦА ОБСТРЕЛВА КОМПРЕСОРНИТЕ СТАНЦИИ "РУССКАЯ", "КАЗАЧЬЯ" И "БЕРЕГОВАЯ"? СТРИНКА МИ ГЮРГА ЛИ? СИГУРНО ТЯ ЩЕ ДА Е.

    17:24 06.04.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 6 Отговор

    До коментар #73 от "И аз да попитам":

    Клепар днес коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    17:26 06.04.2026

  • 82 Хахаха!🎺🥳😀

    4 6 Отговор
    Вучич се опитва да седне на два стола, като Муамар Кадафи и ще свърши като него.

    17:27 06.04.2026

  • 83 Шо станА бе

    5 5 Отговор
    Копейки Б Е З М О З Ъ Ч Н И?

    17:28 06.04.2026

  • 84 дядо Петър

    6 4 Отговор

    До коментар #16 от "украинците игрички не играят":

    Ей деди, пак си чел фейк новини. Знаеш ли кое е най-смешното? Най-смешното е,че в момента "Адмирал Макаров" се намира в Средиземно море в състава на група бойни кораби!

    17:28 06.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Това трябва да

    5 6 Отговор

    До коментар #78 от "Иво,":

    попиташ руските меки китки в Кремъл, те са вещи по тези теми. Тук едва ли някой ще може да ти отговори.

    17:29 06.04.2026

  • 87 Дон Корлеоне

    4 4 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    17:30 06.04.2026

  • 88 А МОЧАТА?

    4 6 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    17:31 06.04.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Горски

    5 5 Отговор
    Сега всичките му там евро - защитници на мира да започнат да налагат санкции на Америка, защото не стига че предизвика война, наруши суверенитет на доста държави, ами заплашва Иран и целия свят с взривени атомни електроцентрали! Или те в Брюксел не дишат въздух? Определено Иран играят играта по-умно от САЩ на Тръмп. То там не минава само петрол а всякакви стоки докато е запушена тази транспортна артерия чисто икономически нищо добро не ни чака. Фашистите от сащ отказват дипломация а се опитват да налагат правила на една независима , свободна държава и избиват хора. САЩ са единствената извратена и болна държава, която е използвала ядрено оръжие срещу цивилно население в историята на човечеството и точно те да "защитават" света от държава, което няма такова е като да назначиш най-големия педофил да се бори за правата на малките деца.

    Коментиран от #100

    17:42 06.04.2026

  • 91 Иван Иванов

    5 4 Отговор
    НЕ СЕ ПОДИГРАВАЙТЕ С ЖУРНАЛИСТИКАТА УРСУЛЕСТИ ИЗМЕКЯРИ - ЗНАЧИ СЛЕД КАТО ВЗРИВНОТО УСТРОЙСТВО Е АМЕРИКАНСКО С НЕГО СВОБОДНО МОГАТ ДА СЕ ТРЕПЯТ ХОРА И ДА СЕ ВЗРИВЯВАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ .АЛО БГ ЖУРНАЛЯ ВАС ОТ НЯКОЕ УЧИЛИЩЕ ЗА БЪРЗОРАЗВИВАЩИ ЛИ ВИ СЪБИРАТ И ТО С ГОЛЯМАТА ЛОПАТА.

    17:47 06.04.2026

  • 92 Иван Иванов

    6 3 Отговор
    ЩЕ ОЦЕЛЕЕ ЛИ БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПРИ ТЕЗИ ЦЕНИ НА ЕНЕРГОНОСИТЕЛИТЕ И ХЛЯБА ДО ПЪРВИ ЯНУАРИ .2027 ГОДИНА.

    17:54 06.04.2026

  • 93 Операция на ЦРУ

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Град Козлодуй..":

    в полза на Орбан?

    18:19 06.04.2026

  • 94 Какви козячета бе другари?

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Зевзек":

    Днес САЩ са с Русия и против Европа и демокрацията. Не сте в крак с времето.

    18:24 06.04.2026

  • 95 Британските служби

    3 1 Отговор
    Разбира се че не са украинците!

    19:54 06.04.2026

  • 96 Дивуй

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    И защо не дадат на арабите такива срещу ирански дронове?Ама далаверата при зеленски.И в Арабия не може да се скрие и лъже като в Украйна как се сваля всичко .И тъпите европейци по добре да си пазят пво системите , че после да не реват ако им се случи случка.

    20:00 06.04.2026

  • 97 Британските служби

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "1945":

    Я повтори!!:)

    Това че им преотстъпваме славата ли имаш предвид? Ний винаги се крием зад други.

    20:02 06.04.2026

  • 98 Някой

    0 0 Отговор
    Ах, колко интересно и възбуждащо. Гатанка: "Черно на покрив и вика мяу" . Намерена до газопровод раница с взрив, с етикет: "произведено в САЩ". Всичко е ясно. По молба на Украйна, Тръмп е заповядал да се гръмне газопровода на Орбан в Сърбия, точно преди изборите в Унгария. Ами сега, ако раницата е внесена от ... сами се сетете от къде...

    22:21 06.04.2026

  • 99 Орбан Тъпана

    0 0 Отговор
    Изпадна в пълен Нокаут.

    Какви ли още простотии
    Ще измисли ,
    Но вече никой не се връзва на
    Евтините му
    РУСКИ Номера .

    Жалък Кремълски Чехъл е
    И такъв ще го запомнят.

    22:34 06.04.2026

  • 100 Това го кажи

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Горски":

    На Орбан Фицо
    И Костя дъ Простя
    Бре РУБЛО ИДИОТ.

    Нали подкрепяха Тръмп
    И неговата инициатива за Мир

    Бре РУБЛО ИДИОТ.

    22:36 06.04.2026

  • 101 Пак ли си

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Третополово козяче":

    На РускО БАХУРЧЕ

    Бре Червен Гейзак?

    22:37 06.04.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

