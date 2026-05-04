Напрежението се засилва! Иран проучва възможността за използване на тренирани делфини за атаки срещу вражески кораби

Твърди, че те са обучени да атакуват цели с харпуни и да носят експлозиви за мисии, които биха могли да включват самоубийствени удари срещу вражески кораби

Иран обмисля необичайна тактика, тъй като напрежението в Персийския залив се засилва, пише WION. Техеран дискутира използването на обучени делфини за потенциални атаки срещу американски военноморски кораби в Ормузкия проток.

Според The Wall Street Journal иранските власти проучват възможността за разполагане на делфини, оборудвани с мини, за да атакки срещу вражески кораби. Развитието идва на фона на нарастващия вътрешен натиск в Техеран след продължителната морска блокада, която значително ограничи износа на петрол от страната.

Въпреки че крехкото прекратяване на огъня със САЩ остава в сила, някои твърдолинейни фракции в Иран разглеждат блокадата като равносилна на война и призовават за подновяване на военните действия. Стратегията за делфините отразява по-широкия стремеж за прилагане на неконвенционални методи, тъй като икономическата криза се задълбочава.

Иран е проучил възможността за използване на делфини, обучени от военни. Според Би Би Си, страната е придобила такива животни от руския флот през 2000 г. Твърди, че те са обучени да атакуват цели с харпуни и да носят експлозиви за мисии, които биха могли да включват самоубийствени удари срещу вражески кораби.

"Блокадата все повече се разглежда в Техеран не като заместител на войната, а като различно проявление на войната", заяви пред WSJ Хамидреза Азизи, гостуващ сътрудник в берлински изследователски институт. Той добави, че иранците, вземащи решения, може да започнат да виждат подновяването на конфликта като по-добрия вариант от продължителната блокада.

Иран би могъл да разположи и подводници в стратегическия воден път. Корпусът на Революционната гвардия заплаши да пререже ключови телекомуникационни кабели, преминаващи през пролива, ход, който би могъл да наруши глобалния интернет трафик и допълнително да ескалира напрежението.

За търговското корабоплаване обаче основната грижа остават заплахите на повърхностно ниво, а не подводните мини. Американските власти издадоха противоречиви оценки за мащаба на минната заплаха. Доналд Тръмп нареди на ВМС на САЩ да стрелят и унищожат всички ирански кораби, които се опитат да поставят мини в пролива.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Не всичко се решава

    15 4 Отговор
    със сила, замисли се бай Дончо, когато уса кацна върху топките му

    Коментиран от #4

    19:51 04.05.2026

  • 2 Голям джумбиш

    12 1 Отговор
    Ахахахахахайахаха

    19:52 04.05.2026

  • 3 Амадор Ривас

    12 7 Отговор
    Да не забравяме челния Руски опит с бойните комари и гълъби унищожаващи асвалт...😂😂😂

    19:55 04.05.2026

  • 4 златния милиард

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Не всичко се решава":

    какво ви говори съотношението 9:1?

    19:55 04.05.2026

  • 5 дони съчмата

    14 4 Отговор
    пак ще настъпя мотиката

    19:57 04.05.2026

  • 6 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    А ЦРУ ползва гълъби.

    19:58 04.05.2026

  • 7 Дарт Вейдър

    14 5 Отговор
    Ексклузивно!Два американски разрушители са унищожени в Ормузкият проток.

    Коментиран от #20, #22

    19:59 04.05.2026

  • 8 Пламен

    11 2 Отговор
    В Щатите също има ,,мисирки" .
    Заглавието е типичен ,,клик-байт" . Тези екперименти с бойни кучета, делфини и тюлени са се оказали безкрайно неуспешни и затова всички са ги прекратили .

    20:00 04.05.2026

  • 9 Иван

    9 3 Отговор
    Русия да оттегли подписа си, с който признава държавата Израел.

    Коментиран от #11, #14

    20:08 04.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Те изтеглят...МАН... афете

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Иван":

    Ма верно си НОГО ПРОЗДТ
    Хехехехехехе

    Коментиран от #15

    20:10 04.05.2026

  • 12 Защо пък Не

    2 5 Отговор
    Руснаците атакуват с магарета ,а братята им що да не ползват делфини

    20:12 04.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хабиби

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Иван":

    как да стане това,когато 1,5-2 милиона руски евреи живеят в израел,другия вариант е да ги прежалят за тор!

    Коментиран от #17

    20:15 04.05.2026

  • 15 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Те изтеглят...МАН... афете":

    Кога Русия е изтеглила Барак Обама?

    20:15 04.05.2026

  • 16 Данко

    2 8 Отговор
    Чалмите нали имаа многу ракети.
    Що трябва да тормозят по-интелигентните от тях - делфините?

    Коментиран от #23

    20:17 04.05.2026

  • 17 Иван

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "хабиби":

    Вторият вариант е в полза на Русия и в ущърб на НАТО-ОТАН и Ротшилдите.

    20:17 04.05.2026

  • 18 Фактолог

    5 1 Отговор
    Танкерът Ню Корола“ в момента се разтоварва в пристанището на Лонг Бийч.

    Това е последният танкер. 2 милиона барела. Това е всичко, което е останало от петрола от Персийския залив, предназначен за Калифорния.

    Корабът е натоварен в Ирак на 24 февруари – няколко дни преди ударите между САЩ и Израел да предизвикат затварянето на Ормузкия проток.
    Оттогава: нищо друго не се очаква.

    Какво означава това на практика:

    — Калифорния ще губи 200 000 барела на ден, които не може лесно да замени

    — Внася 75% от петрола си и няма тръбопроводи, които да го свързват с други щати

    — Цената на бензиностанцията вече е над 6,10 долара за галон на Западното крайбрежие

    — Две големи рафинерии затвориха през последните месеци (Valero, Phillips 66)

    Коментиран от #21

    20:18 04.05.2026

  • 19 Хахаха

    4 1 Отговор
    Смея се с глас! Моля, факти когато пускате такива смешки от този сор пишете,,само за копейки"

    20:22 04.05.2026

  • 20 Уникално

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дарт Вейдър":

    Намали гъбите! Халюценираш пич

    20:23 04.05.2026

  • 21 Иван

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Фактолог":

    Усмивката на гнусния хазарски сатанински нацистки коварен еврейски психопат Джеред Кушнер е незаменима.

    20:23 04.05.2026

  • 23 “ Чалмите”

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Данко":

    имат подводници, не ползват делфини.

    20:26 04.05.2026

  • 24 капитан

    3 1 Отговор
    Дано руснаците са им дали циркони.Тогава край на кравешкия моряк!

    Коментиран от #27

    20:27 04.05.2026

  • 25 Смях!!!

    3 1 Отговор
    Факти научили, че Иран проучвал…. Само си представете, как вчера иранците са се сетили за нещо, дето се разработва повече от половин век, но пък фактите веднага са ги разконспирирали и днес вече ни информират! Да ви имам и медиите, и журналистиката!

    20:31 04.05.2026

  • 26 Мдаа

    3 1 Отговор
    Иранският военноморски флот разполага с около 30 подводници и не е нужно да ползва изобщо делфини. 20 от тях са малки модели с десет членен екипаж, по 2 торпедни апарата и 4 противокорабни ракети и са единствените подводници способни да се движат незабелязано в Персийския залив, чиято дълбочина на места достига едва 30-40 метра.

    Нито една друга подводница не може да влезе в залива без да бъде забелязана и съответно унищожена

    20:34 04.05.2026

  • 27 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "капитан":

    80% от петрола на Иран се изнася за Китай и Северна Корея. Тези държави и Русия ще дадат всичко необходимо на Иран да не загуби войната.

    20:40 04.05.2026

  • 28 Данко

    1 1 Отговор
    Най важното е копеите пак да хванат средния !

    20:43 04.05.2026

