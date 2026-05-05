Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Засилени мерки за сигурност в Кремъл! Владимир Путин все повече се страхува, че е мишена на атентат
  Тема: Украйна

Засилени мерки за сигурност в Кремъл! Владимир Путин все повече се страхува, че е мишена на атентат

5 Май, 2026 07:18 1 823 126

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • москва-
  • ракети-
  • дронове

Украйна също така увеличава обхвата, интензивността и честотата на кампанията си за удари с дронове с дълъг обсег, включително удар с дрон срещу Москва на 4 май, който нанесе щети на кулата "Мосфилм"

Засилени мерки за сигурност в Кремъл! Владимир Путин все повече се страхува, че е мишена на атентат - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Изтекъл доклад на европейските разузнавателни служби подчертава нарастващата загриженост на руския президент Владимир Путин за личната му безопасност и тази на висшите му служители.

На 4 май западни и руски опозиционни източници съобщиха, позовавайки се на разузнавателния доклад, че руските сили за сигурност са засилили мерките за сигурност, тъй като Путин се опасява от възможни опити за покушение, включително целенасочени удари с дронове.

Още новини от Украйна

Това пише Институтът за изследване на войната (ISW).

В разузнавателния доклад се отбелязва, че Путин прекарва по-голямата част от времето си в подземни бункери в Краснодарския край и е спрял да посещава резиденциите си в Московска област и Валдай, Новгородска област.

В разузнавателния доклад се цитират и източници в Русия, близки до Путин, които твърдят, че неотдавнашните прекъсвания на интернет в Москва са били поне отчасти свързани с охраната на Путин и защитата срещу дронове.

В разузнавателния доклад се посочва, че Путин е изменил правилата на Федералната служба за охрана (ФСО), за да осигури охрана на 10 високопоставени генерали след среща на служители по сигурността през декември 2025 г., на която служителите си прехвърляха вината един на друг за убийството на 22 декември на генерал-лейтенант Фанил Сарваров, началник на отдел "Оперативно обучение" на Генералния щаб на Русия, в Москва.

ISW е забелязал потвърждаващи доказателства за засилени мерки за сигурност по отношение на Путин и високопоставени руски длъжностни лица.

През цялата война са били извършени множество убийства и опити за убийство срещу високопоставени руски длъжностни лица, някои от които се приписват на Украйна, което вероятно кара Путин да се тревожи за своята безопасност и тази на други висши длъжностни лица.

ISW също така е наблюдавал съобщения между май 2023 г. и декември 2025 г. за преместване от руските власти на увеличен брой системи за противовъздушна отбрана с къс и среден обсег, включително системи "Панцир-S1" и "С-400", в близост до резиденциите на Путин във Валдай и в Москва.

Украйна също така увеличава обхвата, интензивността и честотата на кампанията си за удари с дронове с дълъг обсег, включително удар с дрон срещу Москва на 4 май, който нанесе щети на кулата "Мосфилм".

ISW не е открил независими доказателства в подкрепа на други аспекти от изтеклия разузнавателен доклад относно опасенията на Путин от опит за преврат в Русия.

В европейския разузнавателен доклад бившият руски министър на отбраната и настоящ секретар на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу е описан като "свързан с риска от преврат".

CNN, която се сдоби с разузнавателния доклад, отбеляза, че в него не се съдържат доказателства в подкрепа на тези твърдения.

Руското министерство на отбраната (МО) назначи генерал-полковник Александър Чайко за главнокомандващ на руските въздушно-космически сили (ВКС) след неотдавнашните вътрешни критики към руската противовъздушна отбрана и провалите на въздушните операции.

Чайко е бил началник-щаб на руската военна група в Сирия от 2015 до 2017 г. и е бил главнокомандващ на руската военна група в Сирия от септември 2019 г. до ноември 2020 г., от февруари до юни 2021 г. и от септември до декември 2022 г.

Чайко беше един от командирите, отговорни за руските удари срещу сирийски цивилни и критична инфраструктура по време на руската интервенция в гражданската война в Сирия през 2015 г.

Чайко също така е командвал руските сили, отговорни за мащабното насилие срещу цивилни граждани в Киевска област, включително и в Буча.

През декември 2024 г., по време на падането на режима на Башар ал-Асад, руското министерство на отбраната отново назначи Чайко за командир на руската военна група в Сирия.

Чайко беше първият командир на военен окръг, когото Путин отстрани от поста му в началото на мащабната инвазия, а последното му назначение е в съответствие с практиката на Путин да сменя командирите с незадоволителни резултати, вместо да ги уволнява направо.

Руските сили за първи път проникнаха в покрайнините на Костянтиновка в края на октомври 2025 г., но все още не са постигнали значителен оперативен напредък в тактическия район Костянтиновка-Дружковка.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви едностранно примирие в нощта на 5 срещу 6 май в отговор на руската реторика относно примирие на 9 май, "Деня на победата", като призова руските сили да отвърнат със същото.

Шведските власти конфискуваха руски петролен танкер от "сенчестия флот" на 3 май.

Нито украинските, нито руските сили отбелязаха потвърдени успехи на фронта.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    48 10 Отговор
    Какъв е най-лесният начин за пропаганда?
    Да сложиш свой човек зад бюрото с компютъра и да го наречеш с гръмкото име "институт" и след това да се позоваваш на лъжите му.....

    07:22 05.05.2026

  • 5 ФАКТ

    11 32 Отговор
    Соловьов: Русия при Путлее не е в състояние да победи Украйна.

    Коментиран от #35, #70

    07:24 05.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сорос

    13 31 Отговор
    Путлер е ходещ мъртвец

    07:25 05.05.2026

  • 11 Глупости

    30 5 Отговор
    От сутринта

    07:25 05.05.2026

  • 12 Сорос

    7 12 Отговор

    До коментар #9 от "Пазете Путин":

    Пазим го, пазим го.

    07:26 05.05.2026

  • 13 хахахахха

    30 8 Отговор
    тия от isw надминаха и dw по лъжи, изнемогването на запада все повече си проличава

    Коментиран от #18

    07:26 05.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Това нищо/жество

    9 22 Отговор
    Гор страх и от сянката си.

    07:27 05.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хм...

    35 13 Отговор
    Руснаците вчера обявиха, че дори само при опит за диверсия на парада в Москва ще заличат центъра на киев.
    Изглежда дори на Путин взеха да му омръзват собствените му лиготии за братския у краински народ.

    Коментиран от #21, #45

    07:28 05.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 пресолена

    6 16 Отговор
    е как така? вождът е безсмъртен.

    07:30 05.05.2026

  • 21 Хм хм

    8 15 Отговор

    До коментар #17 от "Хм...":

    Къде го обявиха?Ъ?

    Коментиран от #36

    07:30 05.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Професор

    8 16 Отговор
    Като им спира интернета на руснаците така ще е.

    07:32 05.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 С ТАЗИ ПРОПАГАНДА

    24 10 Отговор
    Скоро факти ще четат само 20-тината болни русофоби от форума.

    07:34 05.05.2026

  • 29 койдазнай

    10 16 Отговор
    Една справка с историята показва, че единствените владетели на Русия, които са останали живи са Горби и Елцин. Ама те се ползваха със защитата на запада. Всички други са умрели, докато са били на власт, като повече от половината са били убити. От 20-ти век, не са били убути само Хрушчов, Брежнев и Черненко.

    07:34 05.05.2026

  • 30 Полет до Марс

    10 14 Отговор
    Трябва да се създаде организация която да пази света от подобни, Путин,Мутин Тръмп, Нетаняху...............

    07:34 05.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Путен

    4 10 Отговор

    До коментар #32 от "Нещастници":

    Не можем. Аз ще назнача следващия.

    07:38 05.05.2026

  • 35 катран

    16 6 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    Факт че лъжеш...Крим и Донбас вече са руски..ще има още..

    07:38 05.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Нормално

    13 5 Отговор
    Страх го е човека, цели 6 пъти умира през 2022.

    Коментиран от #83

    07:41 05.05.2026

  • 41 куку

    17 3 Отговор
    изтекла била някаква информация и точно отишла към институт за лъжи и манипулации..и започва де се дъвче...колко скучно..нищо ново гьобелс пропаганден..

    07:41 05.05.2026

  • 42 тъпа манипулация

    19 7 Отговор
    Защото Макрон, Тръмп и другите са всеобщи любимци? Повръща им се на хората от тях. И като умре Путин, какво, веднага ще получите богатства и ще станете красиви?

    Коментиран от #49

    07:41 05.05.2026

  • 43 хахахахха

    12 5 Отговор

    До коментар #38 от "Руснак без крак...":

    В джендърландия така ли правите?

    07:42 05.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хм...

    3 13 Отговор

    До коментар #17 от "Хм...":

    Тива Медведев с червените линии ли го обяви? И що за хира сте да се радвате и да искате използването на ядрено оръжие?

    07:44 05.05.2026

  • 46 И какво от това?

    14 8 Отговор
    И защо да не се страхува, Запада е доказал своята подлост. Путин воюва с целия западен свят, какво като се страхува? Важното е че е най-умния и има мозък на шахматист. ѝ ипомислете дали не е най-разбрания от всички странни политически лидери от западния свят.

    Коментиран от #54, #56, #57

    07:45 05.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хм...

    6 15 Отговор

    До коментар #42 от "тъпа манипулация":

    Никой не ви иска руските ресурси ако вървят в пакет с руското ви "приятелство". Поне век руснак ще е лоша дума и целият свят ще помни извършените престъпления. А като знам колко сте арогантни, дори няма да искате да се покаете, което допълнително ще удължи изолацията.

    Коментиран от #65

    07:47 05.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 А ако атентата срещу

    1 7 Отговор
    Путин е като атентата срещу Тръмп?

    07:49 05.05.2026

  • 52 По време на Ковид

    6 13 Отговор
    Путин се ваксинира 5 пъти, живя само в бункер, купи си 12 метрова маса за гости, които биваха допускани до него само след ваксинация и двуседмична карантина, в църква влезе сам и веднъж, попът бе ваксинира и карантиниран.

    Защо сега да е различно!

    Коментиран от #60

    07:49 05.05.2026

  • 53 Така е

    11 1 Отговор
    иска ни се на ЕвроУрсулите !

    07:50 05.05.2026

  • 54 Хм...

    6 12 Отговор

    До коментар #46 от "И какво от това?":

    Европа подкрепя жертва на агресия. Русия е агресор.

    07:50 05.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Как воюва бе,

    6 8 Отговор

    До коментар #46 от "И какво от това?":

    нали е само СВО?

    07:51 05.05.2026

  • 57 Българин

    7 9 Отговор

    До коментар #46 от "И какво от това?":

    Не е известно някой руски цар да е бил убит от Запада. Всички са ставали жертва на вътрешни заговори. И сега така.

    07:51 05.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Путин за един ден

    15 4 Отговор

    До коментар #52 от "По време на Ковид":

    спря ковида.Спря на Мурсулката притока от пари.
    Евала, Вовка! Оная газ пика.

    Коментиран от #66

    07:52 05.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Хм...

    4 11 Отговор

    До коментар #58 от "9ти септември":

    Сталин е избил милиони от своите, нали знаеш. Ти трябва да се притесняваш.

    Коментиран от #67

    07:53 05.05.2026

  • 64 Ген. Мили

    6 0 Отговор
    Само аз знам какво си мисли Путин.
    Тоя "Иститут" пък откъде се взе?

    07:54 05.05.2026

  • 65 Покаяния?Виж себе си

    13 3 Отговор

    До коментар #49 от "Хм...":

    Извинете, защо ми говорите във второ лице, множествено число? Да нямате видения? А ако искате покаяния, опашката ще ви е дълга. Първо Америка де се покае за войните си в Югославия и близкия изток. После Запада да се покае че гледа безучастно и е воден от егоизъм. Украйна да се покае за изгорените цивилни. И една друга държава,да се покае за войните в Палестина и Ливан. Тогава виж и себе си..

    Коментиран от #72, #80, #94

    07:54 05.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Тцк ......тцк

    9 2 Отговор

    До коментар #63 от "Хм...":

    Организира безплатна екскурзия до фронта ти ще си с предимство

    Коментиран от #69

    07:54 05.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Връщай бг Паспорта

    5 7 Отговор

    До коментар #67 от "Тцк ......тцк":

    И заминавай да видиш колко е хубаво

    Коментиран от #77, #96

    07:56 05.05.2026

  • 70 няма, няма

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    няма страшно, ще победи и ще има мир.

    07:56 05.05.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Хм...

    3 13 Отговор

    До коментар #65 от "Покаяния?Виж себе си":

    На вас руснаците говоря. Това, че има други, които трябва да се покаят, не ви дава правото да извършвате престъпления.

    07:57 05.05.2026

  • 73 Каква невероятна история

    12 2 Отговор
    В запада изтекъл бил руския доклад, така... После руски и европейски опозиционни източници го били анализирали, леле.. . Най-великото, "не можем да потвърдим информация за нещо друго по темата" един вид, "ние лъжем, ама никой не ни обръща внимание"..

    07:58 05.05.2026

  • 74 Блатари мръсни

    5 11 Отговор
    Разпънахте ли телените мрежи над Червеният площад?

    Коментиран от #113

    08:00 05.05.2026

  • 75 ............?????

    12 0 Отговор

    До коментар #66 от "И как":

    В деня когато започна СВО в света обявиха, че вече няма Ковид. Спряха да ваксинират с експерименталната течност и западни фирми осъдиха за милиарди Пфайзер, Aстра Зенека и Модерна. Това, че ти не знаеш не ни интересува. Тук няма да ти го кажат. Що ли, чипиран????

    Коментиран от #93

    08:00 05.05.2026

  • 76 Мария ВОРОНЦОВА

    2 9 Отговор
    ДЪЩЕРЯТА на Путин

    Работила като Мед.Сестра на
    Полевата Болница в Украйна
    И лекувала Ранени Солдати

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    За Последните 3 Години

    Спечелила над 10 Милиарда Долара
    За Своята Дейност.

    Бедната Женица докъде я Докара
    Да се мъчи на Фронта .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #92

    08:01 05.05.2026

  • 77 Защо ве

    6 2 Отговор

    До коментар #69 от "Връщай бг Паспорта":

    Нещеш на екскурзия да свалиш Путин

    Коментиран от #88

    08:03 05.05.2026

  • 78 Явор Божанков Оригинал

    8 3 Отговор
    Даже руснаците не бяха толкова луди, за да посегнат на Зеленото недоразумение и през цялото време на "войната" го пазиха като писано яйце. Може би е редно руснаците да обмислят употребата на по-сериозно оръжие (знаете какво имам предвид), ако се стигне до атентат.

    Коментиран от #82

    08:03 05.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 ОНЯ С ДРОНЯ

    2 8 Отговор
    Някой знае ли

    Колко дебели ще бъдат

    Бронираните Стъкла

    Които ще пазят

    Бункерния КАШИК?

    Ще издържат ли на Отломките?

    08:03 05.05.2026

  • 82 Ма изобщо не си в час

    2 8 Отговор

    До коментар #78 от "Явор Божанков Оригинал":

    Много опити срещу Зеленски има ,неуспешни .

    08:05 05.05.2026

  • 83 факуса

    7 1 Отговор

    До коментар #40 от "Нормално":

    гадно си е,умреш възкръснеш и пак и пак,направо си е за страх

    08:05 05.05.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 ПАРАДА НА ИЗГОРЕЛИТЕ УШАНКИ

    3 8 Отговор
    И ПОЗОРА.

    ТАКЪВ ЖАЛЪК ПАРАД

    САМО ПУТИН НЕМОЖАЧА

    МОЖЕ ДА СЪТВОРИ.

    СТАЛИН СИГУРНО СЕ ВЪРТИ В ГРОБА

    08:06 05.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 ОБЕКТИВЕН

    6 2 Отговор
    Путин се страхувал... Пффхх... :) Откъде знаете? Изтекъл доклад. От коя служба? Кой го е писал? СРС? Снимков материал? Свидетели? А, нямало? Ми какво пишете тогава?

    Коментиран от #98

    08:09 05.05.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Сетих се!

    3 8 Отговор

    До коментар #76 от "Мария ВОРОНЦОВА":

    Абе путлера що няма внуци? Дъщерите му са по на 40 години.

    Коментиран от #97

    08:10 05.05.2026

  • 93 Да и ПУТИН

    1 7 Отговор

    До коментар #75 от "............?????":

    Спря да Ваксинира
    Ушанките със Ваксината Спутник

    Така ли е
    Бре Заблуденяк ?

    Кой излезе по Телевизора

    И се биешв В ГЪРДИТЕ

    ЧЕ РУСИЯ ПЪРВА

    СЪЗДАДЕ ВАКСИНА

    ПРОТИВ КОВИД.

    НЕ СМЕ ЗАБРАВИЛИ

    КАК СЕДЕШЕ КАТО ПУЯК

    И СЕ ХВАЛЕШЕ ПРЕД СВЕТА

    ПУТИН .

    08:10 05.05.2026

  • 94 БайБоцимир

    2 7 Отговор

    До коментар #65 от "Покаяния?Виж себе си":

    Обърни се към дони, той е приятел на ваш путин. Да се разберат в каква поредност да се покаят.

    Коментиран от #100, #107

    08:10 05.05.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Путин има

    8 2 Отговор

    До коментар #92 от "Сетих се!":

    трима внука. Това, че ти не знаеш показва колко си прс и неинформиран.

    08:12 05.05.2026

  • 98 Не бре

    1 7 Отговор

    До коментар #90 от "ОБЕКТИВЕН":

    Не го е страх .

    Само 27 ПВО СИСТЕМИ

    Го пазят на ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО.

    В началото бяха Само 5 ...

    Изобщо не го е Страх

    Путкер.

    08:12 05.05.2026

  • 99 Гаджева

    1 7 Отговор

    До коментар #95 от "Моля Чи ки джи и те":

    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #102

    08:12 05.05.2026

  • 100 Елементарни мозъци

    6 2 Отговор

    До коментар #94 от "БайБоцимир":

    Както ти изнася, така. Какво си баба знае, това си бае. Хайде.

    08:13 05.05.2026

  • 101 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    3 7 Отговор
    Щастливи,че не са се родили руснаци.

    08:14 05.05.2026

  • 102 И той

    6 2 Отговор

    До коментар #99 от "Гаджева":

    като Зеленски и Тръмп.
    Три пъти пращаха повиквателни на Зеле и три пъти се скри.

    08:14 05.05.2026

  • 103 Тома

    9 2 Отговор
    Добре че е DW да вдървява феновете на зеле с информация от хидрофора.

    Коментиран от #106

    08:15 05.05.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Вашата е лесна избор бол

    2 2 Отговор

    До коментар #94 от "БайБоцимир":

    Тунакси ще се обърна. Отивам.И вие също, към безбройните ви величави, вечно праведни и справедливи унищожители. Имате изборр вашата е лесна.

    08:18 05.05.2026

  • 108 Враг Народу

    4 4 Отговор
    По стара руска традиция Фашиста путин ще бъде обявен за враг на народа! Руснак ще му види сметката!

    Коментиран от #112

    08:22 05.05.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Моряка

    7 2 Отговор
    А бе Калинки,запомнете,че в една държава има само един главнокомандващ.Видовете въоръжени сили,военните окръзи,фронтовете,армиите си имат командващи.От корпус надолу си имат командири.Щабовете си имат началници.А тук в една статия - много вождове,а индианци няма.

    Коментиран от #114

    08:31 05.05.2026

  • 112 хахахахха

    3 0 Отговор

    До коментар #108 от "Враг Народу":

    За Путин не знам,но със зеления клоун гарантирано ще стане точно така!

    Коментиран от #115

    08:34 05.05.2026

  • 113 ей мухльо

    4 0 Отговор

    До коментар #74 от "Блатари мръсни":

    💀💀💀🌽🌽🌽👃👃👃👃👃👎👎👎🌽🌽🌽

    08:35 05.05.2026

  • 114 Разсмя ме

    3 0 Отговор

    До коментар #111 от "Моряка":

    Ти сериозно ли мислиш, че неграмотни дронове като Фатkи.бg правят разлика между военноморски сили и сухопътни войски?

    08:35 05.05.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Един

    0 2 Отговор
    Има защо да се страхува.

    08:51 05.05.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Така ли

    1 0 Отговор

    До коментар #116 от "Митьо Пищова":

    Да не се озовеш случайно в едно мазе с 3ма цветни

    08:54 05.05.2026

  • 120 Хардлайнер

    1 2 Отговор
    Зеленски прави дълбоки удари на 2000 км у руската утpоба! Станал е много пробивен, мое му пробий землянката!

    Коментиран от #122

    08:58 05.05.2026

  • 121 ЕН БИ СИ

    2 0 Отговор
    Зеленски с охрана от Ми6, прави коментари от Англия където живее почти непрекъснато.
    В Киев пристига само ако има посещения от чужденци.
    Охраняват го 94 служители на Ми 6
    Две от фирмите на Зеленски са единствените през които преминават парите за военно производство.
    Тези 2 фирми продават готовата военна продукция на ВСУ с огромен дискаунт.

    08:59 05.05.2026

  • 122 Зеленски

    1 0 Отговор

    До коментар #120 от "Хардлайнер":

    Е пробит от всякъде

    09:00 05.05.2026

  • 123 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #115 от "Клоун абе Смех":

    Зеленски прави Холивудски филмчета за посещенията си и не стъпва на фронта никога

    09:01 05.05.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #124 от "Хардлайнер":

    Роди ли негърчето бе петрохански еерасе

    09:06 05.05.2026

  • 126 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Новата.тролска тактика е да се отрича всичко .не бе другари всичко е по план.киев пада в четвъртък.просто путин заради едни тайни работи дето вие ги знаете се излага пета година

    09:26 05.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания