Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Турция »
Турция готви нови правила за продажба на цигари

Турция готви нови правила за продажба на цигари

5 Май, 2026 09:18 1 252 57

  • турция-
  • реджеп ердоган-
  • партия на справедливостта и развитието-
  • цигари

Мярката цели да ограничи достъпа на непълнолетните до тютюневи изделия и да намали употребата им цялостно

Турция готви нови правила за продажба на цигари - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Турция се готви да въведе система за продажба на тютюневи изделия само след представяне на лична карта. Това съобщи заместник-министърът на здравеопазването на Турция Шуайип Биринджи, цитиран от сайта "Економим" и БТА.

В речта си по време на медицински конгрес доц. д-р Биринджи коментира актуалните тенденции за употребата на тютюневи изделия в страната, които според него налагат въвеждането на новата система.

Мярката цели да ограничи достъпа на непълнолетните до тютюневи изделия и да намали употребата им цялостно.

Според данните, представени от заместник-министъра, в момента Турция се нарежда на второ място в света - след Индонезия, в класацията за най-пушещите страни, като гражданите ѝ пушат средно по 17 цигари на ден.

По думите на Биринджи към 2025 г. разходите на турските домакинства за тютюневи изделия възлизат на 15 милиарда турски лири годишно (283,4 милиона евро), а щетите от пожари, причинени от неизгасени фасове, са определени на 4 милиарда турски лири (75 милиона евро).

"Въпреки всички тези негативни аспекти употребата на тютюневи изделия продължава да нараства", отбеляза Биринджи, като подчерта, че тенденциите показват значителен ръст на употребата на тютюневи изделия сред младежите. По думите му ниските цени на цигарите в Турция също допринасят за негативната тенденция.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТЮТЮНОПУШЕНЕТО НЕ Е ВРЕДНО

    18 8 Отговор
    НА ПУШАЧА МУ Е КЕФ И СИ ПУШИ НЕЗАВИСИМО ОТ ЦЕНАТА. КЕФ ЦЕНА НЯМА.

    Коментиран от #2, #3

    09:25 05.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пуши си

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "ТЮТЮНОПУШЕНЕТО НЕ Е ВРЕДНО":

    Нито да ти дишам миризмите от задоволяването

    09:32 05.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Линия

    6 2 Отговор
    Такива правила трябва да се въведат в БГ за алкохол и цигари. На всяка крачка - магазин за цигари и алкохол. Пред мене са продавали бяло вино в една от веригите на две момичете с видима възраст 13 г. Направих им забележка, не последва резултат. В такива случаи на Запад глобата е 5000 евро/дол.

    На мен на Запад са ми искали лична карта за алкохол, макар че си личи, че сам над 18 години.г

    Коментиран от #8

    09:36 05.05.2026

  • 8 ?????

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "Линия":

    А правила за наркотиците???? До училищата се раздават като бонбони.

    09:38 05.05.2026

  • 9 тъпч о

    0 9 Отговор

    До коментар #5 от "ДОБРЕ ДЕ КАКВО ЛОШО ИМА":

    Моите задоволявания са като пукам главите ма такива наркоманчета като тебе.

    Коментиран от #10

    09:46 05.05.2026

  • 10 Ясно

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "тъпч о":

    Пак си се нальонкал от сутринта, като онази от Литва във Варна....с ножовете.

    Коментиран от #12, #15

    09:49 05.05.2026

  • 11 В Мароко си пафкат

    8 1 Отговор
    и тютюн и хашиш. Успокоява ги и не правят протести. По добре да запалят цигара, отколкото да трошат и грабят магазини. Хората са доволни и обичат краля на Мароко.

    09:52 05.05.2026

  • 12 Литва е от НАТО

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ясно":

    Борци против Путин с ножове!

    Коментиран от #13

    09:54 05.05.2026

  • 13 И викала на полицаите

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Литва е от НАТО":

    Иди сюда!
    Говорила на руски.
    И дошла тук да буйства. Да оди в Украйна да се бие с ножове с/у руснаците, бе. Големи борци пък се скарали тук
    Хахаха.

    09:58 05.05.2026

  • 14 Пенсионер 69 годишен

    8 2 Отговор
    Оная година отказах цигарите след цял живот пушене. Получих от стреса зостер, припаднах два пъти и бях 20 дни в болницата, което ми струваше 300€, а на здравната каса 70000€. Заинатих се и вече не пуша, но имам болки в подребрието и се чувствам много по-зле, отколкото когато пушех.

    09:59 05.05.2026

  • 15 тъпч о

    3 8 Отговор

    До коментар #10 от "Ясно":

    Не ти знам какви новини гледаш. Но всеки с това което му е на сърцето наркоманче. Слабак. Едни цигари не мож да спре. Извинения ди търси. Хубаво му било. И аз пуших 15 години по кутия на ден. За разлика от тебе ги спрях. Много добре знам че е зависимост, а не кеф. Нарконан

    Коментиран от #17

    10:01 05.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ТП40

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "тъпч о":

    Скрий се и не се обаждай наркос.

    Коментиран от #18

    10:03 05.05.2026

  • 18 тъпч о

    3 7 Отговор

    До коментар #17 от "ТП40":

    Скрий де машмъркан наркоман

    10:04 05.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Това го гледахме

    1 5 Отговор
    през Тошово време.

    10:06 05.05.2026

  • 21 Жалко

    7 1 Отговор
    Техните "Малтепе" са супер

    10:06 05.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пенсионер 69 годишен

    5 0 Отговор
    Обичам компютърните игри, по-точно да летя със самолет. Преди играех всеки ден с часове. Сглобих си компютър за игри. Купих си джойстици за около 1000€.
    След като спрях цигарите, вече не мога да играя. Вчера малко поиграх и ми се завъртя главата.

    Коментиран от #24, #25, #26, #27

    10:09 05.05.2026

  • 24 Комшийка кака Сийка

    0 5 Отговор

    До коментар #23 от "Пенсионер 69 годишен":

    Преди на 69 ли беше? Преди и други неша можеше да правиш.😉🤣😂

    Коментиран от #28

    10:11 05.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 посмали ман го

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Пенсионер 69 годишен":

    Я кажи тоз джойстик за 1000 евро как се казва. Модел? Ха ха ха

    10:13 05.05.2026

  • 27 Абе пафкай си по малко

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Пенсионер 69 годишен":

    Не е голям грях. Докторите казаха на наш познат, че като се спрял цигарите организма се шокирал, понеже е свикнал да поема никотин години на ред и за да не стане по лошо по малко може да пуши от време на време. По- малко да намалява никотина, докато отвикне организма и накрая да ги спре.

    Коментиран от #31

    10:13 05.05.2026

  • 28 Пенсионер 69 годишен

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Комшийка кака Сийка":

    Оная година бях на 68 години, пушех си цигари и летях с часове на симулатора и се чувствах добре. Тая година вече не пуша, имам болки в подребрието и след 20 дни в болницата и много болки от зостера се страхувам да пуша. Мислех, че ще се спомина, когато спрях цигарите и започнах да припадам.

    Коментиран от #30

    10:16 05.05.2026

  • 29 05052026

    6 0 Отговор
    Снимката горе с цигарите не е от Турция.
    В Турция всички пакети са еднакви и то ЧЕРНИ.
    В Турция етикетът върху тях е изписан на турски.

    10:16 05.05.2026

  • 30 ха ха ха

    0 5 Отговор

    До коментар #28 от "Пенсионер 69 годишен":

    Коглеми ги измисляш.

    Коментиран от #32, #44

    10:20 05.05.2026

  • 31 Пенсионер 69 годишен

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "Абе пафкай си по малко":

    Спрях цигарите от инат. За една година вдигаха цената три пъти. За цигари давах повече, отколкото за храна. Дават 90 милиарда за украинските кърлежи, а ги вземат от ДДС и акцизи от всички нас.

    Коментиран от #34

    10:20 05.05.2026

  • 32 Пенсионер 69 годишен

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "ха ха ха":

    Хич даже не измислям! Над 70000 евро ми беше престоя в болницата и отделно след това по няколко стотачки за прегледи. Добре, че имам пълна застраховка и плащам само консумативи. Искаха да ми правят и две операции, но отказах.

    10:23 05.05.2026

  • 33 посмало ман го

    0 5 Отговор
    На всички отговори, само на мене не. Кво? От деменцията не се сещаш за марката и модела на този супер джойстик ли. Много опашати лъжи изтрещя тука. Сигурно си ги спрял щото така си решил, а не щото си имал проблем. Нали? Айде стига стари градски легенди. Не лъжи хората

    Коментиран от #42

    10:24 05.05.2026

  • 34 Да не ти пука за парите

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пенсионер 69 годишен":

    Мой колега непушач, живеещ на квартира ми прави сметка колко пари съм дал за цигари през годините. И ми казва: Абе ти щеше да си купиш къща за тези пари бе . А аз му викам аз къща и апартамент имам, а ти като не пушиш и икономисваш къде ти е къщата? А той ме погледна, замисли се и вика: И ти си прав.

    Коментиран от #35, #37

    10:25 05.05.2026

  • 35 х ха ха

    1 5 Отговор

    До коментар #34 от "Да не ти пука за парите":

    Що не почнеш да пишеш фантастични романи.

    Коментиран от #36

    10:27 05.05.2026

  • 36 Благодаря за комплимента!

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "х ха ха":

    Имам дарби, умен съм, информиран съм, интелигентен съм. Харесва ми , че ме оцени. Не си първият, няма да си и последният.❤️

    Коментиран от #38

    10:31 05.05.2026

  • 37 Пенсионер 69 годишен

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Да не ти пука за парите":

    Вече ме е страх да пуша след тия припадъци и болници от отказването. Стана една година вече не пуша. Днес ще пробвам да поиграя на компютъра, но не мога, както оная година.
    Може би трябваше първо да си купя лепенки от аптеката за отказване.

    Коментиран от #41

    10:33 05.05.2026

  • 38 ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Благодаря за комплимента!":

    Но пък поредния който те постави на колене и изложи пред всички.

    Коментиран от #39

    10:33 05.05.2026

  • 39 Абе 🤡

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "ха ха ха":

    Не се хвали сам, бе прс. Излагаш се.

    Коментиран от #40

    10:35 05.05.2026

  • 40 ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Абе 🤡":

    Виж пост 36 бе глуп чо. И тогава говори за хвалене бе наркоманче.

    10:37 05.05.2026

  • 41 Какво да ти кажа

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "Пенсионер 69 годишен":

    Колежка си слага лепенки няколко пъти , купени в БГ. Не и помогнаха. След година може би поръча на сина си, който работи в Холандия да и купи от там. Спря са 10 дни цигарите. Явно нашите са фалшиви, като всичко друго тук. Имитация са като за хора втора ръка.

    10:38 05.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Пенсионер 69 годишен

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "виж кво":

    Пиша за металния Трустмастер Вартог . Виж го колко струва.

    Коментиран от #49, #51

    10:50 05.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 бегай не некадърник

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ами недей вярва бе":

    Хабер си нямаш за какво говорим.

    10:51 05.05.2026

  • 49 Кво му се обясняваш

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Пенсионер 69 годишен":

    на този пр0шл.Як, не му отваряй очите. Той и без това не можеш да си позволи скъпи играчки.

    10:54 05.05.2026

  • 50 Пенсионер 69 годишен

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "виж кво":

    Само рутера е 239,90 евро. Не помня вече. Беше около 500€ комплекта, което не е много, защото видеокартата ми беше около 1500€. Процесор 500€, и т.н.. Симулаторите са скъпи. Смених три игрални компютъра за 10 години.

    Коментиран от #53

    10:55 05.05.2026

  • 51 струва

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Пенсионер 69 годишен":

    235 долара в сайта на производителя

    Коментиран от #52

    10:55 05.05.2026

  • 52 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "струва":

    Струва толкова в Амазон и Алтернате, Белгия. В Алтернате е за предпочитане, защото имат лаборатория и няма проблем за гаранцията. Един джойстик върнах. Не помня колко струваше. Сглобяват и компютри по поръчка.

    10:59 05.05.2026

  • 53 ха сега кажи

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Пенсионер 69 годишен":

    Ква е тази видеокарта и кога я купи за 1500... Здраво те лъгват. Де живееш бе? Джойстик който се продава само в САЩ. Говориш ми в Евро, ма комп всичко в Евро. Ма стотици евро за прегледи, ма 70 000 за операции... Аре ман го. Ясен си ми.
    Като човек на ти с компа се говори с марка и модел, а не се изтъкват цени. Капиш? Тия номера - толкова пари дадох, значи е добро - у кръчмата на село.

    Коментиран от #54, #55

    10:59 05.05.2026

  • 54 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "ха сега кажи":

    Не ме карай сега да търся. Купих я когато излезе преди няколко години и е още актуална за всички игри. АМД от най-скъпите беше. Трябва да отварям компютъра да видя. Сега съм на таблет.

    11:04 05.05.2026

  • 55 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "ха сега кажи":

    Що питаш? Не виждам уважение от питанките ти. Може и адреса ми да поискаш, а? И банковата сметка с пин кода?

    Коментиран от #57

    11:06 05.05.2026

  • 56 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Някакви тарикати ми искаха вече достъп до компютъра и пин кода на сметката ми. Постепенно получавам съобщения от банката си да не публикувам лични данни в интернет. На приятелката ми източиха 3000€ от сметката!

    11:10 05.05.2026

  • 57 ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Пенсионер 69 годишен":

    Ето ти моите данни
    Intel Core i7-14700KF, 64GB RAM, NVIDIA Geforce RTX 5080
    Ха сега ми вземи пина. Ха ха ха... Смешна работа. MSFS 2024 е с над 250 FPS. Не ми говори смешки

    11:23 05.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания