Джорджа Мелони се обяви против изтеглянето на американските военни от Италия

Италианският премиер Джорджия Мелони обяви, че не подкрепя решението на президента на САЩ Доналд Тръмп за изтегляне на американските войски от Италия, предаде Ройтерс.

"Това е решение, което не зависи от мен и с което аз лично не бих се съгласила", подчерта Мелони.

Според нея Вашингтон вероятно обмисля да изтегли силите си от Италия и Испания.

Тя добави, че вероятно ще се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който ще пътува до Рим тази седмица за среща с папа Лъв XIV.