Засилени мерки за сигурност в Кремъл! Владимир Путин все повече се страхува, че е мишена на атентат

Изтекъл доклад на европейските разузнавателни служби подчертава нарастващата загриженост на руския президент Владимир Путин за личната му безопасност и тази на висшите му служители.

На 4 май западни и руски опозиционни източници съобщиха, позовавайки се на разузнавателния доклад, че руските сили за сигурност са засилили мерките за сигурност, тъй като Путин се опасява от възможни опити за покушение, включително целенасочени удари с дронове.

Още новини от Украйна

Това пише Институтът за изследване на войната (ISW).

В разузнавателния доклад се отбелязва, че Путин прекарва по-голямата част от времето си в подземни бункери в Краснодарския край и е спрял да посещава резиденциите си в Московска област и Валдай, Новгородска област.

В разузнавателния доклад се цитират и източници в Русия, близки до Путин, които твърдят, че неотдавнашните прекъсвания на интернет в Москва са били поне отчасти свързани с охраната на Путин и защитата срещу дронове.

В разузнавателния доклад се посочва, че Путин е изменил правилата на Федералната служба за охрана (ФСО), за да осигури охрана на 10 високопоставени генерали след среща на служители по сигурността през декември 2025 г., на която служителите си прехвърляха вината един на друг за убийството на 22 декември на генерал-лейтенант Фанил Сарваров, началник на отдел "Оперативно обучение" на Генералния щаб на Русия, в Москва.

ISW е забелязал потвърждаващи доказателства за засилени мерки за сигурност по отношение на Путин и високопоставени руски длъжностни лица.

През цялата война са били извършени множество убийства и опити за убийство срещу високопоставени руски длъжностни лица, някои от които се приписват на Украйна, което вероятно кара Путин да се тревожи за своята безопасност и тази на други висши длъжностни лица.

ISW също така е наблюдавал съобщения между май 2023 г. и декември 2025 г. за преместване от руските власти на увеличен брой системи за противовъздушна отбрана с къс и среден обсег, включително системи "Панцир-S1" и "С-400", в близост до резиденциите на Путин във Валдай и в Москва.

Украйна също така увеличава обхвата, интензивността и честотата на кампанията си за удари с дронове с дълъг обсег, включително удар с дрон срещу Москва на 4 май, който нанесе щети на кулата "Мосфилм".

ISW не е открил независими доказателства в подкрепа на други аспекти от изтеклия разузнавателен доклад относно опасенията на Путин от опит за преврат в Русия.

В европейския разузнавателен доклад бившият руски министър на отбраната и настоящ секретар на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу е описан като "свързан с риска от преврат".

CNN, която се сдоби с разузнавателния доклад, отбеляза, че в него не се съдържат доказателства в подкрепа на тези твърдения.

Руското министерство на отбраната (МО) назначи генерал-полковник Александър Чайко за главнокомандващ на руските въздушно-космически сили (ВКС) след неотдавнашните вътрешни критики към руската противовъздушна отбрана и провалите на въздушните операции.

Чайко е бил началник-щаб на руската военна група в Сирия от 2015 до 2017 г. и е бил главнокомандващ на руската военна група в Сирия от септември 2019 г. до ноември 2020 г., от февруари до юни 2021 г. и от септември до декември 2022 г.

Чайко беше един от командирите, отговорни за руските удари срещу сирийски цивилни и критична инфраструктура по време на руската интервенция в гражданската война в Сирия през 2015 г.

Чайко също така е командвал руските сили, отговорни за мащабното насилие срещу цивилни граждани в Киевска област, включително и в Буча.

През декември 2024 г., по време на падането на режима на Башар ал-Асад, руското министерство на отбраната отново назначи Чайко за командир на руската военна група в Сирия.

Чайко беше първият командир на военен окръг, когото Путин отстрани от поста му в началото на мащабната инвазия, а последното му назначение е в съответствие с практиката на Путин да сменя командирите с незадоволителни резултати, вместо да ги уволнява направо.

Руските сили за първи път проникнаха в покрайнините на Костянтиновка в края на октомври 2025 г., но все още не са постигнали значителен оперативен напредък в тактическия район Костянтиновка-Дружковка.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви едностранно примирие в нощта на 5 срещу 6 май в отговор на руската реторика относно примирие на 9 май, "Деня на победата", като призова руските сили да отвърнат със същото.

Шведските власти конфискуваха руски петролен танкер от "сенчестия флот" на 3 май.

Нито украинските, нито руските сили отбелязаха потвърдени успехи на фронта.