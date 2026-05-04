Напрежението се засилва! Иран проучва възможността за използване на тренирани делфини за атаки срещу вражески кораби

Иран обмисля необичайна тактика, тъй като напрежението в Персийския залив се засилва, пише WION. Техеран дискутира използването на обучени делфини за потенциални атаки срещу американски военноморски кораби в Ормузкия проток.

Според The Wall Street Journal иранските власти проучват възможността за разполагане на делфини, оборудвани с мини, за да атакки срещу вражески кораби. Развитието идва на фона на нарастващия вътрешен натиск в Техеран след продължителната морска блокада, която значително ограничи износа на петрол от страната.

Въпреки че крехкото прекратяване на огъня със САЩ остава в сила, някои твърдолинейни фракции в Иран разглеждат блокадата като равносилна на война и призовават за подновяване на военните действия. Стратегията за делфините отразява по-широкия стремеж за прилагане на неконвенционални методи, тъй като икономическата криза се задълбочава.

Иран е проучил възможността за използване на делфини, обучени от военни. Според Би Би Си, страната е придобила такива животни от руския флот през 2000 г. Твърди, че те са обучени да атакуват цели с харпуни и да носят експлозиви за мисии, които биха могли да включват самоубийствени удари срещу вражески кораби.

"Блокадата все повече се разглежда в Техеран не като заместител на войната, а като различно проявление на войната", заяви пред WSJ Хамидреза Азизи, гостуващ сътрудник в берлински изследователски институт. Той добави, че иранците, вземащи решения, може да започнат да виждат подновяването на конфликта като по-добрия вариант от продължителната блокада.

Иран би могъл да разположи и подводници в стратегическия воден път. Корпусът на Революционната гвардия заплаши да пререже ключови телекомуникационни кабели, преминаващи през пролива, ход, който би могъл да наруши глобалния интернет трафик и допълнително да ескалира напрежението.

За търговското корабоплаване обаче основната грижа остават заплахите на повърхностно ниво, а не подводните мини. Американските власти издадоха противоречиви оценки за мащаба на минната заплаха. Доналд Тръмп нареди на ВМС на САЩ да стрелят и унищожат всички ирански кораби, които се опитат да поставят мини в пролива.