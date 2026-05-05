Белият дом: Куба е разрушена. За нас ще е чест да я освободим

Американският президент Доналд Тръмп повтори възможността САЩ да разположат самолетоносача USS Abraham Lincoln до брега на Куба.
„Може би на връщане от Иран, когато приключим с това, защото трябва да вършим нещата едно по едно, ще спрем самолетоносача Abraham Lincoln на няколкостотин ярда от брега и ще видим дали искат да направят нещо“, каза той пред Salem News Channel.
Според американския лидер Куба „сега е разрушена“.
„Би било чест да я освободим“, заяви той.
На 1 май Тръмп обяви, че Съединените щати възнамеряват да поемат контрол над Куба „почти веднага“, като разположат гореспоменатия самолетоносач.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДЪНОТО НА МЕКСИКАНСКИЯ ЗАЛИВ :)
.....
АМА ВИНАГИ ИМА ПЪРВА КРЪВ :)
04:50 05.05.2026