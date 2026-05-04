Тръмп спира и разполагането на ракети "Томахоук" в Германия?

4 Май, 2026 21:19 894 14

Крилатите ракети „Томахоук" трябва да засилят способността на Германия за възпиране, докато собствената европейска разработка на ракети със среден обсег в рамките на проекта ELSA бъде готова между 2030 и 2032 г.

Изтеглянето на американски войници от Германия е по-малкият проблем. Медии твърдят, че Тръмп изглежда е отменил и планираното разполагане на крилати ракети „Томахоук“, които трябваше да служат за възпиране на Русия.

Сред най-новите военностратегически решения на американското правителство под ръководството на президента Доналд Тръмп, освен изтеглянето на около 5 000 войници, според американските медии е и отмяната на планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсег в Германия. Става дума предимно за крилати ракети от типа „Томахоук“, които могат да достигнат до Русия. Експертите виждат в това по-голям проблем, отколкото в намаляването на американското военно присъствие в Европа, пише германската обществена медия АРД.

Пред изданието експертът по въпросите на сигурността Нико Ланге заяви, че Русия има аналогични ракети в Калининград, "които ни заплашват“, а Германия няма подходящи ракети, с които да отговори на тази заплаха. „Искахме да ги получим от Америка, но сега това няма да стане". Според Ланге европейците трябва „възможно най-бързо да си осигурят тази способност, защото това е много важно за нашата сигурност“.

Разполагането на крилати ракети „Томахоук“ с обсег до 2500 километра беше договорено през 2024 г. между американския президент Джо Байдън и канцлера Олаф Шолц. Министърът на отбраната Борис Писториус заяви тогава, че целта е да се запълнят „пропуските в способностите“, докато Европа сама не започне да произвежда съответните системи.

Разполагането на „Томахоук“ трябваше да започне през 2026 г. Агенция „Ройтерс“ цитира високопоставен служител от Министерството на отбраната на САЩ, който казва, че няма да бъде изпратен батальон за разполагането на крилати ракети „Томахоук“.

"Всъщност това е по-драматичната новина"

Експертът по сигурността Кристиан Мьолинг вижда в това голям проблем. В интервю за обществената медия ZDF той заяви, че това е „всъщност много по-драматичната новина“. Такива ракети са централен елемент на възпиращия фактор, „защото става въпрос за ракети, които са в състояние да попречат на Русия още при нейното придвижване – тоест не чак когато достигне границите на НАТО, а значително по-рано“.

Германия понастоящем не разполага с такъв обсег и свързаните с него средства за разузнаване. Последиците са парадоксални: отсъствието на такъв батальон отслабва възпиращия ефект на НАТО и по този начин прави по-вероятно прякото участие на американците в рамките на НАТО.

Карло Масала от Университета на Бундесвера в Мюнхен предупреди пред вестник „Велт ам Зонтаг", че възниква важна празнина в способностите по отношение на възпирането на Русия, която в момента не може да бъде запълнена с европейски оръжия.

"Да се издържи до появата на ракетите ELSA"

Томас Ерндл, говорител по въпросите на отбраната на Християндемократическия съюз (ХДС), призова министъра на отбраната Борис Писториус да осигури бързо заместител на ракетите „Томахоук“. „Наистина нямаме повече време за губене по пътя към по-силен Бундесвер“, заяви той пред вестник „Билд".

От фракцията на социалдемократите определиха като „лош знак“ това, че няма да бъдат разположени договорените ракети със среден обсег и призоваха за ускоряване на европейския проект ELSA (European Long-Range Strike Approach) – включително и чрез по-активно сътрудничество с Украйна“.

Крилатите ракети „Томахоук“ трябва да засилят способността на Германия за възпиране, докато собствената европейска разработка на ракети със среден обсег в рамките на проекта ELSA бъде готова между 2030 и 2032 г. Украйна не само значително е развила капацитета си в областта на дроновете, но според собствена информация вече произвежда и ракети, с които могат да бъдат атакувани цели дълбоко във вътрешността на Русия, припомня още обществената АРД.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    12 0 Отговор
    Нищо не спира!!! Няма какво да разположи!!! До септември щели да произведат десетина...

    21:21 04.05.2026

  • 2 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Па само в Германия ли??? Да си ги прибира и да се прибират и говедата ,да си вземат и любимите евреи

    21:22 04.05.2026

  • 3 идва времето

    7 1 Отговор
    ЕС ще стане руска губерния !!

    21:22 04.05.2026

  • 4 Иван

    6 1 Отговор
    Ционистката проститутка Доналд Тръмп ги спира, защото ги няма.

    21:23 04.05.2026

  • 5 Биби

    6 2 Отговор
    И какво възпиране на Русия от ГеЙрмания. Къде е Русия къде ГеЙрмания. Винаги съм твърдял че от Американските военни бази в Гейрмания няма никакъв стратегически смисъл нито в Италия нито в Испания.
    Ако искаха да възпират Русия базите щяха да са в Полша например.
    Истината е че Американските бази бяха държани от германците като заложници там за да крадат парите на Американските данъкоплатци в Гейрмания покрай подръжката на тези бази.
    Тези бази са си загубили значението след края на Гдр.
    Германия финансираше Геймократите в Сащ които безсмислено държаха там тези бази.

    Коментиран от #11

    21:30 04.05.2026

  • 6 Яшар

    3 6 Отговор
    Че кой е луд да нападне Германия ...Германия е символ и притежава най великата (поне за това хилядолетие ) техническа и инженерна мисъл на землята.. от Коперник и да Винчи насам ...това летене в космоса ,техника, задвижване,лещи,цайс, Карл бенц, Ото дизел,Фердинанд Порше, Майбах, Сименс , Бош , басф ,баер ....всичко излиза от Германия към света , другите са Русия и Япония .....тези 3 държави само раздават блага на человеците по цялата земля !

    Коментиран от #8

    21:31 04.05.2026

  • 7 Дзак

    0 0 Отговор
    Защо биха би.и необходими на Германия. Калининград е един обграден анклав. Затова са му необходими ракети.

    21:33 04.05.2026

  • 8 Демократ

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Яшар":

    Ми кст са толква великимщо не си направят томахаук какво стана с ракетите таурис още не могат да фи произведат от русия освен кирайски масквич друго не е излязло. А бе що не си за вреш един дизел в гъ за и не полетиш на некъде.

    Коментиран от #12

    21:33 04.05.2026

  • 9 Ъъъъ

    1 1 Отговор
    Томахоук не са ли ракети с морско базиране?

    21:41 04.05.2026

  • 10 Антикомуне

    0 0 Отговор
    Идеално, американците да си събират играчките и да се изнасят от Европа!!! Втората Световна отдавна свърши. Европа вече не е окупирана територия. Преди се чудех, защо се скандират "Янки вън!", сега вече ги разбирам. Подкрепям с две ръце, -Янки Вън!!! Ходете си оттатък Океана!

    21:57 04.05.2026

  • 11 Антикомуне

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Биби":

    Германците никога не са искали тези бази. Също в Италия и Испания. Тези бази са там, защото тези държави загубиха Войната, така както и в Източна Европа имаше руски бази. САЩ и Русия са окупатори на Европа.

    22:00 04.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Редно е тея дни, превантивно няколко удъра с Орешник по центровете за вземане на решения, когато всички плъхове са там за да се подсигури парада. Наркоса и котилото нацисти да ги няма

    22:11 04.05.2026

  • 14 Дойче зеле

    0 0 Отговор
    кръв се -е.

    Това добре ли е?

    22:16 04.05.2026

