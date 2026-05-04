Светлин Тачев: Има 3 важни задачи пред новия кабинет: овладяването на цените, съдебната реформа и приемането на бюджета

На консултациите при президента Йотова няма да имаме интрига, тъй като е ясно, че "Прогресивна България" ще състави правителство. Сега следват трите по-важни задачи пред новия кабинет: овладяването на цените, съдебната реформа и приемането на бюджета. Това заяви социологът от агенция „Мяра“ Светлин Тачев в интервю за NovaNews, цитиран от novini.bg.
Той допълни, че на правителството на Радев няма да му бъде никак лесно и трудностите тепърва започват и че пред него стои тежката задача да оправдае доверието и очакванията на българското общество.
Относно бъдещия състав на кабинета социологът смята, че Радев ще заложи на кадри, с които е работил и които са били част от служебните му кабинети, т.е. на хора, на които има доверие.
Според социолога една от най-големите трудности пред бившия президент е овладяването на високите цени, за които той обвини директно държавните институции, тъй като по думите му те категорично не са се справили със задържането на цените покрай приемането на еврото.
„В момента бъдещият кабинет трябва да търси начини как да прави болезнени реформи, които може да се отразят на българските граждани, но това е наследство от предишната власт“, коментира той.
Относно раздялата между „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ Светлин Тачев обясни, че двете формации „нито са се харесвали, нито са успели да се сработят“.
„Досега се явяваха заедно на избори, защото просто им беше необходимо. Те имат разминавания по много политики, най-вече по икономическите. Държеше ги това, че се възприемаха като една общност. Те бяха механичен сбор – излизаха с различни цветове, правеха си отделни кампании... Нямаше механизъм, който да ги обединява“, добави социологът.
На въпрос дали ще успеят отново „да се съберат“, Тачев отговори, че е възможно да се случи, но зависи най-вече от това дали ще успеят да се организират.
Към края на разговора политологът заяви, че пред Румен Радев има две цели – президентските избори и изборите за местна власт, уточнявайки, че последните са всъщност гръбнакът на всяка една партия.
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Тегли им една цветуща българска...
6 Мнение
Ще подобри ли Радев отношенията на България с Русия?!
Или ще продължава да не казва нито една позиция, за да се чуди народът български какъв точно човек е избрал начело на държавата?!
Г-н Румен Радев!
Излезте и ОБЯВЕТЕ ПОЗИЦИЯТА СИ ПО ВАЖНИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ ВЪПРОСИ:
- НЕЗАКОННИЯТ ДОГОВОР НА ГЮРОВ С УКРАЙНА?!
- УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ПОДАРЪКЪТ ОТ 90МЛРД ЕВРО НА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪС ЗЛАТНАТА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ?!
- КАКВО СЕ СЛУЧВА С БЮДЖЕТЪТ??? ЗАЩО БЪЛГАРИЯ ЗАДЛЪЖНЯ ТОЛКОВА МНОГО ЗА ОТРИЦАТЕЛНО ВРЕМЕ?!
- ЩЕ ОТВАРЯМЕ ЛИ АЕЦ БЕЛЕНЕ С НАЛИЧНИТЕ БЪЛГАРСКИ РЕАКТОРИ?!
- ЩЕ ГОНИМ ЛИ УЕСТИНГХАУС ОТ АЕЦ КОЗЛОДУЙ, ЩОТО ЕКСПЕРИМЕНТИРАТ С 5ТИ И 6ТИ БЛОК, КОЕТО РЕДОВНО ВОДИ ДО ТЯХНОТО СПИРАНЕ?!
- ЩЕ ГОНИМ ЛИ АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ ОТ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ И ВАРНА???
НА ТЕЗИ И НА МНОГО ДРУГИ ВЪПРОСИ ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ РУМЕН РАДЕВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-СКОРО!!!
19:48 04.05.2026
До коментар #5 от "Другото е глупости":Това е най важно! Бокича и Пеевски на почивка в Белене.
9 Пари може да има, но
2) Възстановяване на икономическите връзки с братска Русия.
11 Почивката в Белене
До коментар #7 от "Един шофьор":ще помогне ли на българската икономика, съсипана от Бокича, Гюров, Пеевски и тем подобни русофоби?
Защо не пишеш, че и Гюров е за Белене, след като извърши държавна измана и ни направи слуги на евреина хазар Зеленски?
19:57 04.05.2026
12 Мнение
До коментар #7 от "Един шофьор":Не само Бокича и Пеевски трябва да са за постоянно зад решетките, а и останалите антибългари по веригата (ппдб, сдс, бсп, итн и др подобни)!
Друг е въпросът, дали и Румен Радев отговаря пред същите господари на тия дето управляваха до тук (герб, сдс, бсп, дпс, ппдб, итн и др)?!
Това ще обясни невероятното спокойствие на боко и шиши в парламента!
Само времето ще покаже какво цели ПБ, НО определено към момента изглежда, че се кланя на същите тия дето дърпат конците на боко, шишо, киро и асен!!!
Крайно време е народът български да вземе властта в страната си!!!
19:57 04.05.2026
18 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #9 от "Пари може да има, но":Само като си помисля кои ни набутаха да строим АЕЦ в беленската ТИНЯ, като ни продадоха за целта и допотопните си реактори, не мога да се сдържа в обичта си към "братска Русия".
Коментиран от #21
20:23 04.05.2026
21 Когато си с четвърто отделение
До коментар #18 от "ПРИПОМНЯНЕ":така ще си мислиш.
Или ако си зомбиран жълтопаветник - така ще си мислиш.
Или ако си подскачаща едноклетъчна седесарка, така ще си мислиш!
20:37 04.05.2026