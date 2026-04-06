Белград категорично отрече! Украйна няма нищо общо с намерените експлозиви край "Турски поток"

Висшето военно ръководство на Сърбия заяви, че Украйна не стои зад взривните вещества, които бяха открити на сръбска територия в близост до газопровода '"Турски поток", по който руски газ достига до Унгария, предаде "Политико".
Съобщението идва в отговор на унгарския премиер Виктор Орбан, който намекна, че Киев е замесен.
На 5 април сръбският президент Александър Вучич заяви, че властите са открили "взривно вещество с опустошителна сила" близо до газопровода седмица преди общите избори в Унгария на 12 април.
От своя страна Орба свика извънредно заседание на Националния съвет за отбрана, след което заяви, че сръбските власти са разкрили "диверсионна операция" във Войводина, Сърбия, и очевидно са я свързали с Украйна, която според него "работи от години, за да отреже Европа от руска енергия" и представлява "пряка заплаха за Унгария", въпреки че не обвини официално Киев.
В отговор на това Джуро Йованич, директор на белградската Агенция за военна сигурност (VBA), обясни, че "не е вярно, че украинците са се опитали да организират" заговора, който включва "взривни вещества, специално опаковани, херметически затворени капсули за детонатори".
"Производителят на взривните вещества не означава, че той е и този, който ги е поръчал или изпълнил", обясни той, като допълни, че "маркировките върху взривните вещества показват, че са произведени в САЩ".
Твърденията на Орбан за саботаж бяха посрещнати със скептицизъм и от основния му политически опонент Петер Мадяр, който подчерта, че Орбан потенциално провежда операция под фалшив флаг с помощта на сърбите и руснаците заради срива на подкрепата за партията му "Фидес".
"Ако Виктор Орбан и неговата пропаганда използват тази провокация за целите на кампанията, това ще бъде открито признание, че това е предварително планирана операция под фалшив флаг", уточни Мадяр.
Говорителят на украинското външно министерство "категорично" отрече всякаква отговорност и остро критикува опитите за "фалшиво свързване на Украйна". По думите му предполагаемият заговор е "най-вероятно руска операция под фалшив флаг" преди изборите.
1 естествено че нямат общо
2 сърбите имат акъл
3 У нас
До коментар #1 от "естествено че нямат общо":Време е за "Алтернатива за България" с 8 !!!!
4 честен ционист
До коментар #2 от "сърбите имат акъл":Сърбите имат късмет, че не остана никой от петроханци да запали фитила.
6 Град Козлодуй..
9 А бре,
До коментар #4 от "честен ционист":и какъв е този фитил?
16 украинците игрички не играят
17 Орбан е изключително страхлив
До коментар #15 от "Гресирана ватенка":няма да посмее да отиде никъде, особено да лепи тръбата на Дружба. Типичния страх на руснаците и русофилите е много характерен и за проруските политици, затова никой не ги харесва и уважава.
18 То затова Ердоган го привика
До коментар #14 от "Цвете":в Турция и му наби канчето, заради Турски поток. След това го привикаха в Сирия и му набиха канчето, че продава оръжия на терористите.
19 По голям
До коментар #12 от "Шо стснА бе":Смтанак тука е на боба ти внука?
20 Украинец
До коментар #15 от "Гресирана ватенка":Буданов да чака - Орбан спря парите за златни тоалетни. Конфискува и парите които хунтата вече изнася че стана напечено.
До коментар #21 от "1945":"те рядко пропускат цел"
Да да помним как украинците събориха керченския мост с великите Хаймърси и Сторм Шадоу
До коментар #17 от "Орбан е изключително страхлив":"Типичния страх на руснаците и русофилите"
Ха ха ха и това го пише козяче което трепери от страх и го е страх даже със собствен ник да се покаже ами пише безниково или краде чужди. От кое ви е страх толкова бе господа козячета.
25 Обран е рубладжийски мизерник
Джуро Йованич, директор на белградската Агенция за военна сигурност(VBA) ли е висшето военно ръководство на Сърбия?
Повече ми прилича на някакво НПО отколкото на висше военно ръководство на Сърбия.
Заглавието си е в любимия стил на манипулации.
27 Мишел
28 1945
29 Третополово козяче
30 Зевзек
До коментар #22 от "Зевзек":Няма поражения по кораба бе. По первий канал сказали!
Конкретно няколко източника, свързани с унгарското правителство, твърдяха, че се подготвя някакъв вид фалшив атентат срещу цел в Сърбия или Босна.
„Сърбия. Срещу унгарските интереси сърби или руснаци ще проведат „атака“ през следващите седмици. Засега това е всичко, което знаем. Целта на Орбан е въвеждането на извънредно положение. Акцията, проведена у дома, беше отхвърлена, но Орбан иска да я наложи.“
Коментиран от #44
16:40 06.04.2026
