Засилват охраната на Путин за 9 май, но не заради опасения от преврат
Засилват охраната на Путин за 9 май, но не заради опасения от преврат

7 Май, 2026 21:03 671 25

Москва е в повишена готовност за евентуален опит на Украйна да провали събитията в събота, посветени на годишнината от победата над нацистка Германия във Втората световна война

Засилват охраната на Путин за 9 май, но не заради опасения от преврат
Въвеждат се допълнителни мерки за сигурност за руския президент Владимир Путин в случай на украинско нападение по време на честванията на 9 май, отбелязващи годишнината от победата във Втората световна война. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".

"Знаете, че в навечерието на големи празници и, разбира се, може би най-важното, Деня на победата в нашата страна, винаги се предприемат допълнителни мерки за сигурност от съответните специални служби", отбеляза той.

Песков уточни, че това се е наложило тази година заради "терористичната заплаха" от Украйна.

На въпрос дали сигурността на самия Путин се засилва по същата причина, той отговори: "Разбира се".

Песков обаче отхвърли репортаж на CNN и други западни медии от по-рано тази седмица, цитиращи неназована европейска разузнавателна агенция, че Кремъл рязко е повишил сигурността около Путин поради опасения от преврат или опит за покушение.

"Имам един въпрос към вас. Какво е европейско разузнаване? Не съм запознат със съществуването на такова нещо", подигра се той.

Москва е в повишена готовност за евентуален опит на Украйна да провали събитията в събота, посветени на годишнината от победата над нацистка Германия във Втората световна война. Путин ще наблюдава военен парад на Червения площад в Москва и вероятно ще произнесе реч.

През последните години той използва случая, за да обедини руснаците зад войната в Украйна, представяйки съвременните войници като герои, следващи стъпките на онези, които са защитавали страната във Втората световна война.

Миналата седмица Русия обяви, че от съображения за сигурност тази година парадът на 9 май ще се проведе в опростена форма, без обичайната демонстрация на оръжия, като танкове и ракети.

В понеделник многоетажна сграда в югозападната част на Москва беше ударена от дрон. Днес Русия заяви, че нейната противовъздушна отбрана е унищожила 32 дрона, насочени към столицата.

Русия отправи многократни предупреждения, че ще отговори на всякакви украински удари по време на съботните чествания с масирана ракетна атака срещу центъра на Киев. Тя обяви прекратяване на огъня за 8 и 9 май.

Примирието не беше договорено с Киев, който на свой ред обяви двудневно прекратяване на огъня, което започна в полунощ от вторник до сряда.

Президентът Володимир Зеленски тази седмица заяви, че Русия не е отговорила на дългогодишните призиви на Киев за постоянно прекратяване на огъня и добави, че "човешкият живот е несравнимо по-ценен от "честването" на която и да е годишнина".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    17 8 Отговор
    Укрофашистите многократно се доказаха и показаха като терористи!!!

    Коментиран от #4, #7

    21:04 07.05.2026

  • 2 Отец Дионисий

    13 7 Отговор
    Путин е единственият защитник на православието и нормалността срещу сатанистите на Запад.

    Коментиран от #8

    21:06 07.05.2026

  • 3 Истинско обещание 🇮🇷

    8 8 Отговор
    Колкото и да му е засилят фламингото ще му кацне върху тиквата

    21:10 07.05.2026

  • 4 Колко му е

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Едно дърто късокрако руско диктаторче по-малко.140 милиона руски крепостни ще се радват.

    21:11 07.05.2026

  • 5 Опънахте ли телената мрежа над Москва?

    7 8 Отговор
    Блатари мръсни.

    21:12 07.05.2026

  • 6 Ома опасения от за бомбардировка на

    6 7 Отговор
    Червеният площад
    Русия се превърна във полигон на Украйна

    21:13 07.05.2026

  • 7 Тихо пико4!

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не си компетентен.

    21:13 07.05.2026

  • 8 Дада

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "Отец Дионисий":

    Ходи се прегледай бе психопат ...защитник на православието вика ..а в същото време убива масово деца жени старци бомбандира болници училища театри изравнява с ракети цели градове унищожи Харков със земята и унищожи цяла една държава като е разсипа и прогони населението й в чужбина и тези хора никога няма да се върнат в Украйна...гена на Украйна унищожи този терорист от ада демон ..и ще ми вика психопата че бил защитник на някакво кривославие. ....долен бо.клук

    21:14 07.05.2026

  • 9 Джуджи е параноясан на макс

    6 5 Отговор
    Цялата москва е под блокада
    Интернета е спрян
    Който гледа с бинокъл се приема за мишена на снайперистите
    Който наближи Путин на 2 колометра се разстрелва

    21:15 07.05.2026

  • 10 Украйна ще участва на парада

    3 5 Отговор
    Карнавала на Путин ще е забавен

    21:15 07.05.2026

  • 11 Zaxaрова

    4 5 Отговор
    Няма край руският позор.

    21:16 07.05.2026

  • 12 Кирило Буданов, разведчик

    4 5 Отговор
    Срещу снайпер и Буданов защита няма !!!
    Москалик, Кирилов, Петров и още 32 генерала могат потвърдят ☝️

    21:16 07.05.2026

  • 13 Грозният Бункер ще прати

    3 7 Отговор
    Двойника на Парада на Позора
    Да не го думне някой дрон

    21:16 07.05.2026

  • 14 Хм...

    8 3 Отговор
    В интерес на истината донякъде ще е добре зеле наркомана да се пробва да удари парада в Москва. Това ще е идеален повод за бързото приключване на остатъка от у крайна. Че вече дори и на Путин му омръзнаха собствените му лиготии за братския у краински народ.

    21:17 07.05.2026

  • 15 Такъв позор не е имало от създаването на

    3 5 Отговор
    Русия

    Руски диктатор да се моли на някой за мир

    21:18 07.05.2026

  • 16 Пазят го

    2 2 Отговор
    от народната любовь.

    21:18 07.05.2026

  • 17 Тити

    3 3 Отговор
    Ако така продължава следващата година на 9 май Зеленски ще е на площада.

    Коментиран от #22

    21:18 07.05.2026

  • 18 Кирило Буданов, разведчик

    2 1 Отговор
    Украйна има два съюзника !!!
    Фламинго и Дрон ☝️

    21:18 07.05.2026

  • 19 С камъни ще го гонят

    2 0 Отговор
    Бункерният стратег

    Народът ще го обеси

    21:19 07.05.2026

  • 20 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    А скоро няма ли пак да се разболява от рак или да умира и ,клоуна колко пъти го стреляха

    21:19 07.05.2026

  • 21 ВСУ ще го пази

    2 0 Отговор
    Няма за какво да се притеснява
    Украйна ще освободи Русия

    21:20 07.05.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тити":

    "...догодина 9-ти май Зеленски ще е на площада.."

    И за това съм помислил, ще пренеса Парада на 2-ри !!! 2-ри февруари, таваришчи ☝️😄

    21:21 07.05.2026

  • 23 Гризната Педофилия

    1 1 Отговор
    Унижи Русия за Хилядолетия напред

    21:21 07.05.2026

  • 24 Всичко върви по план

    1 1 Отговор
    Украйна Смила Руската армия
    Украйна Разгромява Руската Икономика
    Украйна Побеждава Русия

    21:22 07.05.2026

  • 25 Майор Деянов, на всеки километър

    1 1 Отговор
    Под сурдинка се говори че именно вътрешните служби на ФСБ и охраната ще ликвидират Путин на 9-ти май ☝️
    При всички положения това ще бъде най-гледания парад в Историята 😁

    21:25 07.05.2026

