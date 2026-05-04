Новини
Свят »
Русия »
"Скоро интернетът в Русия ще е като този в Северна Корея"

"Скоро интернетът в Русия ще е като този в Северна Корея"

4 Май, 2026 21:49 764 22

  • русия-
  • кремъл-
  • роскомнадзор-
  • владимир путин

Кремъл ограничава все повече достъпа и блокира все повече VPN мрежи

"Скоро интернетът в Русия ще е като този в Северна Корея" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Откъсването на Русия от глобалната интернет мрежа изглежда е в разгара си: Кремъл ограничава все повече достъпа и блокира все повече VPN мрежи. "Скоро интернетът в Русия ще заприлича на този в Северна Корея."

Надя и Дмитри са руснаци. И двамата напускат родината си след като Русия започва пълномащабната война срещу Украйна и се местят в Берлин. Разказват пред германската обществена телевизия АРД, че техните родители все още живеят в Русия, но поддържането на връзка с тях става все по-трудно. Досега те са използвали основно Уотсап и Телеграм за изпращането на кратки съобщения, телефонни или видеоразговори. Но в Русия вече и двата канала са блокирани или ограничени. Родителите им са твърде възрастни, за да могат технически да заобиколят блокадите.

Ръководството в Москва очевидно не иска разделените семейства да поддържат връзка помежду си, казва Надя, която работи като продуцент на медийни проекти в Германия. Тя и Димитри са започнали да общуват с родителите си по имейли, разказват пред АРД.

Правната основа беше създадена още преди години

Въпросът е: какво точно се случва в момента с дигитална Русия? Ясно е едно: блокирането на месинджър услугите и ограничаването на мобилния интернет предизвикаха недоволство и в самата страна.

Още в края на 2019 година в Русия влезе в сила законът за така наречения "суверенен интернет" - държавна стратегия за създаване на независима национална мрежа ("РуНет"), която може да функционира напълно самостоятелно, ако бъде изключена от глобалния интернет. Официално това трябва да защити Русия от външни заплахи и кибератаки. Но от самото начало критиците се опасяваха, че Кремъл иска да придобие пълен контрол над всички информации в мрежата, посочва АРД.

Законът създаде правната рамка за централизирано управление на интернет в Русия. С началото на агресивната война срещу Украйна това стана видимо за всички: медиите в изгнание бяха блокирани, а нежеланите сайтове – затворени. Фейсбук и Инстаграм бяха класифицирани като "екстремистки" и техните услуги бяха до голяма степен забранени или блокирани. Уотсап беше изцяло блокиран, а месинджърът Телеграм - ограничен.

В момента се обсъжда възможността за пълно блокиране на популярното в Русия месинджър приложение Телеграм. При това то е създадено от програмист, родом от Русия, и се използва предимно от политици, пропагандисти, близки до Кремъл влиятелни лица, както и от войници на фронта в Украйна. Официалното становище на Кремъл е, че месинджърът нарушавал руските закони и ако не бъде приведен в съответствие с тях, услугата трябвало да бъде забранена.

Подкрепа от Китай и Иран

В резултат на всичко това всеки, който в Русия не е в състояние технически да заобиколи блокирането на въпросните дигитални услуги и забранените в Русия медии, получава почти изцяло само лоялна към Кремъл информация. "Русия се опитва с всички средства да отдели страната от глобалната мрежа", казва Иван Колпаков, главен редактор на медията в изгнание "Медуза".

Повечето от общо около 12 милиона потребители на "Медуза" все още живеят в Русия - там медията е блокирана и хората могат да достигат до съдържанието на изданието само чрез обходни пътища. Политическото ръководство в Москва обаче прави всичко възможно, за да блокира и тези начини за достъп, за да изолира страната от независима информация отвън. В тази връзка Иван Колпаков изтъква, че през последните години руските технологични експерти са научили, включително с помощта на Китай и Иран, как да разработват "кибер-авторитарни технологии".

Първо регионите, после големите градове

В много региони мобилният интернет беше и продължава да бъде изключван от миналата година насам. През това време властите проверяваха и това: дали въпреки спирането на интернета все още функционират връзките, водещи към съдържания от т.нар. "бели списъци" - одобрени от държавата сайтове на институции като банки, държавни ведомства, болници или полицията. Така те тестваха надеждността на "РуНет".

Това, което се случва извън големите градове обаче, рядко привлича голямо внимание в Русия. Едва когато през тази година мобилният интернет беше изключен и в столицата Москва, както и в Санкт Петербург, възмущението на руснаците придоби по-големи размери. "Скоро руският интернет ще заприлича на този в Северна Корея", е цитирана да казва млада рускиня.

По закон през февруари тази година руските вътрешни служби получиха правомощия да блокират мобилните връзки и интернет. От Кремъл твърдят, че прекъсванията се извършват от съображения за сигурност - за да бъдат предотвратени украински атаки с дронове или възможни опити за атентати.

Ниско доверие в MAX

Успоредно с блокировките, ограниченията и забраните, миналата година на пазара се появи мобилното приложение MAX, подкрепяно от руската държава. Според рекламата то е абсолютно универсално: за дигитални административни услуги, банкови операции, бизнес разговори, ежедневни новини от държавните медии и чат групи.

Студентите в университетите са принудени да използват MAX, същото важи и за училищните чатове. Според някои съобщения, служители на държавни организации също са били принудени да инсталират MAX.

Много хора се страхуват, че в бъдеще властите може да бъдат достъпни единствено чрез MAX. Някои руснаци се съмняват толкова много в приложението, че си купуват втори мобилен телефон, на който да го инсталират. Те се страхуват, че чрез него държавата може да ги шпионира изцяло.

Агитация срещу VPN

В много авторитарни държави хората използват VPN за достъп до блокирани уебсайтове. Броят на потребителите, които използват такива странични пътища, нараства от години и в Русия. В същото време Русия блокира все повече VPN мрежи в страната – само през тази година те вече са стотици. За това отговаря "Роскомнадзор" – руският регулаторен орган за телекомуникациите. Много критици го наричат просто "орган за цензура". Рекламирането и разпространението на VPN мрежи се санкционира от септември миналата година.

В клипове в интернет се вижда как на ученици в Иркутск се преподава в рамките на курс колко "опасно" е използването на VPN. Валерий Фадеев, председател на Руския съвет по правата на човека, коментира наскоро, че хората, които използват VPN, не търсят обективни новини, а гледната точка на врага. "Има нещо нездравословно, неестествено в това", казва той.

А за по-възрастните хора, като родителите на рускинята Надя, избягала в Берлин, често е твърде сложно работят с VPN. Надя и Дмитри се надяват, че хората в Русия ще се осмелят да изразят недоволството си на глас.

Но това е и опасно - хиляди критици на режима са в затвора. Така че всичко може да стане още по-лошо, казва Надя. "В Русия никога не знаеш какво може да последва."


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    7 9 Отговор
    Скоро Европа ще е Руска..!

    Коментиран от #20

    21:50 04.05.2026

  • 2 И Киев е Руски

    4 4 Отговор
    Ние в Русия искаме банани и жълти павета интернет не ни т
    рябва

    21:52 04.05.2026

  • 3 Пич

    7 8 Отговор
    Точно Интернет създаде безкрайно множество глупаци и неможачи, което виждаме всеки ден с очите си, когато паветник проговори!!!

    Коментиран от #10

    21:52 04.05.2026

  • 4 И Киев е Руски

    6 5 Отговор
    Ядрената зима наближава

    21:53 04.05.2026

  • 5 И Киев е Руски

    2 3 Отговор
    Инвестирайте в вашите фермери, оставете ги да отглеждат бучиниш за вас, това ще бъде полезно за европейския елит за лична употреба.

    21:54 04.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И Киев е Руски

    2 3 Отговор
    Пиърс Морган: Ако Русия се представя толкова зле на бойното поле, тогава каква заплаха представлява тя за Европа?... Дали се опитва да намери логика в бръщолевенията на един идиот? Загуба на време.... Боб Гедрон: Кая Калас действа срещу интересите на Европейския съюз и трябва да бъде уволнена... Пенсионирана? Затворът плаче за нея за щетите, които е нанесла на евроколхозното стопанство. Въпреки че затворът плаче за цялата администрация на евроколхозното стопанство. Или, в най-лошия случай, за една трепетлика

    21:57 04.05.2026

  • 8 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Скоро и еврейското зеле ще е Аляска ,повръща ми се само от заглавията ви

    21:57 04.05.2026

  • 9 Доктор

    3 0 Отговор
    Работническо дело ряпа да яде в сравнение с ДВ.

    21:58 04.05.2026

  • 10 ИНТЕРЕСНО

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    ВАШЕТО КПД Е ПО КАЛПОВО
    И ОТ ТОВА НА МАЛКИЯ ХЛАДИЛНИК МРАЗ 75....АМА ПОЛЗВАТЕ ИНТЕР НЕТ.....

    Коментиран от #15

    22:00 04.05.2026

  • 11 Помак

    1 0 Отговор
    С батко Козлодуй бяхме тази пролет в Северна Корея .. много бърз интернет имат ,няма друг такъв и страхотна държава богата ,усмихнати високи хора ..цяло штастие че бяхме в тази прекрасна държава

    22:01 04.05.2026

  • 12 Бенатий Миролюбович

    6 0 Отговор
    Дай Боже и у нас интернетът да е като този в Северна Корея! Там няма потребител с по-ниска скорост от 1000 Mbps. Не стига това , ами е и безплатен като всички останали комунални разходи.

    22:02 04.05.2026

  • 13 Нещо Като Този !

    1 0 Отговор
    Нещо Като Този !

    на А1 !

    Ту Го Има !

    Ту Го Нема !

    Супер Качество !

    На Ниски !

    Цени !

    С Нъга си спомням !

    Времето !

    На Телефонния Модем !

    22:03 04.05.2026

  • 14 Гориил

    11 3 Отговор
    Русия се нарежда на високо място по общ брой интернет потребители, нареждайки се сред световните лидери (пето място, с над 95 процента от населението). Това включва най-отдалечените, слабо населени и недостъпни региони на страната. Индексът на свобода, изобретен от Запада, предполага тотално и агресивно насърчаване на ЛГБТ идеологията. Това е забранено в Русия. Следователно Русия има нисък рейтинг на свобода. Освен това, мобилните комуникации и интернет са част от единна система за електронна война и могат да бъдат незабавно деактивирани в определени райони, за да се унищожат ефективно дронове на НАТО. Това породи пропагандния мит за спиране на достъпа до интернет в Русия, което лишава потребителите от достъп. След като битката с дроновете на НАТО приключи, мобилните комуникации и интернет се реактивират незабавно с едно щракване на мишката.

    22:05 04.05.2026

  • 15 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "ИНТЕРЕСНО":

    Радвам се, че намирате цел в злобата!
    Значи все пак- имате цел!
    Сложих ви положителна оценка заради това!

    Коментиран от #22

    22:06 04.05.2026

  • 16 И дойче зелето

    5 1 Отговор
    падна до ниско интелигентна пропаганда. Това показва, е Русия здраво нарита фашисткият и пропаднал запад, за да падне толкова. 😄

    22:07 04.05.2026

  • 17 Наблюдател

    4 1 Отговор
    Скоро DW ще бъде обявен за чужд агент по подобие на закона в УСА и ще поднася лъжите си на други будали и подлоги.

    22:07 04.05.2026

  • 18 Ами

    3 3 Отговор
    Русия ограничи достъпа до няколко интернет платформи
    и собствениците им започнаха да реват защото губят кинти.
    Ей за това е цялата работа.
    Иначе руските аналози на тези платформи си работят.

    22:10 04.05.2026

  • 19 Интернетът в Русия

    2 1 Отговор
    на кого му бърка отзад?

    22:12 04.05.2026

  • 20 Дебил путинофил

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    И мозъка ти е оф чарски.

    22:12 04.05.2026

  • 21 Изпаднал германец

    2 1 Отговор
    Пропадналите фашисти от Дойче веле са притеснени , че в Русия без интернет няма да има кой да им чете миризливата пропаганда.

    Швабите като отворят картата на света и погледнат размерите на Велика Русия и лошо им става!

    А като се сетят за червеното знаме над Райхстага направо им се пръскат памперсите!

    Останала им е утехата от кухата пропаганда, която пръскат чрез Дойче веле. В това им е силата!

    22:15 04.05.2026

  • 22 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Като си го слагаш също трябва да се радваш😁

    22:26 04.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания