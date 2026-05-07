Може ли от Беларус да тръгне нова инвазия срещу Украйна

Може ли територията на Беларус да се превърне в плацдарм за нова атака срещу Украйна или дори за нападение срещу друга европейска страна? За каква опасност става дума и колко реалистична е тя. Мнения на експерти.

Още новини от Украйна

На 2 май президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи за "специфична активност" по границата с Беларус. Малко по-рано, в края на април, той предупреди, че "Русия отново ще се опита да въвлече Беларус във войната си". Според данни на украинското разузнаване в пограничната зона се строят пътища към територията на Украйна и се подготвят артилерийски позиции.

Доколко вероятно е в момента използването на територията на Беларус за целите на войната срещу Украйна и защо украинският президент все по-често говори за това?

Беларус подготвя военна инфраструктура на границата с Украйна

На 17 април украинският мониторингов канал „єРадар“ съобщи за военна инфраструктура, която се изгражда в Беларус. Според неговите данни става въпрос за граничен пост край село Свеча, на 860 метра от границата с Украйна, за военен лагер в Гомелска област, на 40 км от украинската граница, както и за тренировъчен полигон в Речицкия район.

За засилването на руското военно присъствие в Беларус пише и Институтът за изследване на войната (ISW). В доклад от 3 май се споменава инцидентът на 2 май, при който балон от Беларус навлезе в Украйна. Според украинските граничари става въпрос за ретранслатор за руски дронове. Руските войски все по-често използват беларуската телекомуникационна инфраструктура за кампании срещу Украйна от далечно разстояние, казват от института.

Вадим Кабанчук, бивш заместник-командир на полка „Кастус Калиновски" (беларуски доброволци, сражаващи се на страната на Украйна – бел. ред) потвърждава: Беларус подготвя военна инфраструктура – и то не само в южна, но и в западна посока. „На първо място това е свързано с изграждането на обходни пътища – логистично осигуряване на бъдеща или потенциална фронтова линия“, допълва той.

Кабанчук посочва и още един индикатор: в началото на годината беше направена проверка на бойната готовност, което се прави за първи път в такъв мащаб. „Те тестват възможностите си и безспорно се подготвят. Александър Лукашенко вероятно е частично запознат с плановете на Кремъл относно следващия етап на ескалацията. Неслучайно чухме от него наскоро да казва, че трябва да се подготвим за война“, посочва представителят на беларуската демократична опозиция.

Експерти: Настъпление от територията на Беларус е малко вероятно

През април Володимир Зеленски също спомена за заплахата от настъпление от Беларус, какъвто беше и случаят в самото начало на мащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г. Той изрази надежда, че Русия няма да успее да въвлече Беларус в своите „болни фантазии“.

Засега няма индикации, че в близките месеци територията на Беларус може отново да бъде използвана за нападение срещу Украйна, но и не бива да го изключваме напълно, казва експертът по международни отношения Ригор Нижников. „Русия отново се активизира в използването на беларуската територия за свои военни цели – това е факт. Територията се използва за контрол на дронове и за осигуряване на радиотехническите потребности на Русия“, казва той.

Вадим Кабанчук също оценява сценария с повторно използване на територията на Беларус за нападение срещу Украйна като малко вероятен. „За такова настъпление беларуската армия няма сили, а натрупването на голям руски контингент за тази цел е под голям въпрос, тъй като в момента се наблюдава недостиг на сили на украинския фронт. Такъв вариант е възможен само при всеобща мобилизация. Но първите признаци ще си проличат още месец преди да започне подготовката, тоест ще има време за реакция и за някакви ответни действия“, твърди той.

Представителят на опозицията обаче не изключва Русия да подготвя територията на Беларус за подкрепа по време на операция срещу европейски държави. „Ако погледнем картата, Беларус във всеки случай се превръща в плацдарм“, казва Кабанчук. Ригор Нижников подчертава, че докато войната в Украйна продължава, Русия няма ресурси да отвори втори фронт. „Докато НАТО съществува и се счита за действаща сила, за Москва е огромен риск да атакува която и да е от европейските държави. Но това не може да се изключи. Това може да се случи в следващите 3-4 години, за което се подготвят“.

Предупреждение към Минск

Споменатото от Володимир Зеленски опасение за заплаха от страна на Беларус е и предупреждение към Минск - да се замислят за последствията, ако все пак допуснат да бъдат въвлечени в „поредната руска авантюра“, смята Кабанчук.