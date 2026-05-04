Напрежението се засилва! Иран проучва възможността за използване на тренирани делфини за атаки срещу вражески кораби

Иран обмисля необичайна тактика, тъй като напрежението в Персийския залив се засилва, пише WION. Техеран дискутира използването на обучени делфини за потенциални атаки срещу американски военноморски кораби в Ормузкия проток.
Според The Wall Street Journal иранските власти проучват възможността за разполагане на делфини, оборудвани с мини, за да атакки срещу вражески кораби. Развитието идва на фона на нарастващия вътрешен натиск в Техеран след продължителната морска блокада, която значително ограничи износа на петрол от страната.
Въпреки че крехкото прекратяване на огъня със САЩ остава в сила, някои твърдолинейни фракции в Иран разглеждат блокадата като равносилна на война и призовават за подновяване на военните действия. Стратегията за делфините отразява по-широкия стремеж за прилагане на неконвенционални методи, тъй като икономическата криза се задълбочава.
Иран е проучил възможността за използване на делфини, обучени от военни. Според Би Би Си, страната е придобила такива животни от руския флот през 2000 г. Твърди, че те са обучени да атакуват цели с харпуни и да носят експлозиви за мисии, които биха могли да включват самоубийствени удари срещу вражески кораби.
"Блокадата все повече се разглежда в Техеран не като заместител на войната, а като различно проявление на войната", заяви пред WSJ Хамидреза Азизи, гостуващ сътрудник в берлински изследователски институт. Той добави, че иранците, вземащи решения, може да започнат да виждат подновяването на конфликта като по-добрия вариант от продължителната блокада.
Иран би могъл да разположи и подводници в стратегическия воден път. Корпусът на Революционната гвардия заплаши да пререже ключови телекомуникационни кабели, преминаващи през пролива, ход, който би могъл да наруши глобалния интернет трафик и допълнително да ескалира напрежението.
За търговското корабоплаване обаче основната грижа остават заплахите на повърхностно ниво, а не подводните мини. Американските власти издадоха противоречиви оценки за мащаба на минната заплаха. Доналд Тръмп нареди на ВМС на САЩ да стрелят и унищожат всички ирански кораби, които се опитат да поставят мини в пролива.
Коментиран от #4
19:51 04.05.2026
4 златния милиард
До коментар #1 от "Не всичко се решава":какво ви говори съотношението 9:1?
19:55 04.05.2026
Коментиран от #20, #22
19:59 04.05.2026
Заглавието е типичен ,,клик-байт" . Тези екперименти с бойни кучета, делфини и тюлени са се оказали безкрайно неуспешни и затова всички са ги прекратили .
20:00 04.05.2026
Коментиран от #11, #14
20:08 04.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Те изтеглят...МАН... афете
До коментар #9 от "Иван":Ма верно си НОГО ПРОЗДТ
Хехехехехехе
Коментиран от #15
20:10 04.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 хабиби
До коментар #9 от "Иван":как да стане това,когато 1,5-2 милиона руски евреи живеят в израел,другия вариант е да ги прежалят за тор!
Коментиран от #17
20:15 04.05.2026
15 Иван
До коментар #11 от "Те изтеглят...МАН... афете":Кога Русия е изтеглила Барак Обама?
20:15 04.05.2026
16 Данко
Що трябва да тормозят по-интелигентните от тях - делфините?
Коментиран от #23
20:17 04.05.2026
17 Иван
До коментар #14 от "хабиби":Вторият вариант е в полза на Русия и в ущърб на НАТО-ОТАН и Ротшилдите.
20:17 04.05.2026
18 Фактолог
Това е последният танкер. 2 милиона барела. Това е всичко, което е останало от петрола от Персийския залив, предназначен за Калифорния.
Корабът е натоварен в Ирак на 24 февруари – няколко дни преди ударите между САЩ и Израел да предизвикат затварянето на Ормузкия проток.
Оттогава: нищо друго не се очаква.
Какво означава това на практика:
— Калифорния ще губи 200 000 барела на ден, които не може лесно да замени
— Внася 75% от петрола си и няма тръбопроводи, които да го свързват с други щати
— Цената на бензиностанцията вече е над 6,10 долара за галон на Западното крайбрежие
— Две големи рафинерии затвориха през последните месеци (Valero, Phillips 66)
Коментиран от #21
20:18 04.05.2026
20 Уникално
До коментар #7 от "Дарт Вейдър":Намали гъбите! Халюценираш пич
20:23 04.05.2026
21 Иван
До коментар #18 от "Фактолог":Усмивката на гнусния хазарски сатанински нацистки коварен еврейски психопат Джеред Кушнер е незаменима.
20:23 04.05.2026
23 “ Чалмите”
До коментар #16 от "Данко":имат подводници, не ползват делфини.
20:26 04.05.2026
24 капитан
Коментиран от #27
20:27 04.05.2026
Нито една друга подводница не може да влезе в залива без да бъде забелязана и съответно унищожена
20:34 04.05.2026
27 Мишел
До коментар #24 от "капитан":80% от петрола на Иран се изнася за Китай и Северна Корея. Тези държави и Русия ще дадат всичко необходимо на Иран да не загуби войната.
20:40 04.05.2026
