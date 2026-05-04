"Скоро интернетът в Русия ще е като този в Северна Корея"

Откъсването на Русия от глобалната интернет мрежа изглежда е в разгара си: Кремъл ограничава все повече достъпа и блокира все повече VPN мрежи. "Скоро интернетът в Русия ще заприлича на този в Северна Корея."

Надя и Дмитри са руснаци. И двамата напускат родината си след като Русия започва пълномащабната война срещу Украйна и се местят в Берлин. Разказват пред германската обществена телевизия АРД, че техните родители все още живеят в Русия, но поддържането на връзка с тях става все по-трудно. Досега те са използвали основно Уотсап и Телеграм за изпращането на кратки съобщения, телефонни или видеоразговори. Но в Русия вече и двата канала са блокирани или ограничени. Родителите им са твърде възрастни, за да могат технически да заобиколят блокадите.

Ръководството в Москва очевидно не иска разделените семейства да поддържат връзка помежду си, казва Надя, която работи като продуцент на медийни проекти в Германия. Тя и Димитри са започнали да общуват с родителите си по имейли, разказват пред АРД.

Правната основа беше създадена още преди години

Въпросът е: какво точно се случва в момента с дигитална Русия? Ясно е едно: блокирането на месинджър услугите и ограничаването на мобилния интернет предизвикаха недоволство и в самата страна.

Още в края на 2019 година в Русия влезе в сила законът за така наречения "суверенен интернет" - държавна стратегия за създаване на независима национална мрежа ("РуНет"), която може да функционира напълно самостоятелно, ако бъде изключена от глобалния интернет. Официално това трябва да защити Русия от външни заплахи и кибератаки. Но от самото начало критиците се опасяваха, че Кремъл иска да придобие пълен контрол над всички информации в мрежата, посочва АРД.

Законът създаде правната рамка за централизирано управление на интернет в Русия. С началото на агресивната война срещу Украйна това стана видимо за всички: медиите в изгнание бяха блокирани, а нежеланите сайтове – затворени. Фейсбук и Инстаграм бяха класифицирани като "екстремистки" и техните услуги бяха до голяма степен забранени или блокирани. Уотсап беше изцяло блокиран, а месинджърът Телеграм - ограничен.

В момента се обсъжда възможността за пълно блокиране на популярното в Русия месинджър приложение Телеграм. При това то е създадено от програмист, родом от Русия, и се използва предимно от политици, пропагандисти, близки до Кремъл влиятелни лица, както и от войници на фронта в Украйна. Официалното становище на Кремъл е, че месинджърът нарушавал руските закони и ако не бъде приведен в съответствие с тях, услугата трябвало да бъде забранена.

Подкрепа от Китай и Иран

В резултат на всичко това всеки, който в Русия не е в състояние технически да заобиколи блокирането на въпросните дигитални услуги и забранените в Русия медии, получава почти изцяло само лоялна към Кремъл информация. "Русия се опитва с всички средства да отдели страната от глобалната мрежа", казва Иван Колпаков, главен редактор на медията в изгнание "Медуза".

Повечето от общо около 12 милиона потребители на "Медуза" все още живеят в Русия - там медията е блокирана и хората могат да достигат до съдържанието на изданието само чрез обходни пътища. Политическото ръководство в Москва обаче прави всичко възможно, за да блокира и тези начини за достъп, за да изолира страната от независима информация отвън. В тази връзка Иван Колпаков изтъква, че през последните години руските технологични експерти са научили, включително с помощта на Китай и Иран, как да разработват "кибер-авторитарни технологии".

Първо регионите, после големите градове

В много региони мобилният интернет беше и продължава да бъде изключван от миналата година насам. През това време властите проверяваха и това: дали въпреки спирането на интернета все още функционират връзките, водещи към съдържания от т.нар. "бели списъци" - одобрени от държавата сайтове на институции като банки, държавни ведомства, болници или полицията. Така те тестваха надеждността на "РуНет".

Това, което се случва извън големите градове обаче, рядко привлича голямо внимание в Русия. Едва когато през тази година мобилният интернет беше изключен и в столицата Москва, както и в Санкт Петербург, възмущението на руснаците придоби по-големи размери. "Скоро руският интернет ще заприлича на този в Северна Корея", е цитирана да казва млада рускиня.

По закон през февруари тази година руските вътрешни служби получиха правомощия да блокират мобилните връзки и интернет. От Кремъл твърдят, че прекъсванията се извършват от съображения за сигурност - за да бъдат предотвратени украински атаки с дронове или възможни опити за атентати.

Ниско доверие в MAX

Успоредно с блокировките, ограниченията и забраните, миналата година на пазара се появи мобилното приложение MAX, подкрепяно от руската държава. Според рекламата то е абсолютно универсално: за дигитални административни услуги, банкови операции, бизнес разговори, ежедневни новини от държавните медии и чат групи.

Студентите в университетите са принудени да използват MAX, същото важи и за училищните чатове. Според някои съобщения, служители на държавни организации също са били принудени да инсталират MAX.

Много хора се страхуват, че в бъдеще властите може да бъдат достъпни единствено чрез MAX. Някои руснаци се съмняват толкова много в приложението, че си купуват втори мобилен телефон, на който да го инсталират. Те се страхуват, че чрез него държавата може да ги шпионира изцяло.

Агитация срещу VPN

В много авторитарни държави хората използват VPN за достъп до блокирани уебсайтове. Броят на потребителите, които използват такива странични пътища, нараства от години и в Русия. В същото време Русия блокира все повече VPN мрежи в страната – само през тази година те вече са стотици. За това отговаря "Роскомнадзор" – руският регулаторен орган за телекомуникациите. Много критици го наричат просто "орган за цензура". Рекламирането и разпространението на VPN мрежи се санкционира от септември миналата година.

В клипове в интернет се вижда как на ученици в Иркутск се преподава в рамките на курс колко "опасно" е използването на VPN. Валерий Фадеев, председател на Руския съвет по правата на човека, коментира наскоро, че хората, които използват VPN, не търсят обективни новини, а гледната точка на врага. "Има нещо нездравословно, неестествено в това", казва той.

А за по-възрастните хора, като родителите на рускинята Надя, избягала в Берлин, често е твърде сложно работят с VPN. Надя и Дмитри се надяват, че хората в Русия ще се осмелят да изразят недоволството си на глас.

Но това е и опасно - хиляди критици на режима са в затвора. Така че всичко може да стане още по-лошо, казва Надя. "В Русия никога не знаеш какво може да последва."