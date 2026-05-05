21 загинали и 61 ранени след мощна експлозия във фабрика за фойерверки в Китай ВИДЕО

Мощна експлозия във фабрика за фойерверки в Люян, централната китайска провинция Хунан, отне живота на 21 човека, рани други 61 и причинила щети на сгради в радиус от 300-400 метра, съобщи Централната китайска телевизия.

Взривът е регистриран на 4 май в 16:43 ч. пекинско време.

Според информационната агенция, аварийните служби и пожарните и спасителните екипи все още работят на мястото на инцидента.

Два склада за барут в съоръжението остават силно опасни. Спасителният екип е определил еднокилометрова начална оперативна зона и трикилометрова контролна зона. Жителите са били незабавно евакуирани в безопасни зони. Приблизително 480 души персонал са мобилизирани за справяне с последствията, включително роботи и специализирано оборудване.

В отговор на инцидента, китайският президент Си Дзинпин нареди засилени мерки за сигурност в производствените предприятия в цялата страна. Той подчерта необходимостта от оказване на помощ на жертвите, определяне на причините за инцидента възможно най-бързо и държане на отговорните лица под строга отговорност.

Китайските органи за обществена сигурност предприеха стъпки за задържане на ръководителите на компанията, която е собственик на завода. Разследване е в ход.