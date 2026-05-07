Засилват охраната на Путин за 9 май, но не заради опасения от преврат

Въвеждат се допълнителни мерки за сигурност за руския президент Владимир Путин в случай на украинско нападение по време на честванията на 9 май, отбелязващи годишнината от победата във Втората световна война. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".
"Знаете, че в навечерието на големи празници и, разбира се, може би най-важното, Деня на победата в нашата страна, винаги се предприемат допълнителни мерки за сигурност от съответните специални служби", отбеляза той.
Песков уточни, че това се е наложило тази година заради "терористичната заплаха" от Украйна.
На въпрос дали сигурността на самия Путин се засилва по същата причина, той отговори: "Разбира се".
Песков обаче отхвърли репортаж на CNN и други западни медии от по-рано тази седмица, цитиращи неназована европейска разузнавателна агенция, че Кремъл рязко е повишил сигурността около Путин поради опасения от преврат или опит за покушение.
"Имам един въпрос към вас. Какво е европейско разузнаване? Не съм запознат със съществуването на такова нещо", подигра се той.
Москва е в повишена готовност за евентуален опит на Украйна да провали събитията в събота, посветени на годишнината от победата над нацистка Германия във Втората световна война. Путин ще наблюдава военен парад на Червения площад в Москва и вероятно ще произнесе реч.
През последните години той използва случая, за да обедини руснаците зад войната в Украйна, представяйки съвременните войници като герои, следващи стъпките на онези, които са защитавали страната във Втората световна война.
Миналата седмица Русия обяви, че от съображения за сигурност тази година парадът на 9 май ще се проведе в опростена форма, без обичайната демонстрация на оръжия, като танкове и ракети.
В понеделник многоетажна сграда в югозападната част на Москва беше ударена от дрон. Днес Русия заяви, че нейната противовъздушна отбрана е унищожила 32 дрона, насочени към столицата.
Русия отправи многократни предупреждения, че ще отговори на всякакви украински удари по време на съботните чествания с масирана ракетна атака срещу центъра на Киев. Тя обяви прекратяване на огъня за 8 и 9 май.
Примирието не беше договорено с Киев, който на свой ред обяви двудневно прекратяване на огъня, което започна в полунощ от вторник до сряда.
Президентът Володимир Зеленски тази седмица заяви, че Русия не е отговорила на дългогодишните призиви на Киев за постоянно прекратяване на огъня и добави, че "човешкият живот е несравнимо по-ценен от "честването" на която и да е годишнина".
