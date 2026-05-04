Володимир Зеленски: Очаквам бързо предоставяне на първата вноска от заема на ЕС за Украйна

4 Май, 2026 18:48 666 46

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда за бързо предоставяне на първата вноска от заема на Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро за Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Важно е средствата да бъдат предоставени колкото се може по-скоро", написа днес Зеленски в социалната мрежа Екс, след като присъства на срещата на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван.

Украинският президент уточни, че е обсъдил с председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен крайния срок за превеждането на първата вноска по заема, която ще бъде предназначена за съвместното производство на дронове. Средствата от първата вноска са необходими и за защитата на украинската енергийна инфраструктура, допълни Зеленски.

Освен с председателката на ЕК Зеленски се срещна с няколко европейски лидери, в това число френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и италианския министър-председател Джорджа Мелони.

Усилията за прекратяването на войната в Украйна са в застой заради войната в Иран, изтъкна украинският президент.

"Обсъдихме как да дадем нов тласък на този процес, както и връзките със САЩ и ролята, която Европа може да изиграе в него. Разговаряхме също за обстановката на фронта – важно е, че всички партньори отбелязаха, че позицията на Украйна сега е значително по-силна", посочи още Зеленски.

По отношение на конфликта с Русия Зеленски заяви, че решението на Москва да не излага бойна техника на годишния парад по случай победата на Съветския съюз във Втората световна война е ясен знак за все по-голямото отслабване на Русия.

"Русия обяви, че парадът на 9 май ще се състои без военна техника. Ако това се случи, това ще бъде първият подобен парад от много години насам. Руснаците не могат да си позволят да изложат военно оборудване и се опасяват, че над Червения площад могат да прелетят дронове. Това е много показателно, тъй като те не са силни сега", посочи Зеленски.

Украинският президент призова за засилване на натиска върху Русия чрез санкции и благодари на лидерите на държавите, които "продължават да се борят с руския сенчест флот".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    30 1 Отговор
    За малко да повярваме, че е заем и на всичкото отгоре и зор дава ... Нали произвеждате и ознасяте оръжия, явно бизнеса върви, време е да св спре кранчето

    18:50 04.05.2026

  • 2 Оня с рикията

    21 1 Отговор
    Да де, нали трябва да вдигнеш заплатите на военните, иначе ще те изядат...

    Коментиран от #12

    18:50 04.05.2026

  • 3 Ванчо Балкански

    23 0 Отговор
    ЦЕНТ ДА НЕ ВИДИТЕ КОРУМПЕТА!!!

    18:50 04.05.2026

  • 4 Коко

    22 0 Отговор
    Зеленото скоро не е взимало заплата и бърза.

    18:50 04.05.2026

  • 5 Наглост

    24 1 Отговор
    Очакваш,а?!

    18:51 04.05.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    2 24 Отговор
    Още много маскаль ще натори чернозема!

    Коментиран от #17

    18:51 04.05.2026

  • 7 Тоз прошляк- просяк

    20 0 Отговор
    все очаква и все скимти за пари. Не се наяде, не се натъпкаю Резултат 0
    Едно село не си е върнал за тези милиарди.

    18:52 04.05.2026

  • 8 питам

    20 1 Отговор
    Пак за яхти ли ще се харчат еврата !!

    18:52 04.05.2026

  • 9 Нагъл чак зеленски

    22 1 Отговор
    Взе да настоява , взе да ни казва какво трябва да направим , колко му трябват , че да му дадем .
    До кога Зеленски ще диктува какво трябва да прави Европа

    Коментиран от #19, #34

    18:52 04.05.2026

  • 10 падат яко кинти за харчене

    17 1 Отговор
    а кой ще плаща накрая сметката

    18:52 04.05.2026

  • 11 Тоя нещастник

    19 1 Отговор
    проси пари, краде и унищожи Украйна!

    18:52 04.05.2026

  • 12 Не бе

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Оня с рикията":

    В гроба си ще ги носи.

    18:53 04.05.2026

  • 13 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    4 22 Отговор
    За 90 млрд. Украйна 2 години ще лyna negepyнгелите от московското тиранство, а САЩ за 3 дена издумкаха 100 млрд. и нищо

    Коментиран от #21, #22, #33, #36, #43

    18:54 04.05.2026

  • 14 ти да видиш

    15 0 Отговор
    зеленияпор дължи пари на едни лоши хора и затова припира толкова, че те хич не са толерантни, като Путин да му търпят клоунадите!

    18:54 04.05.2026

  • 15 гладна кокошка просо сънува

    13 1 Отговор
    първата вноска от заема
    къв заем бре хвуйчо беден
    с цървули ли ще го изплатите

    18:54 04.05.2026

  • 16 Русодебил

    1 11 Отговор
    Драскайте си, това ще ви остане.

    18:54 04.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бъдеще

    16 2 Отговор
    Ега се задавиш с тия пари!!! Това са пари обрани от деца, болни и старци живеещи в ЕС. Та ега се задавиш и с проблемите които правиш на тези групи хора!!!!

    18:54 04.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 604

    12 3 Отговор
    Хрантуткайте я тая корумпирана фъашистка хунтъ, а после се чудете що висите по диреците...тоя път няма да имъ прошкъ както 44 та!

    18:55 04.05.2026

  • 21 Един минус от мен

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    за славене на фашисткият режим в Украйна!

    18:55 04.05.2026

  • 22 Нищожество,

    13 1 Отговор

    До коментар #13 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    А, децата ти ще маат джанки!По 10€ килото.

    18:56 04.05.2026

  • 23 Абе глупав

    10 0 Отговор

    До коментар #19 от "Чиба, съветска мумио !":

    Твоят задник ако не струва нищо, Европа не е за продан!

    18:57 04.05.2026

  • 24 604

    11 0 Отговор

    До коментар #19 от "Чиба, съветска мумио !":

    С чуждъ пита помен не прави! Всичко ще си издължите до край ...помни ми думите!

    18:57 04.05.2026

  • 25 хахахахха

    10 0 Отговор
    Очаквай шут отзад зелен гном!

    18:58 04.05.2026

  • 26 Аз съм веган

    1 10 Отговор
    С никакви пари не може да си купиш да гледаш унизени рашки

    Коментиран от #39, #40

    18:58 04.05.2026

  • 27 Горски

    13 1 Отговор
    Европа ще плати колосална цена за най-малкия опит за интеграция на Украйна в ЕС. Ако Москва активно се съпротивлява, цената на интеграцията ще се увеличи неколкократно, приближавайки се до трилиони евро (не стотици милиарди). Никоя страна от ЕС не може да си позволи да плати прекомерните разходи за интеграцията на Украйна. Всички членове на ЕС, без изключение, трябва да направят своя астрономически финансов принос. Как е възможно Украйна да отговаря на критериите за присъединяване към ЕС, като при нея има очевидно бандеровско фашизиране и нацизиране. ЕС се закопава, приемането на държава с диктатура и корумпиран режим е края. Нищо чудно, че във все повече страни членки на ЕС върви брожение и желание да се излезе от карикатурния съюз. Един проект, ориентиран към мир и развитие, всъщност се изроди в клика, съществуваща за обогатяване на де..билен елит. Кому е нужно това? Или ЕС ще се върне към базовите си идеи и принципи, или отива в историята.

    19:00 04.05.2026

  • 28 Дориана

    9 0 Отговор
    Зеленски да каже колко пари открадна корумпирана Украйна от ЕС и къде отидоха парите? Напълниха си техните касички с парите от ЕС. и все им е малко. Голяма алчност !

    19:00 04.05.2026

  • 29 Минус 90

    3 4 Отговор
    Зеленски командва Европа в момента. Той заповядва да се преведат парите възможно най-скоро. Всички висши евробюрократи се съгласиха с него. Това се казва: като ти правят услуга да накараш другият, не ти, да се чувства задължен. След цялата тази наглост, руснаците седят и гледат като глупаци. Тръмп в подобна ситуация би върнал Украйна в каменната ера, но Путин не е Тръмп.

    19:00 04.05.2026

  • 30 Тъй ше е

    2 7 Отговор
    Като Джуджин не е в състояние да надвие един клоун, който е и наркоман.

    19:00 04.05.2026

  • 31 стоян георгиев

    9 0 Отговор
    Първата вноска за златните кнеффи на укрохазарската хунта ...хахах .

    19:01 04.05.2026

  • 32 Урсула фон дер Лайен, председател

    3 4 Отговор
    Голям дрон пусни, голяма дума не казвай !!!
    Неаа мине 9-ти Май, пък ще видим ☝️

    19:01 04.05.2026

  • 33 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    България и българския народ ненавижда уср@йна, всички хахли и поддръжниците им вън от България, българите винаги са подкрепяли Русия и винаги ще бъде така!Долу нацистка уср@йна и ес!!!

    Коментиран от #37

    19:02 04.05.2026

  • 34 ти да видиш

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Нагъл чак зеленски":

    Е па не е луд тоа дето еде баницата!

    19:02 04.05.2026

  • 35 Лопата Орешник

    7 1 Отговор
    Тва да не са бързи кредити бе, калъф?!

    19:02 04.05.2026

  • 36 Слава на руските ни братя 🇧🇬🤝🇷🇺

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    да заличат нацизма в уср@йна и к0чин@та ес

    19:04 04.05.2026

  • 37 Руснак без крак...

    2 8 Отговор

    До коментар #33 от "СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ":

    Руснаците не са ни братя !!!
    Ако не верваш спроси в коментарите в някоя руска медия ☝️

    Коментиран от #41

    19:05 04.05.2026

  • 38 Хаген Дас

    6 1 Отговор
    Ако може да ти го преведат целия, даже и следващия, не наядник! Поне да направиш нещо с парите но войската ти изнемогва в окопите!

    19:06 04.05.2026

  • 39 Така ли

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Аз съм веган":

    с никакви при няма да си купиш живо семейство след подобни коментари 😉

    Коментиран от #44

    19:07 04.05.2026

  • 40 Аз съм веган

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Аз съм веган":

    Но, най обичам да полл лавпвам чеченски х ...йове ,защото не правят сиренье !

    19:08 04.05.2026

  • 41 хахахахха

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Руснак без крак...":

    Слагай токчетата и марш в джендърландия ве шестополов мишкар, руснаците винаги са били братски народ с руснаците и така ще е во веки!

    19:10 04.05.2026

  • 42 ЕВРОПА НЕ Е БАНКА

    4 1 Отговор
    Буров !

    19:11 04.05.2026

  • 43 Оня с Топора

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Тракийска маzzz Тийоо ,търси си дръвник ,че съм наблизо и ако не искаш кррратуната тии като зелка да хвръчи по двора !

    19:12 04.05.2026

  • 44 Аз съм веган

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Така ли":

    Страшен ли си, кво?

    Коментиран от #45

    19:12 04.05.2026

  • 45 Амет

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Аз съм веган":

    Облла Дай небинарен веган ,пожали непълнолетните -козичката Доротея и пръчлето братчето и Стоян Г.....ев.

    19:15 04.05.2026

  • 46 В БАНДЕРИЯ

    1 0 Отговор
    Се разраства огромен корупционен скандал, а Урсулата дава МИЛИАРДИ на крадците.

    19:15 04.05.2026