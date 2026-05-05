Белият дом: Куба е разрушена. За нас ще е чест да я освободим

5 Май, 2026 04:39, обновена 5 Май, 2026 04:42 473 1

Американският президент отново отбеляза, че преди това трябва да приключи с Иран

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп повтори възможността САЩ да разположат самолетоносача USS Abraham Lincoln до брега на Куба.

„Може би на връщане от Иран, когато приключим с това, защото трябва да вършим нещата едно по едно, ще спрем самолетоносача Abraham Lincoln на няколкостотин ярда от брега и ще видим дали искат да направят нещо“, каза той пред Salem News Channel.

Според американския лидер Куба „сега е разрушена“.

„Би било чест да я освободим“, заяви той.

На 1 май Тръмп обяви, че Съединените щати възнамеряват да поемат контрол над Куба „почти веднага“, като разположат гореспоменатия самолетоносач.


