Володимир Зеленски: Очаквам бързо предоставяне на първата вноска от заема на ЕС за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда за бързо предоставяне на първата вноска от заема на Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро за Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.
"Важно е средствата да бъдат предоставени колкото се може по-скоро", написа днес Зеленски в социалната мрежа Екс, след като присъства на срещата на върха на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван.
Украинският президент уточни, че е обсъдил с председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен крайния срок за превеждането на първата вноска по заема, която ще бъде предназначена за съвместното производство на дронове. Средствата от първата вноска са необходими и за защитата на украинската енергийна инфраструктура, допълни Зеленски.
Освен с председателката на ЕК Зеленски се срещна с няколко европейски лидери, в това число френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и италианския министър-председател Джорджа Мелони.
Усилията за прекратяването на войната в Украйна са в застой заради войната в Иран, изтъкна украинският президент.
"Обсъдихме как да дадем нов тласък на този процес, както и връзките със САЩ и ролята, която Европа може да изиграе в него. Разговаряхме също за обстановката на фронта – важно е, че всички партньори отбелязаха, че позицията на Украйна сега е значително по-силна", посочи още Зеленски.
По отношение на конфликта с Русия Зеленски заяви, че решението на Москва да не излага бойна техника на годишния парад по случай победата на Съветския съюз във Втората световна война е ясен знак за все по-голямото отслабване на Русия.
"Русия обяви, че парадът на 9 май ще се състои без военна техника. Ако това се случи, това ще бъде първият подобен парад от много години насам. Руснаците не могат да си позволят да изложат военно оборудване и се опасяват, че над Червения площад могат да прелетят дронове. Това е много показателно, тъй като те не са силни сега", посочи Зеленски.
Украинският президент призова за засилване на натиска върху Русия чрез санкции и благодари на лидерите на държавите, които "продължават да се борят с руския сенчест флот".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
18:50 04.05.2026
2 Оня с рикията
Коментиран от #12
18:50 04.05.2026
3 Ванчо Балкански
18:50 04.05.2026
4 Коко
18:50 04.05.2026
5 Наглост
18:51 04.05.2026
6 Ганя Путинофила
Коментиран от #17
18:51 04.05.2026
7 Тоз прошляк- просяк
Едно село не си е върнал за тези милиарди.
18:52 04.05.2026
8 питам
18:52 04.05.2026
9 Нагъл чак зеленски
До кога Зеленски ще диктува какво трябва да прави Европа
Коментиран от #19, #34
18:52 04.05.2026
10 падат яко кинти за харчене
18:52 04.05.2026
11 Тоя нещастник
18:52 04.05.2026
12 Не бе
До коментар #2 от "Оня с рикията":В гроба си ще ги носи.
18:53 04.05.2026
13 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #21, #22, #33, #36, #43
18:54 04.05.2026
14 ти да видиш
18:54 04.05.2026
15 гладна кокошка просо сънува
къв заем бре хвуйчо беден
с цървули ли ще го изплатите
18:54 04.05.2026
16 Русодебил
18:54 04.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Бъдеще
18:54 04.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 604
18:55 04.05.2026
21 Един минус от мен
До коментар #13 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":за славене на фашисткият режим в Украйна!
18:55 04.05.2026
22 Нищожество,
До коментар #13 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":А, децата ти ще маат джанки!По 10€ килото.
18:56 04.05.2026
23 Абе глупав
До коментар #19 от "Чиба, съветска мумио !":Твоят задник ако не струва нищо, Европа не е за продан!
18:57 04.05.2026
24 604
До коментар #19 от "Чиба, съветска мумио !":С чуждъ пита помен не прави! Всичко ще си издължите до край ...помни ми думите!
18:57 04.05.2026
25 хахахахха
18:58 04.05.2026
26 Аз съм веган
Коментиран от #39, #40
18:58 04.05.2026
27 Горски
19:00 04.05.2026
28 Дориана
19:00 04.05.2026
29 Минус 90
19:00 04.05.2026
30 Тъй ше е
19:00 04.05.2026
31 стоян георгиев
19:01 04.05.2026
32 Урсула фон дер Лайен, председател
Неаа мине 9-ти Май, пък ще видим ☝️
19:01 04.05.2026
33 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ
До коментар #13 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":България и българския народ ненавижда уср@йна, всички хахли и поддръжниците им вън от България, българите винаги са подкрепяли Русия и винаги ще бъде така!Долу нацистка уср@йна и ес!!!
Коментиран от #37
19:02 04.05.2026
34 ти да видиш
До коментар #9 от "Нагъл чак зеленски":Е па не е луд тоа дето еде баницата!
19:02 04.05.2026
35 Лопата Орешник
19:02 04.05.2026
36 Слава на руските ни братя 🇧🇬🤝🇷🇺
До коментар #13 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":да заличат нацизма в уср@йна и к0чин@та ес
19:04 04.05.2026
37 Руснак без крак...
До коментар #33 от "СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ":Руснаците не са ни братя !!!
Ако не верваш спроси в коментарите в някоя руска медия ☝️
Коментиран от #41
19:05 04.05.2026
38 Хаген Дас
19:06 04.05.2026
39 Така ли
До коментар #26 от "Аз съм веган":с никакви при няма да си купиш живо семейство след подобни коментари 😉
Коментиран от #44
19:07 04.05.2026
40 Аз съм веган
До коментар #26 от "Аз съм веган":Но, най обичам да полл лавпвам чеченски х ...йове ,защото не правят сиренье !
19:08 04.05.2026
41 хахахахха
До коментар #37 от "Руснак без крак...":Слагай токчетата и марш в джендърландия ве шестополов мишкар, руснаците винаги са били братски народ с руснаците и така ще е во веки!
19:10 04.05.2026
42 ЕВРОПА НЕ Е БАНКА
19:11 04.05.2026
43 Оня с Топора
До коментар #13 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Тракийска маzzz Тийоо ,търси си дръвник ,че съм наблизо и ако не искаш кррратуната тии като зелка да хвръчи по двора !
19:12 04.05.2026
44 Аз съм веган
До коментар #39 от "Така ли":Страшен ли си, кво?
Коментиран от #45
19:12 04.05.2026
45 Амет
До коментар #44 от "Аз съм веган":Облла Дай небинарен веган ,пожали непълнолетните -козичката Доротея и пръчлето братчето и Стоян Г.....ев.
19:15 04.05.2026
46 В БАНДЕРИЯ
19:15 04.05.2026