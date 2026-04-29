Русия не се отказва от желанието си да разреши украинската криза, но Киев не е в положение да поставя условия.
Това заявява говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за индийския новинарски портал Firstpost, цитирано от ТАСС.
"Русия винаги е била готова за бързо разрешаване на конфликта по дипломатически път. Но уреждането не може да бъде едностранна игра за сметка на интересите на нашата страна. Освен това Киев, заедно със западните си партньори, не е в позиция да ни диктува каквито и да било условия", каза тя.
Москва не прави илюзии относно преговорите с Вашингтон за Украйна, но продължава диалога.
"Стремейки се да разработим истински компромисни решения, в момента поддържаме политически диалог със Съединените щати. Нямаме големи очаквания. В същото време настоящата администрация във Вашингтон е поне готова да изслуша и да признае жизненоважните интереси на Русия по нейните граници. Именно този подход позволи на руските и американските лидери да постигнат взаимно разбирателство в Аляска относно начините за разрешаване на конфликта, което обикновено се нарича "духът на Анкъридж", каза тя.
Захарова подчерта, че устойчивото разрешаване на кризата около Украйна е възможно само чрез справяне с нейните коренни причини.
"Украйна трябва да се върне към основите на своята държавност - своя необвързан, неутрален и неядрено оръжие. Именно в това си качество тя беше призната за независима държава от Русия и други членове на международната общност", добави тя. "Разбира се, уреждането ще има перспективи само ако гарантира премахването на нарушенията на правата на руското и рускоезичното население и преследването на каноничната православна църква."
"Важно е също така да се погледне трезво на геополитическите реалности: да се признае руската собственост върху Крим, Донбас и Новорусия, да се гарантира, че нашите легитимни опасения са взети предвид, и да се възстанови балансът на сигурност в Европа и света, подчерта дипломатът. Нуждаем се от правно обвързващи споразумения и механизми, които да гарантират неподновяването на кризата."
