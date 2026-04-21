Берлин успокоява: Има достатъчно самолетно гориво, но цените скачат заради войната с Иран

Германия не е изправена пред непосредствен недостиг на самолетно гориво, въпреки напрежението на енергийните пазари, предизвикано от конфликта в Близкия изток. Това заяви икономическият министър Катарина Райхе по време на търговско изложение в Хановер, предава "Ройтерс".
По думите ѝ рафинериите в страната се адаптират към повишеното търсене, но правителството продължава да следи ситуацията. Изявлението идва ден след заседание на Съвета за национална сигурност на Германия, на което е обсъдена енергийната сигурност и е взето решение за създаване на специален комитет по темата.
Войната с Иран предизвика най-сериозното разстройство на глобалните енергийни доставки досега, като поставя под натиск управляващата коалиция и поражда опасения за икономическия растеж в най-голямата европейска икономика.
Европейските авиокомпании и регулатори предупреждават, че при продължаващи затруднения в доставките от Близкия изток може да се стигне до отменени полети, приземяване на самолети и сериозни смущения в летния туристически сезон.
От Европейския съюз вече заявиха, че при необходимост може да бъде координирано освобождаване на резерви от самолетно гориво, за да се стабилизира пазарът.
Според експерта Йоахим Ланг основният проблем в момента не е наличността, а цената. По негови думи тя се е увеличила повече от два пъти от началото на конфликта, което принуждава компаниите да правят сериозни корекции в плановете си.
"В момента имаме по-скоро огромен ценови проблем, отколкото проблем с наличностите", подчерта Ланг.
Санкции А....
15:24 21.04.2026
Даааа
До коментар #1 от "Санкции А....":Да санкционират и краваристан,че нападнаха Иран.
15:27 21.04.2026
Нещастници
Коментиран от #16, #19
15:39 21.04.2026
Иван Иванов
До коментар #1 от "Санкции А....":ЩАТИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТ ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ ЗАЩОТО СЕ УПРАЛЯВАТ ОТ ГЛУТНИЦА БЕСНИ И КРАДЛИВИ ПСЕТА ГОТОВИ ДА УНИЩОЖАТ ЦЕЛИЯ СВЯТ САМО И САМО ДА СЕ ДОКОПАТ С КЪРВАВАТА СИ ЛИГАВА ПАСТ ДО ПОРЕДНИЯ ЧУЖД КОКАЛ.
16:47 21.04.2026
Иван Иванов
хаха
До коментар #5 от "Нещастници":Нека сме сериозни. САЩ държат ножа и кокала за санкции. ЕС почти няма дума. Санкциите минават, защото СУИФТ се държи от САЩ и от там:
1. Ако се хване превод към санкциониран, се спира
2. Ако пробваш такъв превод, може да ти отнемат лиценза за системата и да не можеш да плащаш международни преводи
Затова и БРИКС се опитват да създадат паралелна система и вече са привлекли арабите и Африка като желаещи за нея, тествана е и готова или почти готова за пускане. Си и Путин не искат таралеж в гащите с открит конфликт със САЩ засега и я държат като замразен проект. Тръмп най-много затова се пени и регулярно пуска някой лаф как щял да наказва, ако някой се опита да измести долара. Иран и Русия затова в момента искат да продават петрол в юани- тестове на новата система, която е измислена да работи във всякакви валути през злато. Затова и Китай в момента изкупува огромни количества злато и сребро.
САЩ просто прекаляват със санкциите. От 200 държави само 30-40 не са санкционирани. Останалите няма как да не пробват да махнат този контрол. Заради това и Саудитска Арабия се присъедини и тя към БРИКС- след началото на санкциите към Русия 2022 имаше изказвания "Трябва да се отървем от контрола на САЩ. Може някога и нас да санкционират така."
18:12 21.04.2026