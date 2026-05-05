По слабото място на Кремъл! Украинската армия атакува една от най-големите нефтени рафинерии в Русия
По слабото място на Кремъл! Украинската армия атакува една от най-големите нефтени рафинерии в Русия

5 Май, 2026 10:48 1 203 50

Нефтопреработвателният завод в Кириши, един от най-големите в Русия, е обработвал 17,5 милиона тона нефт или 350 000 барела на ден през 2024 г.

Анатоли Стайков

Украйна се опита да атакува един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия, а украинската атака е предизвикала пожар в промишлената зона на руския град Кириши в Ленинградска област, заяви областният губернатор Александър Дрозденко, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Главната цел на врага беше нефтената рафинерия в Кириши", посочи Дрозденко, като уточни, че при атаката не е имало ранени или убити.

Нефтопреработвателният завод в Кириши, един от най-големите в Русия, е обработвал 17,5 милиона тона нефт или 350 000 барела на ден през 2024 г., което съставлява 6,6% от общия обем на нефтопреработката в страната, посочват запознати източници.

Руското министерство на отбраната съобщи също, че през нощта противовъздушната отбрана е унищожила общо 289 украински дрона над различни области в страната.

От своя страна управителят на Полтавска област в Украйна Виталий Дякивнич заяви, че руска атака с дронове и ракети е убила четирима души и е ранила още 31 в областта, като същевременно е прекъснала газоснабдяването на близо 3500 потребители.

Дякивнич допълни, че при атаката e била засегната и железопътната инфраструктура.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 Ванга

    7 14 Отговор
    Ко беше казала ? Русия ке…..?

    Коментиран от #8

    10:51 05.05.2026

  • 2 аz СВО Победа 81

    13 7 Отговор
    Ленинградска област не беше бомбена от времето на ВСВ.

    10:51 05.05.2026

  • 3 дядото

    24 5 Отговор
    путин и кремъл отказват да приемат,че украйна отдавна не им е братска държава.затова ще понасят все по-болезнени загуби

    Коментиран от #11, #35

    10:51 05.05.2026

  • 4 Българин

    10 20 Отговор
    Трябва да сме благодарни на нашите украински братя! Защото колкото повече нефтопреработвателни заводи в Русия унищожават, толкова повече руснаците са принудени да изнасят нефт. Така че, цените спадат, благодарение на храбрата позиция на Украйна!

    10:51 05.05.2026

  • 5 ВВП

    18 12 Отговор
    Със терористичната дейност ,Киев се закопаваа все повече..Москва не преговаря с террористи..Има опит в тоя фрагмент..

    Коментиран от #16, #28, #33

    10:51 05.05.2026

  • 6 Българин

    8 15 Отговор
    Зеленски подпали ватняците.

    Коментиран от #17

    10:51 05.05.2026

  • 7 За какво са им на рашистите НПЗ-та

    6 12 Отговор
    -;-
    На рашистите им трябва чист въздух
    Те и без това са на чужда територия и освобождават селата на несъществуващата Украйна!

    Коментиран от #42

    10:52 05.05.2026

  • 8 койдазнай

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "Ванга":

    Ванга казала: Русията приключи!
    Финито ла комедия!

    10:52 05.05.2026

  • 9 Мда

    5 6 Отговор
    Туансе 2

    Коментиран от #15

    10:53 05.05.2026

  • 10 Цитати на Бисмарк

    15 11 Отговор
    1. Даже най-благополучната война няма да доведе до разпад на Русия, която се държи на милионите православни християни. Тези последните, дори да бъдат разделени с международни договори така бързо пак ще се съединят едни с друг в едно, както бързо и цялостно се сливат капките живак. Тази неразрушима държава на руската нация е силна както със своя климат, своите пространства и своята непретенциозност, така и с осъзнатата необходимост от постоянна защита на своите граници. Тази държава, даже след пълно поражение ще бъде за нашето потомство стремящ се към реванш противник ( из отговор на принц Генрих VII Рьойс в секретно писмо № 349, Берлин, 03.05.1888 г.).
    2. Сключвайте договори с когото искате, разгръщайте каквито желаете войни, но никога не закачайте руснаците. Не бъркайте флегматичността на Русия със слабост. Русите дълго запрягат, но бързо пристигат.
    3. Нито един договор с Русия не струва дори хартията на която е написан. Не се надявайте, че веднаж възползвали се от слабостта на Русия вие ще получавате дивиденти вечно, руснаците винаги идват за своето. И като дойдат не се надявайте подписаните от вас йезуитски съглашения да ви оправдаят. Затова с руснаците си струва да се играе или честно или въобще да не се играе.
    4. Никога не замисляйте нищо против Русия, защото на всяка ваша хитрост, те ще отвърнат със своя непредсказуема глупост.
    5. Знам 1 000 начина да извадя Руската мечка от бърлогата и, но нито един да я върна обратно.Затова внимавайте много с Р

    Коментиран от #13, #24, #37

    10:53 05.05.2026

  • 11 Не знам колко са презирани рашистите

    9 11 Отговор

    До коментар #3 от "дядото":

    дядото
    20ОТГОВОР
    -;-
    Рашистите десетки години ще бъдат презирани не само от бандерите, но и от другите.
    Дано поне Чайниците да ги обичат.

    Коментиран от #26

    10:54 05.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бисмарк бил казал

    4 6 Отговор
    -;
    Та са питам кога рашистите ще стигнат до Оквобожсдаването на несъществуващата Украйна!

    10:57 05.05.2026

  • 15 Лелее егати тъпотата

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "Мда":

    колко още НПЗ-та трябва да бъдат бомбени, та рашистите да разберат че Червената армия е била Втората до около 1960 година.

    10:59 05.05.2026

  • 16 ТИГО

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "ВВП":

    БРЕ ??И КВО ?? Четири години не преговаря с терористи и кво на 9 май ще минат пионерчета с дървени пушки по площада щото шубето е голямо ! Ама аман от такива пророци като теб ! Ако толкова познавахте щяхте да спечелите от ТОТО то !!

    11:01 05.05.2026

  • 17 Българин 🇧🇬

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Като крадеш стария ми ник поне влагай малко култура в изказа , бе натовче !

    Коментиран от #44

    11:01 05.05.2026

  • 18 Ей фашистче

    1 5 Отговор
    Слаби са ти ангелите в главата!
    Защо не си на фронта, ама се гушиш тука?

    11:01 05.05.2026

  • 19 ПУТИН АКО ДЕЙСТВА ВСЕ ТАКА

    8 6 Отговор
    МЕКО,НАКРАЯ ЩЕ ЗАГУБИ И ВОЙНАТА. НЕПОНЯТНО Е ТОВА ПОВЕДЕНИЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА.

    Коментиран от #25, #31, #34

    11:05 05.05.2026

  • 20 Майор Деянов, на всеки километър

    7 0 Отговор
    Абе Руснята що не дигне ръце на 9-ти Май, да подпише Капитулация и спре това БЕЗОБРАЗИЕ ?!! 😄☝️

    11:06 05.05.2026

  • 21 гост

    8 1 Отговор
    Бий руската зараза...неканени гости се посрещат така....

    11:06 05.05.2026

  • 22 за глухите камбаните не бият по сто пъти

    7 1 Отговор
    КИНЕФ (нефтопреработвателният завод в Кириши) , втория по големина в Русия, гори.

    11:06 05.05.2026

  • 23 Дзак

    1 2 Отговор
    Някой днес е Бисмарк!

    11:06 05.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Каква толеранстност

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "ПУТИН АКО ДЕЙСТВА ВСЕ ТАКА":

    бе ахмак..нещо неправилно употребяваш думите....

    11:07 05.05.2026

  • 26 Салвина

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "Не знам колко са презирани рашистите":

    За сега всички мразят по-скоро украинците и това ще се задълбочава!

    11:07 05.05.2026

  • 27 Гледам картата и се чудя

    3 1 Отговор
    наистина ли по Кириши дронове са изстреляни от украинска територия…

    11:08 05.05.2026

  • 28 Оракула от Делфи

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "ВВП":

    "Украинците били Терористи", а Путин досущ , като Исус Христос,
    стига с вашите тъпотии бе нахалници!!!

    Погледнете на какво прилича Украйна, от дейността на "Божието дело" на диктатора Путин???

    Слава на Украйна и великия Украински народ!

    11:08 05.05.2026

  • 29 Проба

    5 0 Отговор
    Вчера украински дрон удари сграда на 5 километра от Кремъл.

    11:09 05.05.2026

  • 30 Фарина

    3 6 Отговор

    До коментар #24 от "ТИГО":

    Украйна няма....Русия е във война със целия запад защото и искат земните недра. ХохлитеСаБили винаги глупавиИАлчни.

    11:09 05.05.2026

  • 31 Тази война не може да се

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "ПУТИН АКО ДЕЙСТВА ВСЕ ТАКА":

    счита победа за Русия ако тя не премине на другия бряг на Днепър.4 години мотаене в една малка ареа не говори добре.И едните и другите лъжат ,а реалността е различна.Русия се изтощава нищо ,че говорят друго.

    11:10 05.05.2026

  • 32 Безпрецедентна ситуация в Русия:

    7 0 Отговор
    18 летища спряха работа, въздушна опасност на 2000 км от границата с Украйна. Сред засегнатите региони има и отдалечени територии. За първи път ракетна тревога е била задействана в Ханти-Мансийския автономен окръг. Информацията е потвърдена и от регионалния управител Руслан Кухарук. В руската столица Москва също е била активирана противовъздушна отбрана. След успешни украински атаки с дронове са поразени завод за "Искандер" и руската петролна рафинерия КИНЕФ. Тя е втората най-голяма в Русия. По неофициална информация завода е поразен не с дронове, а от поне две ракети "Фламинго".

    11:11 05.05.2026

  • 33 Това не е терористична дейност.

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "ВВП":

    Това са ответни удари на руските удари. Русия е започнала войната, така че всички последващи удари са ответни, а не нападателни.

    11:12 05.05.2026

  • 34 Това не е толерантност.

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "ПУТИН АКО ДЕЙСТВА ВСЕ ТАКА":

    Просто такива са възможностите на Русия. Толкова си може.

    11:14 05.05.2026

  • 35 Шопо

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "дядото":

    Путин е страхливец, ако Нетаняхо беше президент на Русия Киев щеше да бъде изравнен със земята.

    11:14 05.05.2026

  • 36 Спътниците на НАСА:

    5 0 Отговор
    Над Ленинградска област тази нощ са свалени 18 дрона, но е избухнал пожар "в промишлената зона на Кириши". Там се намира една от най-големите руски петролни рафинерии – КИНЕФ. Тя е втората най-голяма в Русия, с годишен капацитет на преработка от 20 млн. тона петрол, но реално 17,7 млн. тона или 6,4% от общото производство в Руската федерация. На 26 март рафинерията спря работа, след като беше ударена от украински далекобойни дронове. Сега системата FIRMS на НАСА за засичане на топлинни петна по земната повърхност сочи, че в района на рафинерията има пожари.
    Спътниците не за пръв път развенчават кремълската пропаганда.
    И вчера пристанищният терминал в Приморск гореше, а руснаците съобщаваха за паднали отломки.

    11:14 05.05.2026

  • 37 Хахахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Цитати на Бисмарк":

    Само, че забравяш едно много важно нещо. Че когато Бисмарк ги е казвал тези неща, то Украйна е била на страната на русия. А сега не е така. И изглежда, че всичко което Бисмарк е казвал, се е отнасяло за украинските воини.

    11:16 05.05.2026

  • 38 Марфа

    5 0 Отговор
    В социалните мрежи руснаците вече открито псу.ват Путин.

    Коментиран от #46

    11:17 05.05.2026

  • 39 Спътниците на НАСА:

    4 1 Отговор
    Украйна стигна и до Чувашия. За минимум шести път тя атакува завода "ВНИИР-Прогрес", който прави антени "Комета" за руските дронове клас "Шахед", както и приемници на данни от ГЛОНАСС, руския еквивалент на GPS, чипове за руските ракети "Искандер-М" и "Калибър" и УМПК модули за умни бомби. Видеокадри, разпространявани в социалните мрежи и най-вече Телеграм, показват, че има пожари.

    11:17 05.05.2026

  • 40 НАЛИ НАРКО КЛОУНЧЕТО

    3 3 Отговор
    Вчера каза 5 дневно примирие. МУШЕННИК измамник просещ евреин. Всички покрай него КОРУМПИРАНИ само той света вода не напита. Путин се страхувал за живота си а тоя клоун ще живее със орлите. Отнесат ли го тоя ВОЙНАТА свършва

    11:18 05.05.2026

  • 41 Георгиев

    2 3 Отговор
    Не се заблуждавайте: всички тия атаки срещу руски рафинерии са английски. ВСУ само е за прикритие. С дронове, неясно къде са изработени, водени и целеуказвани от Старлинк и английски спътници. Натрав ще го изяде Киев. Изцяло. То не е далеч деня. Ще им прекипи на Кремъл и ще ги почнат. Никакви обещания към Натаняху няма да важат. Ще се наложи зеления даже да емигрира. Да, атаката към Киев е предстояща в близко бъдеще. Няма да се размине.

    11:18 05.05.2026

  • 42 От муха слон

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "За какво са им на рашистите НПЗ-та":

    8:10 ч. сутринта А. Дрозденко потвърди, че КИНЕФ е била основната цел на атаката.
    „В резултат на нападението няма жертви. Пожарът в индустриалната зона Кириши е локализиран и усилията по гасенето му са към своя край“, каза губернаторът.

    11:19 05.05.2026

  • 43 Т Живков

    2 0 Отговор
    Само така.Смърт на комунизма!

    11:19 05.05.2026

  • 44 Ти па

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Българин 🇧🇬":

    Да не си единствения българин, та ега у бъзъ

    11:20 05.05.2026

  • 45 абвгдежZ

    0 1 Отговор
    Центърът на Киев ще бъде ударен с руски ракети, ако Украйна се опита да провали Парада на победата в Москва на 9 май.

    Коментиран от #47

    11:20 05.05.2026

  • 46 СИГУРНО Е ВЯРНО

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Марфа":

    Но като ги познавам руснаците е от злоба че още не е свършил със наркото. ПУТИН Е ДОБРЯК СТРАХЛИВ И НЕ ИСКА МНОГО ЖЕРТВИ.

    Коментиран от #50

    11:21 05.05.2026

  • 47 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "абвгдежZ":

    Ще има ли изпарен зелен мухал с атом? След колко време ще го забравим, като Навални и Саакашвили?

    11:23 05.05.2026

  • 48 И това не е всичко:

    0 0 Отговор
    Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA съобщи, че украинска ракета е уцелила завода "ВНИИР-Прогрес"и там има пожар. По неофициална информация става въпрос за атака с ракета "Фламинго", има дори видеокадри от Ростов, които показват летящи обекти и се счита, че това са поне 3 украински ракети "Фламинго.

    Украйна вече задоволява 60-70% от военните си нужди. Сама.
    Решаваща е също помощта на Европа.
    Европейската военна продукция заема все по голям дял от помощта за Украйна.
    Предстои Европа да се сдобие със собствена система за наблюдение и насочване на огъня от Космоса. Тя ще бъде представена на Украйна без никакви уговорки в стил Тръмп?

    11:23 05.05.2026

  • 49 НАЙ-ВЕРОЯТНО

    1 0 Отговор
    Дроновете са излетяли от Естония.

    11:24 05.05.2026

  • 50 Вярно е

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "СИГУРНО Е ВЯРНО":

    Руснаците псуват вожда и искат удари с атома по президенството на зеления мухъл.

    11:25 05.05.2026

