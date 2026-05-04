Кметът на София: Новите станции на метрото в „Подуяне“ ще бъдат готови до края на лятото

4 Май, 2026 19:23 776 10

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

До края на лятото се очаква да бъдат пуснати в експлоатация трите нови станции от разширението на третата линия на метрото в район „Подуяне“. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев, който провери с влак на новия участък, съобщават от bTV.

Строителните дейности по новия участък от разширението на третата линия на метрото в район „Подуяне“ са приключили и в момента се извършват тестове с влак, допълни кметът.

Участъкът е с дължина три километра и включва три метростанции – „Стадион Георги Аспарухов“, „Витиня“ и „Ген. Владимир Вазов“. Очаква се около 45 000 души да ползват разширението на линия 3 на метрото.

Кметът отбеляза, че именно този участък е бил сред най-сложните за изпълнение заради редица инженерни предизвикателства, включително проблеми с подземни води и наводнявания, които е трябвало да бъдат отстранявани по време на строителството.

„Когато виждаш един такъв модерен и хубав проект, не си даваш сметка колко много инженерни предизвикателства са били решени“, каза Терзиев. Той посочи и трудностите с осигуряването на финансиране, тъй като строителството на метрото е изключително скъпо.

Според него метрото е гръбнакът на транспорта в столицата и разширяването му трябва да бъде основен приоритет за всяка градска администрация.

Терзиев каза още, че освен трите нови станции в „Подуяне“, активно се работи и по останалите шест метростанции в посока „Гео Милев“ и „Младост“, по интермодалния хъб в „Обеля“, по двете нови станции в посока „Люлин“ по бул. „Царица Йоанна“, както и по разширението към Студентски град с пет нови метростанции.

Работи се и по идеен проект за продължение на метрото до интермодален хъб в района на Ring Mall, добави той.

Метрото не е евтин транспорт, но е най-бързият, най-качественият и този, който може да предложи наистина добра услуга“, каза още кметът. По думите му, заедно с подобренията в наземния градски транспорт, обновяването на подвижния състав и новите маршрутни линии, целта е повече софиянци да изберат градския транспорт вместо личните автомобили.

Терзиев благодари на всички, работили по проекта, включително на предходните администрации, като подчерта, че разширението на метрото е стратегически приоритет за града и трябва да бъде реализирано с висока отговорност от всяко следващо управление на столицата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    9 2 Отговор
    Рая Назарян е лека жена!С колко ли мъже е била да стане председател на НС?

    19:28 04.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Абе то ако е за въпроса

    6 4 Отговор
    Първата метростанция в Софоя под НДК беше готова още в началото на 80те години, пък после какво стана?

    19:35 04.05.2026

  • 4 оня същия

    10 1 Отговор
    Както Хенри Форд казва: „Добре е, че хората от нацията не разбират нашата банкова и парична система, защото ако разбираха, вярвам, че щеше да има революция още утре сутрин.“

    19:37 04.05.2026

  • 5 Дада

    8 1 Отговор
    Моля софийските новини да си остават в софийските кабеларки и софийските сайтове..Не сме длъжни нон стоп цяла България да чете брътвежите на ДС кметчето неможач и това ква синя зона тротоари павета или метро проблемите им .Кво ме интересува мен София

    19:57 04.05.2026

  • 6 терзийко партизанското внуче

    4 0 Отговор
    копаем напред до станция петрохан, ще даря полвин милион спестени от закуски

    20:00 04.05.2026

  • 7 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ

    1 0 Отговор
    За какво им е на рогатите

    20:20 04.05.2026

  • 8 Оня

    1 0 Отговор
    Тази отсечка трябваше да е готова в началото на 2025г. Що не питат фънди защо не стана и къде са парите.

    20:27 04.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гост

    2 0 Отговор
    А до Петрохан метро ще има ли?

    20:45 04.05.2026

