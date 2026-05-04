Светлин Тачев: Има 3 важни задачи пред новия кабинет: овладяването на цените, съдебната реформа и приемането на бюджета

Светлин Тачев: Има 3 важни задачи пред новия кабинет: овладяването на цените, съдебната реформа и приемането на бюджета

4 Май, 2026 19:35 608 21

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

На консултациите при президента Йотова няма да имаме интрига, тъй като е ясно, че "Прогресивна България" ще състави правителство. Сега следват трите по-важни задачи пред новия кабинет: овладяването на цените, съдебната реформа и приемането на бюджета. Това заяви социологът от агенция „Мяра“ Светлин Тачев в интервю за NovaNews, цитиран от novini.bg.

Той допълни, че на правителството на Радев няма да му бъде никак лесно и трудностите тепърва започват и че пред него стои тежката задача да оправдае доверието и очакванията на българското общество.

Относно бъдещия състав на кабинета социологът смята, че Радев ще заложи на кадри, с които е работил и които са били част от служебните му кабинети, т.е. на хора, на които има доверие.
Според социолога една от най-големите трудности пред бившия президент е овладяването на високите цени, за които той обвини директно държавните институции, тъй като по думите му те категорично не са се справили със задържането на цените покрай приемането на еврото.

„В момента бъдещият кабинет трябва да търси начини как да прави болезнени реформи, които може да се отразят на българските граждани, но това е наследство от предишната власт“, коментира той.

Относно раздялата между „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ Светлин Тачев обясни, че двете формации „нито са се харесвали, нито са успели да се сработят“.

„Досега се явяваха заедно на избори, защото просто им беше необходимо. Те имат разминавания по много политики, най-вече по икономическите. Държеше ги това, че се възприемаха като една общност. Те бяха механичен сбор – излизаха с различни цветове, правеха си отделни кампании... Нямаше механизъм, който да ги обединява“, добави социологът.
На въпрос дали ще успеят отново „да се съберат“, Тачев отговори, че е възможно да се случи, но зависи най-вече от това дали ще успеят да се организират.

Към края на разговора политологът заяви, че пред Румен Радев има две цели – президентските избори и изборите за местна власт, уточнявайки, че последните са всъщност гръбнакът на всяка една партия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Постоянно триете и блокирате. Пишете си мнения сами.

    Коментиран от #4

    19:42 04.05.2026

  • 2 Т.КОЛЕВ

    1 3 Отговор
    НЯМА ДА.ИЗКАРА ДЪЛГО НОВИЯ КАБИНЕТ.АКО НЕ ОСАВРЕМЕНИ АКТУАЛНО АДЕКВАТНО МИЖАВИТЕ МАЛКИ ПЕНСИЙКИ И МИНИМАЛНИ ЗАПЛАТИ. ТОВА НА ЕДНО ОТ ПЪРВИТЕ МЕСТА УСПОРЕДНО С ТЕЗИ ТРИ.ИНАПЕ ЧАО.

    19:43 04.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кавалите така правят

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Тегли им една цветуща българска...

    19:45 04.05.2026

  • 5 Другото е глупости

    6 1 Отговор
    Съд, присъди и Белене на Борисов и свитата му и Пеевски и свитата му. После на други.

    Коментиран от #7

    19:46 04.05.2026

  • 6 Мнение

    6 0 Отговор
    А ще отменят ли договора (нелегалния) на Гюров и Неински със зеления наркоман?!

    Ще подобри ли Радев отношенията на България с Русия?!
    Или ще продължава да не казва нито една позиция, за да се чуди народът български какъв точно човек е избрал начело на държавата?!

    Г-н Румен Радев!
    Излезте и ОБЯВЕТЕ ПОЗИЦИЯТА СИ ПО ВАЖНИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ ВЪПРОСИ:

    - НЕЗАКОННИЯТ ДОГОВОР НА ГЮРОВ С УКРАЙНА?!
    - УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ПОДАРЪКЪТ ОТ 90МЛРД ЕВРО НА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪС ЗЛАТНАТА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ?!
    - КАКВО СЕ СЛУЧВА С БЮДЖЕТЪТ??? ЗАЩО БЪЛГАРИЯ ЗАДЛЪЖНЯ ТОЛКОВА МНОГО ЗА ОТРИЦАТЕЛНО ВРЕМЕ?!
    - ЩЕ ОТВАРЯМЕ ЛИ АЕЦ БЕЛЕНЕ С НАЛИЧНИТЕ БЪЛГАРСКИ РЕАКТОРИ?!
    - ЩЕ ГОНИМ ЛИ УЕСТИНГХАУС ОТ АЕЦ КОЗЛОДУЙ, ЩОТО ЕКСПЕРИМЕНТИРАТ С 5ТИ И 6ТИ БЛОК, КОЕТО РЕДОВНО ВОДИ ДО ТЯХНОТО СПИРАНЕ?!
    - ЩЕ ГОНИМ ЛИ АМЕРИКАНСКИТЕ САМОЛЕТИ ОТ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ И ВАРНА???

    НА ТЕЗИ И НА МНОГО ДРУГИ ВЪПРОСИ ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИ РУМЕН РАДЕВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-СКОРО!!!

    19:48 04.05.2026

  • 7 Един шофьор

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Другото е глупости":

    Това е най важно! Бокича и Пеевски на почивка в Белене.

    Коментиран от #11, #12

    19:51 04.05.2026

  • 8 да се свети

    0 1 Отговор
    ИМЕТО ТИ....!ЧУЛ ТЕ Господ...

    19:51 04.05.2026

  • 9 Пари може да има, но

    4 1 Отговор
    1) Само при отказ от даването на необезпечения заем за Украйна от 1 400 000 000 евро и обявяване от НС за нищожно на Споразумението за слугинаж на българите на Украйна за срок от 10 години.

    2) Възстановяване на икономическите връзки с братска Русия.

    Коментиран от #18

    19:52 04.05.2026

  • 10 Дориана

    2 1 Отговор
    Цените започнаха д се вдигат още след като България отказа руския газ за да се угоди на ЕС и Тръмп, и започна да купува на по- високи цени , след това с приближаване приемането на Еврото и след неговото приемане , което беше абсолютна грешка , допълнително от огромните заеми, които изтеглиха коалиция Магнитски и прикриха истинското финансово състояние на държавата и накрая кражбите на обществени поръчки и Европейски средства от корупционния модел Борисов- Пеевски. И сега Радев и неговата партия Прогресивна България трябва да оправят тяхната каша като им спрат крадливото кранче.

    19:54 04.05.2026

  • 11 Почивката в Белене

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Един шофьор":

    ще помогне ли на българската икономика, съсипана от Бокича, Гюров, Пеевски и тем подобни русофоби?

    Защо не пишеш, че и Гюров е за Белене, след като извърши държавна измана и ни направи слуги на евреина хазар Зеленски?

    19:57 04.05.2026

  • 12 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Един шофьор":

    Не само Бокича и Пеевски трябва да са за постоянно зад решетките, а и останалите антибългари по веригата (ппдб, сдс, бсп, итн и др подобни)!

    Друг е въпросът, дали и Румен Радев отговаря пред същите господари на тия дето управляваха до тук (герб, сдс, бсп, дпс, ппдб, итн и др)?!
    Това ще обясни невероятното спокойствие на боко и шиши в парламента!

    Само времето ще покаже какво цели ПБ, НО определено към момента изглежда, че се кланя на същите тия дето дърпат конците на боко, шишо, киро и асен!!!

    Крайно време е народът български да вземе властта в страната си!!!

    19:57 04.05.2026

  • 13 Задачите са

    2 1 Отговор
    Други !? Хората ги избраха с други задачи…

    20:04 04.05.2026

  • 14 а с безкрайните права на

    1 0 Отговор
    монополистите какво правим а с неработещите кзлд и кевр?

    20:08 04.05.2026

  • 15 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Ех, главунчо плеши... Българинът извади кътаните пачки с левове от "дюшека" за да ги обмени за евраци и като се видя с повечко пари го удари на живот, но търговците усетиха келепира и бързо вдигнаха цените...Всички цени ще се нормализират до лятото, като вече навсякъде има отлив на клиенти.

    20:19 04.05.2026

  • 16 На Шефа, Шефа, а неговия ШЕФ

    1 0 Отговор
    Пичове, Шефа на дедо Мони, Борисов, Пеевски е Спас Русев. Шефа му е Стенмарк и заета му Милен и брат му Велчеви (ВТБ). А техните шефове, кои са е проблема, тези които ограбват България.

    20:19 04.05.2026

  • 17 ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ

    0 0 Отговор
    Съдии, прокурори, министри и тем подобни... Иначе няма управия.

    20:23 04.05.2026

  • 18 ПРИПОМНЯНЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пари може да има, но":

    Само като си помисля кои ни набутаха да строим АЕЦ в беленската ТИНЯ, като ни продадоха за целта и допотопните си реактори, не мога да се сдържа в обичта си към "братска Русия".

    Коментиран от #21

    20:23 04.05.2026

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор
    Как ги измисли тези неща та това и децата го знаят но искаш да се покажеш на сцената

    20:24 04.05.2026

  • 20 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    0 0 Отговор
    ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ КАКВО ГИ ВАЛНУВАТ ЦЕНИТЕ ДА НЕ ГИ СВАЛЯТ ОТ ВЛАСТ ЗАРАДИ ТИВА ЛИ ? ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ВЗИМАТ С ПАЧКИ ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ. КАКВО ДА ПРАВЯТ ТИЯ С МИЖАВИТЕ ПЕНСИЙКИ ТИП ГЕНОЦИД И ТИЯ С МИНИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ ? ОТ АВГУС НАТАМ ШЕ ИМА ОРОТЕСТИ СТАЧКИ МИТИНГИ АКО НОВИТЕ ПОРЕДНИ УПРАВНИЦИ И ДЕПУТАТИ НЕ СЕ ОПОМНЯТ И НЕ НОРМАЛИЗИРАТ ПРАФИРАЩИ ТЕ ГОЛЕМИ РАЗЛИКИ В ПОЛУЧАВАНЕТО НА ОАРИ ДОХОДИ.ДАНО НАОРАВЯ НЕЩО ИНАПЕ ШЕ СИ ХОДЯТ.

    20:29 04.05.2026

  • 21 Когато си с четвърто отделение

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    така ще си мислиш.

    Или ако си зомбиран жълтопаветник - така ще си мислиш.

    Или ако си подскачаща едноклетъчна седесарка, така ще си мислиш!

    20:37 04.05.2026

