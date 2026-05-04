Светлин Тачев: Има 3 важни задачи пред новия кабинет: овладяването на цените, съдебната реформа и приемането на бюджета

На консултациите при президента Йотова няма да имаме интрига, тъй като е ясно, че "Прогресивна България" ще състави правителство. Сега следват трите по-важни задачи пред новия кабинет: овладяването на цените, съдебната реформа и приемането на бюджета. Това заяви социологът от агенция „Мяра“ Светлин Тачев в интервю за NovaNews, цитиран от novini.bg.

Той допълни, че на правителството на Радев няма да му бъде никак лесно и трудностите тепърва започват и че пред него стои тежката задача да оправдае доверието и очакванията на българското общество.

Относно бъдещия състав на кабинета социологът смята, че Радев ще заложи на кадри, с които е работил и които са били част от служебните му кабинети, т.е. на хора, на които има доверие.

Според социолога една от най-големите трудности пред бившия президент е овладяването на високите цени, за които той обвини директно държавните институции, тъй като по думите му те категорично не са се справили със задържането на цените покрай приемането на еврото.

„В момента бъдещият кабинет трябва да търси начини как да прави болезнени реформи, които може да се отразят на българските граждани, но това е наследство от предишната власт“, коментира той.

Относно раздялата между „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ Светлин Тачев обясни, че двете формации „нито са се харесвали, нито са успели да се сработят“.

„Досега се явяваха заедно на избори, защото просто им беше необходимо. Те имат разминавания по много политики, най-вече по икономическите. Държеше ги това, че се възприемаха като една общност. Те бяха механичен сбор – излизаха с различни цветове, правеха си отделни кампании... Нямаше механизъм, който да ги обединява“, добави социологът.

На въпрос дали ще успеят отново „да се съберат“, Тачев отговори, че е възможно да се случи, но зависи най-вече от това дали ще успеят да се организират.

Към края на разговора политологът заяви, че пред Румен Радев има две цели – президентските избори и изборите за местна власт, уточнявайки, че последните са всъщност гръбнакът на всяка една партия.