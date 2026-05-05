Засилени мерки за сигурност в Кремъл! Владимир Путин все повече се страхува, че е мишена на атентат

Изтекъл доклад на европейските разузнавателни служби подчертава нарастващата загриженост на руския президент Владимир Путин за личната му безопасност и тази на висшите му служители.
На 4 май западни и руски опозиционни източници съобщиха, позовавайки се на разузнавателния доклад, че руските сили за сигурност са засилили мерките за сигурност, тъй като Путин се опасява от възможни опити за покушение, включително целенасочени удари с дронове.
Това пише Институтът за изследване на войната (ISW).
В разузнавателния доклад се отбелязва, че Путин прекарва по-голямата част от времето си в подземни бункери в Краснодарския край и е спрял да посещава резиденциите си в Московска област и Валдай, Новгородска област.
В разузнавателния доклад се цитират и източници в Русия, близки до Путин, които твърдят, че неотдавнашните прекъсвания на интернет в Москва са били поне отчасти свързани с охраната на Путин и защитата срещу дронове.
В разузнавателния доклад се посочва, че Путин е изменил правилата на Федералната служба за охрана (ФСО), за да осигури охрана на 10 високопоставени генерали след среща на служители по сигурността през декември 2025 г., на която служителите си прехвърляха вината един на друг за убийството на 22 декември на генерал-лейтенант Фанил Сарваров, началник на отдел "Оперативно обучение" на Генералния щаб на Русия, в Москва.
ISW е забелязал потвърждаващи доказателства за засилени мерки за сигурност по отношение на Путин и високопоставени руски длъжностни лица.
През цялата война са били извършени множество убийства и опити за убийство срещу високопоставени руски длъжностни лица, някои от които се приписват на Украйна, което вероятно кара Путин да се тревожи за своята безопасност и тази на други висши длъжностни лица.
ISW също така е наблюдавал съобщения между май 2023 г. и декември 2025 г. за преместване от руските власти на увеличен брой системи за противовъздушна отбрана с къс и среден обсег, включително системи "Панцир-S1" и "С-400", в близост до резиденциите на Путин във Валдай и в Москва.
Украйна също така увеличава обхвата, интензивността и честотата на кампанията си за удари с дронове с дълъг обсег, включително удар с дрон срещу Москва на 4 май, който нанесе щети на кулата "Мосфилм".
ISW не е открил независими доказателства в подкрепа на други аспекти от изтеклия разузнавателен доклад относно опасенията на Путин от опит за преврат в Русия.
В европейския разузнавателен доклад бившият руски министър на отбраната и настоящ секретар на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу е описан като "свързан с риска от преврат".
CNN, която се сдоби с разузнавателния доклад, отбеляза, че в него не се съдържат доказателства в подкрепа на тези твърдения.
Руското министерство на отбраната (МО) назначи генерал-полковник Александър Чайко за главнокомандващ на руските въздушно-космически сили (ВКС) след неотдавнашните вътрешни критики към руската противовъздушна отбрана и провалите на въздушните операции.
Чайко е бил началник-щаб на руската военна група в Сирия от 2015 до 2017 г. и е бил главнокомандващ на руската военна група в Сирия от септември 2019 г. до ноември 2020 г., от февруари до юни 2021 г. и от септември до декември 2022 г.
Чайко беше един от командирите, отговорни за руските удари срещу сирийски цивилни и критична инфраструктура по време на руската интервенция в гражданската война в Сирия през 2015 г.
Чайко също така е командвал руските сили, отговорни за мащабното насилие срещу цивилни граждани в Киевска област, включително и в Буча.
През декември 2024 г., по време на падането на режима на Башар ал-Асад, руското министерство на отбраната отново назначи Чайко за командир на руската военна група в Сирия.
Чайко беше първият командир на военен окръг, когото Путин отстрани от поста му в началото на мащабната инвазия, а последното му назначение е в съответствие с практиката на Путин да сменя командирите с незадоволителни резултати, вместо да ги уволнява направо.
Руските сили за първи път проникнаха в покрайнините на Костянтиновка в края на октомври 2025 г., но все още не са постигнали значителен оперативен напредък в тактическия район Костянтиновка-Дружковка.
Украинският президент Володимир Зеленски обяви едностранно примирие в нощта на 5 срещу 6 май в отговор на руската реторика относно примирие на 9 май, "Деня на победата", като призова руските сили да отвърнат със същото.
Шведските власти конфискуваха руски петролен танкер от "сенчестия флот" на 3 май.
Нито украинските, нито руските сили отбелязаха потвърдени успехи на фронта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Да сложиш свой човек зад бюрото с компютъра и да го наречеш с гръмкото име "институт" и след това да се позоваваш на лъжите му.....
07:22 05.05.2026
5 ФАКТ
Коментиран от #35, #70
07:24 05.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сорос
07:25 05.05.2026
11 Глупости
07:25 05.05.2026
12 Сорос
До коментар #9 от "Пазете Путин":Пазим го, пазим го.
07:26 05.05.2026
13 хахахахха
Коментиран от #18
07:26 05.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Това нищо/жество
07:27 05.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хм...
Изглежда дори на Путин взеха да му омръзват собствените му лиготии за братския у краински народ.
Коментиран от #21, #45
07:28 05.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 пресолена
07:30 05.05.2026
21 Хм хм
До коментар #17 от "Хм...":Къде го обявиха?Ъ?
Коментиран от #36
07:30 05.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Професор
07:32 05.05.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 С ТАЗИ ПРОПАГАНДА
07:34 05.05.2026
29 койдазнай
07:34 05.05.2026
30 Полет до Марс
07:34 05.05.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Путен
До коментар #32 от "Нещастници":Не можем. Аз ще назнача следващия.
07:38 05.05.2026
35 катран
До коментар #5 от "ФАКТ":Факт че лъжеш...Крим и Донбас вече са руски..ще има още..
07:38 05.05.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Нормално
Коментиран от #83
07:41 05.05.2026
41 куку
07:41 05.05.2026
42 тъпа манипулация
Коментиран от #49
07:41 05.05.2026
43 хахахахха
До коментар #38 от "Руснак без крак...":В джендърландия така ли правите?
07:42 05.05.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хм...
До коментар #17 от "Хм...":Тива Медведев с червените линии ли го обяви? И що за хира сте да се радвате и да искате използването на ядрено оръжие?
07:44 05.05.2026
46 И какво от това?
Коментиран от #54, #56, #57
07:45 05.05.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Хм...
До коментар #42 от "тъпа манипулация":Никой не ви иска руските ресурси ако вървят в пакет с руското ви "приятелство". Поне век руснак ще е лоша дума и целият свят ще помни извършените престъпления. А като знам колко сте арогантни, дори няма да искате да се покаете, което допълнително ще удължи изолацията.
Коментиран от #65
07:47 05.05.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 А ако атентата срещу
07:49 05.05.2026
52 По време на Ковид
Защо сега да е различно!
Коментиран от #60
07:49 05.05.2026
53 Така е
07:50 05.05.2026
54 Хм...
До коментар #46 от "И какво от това?":Европа подкрепя жертва на агресия. Русия е агресор.
07:50 05.05.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Как воюва бе,
До коментар #46 от "И какво от това?":нали е само СВО?
07:51 05.05.2026
57 Българин
До коментар #46 от "И какво от това?":Не е известно някой руски цар да е бил убит от Запада. Всички са ставали жертва на вътрешни заговори. И сега така.
07:51 05.05.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Путин за един ден
До коментар #52 от "По време на Ковид":спря ковида.Спря на Мурсулката притока от пари.
Евала, Вовка! Оная газ пика.
Коментиран от #66
07:52 05.05.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Хм...
До коментар #58 от "9ти септември":Сталин е избил милиони от своите, нали знаеш. Ти трябва да се притесняваш.
Коментиран от #67
07:53 05.05.2026
64 Ген. Мили
Тоя "Иститут" пък откъде се взе?
07:54 05.05.2026
65 Покаяния?Виж себе си
До коментар #49 от "Хм...":Извинете, защо ми говорите във второ лице, множествено число? Да нямате видения? А ако искате покаяния, опашката ще ви е дълга. Първо Америка де се покае за войните си в Югославия и близкия изток. После Запада да се покае че гледа безучастно и е воден от егоизъм. Украйна да се покае за изгорените цивилни. И една друга държава,да се покае за войните в Палестина и Ливан. Тогава виж и себе си..
Коментиран от #72, #80, #94
07:54 05.05.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Тцк ......тцк
До коментар #63 от "Хм...":Организира безплатна екскурзия до фронта ти ще си с предимство
Коментиран от #69
07:54 05.05.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Връщай бг Паспорта
До коментар #67 от "Тцк ......тцк":И заминавай да видиш колко е хубаво
Коментиран от #77, #96
07:56 05.05.2026
70 няма, няма
До коментар #5 от "ФАКТ":няма страшно, ще победи и ще има мир.
07:56 05.05.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Хм...
До коментар #65 от "Покаяния?Виж себе си":На вас руснаците говоря. Това, че има други, които трябва да се покаят, не ви дава правото да извършвате престъпления.
07:57 05.05.2026
73 Каква невероятна история
07:58 05.05.2026
74 Блатари мръсни
Коментиран от #113
08:00 05.05.2026
75 ............?????
До коментар #66 от "И как":В деня когато започна СВО в света обявиха, че вече няма Ковид. Спряха да ваксинират с експерименталната течност и западни фирми осъдиха за милиарди Пфайзер, Aстра Зенека и Модерна. Това, че ти не знаеш не ни интересува. Тук няма да ти го кажат. Що ли, чипиран????
Коментиран от #93
08:00 05.05.2026
76 Мария ВОРОНЦОВА
Работила като Мед.Сестра на
Полевата Болница в Украйна
И лекувала Ранени Солдати
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
За Последните 3 Години
Спечелила над 10 Милиарда Долара
За Своята Дейност.
Бедната Женица докъде я Докара
Да се мъчи на Фронта .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #92
08:01 05.05.2026
77 Защо ве
До коментар #69 от "Връщай бг Паспорта":Нещеш на екскурзия да свалиш Путин
Коментиран от #88
08:03 05.05.2026
78 Явор Божанков Оригинал
Коментиран от #82
08:03 05.05.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 ОНЯ С ДРОНЯ
Колко дебели ще бъдат
Бронираните Стъкла
Които ще пазят
Бункерния КАШИК?
Ще издържат ли на Отломките?
08:03 05.05.2026
82 Ма изобщо не си в час
До коментар #78 от "Явор Божанков Оригинал":Много опити срещу Зеленски има ,неуспешни .
08:05 05.05.2026
83 факуса
До коментар #40 от "Нормално":гадно си е,умреш възкръснеш и пак и пак,направо си е за страх
08:05 05.05.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 ПАРАДА НА ИЗГОРЕЛИТЕ УШАНКИ
ТАКЪВ ЖАЛЪК ПАРАД
САМО ПУТИН НЕМОЖАЧА
МОЖЕ ДА СЪТВОРИ.
СТАЛИН СИГУРНО СЕ ВЪРТИ В ГРОБА
08:06 05.05.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 ОБЕКТИВЕН
Коментиран от #98
08:09 05.05.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Сетих се!
До коментар #76 от "Мария ВОРОНЦОВА":Абе путлера що няма внуци? Дъщерите му са по на 40 години.
Коментиран от #97
08:10 05.05.2026
93 Да и ПУТИН
До коментар #75 от "............?????":Спря да Ваксинира
Ушанките със Ваксината Спутник
Така ли е
Бре Заблуденяк ?
Кой излезе по Телевизора
И се биешв В ГЪРДИТЕ
ЧЕ РУСИЯ ПЪРВА
СЪЗДАДЕ ВАКСИНА
ПРОТИВ КОВИД.
НЕ СМЕ ЗАБРАВИЛИ
КАК СЕДЕШЕ КАТО ПУЯК
И СЕ ХВАЛЕШЕ ПРЕД СВЕТА
ПУТИН .
08:10 05.05.2026
94 БайБоцимир
До коментар #65 от "Покаяния?Виж себе си":Обърни се към дони, той е приятел на ваш путин. Да се разберат в каква поредност да се покаят.
Коментиран от #100, #107
08:10 05.05.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Путин има
До коментар #92 от "Сетих се!":трима внука. Това, че ти не знаеш показва колко си прс и неинформиран.
08:12 05.05.2026
98 Не бре
До коментар #90 от "ОБЕКТИВЕН":Не го е страх .
Само 27 ПВО СИСТЕМИ
Го пазят на ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО.
В началото бяха Само 5 ...
Изобщо не го е Страх
Путкер.
08:12 05.05.2026
99 Гаджева
До коментар #95 от "Моля Чи ки джи и те":Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?
Коментиран от #102
08:12 05.05.2026
100 Елементарни мозъци
До коментар #94 от "БайБоцимир":Както ти изнася, така. Какво си баба знае, това си бае. Хайде.
08:13 05.05.2026
101 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
08:14 05.05.2026
102 И той
До коментар #99 от "Гаджева":като Зеленски и Тръмп.
Три пъти пращаха повиквателни на Зеле и три пъти се скри.
08:14 05.05.2026
103 Тома
Коментиран от #106
08:15 05.05.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Вашата е лесна избор бол
До коментар #94 от "БайБоцимир":Тунакси ще се обърна. Отивам.И вие също, към безбройните ви величави, вечно праведни и справедливи унищожители. Имате изборр вашата е лесна.
08:18 05.05.2026
108 Враг Народу
Коментиран от #112
08:22 05.05.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Моряка
Коментиран от #114
08:31 05.05.2026
112 хахахахха
До коментар #108 от "Враг Народу":За Путин не знам,но със зеления клоун гарантирано ще стане точно така!
Коментиран от #115
08:34 05.05.2026
113 ей мухльо
До коментар #74 от "Блатари мръсни":💀💀💀🌽🌽🌽👃👃👃👃👃👎👎👎🌽🌽🌽
08:35 05.05.2026
114 Разсмя ме
До коментар #111 от "Моряка":Ти сериозно ли мислиш, че неграмотни дронове като Фатkи.бg правят разлика между военноморски сили и сухопътни войски?
08:35 05.05.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Един
08:51 05.05.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Така ли
До коментар #116 от "Митьо Пищова":Да не се озовеш случайно в едно мазе с 3ма цветни
08:54 05.05.2026
120 Хардлайнер
Коментиран от #122
08:58 05.05.2026
121 ЕН БИ СИ
В Киев пристига само ако има посещения от чужденци.
Охраняват го 94 служители на Ми 6
Две от фирмите на Зеленски са единствените през които преминават парите за военно производство.
Тези 2 фирми продават готовата военна продукция на ВСУ с огромен дискаунт.
08:59 05.05.2026
122 Зеленски
До коментар #120 от "Хардлайнер":Е пробит от всякъде
09:00 05.05.2026
123 Ха ХаХа
До коментар #115 от "Клоун абе Смех":Зеленски прави Холивудски филмчета за посещенията си и не стъпва на фронта никога
09:01 05.05.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Ха ХаХа
До коментар #124 от "Хардлайнер":Роди ли негърчето бе петрохански еерасе
09:06 05.05.2026
126 стоян георгиев
09:26 05.05.2026