Говори Москва: Русия е готова за споразумение, но Киев няма право да диктува условия
Говори Москва: Русия е готова за споразумение, но Киев няма право да диктува условия

29 Април, 2026 15:33 500 13

Мария Захарова подчерта, че устойчивото разрешаване на кризата около Украйна е възможно само чрез справяне с нейните коренни причини

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Русия не се отказва от желанието си да разреши украинската криза, но Киев не е в положение да поставя условия.

Това заявява говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за индийския новинарски портал Firstpost, цитирано от ТАСС.

Още новини от Украйна

"Русия винаги е била готова за бързо разрешаване на конфликта по дипломатически път. Но уреждането не може да бъде едностранна игра за сметка на интересите на нашата страна. Освен това Киев, заедно със западните си партньори, не е в позиция да ни диктува каквито и да било условия", каза тя.

Москва не прави илюзии относно преговорите с Вашингтон за Украйна, но продължава диалога.

"Стремейки се да разработим истински компромисни решения, в момента поддържаме политически диалог със Съединените щати. Нямаме големи очаквания. В същото време настоящата администрация във Вашингтон е поне готова да изслуша и да признае жизненоважните интереси на Русия по нейните граници. Именно този подход позволи на руските и американските лидери да постигнат взаимно разбирателство в Аляска относно начините за разрешаване на конфликта, което обикновено се нарича "духът на Анкъридж", каза тя.

Захарова подчерта, че устойчивото разрешаване на кризата около Украйна е възможно само чрез справяне с нейните коренни причини.

"Украйна трябва да се върне към основите на своята държавност - своя необвързан, неутрален и неядрено оръжие. Именно в това си качество тя беше призната за независима държава от Русия и други членове на международната общност", добави тя. "Разбира се, уреждането ще има перспективи само ако гарантира премахването на нарушенията на правата на руското и рускоезичното население и преследването на каноничната православна църква."

"Важно е също така да се погледне трезво на геополитическите реалности: да се признае руската собственост върху Крим, Донбас и Новорусия, да се гарантира, че нашите легитимни опасения са взети предвид, и да се възстанови балансът на сигурност в Европа и света, подчерта дипломатът. Нуждаем се от правно обвързващи споразумения и механизми, които да гарантират неподновяването на кризата."


Свързани новини


  • 1 Фори

    7 10 Отговор
    Тогава какво споразумение е щом не могат да се поставят условия? Когато говориш с мен ще мълчиш. Нещо такова искат руснаците.

    Коментиран от #13

    15:34 29.04.2026

  • 2 Тази я мàни,

    4 8 Отговор
    аз вярвам само на коня.

    15:35 29.04.2026

  • 3 Хахахаха

    8 7 Отговор
    Ами да де, ама Украйна ви бомби всяка вечер. Кой искате да диктува условията?

    15:35 29.04.2026

  • 4 Стела

    9 7 Отговор
    Никакво споразумение преди Лвов и Ивано-Франковск да бъдат унищожени! Гадни укробандероуроди!

    Коментиран от #6

    15:35 29.04.2026

  • 5 Димитър Георгиев

    4 9 Отговор
    Смешниците от Кремъл не искали да им поставят условия! Та те са за разстрел!

    Коментиран от #12

    15:36 29.04.2026

  • 6 Хахахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Стела":

    Това може и да стане, но не по-рано от масква да се измести от другата страна на Урал.

    15:36 29.04.2026

  • 7 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    5 4 Отговор
    зеления клоун или ще коленичи пред Путин или ще марширува на парада с белезници

    15:37 29.04.2026

  • 8 Ацек

    5 3 Отговор
    Ние всички до един ще живеем по-спокойно, по-богато и по-добре ако няма държава Украйна на картата!

    15:37 29.04.2026

  • 9 Васил

    3 6 Отговор
    Рашистите са големи смешници искат те диктуват условията ама вече 5 та година буксуват.

    15:37 29.04.2026

  • 10 Дзак

    0 0 Отговор
    Както винаги всеотдайна, недостъпна и ангажирана!

    15:38 29.04.2026

  • 11 Маша

    0 0 Отговор
    Е Велика !!!

    15:39 29.04.2026

  • 12 Трепя русофоби

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Димитър Георгиев":

    русофобите сте за р@зстрел,заедно с децата ви,не трябва да се позволява тв@ри като вас да се размножават

    15:39 29.04.2026

  • 13 Баце,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фори":

    Точно така! Допреди четири години xoxoлите можеше и да не мълчат, но предпочетоха да се водят по акъла на ЕсеС и нато.

    15:39 29.04.2026

