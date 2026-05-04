Кметът на София: Новите станции на метрото в „Подуяне“ ще бъдат готови до края на лятото

До края на лятото се очаква да бъдат пуснати в експлоатация трите нови станции от разширението на третата линия на метрото в район „Подуяне“. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев, който провери с влак на новия участък, съобщават от bTV.

Строителните дейности по новия участък от разширението на третата линия на метрото в район „Подуяне“ са приключили и в момента се извършват тестове с влак, допълни кметът.

Участъкът е с дължина три километра и включва три метростанции – „Стадион Георги Аспарухов“, „Витиня“ и „Ген. Владимир Вазов“. Очаква се около 45 000 души да ползват разширението на линия 3 на метрото.

Кметът отбеляза, че именно този участък е бил сред най-сложните за изпълнение заради редица инженерни предизвикателства, включително проблеми с подземни води и наводнявания, които е трябвало да бъдат отстранявани по време на строителството.

„Когато виждаш един такъв модерен и хубав проект, не си даваш сметка колко много инженерни предизвикателства са били решени“, каза Терзиев. Той посочи и трудностите с осигуряването на финансиране, тъй като строителството на метрото е изключително скъпо.

Според него метрото е гръбнакът на транспорта в столицата и разширяването му трябва да бъде основен приоритет за всяка градска администрация.

Терзиев каза още, че освен трите нови станции в „Подуяне“, активно се работи и по останалите шест метростанции в посока „Гео Милев“ и „Младост“, по интермодалния хъб в „Обеля“, по двете нови станции в посока „Люлин“ по бул. „Царица Йоанна“, както и по разширението към Студентски град с пет нови метростанции.

Работи се и по идеен проект за продължение на метрото до интермодален хъб в района на Ring Mall, добави той.

Метрото не е евтин транспорт, но е най-бързият, най-качественият и този, който може да предложи наистина добра услуга“, каза още кметът. По думите му, заедно с подобренията в наземния градски транспорт, обновяването на подвижния състав и новите маршрутни линии, целта е повече софиянци да изберат градския транспорт вместо личните автомобили.

Терзиев благодари на всички, работили по проекта, включително на предходните администрации, като подчерта, че разширението на метрото е стратегически приоритет за града и трябва да бъде реализирано с висока отговорност от всяко следващо управление на столицата.