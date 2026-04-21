Берлин успокоява: Има достатъчно самолетно гориво, но цените скачат заради войната с Иран

Германия не е изправена пред непосредствен недостиг на самолетно гориво, въпреки напрежението на енергийните пазари, предизвикано от конфликта в Близкия изток. Това заяви икономическият министър Катарина Райхе по време на търговско изложение в Хановер, предава "Ройтерс".

По думите ѝ рафинериите в страната се адаптират към повишеното търсене, но правителството продължава да следи ситуацията. Изявлението идва ден след заседание на Съвета за национална сигурност на Германия, на което е обсъдена енергийната сигурност и е взето решение за създаване на специален комитет по темата.

Войната с Иран предизвика най-сериозното разстройство на глобалните енергийни доставки досега, като поставя под натиск управляващата коалиция и поражда опасения за икономическия растеж в най-голямата европейска икономика.

Европейските авиокомпании и регулатори предупреждават, че при продължаващи затруднения в доставките от Близкия изток може да се стигне до отменени полети, приземяване на самолети и сериозни смущения в летния туристически сезон.

От Европейския съюз вече заявиха, че при необходимост може да бъде координирано освобождаване на резерви от самолетно гориво, за да се стабилизира пазарът.

Според експерта Йоахим Ланг основният проблем в момента не е наличността, а цената. По негови думи тя се е увеличила повече от два пъти от началото на конфликта, което принуждава компаниите да правят сериозни корекции в плановете си.

"В момента имаме по-скоро огромен ценови проблем, отколкото проблем с наличностите", подчерта Ланг.