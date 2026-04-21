Берлин успокоява: Има достатъчно самолетно гориво, но цените скачат заради войната с Иран

21 Април, 2026 15:23 1 140 19

  • нефт-
  • иран-
  • германия-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп

От Европейския съюз вече заявиха, че при необходимост може да бъде координирано освобождаване на резерви от самолетно гориво, за да се стабилизира пазарът

Германия не е изправена пред непосредствен недостиг на самолетно гориво, въпреки напрежението на енергийните пазари, предизвикано от конфликта в Близкия изток. Това заяви икономическият министър Катарина Райхе по време на търговско изложение в Хановер, предава "Ройтерс".

По думите ѝ рафинериите в страната се адаптират към повишеното търсене, но правителството продължава да следи ситуацията. Изявлението идва ден след заседание на Съвета за национална сигурност на Германия, на което е обсъдена енергийната сигурност и е взето решение за създаване на специален комитет по темата.

Войната с Иран предизвика най-сериозното разстройство на глобалните енергийни доставки досега, като поставя под натиск управляващата коалиция и поражда опасения за икономическия растеж в най-голямата европейска икономика.

Европейските авиокомпании и регулатори предупреждават, че при продължаващи затруднения в доставките от Близкия изток може да се стигне до отменени полети, приземяване на самолети и сериозни смущения в летния туристически сезон.

От Европейския съюз вече заявиха, че при необходимост може да бъде координирано освобождаване на резерви от самолетно гориво, за да се стабилизира пазарът.

Според експерта Йоахим Ланг основният проблем в момента не е наличността, а цената. По негови думи тя се е увеличила повече от два пъти от началото на конфликта, което принуждава компаниите да правят сериозни корекции в плановете си.

"В момента имаме по-скоро огромен ценови проблем, отколкото проблем с наличностите", подчерта Ланг.


  • 1 Санкции А....

    6 1 Отговор
    Ал сана!

    Коментиран от #3, #15

    15:24 21.04.2026

  • 2 Лост

    14 0 Отговор
    Само така,че хотелиерите в България ще почнат да реват още от сега ,че няма да има туристи и ще искат компенсации

    15:26 21.04.2026

  • 3 Даааа

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Санкции А....":

    Да санкционират и краваристан,че нападнаха Иран.

    15:27 21.04.2026

  • 4 Бако

    14 0 Отговор
    Я ма боли дръга за немците,я рикия си имам яко у бидоня

    15:30 21.04.2026

  • 5 Нещастници

    18 0 Отговор
    е как един не наложи санкции на сащ, , за това че нападна суверенна държава? блокирайте им пари, направете забранителен списък с бизнесмени, забганете вноса на стоки, блокирайте търговията..... все еднотази война Иран я води сам със себе си

    Коментиран от #16, #19

    15:39 21.04.2026

  • 6 Ердоган

    5 3 Отговор
    Заради еврото е, ся Радев като върне лева и в Берлин ще е по-евтино

    Коментиран от #10

    15:46 21.04.2026

  • 7 Боруна Лом

    9 1 Отговор
    ДА ЖИВЕЯТ САНКЦИИТЕ СРЕЩУ РУСИЯ!А КОЛКО ЛЕСНО ЩЕШЕ ДА БЪДЕ!

    15:50 21.04.2026

  • 8 Иван Иванов

    10 0 Отговор
    ЩАТИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТ ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ ЗАЩОТО СЕ УПРАЛЯВАТ ОТ ГЛУТНИЦА БЕСНИ И КРАДЛИВИ ПСЕТА ГОТОВИ ДА УНИЩОЖАТ ЦЕЛИЯ СВЯТ САМО И САМО ДА СЕ ДОКОПАТ С КЪРВАВАТА СИ ЛИГАВА ПАСТ ДО ПОРЕДНИЯ ЧУЖД КОКАЛ.

    15:59 21.04.2026

  • 9 Асен Генов

    7 0 Отговор
    Розовите джендъри от ПП-ДБ и някои от ГЕРБ са комунисти педофили.

    16:03 21.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Калашников

    8 0 Отговор
    Ми минавайте пак на Дирижабли бе Манерки Нещастни

    16:09 21.04.2026

  • 12 Разбирач

    8 0 Отговор
    Ами да си летят само със стюардесите тогава

    16:18 21.04.2026

  • 13 Това успокоене ли е, Джон?

    9 0 Отговор
    От €джендъри толкоз, сър!

    16:28 21.04.2026

  • 14 Цената

    7 0 Отговор
    Е тя цената е заради недостига, ако имаше изобилие от гориво и цената щеше да е друга.

    16:36 21.04.2026

  • 17 Уса

    2 0 Отговор
    Много ясно,че има и няма,да свърши скоро,но ще ни дерат като ягнета цял живот

    16:55 21.04.2026

  • 18 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    То на какво не скачат ,да ни каже Берлин и най вече защо?? Ама то наркозависими магарета отде да знаят

    17:14 21.04.2026

  • 19 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нещастници":

    Нека сме сериозни. САЩ държат ножа и кокала за санкции. ЕС почти няма дума. Санкциите минават, защото СУИФТ се държи от САЩ и от там:
    1. Ако се хване превод към санкциониран, се спира
    2. Ако пробваш такъв превод, може да ти отнемат лиценза за системата и да не можеш да плащаш международни преводи
    Затова и БРИКС се опитват да създадат паралелна система и вече са привлекли арабите и Африка като желаещи за нея, тествана е и готова или почти готова за пускане. Си и Путин не искат таралеж в гащите с открит конфликт със САЩ засега и я държат като замразен проект. Тръмп най-много затова се пени и регулярно пуска някой лаф как щял да наказва, ако някой се опита да измести долара. Иран и Русия затова в момента искат да продават петрол в юани- тестове на новата система, която е измислена да работи във всякакви валути през злато. Затова и Китай в момента изкупува огромни количества злато и сребро.
    САЩ просто прекаляват със санкциите. От 200 държави само 30-40 не са санкционирани. Останалите няма как да не пробват да махнат този контрол. Заради това и Саудитска Арабия се присъедини и тя към БРИКС- след началото на санкциите към Русия 2022 имаше изказвания "Трябва да се отървем от контрола на САЩ. Може някога и нас да санкционират така."

    18:12 21.04.2026

