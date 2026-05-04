Тръмп спира и разполагането на ракети "Томахоук" в Германия?

Изтеглянето на американски войници от Германия е по-малкият проблем. Медии твърдят, че Тръмп изглежда е отменил и планираното разполагане на крилати ракети „Томахоук“, които трябваше да служат за възпиране на Русия.

Сред най-новите военностратегически решения на американското правителство под ръководството на президента Доналд Тръмп, освен изтеглянето на около 5 000 войници, според американските медии е и отмяната на планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсег в Германия. Става дума предимно за крилати ракети от типа „Томахоук“, които могат да достигнат до Русия. Експертите виждат в това по-голям проблем, отколкото в намаляването на американското военно присъствие в Европа, пише германската обществена медия АРД.

Пред изданието експертът по въпросите на сигурността Нико Ланге заяви, че Русия има аналогични ракети в Калининград, "които ни заплашват“, а Германия няма подходящи ракети, с които да отговори на тази заплаха. „Искахме да ги получим от Америка, но сега това няма да стане". Според Ланге европейците трябва „възможно най-бързо да си осигурят тази способност, защото това е много важно за нашата сигурност“.

Разполагането на крилати ракети „Томахоук“ с обсег до 2500 километра беше договорено през 2024 г. между американския президент Джо Байдън и канцлера Олаф Шолц. Министърът на отбраната Борис Писториус заяви тогава, че целта е да се запълнят „пропуските в способностите“, докато Европа сама не започне да произвежда съответните системи.

Разполагането на „Томахоук“ трябваше да започне през 2026 г. Агенция „Ройтерс“ цитира високопоставен служител от Министерството на отбраната на САЩ, който казва, че няма да бъде изпратен батальон за разполагането на крилати ракети „Томахоук“.

"Всъщност това е по-драматичната новина"

Експертът по сигурността Кристиан Мьолинг вижда в това голям проблем. В интервю за обществената медия ZDF той заяви, че това е „всъщност много по-драматичната новина“. Такива ракети са централен елемент на възпиращия фактор, „защото става въпрос за ракети, които са в състояние да попречат на Русия още при нейното придвижване – тоест не чак когато достигне границите на НАТО, а значително по-рано“.

Германия понастоящем не разполага с такъв обсег и свързаните с него средства за разузнаване. Последиците са парадоксални: отсъствието на такъв батальон отслабва възпиращия ефект на НАТО и по този начин прави по-вероятно прякото участие на американците в рамките на НАТО.

Карло Масала от Университета на Бундесвера в Мюнхен предупреди пред вестник „Велт ам Зонтаг", че възниква важна празнина в способностите по отношение на възпирането на Русия, която в момента не може да бъде запълнена с европейски оръжия.

"Да се издържи до появата на ракетите ELSA"

Томас Ерндл, говорител по въпросите на отбраната на Християндемократическия съюз (ХДС), призова министъра на отбраната Борис Писториус да осигури бързо заместител на ракетите „Томахоук“. „Наистина нямаме повече време за губене по пътя към по-силен Бундесвер“, заяви той пред вестник „Билд".

От фракцията на социалдемократите определиха като „лош знак“ това, че няма да бъдат разположени договорените ракети със среден обсег и призоваха за ускоряване на европейския проект ELSA (European Long-Range Strike Approach) – включително и чрез по-активно сътрудничество с Украйна“.

Крилатите ракети „Томахоук“ трябва да засилят способността на Германия за възпиране, докато собствената европейска разработка на ракети със среден обсег в рамките на проекта ELSA бъде готова между 2030 и 2032 г. Украйна не само значително е развила капацитета си в областта на дроновете, но според собствена информация вече произвежда и ракети, с които могат да бъдат атакувани цели дълбоко във вътрешността на Русия, припомня още обществената АРД.