Новини
Свят »
Китай »
21 загинали и 61 ранени след мощна експлозия във фабрика за фойерверки в Китай ВИДЕО

21 загинали и 61 ранени след мощна експлозия във фабрика за фойерверки в Китай ВИДЕО

5 Май, 2026 06:14, обновена 5 Май, 2026 06:23 639 3

  • китай-
  • фоейрверки-
  • завод-
  • експлозия-
  • загинали

Китайският президент Си Дзинпин нареди засилени мерки за сигурност в производствените предприятия в цялата страна

21 загинали и 61 ранени след мощна експлозия във фабрика за фойерверки в Китай ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мощна експлозия във фабрика за фойерверки в Люян, централната китайска провинция Хунан, отне живота на 21 човека, рани други 61 и причинила щети на сгради в радиус от 300-400 метра, съобщи Централната китайска телевизия.

Взривът е регистриран на 4 май в 16:43 ч. пекинско време.

Според информационната агенция, аварийните служби и пожарните и спасителните екипи все още работят на мястото на инцидента.

Два склада за барут в съоръжението остават силно опасни. Спасителният екип е определил еднокилометрова начална оперативна зона и трикилометрова контролна зона. Жителите са били незабавно евакуирани в безопасни зони. Приблизително 480 души персонал са мобилизирани за справяне с последствията, включително роботи и специализирано оборудване.


В отговор на инцидента, китайският президент Си Дзинпин нареди засилени мерки за сигурност в производствените предприятия в цялата страна. Той подчерта необходимостта от оказване на помощ на жертвите, определяне на причините за инцидента възможно най-бързо и държане на отговорните лица под строга отговорност.

Китайските органи за обществена сигурност предприеха стъпки за задържане на ръководителите на компанията, която е собственик на завода. Разследване е в ход.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ КИТАЙ

    0 0 Отговор
    И там става същото като у нас.

    06:45 05.05.2026

  • 2 Тифъан

    0 0 Отговор
    Съболезнования за жертвите и близките на изпарените от взрива лица. За жалост инциденти при този вид производство не са изключени.

    06:51 05.05.2026

  • 3 Тити

    0 0 Отговор
    За Китай 21 човека даже може да се пропусне тази новина

    07:18 05.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания