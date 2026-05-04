ОАЕ съобщиха за три прехванати ирански ракети! Пожар в петролна индустриална зона във Фуджейра

Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства (ОАЕ) обяви, че въоръжените сили на страната са прехванали днес три крилати ракети, изстреляни от Иран, предаде Франс прес цитирана от БТА.

Ракетите са били неутрализирани над териториалните води на ОАЕ. Четвърта крилата ракета е паднала в морето.

Министерството призова хората да се укрият в убежища.

Държавната новинарска агенция УАМ съобщи не само за изстреляни ракети, но и за пуснати дронове.

Властите във Фуджейра казаха, от своя страна, че в петролната индустриална зона в емирството е избухнал пожар след атака с дрон, изпратен от Иран, предаде Асошиейтед прес.

Екипи на Гражданска защита незабавно са били разположени на място, за да овладеят пожара.

Това беше втората подобна тревога днес, след като през последните седмици, след влизането в сила на прекратяването на огъня с Иран на 9 април, не бяха обявявани тревоги, отбелязва Асошиейтед прес.

Към момента няма информация за жертви.

Министерството на външниге паботи на ОАЕ опредери ракетния обстрел като "сериозна ескалация", която представлява "пряка заплаха" за сигурността на страната, предаде Ройтерс.

Емирствата си запазват "пълното и легитимно право" да отговорят на иранските атаки, се подчертава в изявлението.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) отрече преминаването на товарните кораби, плаващи под американски флаг, през Ормузкия проток, както обяви по-рано Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), предаде Франс прес.

Два търговски кораба, плаващи под американски флаг успяха да преминат през стратегическия морски път, обяви по-рано днес СЕНТКОМ.

"Нито един товарен кораб или петролен танкер не е преминавал през Ормузкия проток през последните часове, а твърденията на представителите на САЩ са неоснователни и напълно погрешни", написа КГИР в канала си в социалното приложение "Телеграм".

"Американски военни кораби, служещи си с подмолни тактики, с които изключват радарите си, се приближиха до Ормузкия проток, но нашият отговор беше светкавично бърз", написа в "Екс" от своя страна главнокомандващият иранските въоръжени сили генерал-майор Амир Хатами.

"Бяха изстреляни крилати ракети и бойни дронове. Сигурността на този регион е червена линия за Иран", допълни Хатами.

Междувременно Южна Корея разследва информация за възможно нападение срещу южнокорейски плавателен съд в Ормузкия проток, съобщиха властите, цитирани от агенция Йонхап.

Говорител на южнокорейската морска компания Ейч Ем Ем (Hyundai Merchant Marine, HMM) посочи пред Ройтерс, че е избухнал пожар в машинното отделение на един от корабите ѝ за превоз на насипни товари в Ормузкия проток, като допълни, че причината за инцидента все още се разследва. Говорителят на компанията увери, че на този етап няма информация за пострадали или загинали.

"Проверяваме информацията за атакуван южнокорейски плавателен съд", заяви представител на правителството на Южна Корея.

Министерството на външните работи на страната потвърди информацията и уточни, че на този етап няма данни да пострадали южнокорейски граждани.

Разследването на информацията от южнокорейските власти се появява в контекста на американската операция "Проект Свобода", чиято цел е да помогне на блокирани товарни кораби да напуснат безопасно Ормузкия проток, в който иранските сили наложиха блокада след началото на израелско-американската военна операция срещу Ислямската република, припомня Ройтерс.