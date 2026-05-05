Турция готви нови правила за продажба на цигари

Турция се готви да въведе система за продажба на тютюневи изделия само след представяне на лична карта. Това съобщи заместник-министърът на здравеопазването на Турция Шуайип Биринджи, цитиран от сайта "Економим" и БТА.
В речта си по време на медицински конгрес доц. д-р Биринджи коментира актуалните тенденции за употребата на тютюневи изделия в страната, които според него налагат въвеждането на новата система.
Мярката цели да ограничи достъпа на непълнолетните до тютюневи изделия и да намали употребата им цялостно.
Според данните, представени от заместник-министъра, в момента Турция се нарежда на второ място в света - след Индонезия, в класацията за най-пушещите страни, като гражданите ѝ пушат средно по 17 цигари на ден.
По думите на Биринджи към 2025 г. разходите на турските домакинства за тютюневи изделия възлизат на 15 милиарда турски лири годишно (283,4 милиона евро), а щетите от пожари, причинени от неизгасени фасове, са определени на 4 милиарда турски лири (75 милиона евро).
"Въпреки всички тези негативни аспекти употребата на тютюневи изделия продължава да нараства", отбеляза Биринджи, като подчерта, че тенденциите показват значителен ръст на употребата на тютюневи изделия сред младежите. По думите му ниските цени на цигарите в Турция също допринасят за негативната тенденция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТЮТЮНОПУШЕНЕТО НЕ Е ВРЕДНО
Коментиран от #2, #3
09:25 05.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 пуши си
До коментар #1 от "ТЮТЮНОПУШЕНЕТО НЕ Е ВРЕДНО":Нито да ти дишам миризмите от задоволяването
09:32 05.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Линия
На мен на Запад са ми искали лична карта за алкохол, макар че си личи, че сам над 18 години.г
Коментиран от #8
09:36 05.05.2026
8 ?????
До коментар #7 от "Линия":А правила за наркотиците???? До училищата се раздават като бонбони.
09:38 05.05.2026
9 тъпч о
До коментар #5 от "ДОБРЕ ДЕ КАКВО ЛОШО ИМА":Моите задоволявания са като пукам главите ма такива наркоманчета като тебе.
Коментиран от #10
09:46 05.05.2026
10 Ясно
До коментар #9 от "тъпч о":Пак си се нальонкал от сутринта, като онази от Литва във Варна....с ножовете.
Коментиран от #12, #15
09:49 05.05.2026
11 В Мароко си пафкат
09:52 05.05.2026
12 Литва е от НАТО
До коментар #10 от "Ясно":Борци против Путин с ножове!
Коментиран от #13
09:54 05.05.2026
13 И викала на полицаите
До коментар #12 от "Литва е от НАТО":Иди сюда!
Говорила на руски.
И дошла тук да буйства. Да оди в Украйна да се бие с ножове с/у руснаците, бе. Големи борци пък се скарали тук
Хахаха.
09:58 05.05.2026
14 Пенсионер 69 годишен
09:59 05.05.2026
15 тъпч о
До коментар #10 от "Ясно":Не ти знам какви новини гледаш. Но всеки с това което му е на сърцето наркоманче. Слабак. Едни цигари не мож да спре. Извинения ди търси. Хубаво му било. И аз пуших 15 години по кутия на ден. За разлика от тебе ги спрях. Много добре знам че е зависимост, а не кеф. Нарконан
Коментиран от #17
10:01 05.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ТП40
До коментар #15 от "тъпч о":Скрий се и не се обаждай наркос.
Коментиран от #18
10:03 05.05.2026
18 тъпч о
До коментар #17 от "ТП40":Скрий де машмъркан наркоман
10:04 05.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Това го гледахме
10:06 05.05.2026
21 Жалко
10:06 05.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Пенсионер 69 годишен
След като спрях цигарите, вече не мога да играя. Вчера малко поиграх и ми се завъртя главата.
Коментиран от #24, #25, #26, #27
10:09 05.05.2026
24 Комшийка кака Сийка
До коментар #23 от "Пенсионер 69 годишен":Преди на 69 ли беше? Преди и други неша можеше да правиш.😉🤣😂
Коментиран от #28
10:11 05.05.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 посмали ман го
До коментар #23 от "Пенсионер 69 годишен":Я кажи тоз джойстик за 1000 евро как се казва. Модел? Ха ха ха
10:13 05.05.2026
27 Абе пафкай си по малко
До коментар #23 от "Пенсионер 69 годишен":Не е голям грях. Докторите казаха на наш познат, че като се спрял цигарите организма се шокирал, понеже е свикнал да поема никотин години на ред и за да не стане по лошо по малко може да пуши от време на време. По- малко да намалява никотина, докато отвикне организма и накрая да ги спре.
Коментиран от #31
10:13 05.05.2026
28 Пенсионер 69 годишен
До коментар #24 от "Комшийка кака Сийка":Оная година бях на 68 години, пушех си цигари и летях с часове на симулатора и се чувствах добре. Тая година вече не пуша, имам болки в подребрието и след 20 дни в болницата и много болки от зостера се страхувам да пуша. Мислех, че ще се спомина, когато спрях цигарите и започнах да припадам.
Коментиран от #30
10:16 05.05.2026
29 05052026
В Турция всички пакети са еднакви и то ЧЕРНИ.
В Турция етикетът върху тях е изписан на турски.
10:16 05.05.2026
30 ха ха ха
До коментар #28 от "Пенсионер 69 годишен":Коглеми ги измисляш.
Коментиран от #32, #44
10:20 05.05.2026
31 Пенсионер 69 годишен
До коментар #27 от "Абе пафкай си по малко":Спрях цигарите от инат. За една година вдигаха цената три пъти. За цигари давах повече, отколкото за храна. Дават 90 милиарда за украинските кърлежи, а ги вземат от ДДС и акцизи от всички нас.
Коментиран от #34
10:20 05.05.2026
32 Пенсионер 69 годишен
До коментар #30 от "ха ха ха":Хич даже не измислям! Над 70000 евро ми беше престоя в болницата и отделно след това по няколко стотачки за прегледи. Добре, че имам пълна застраховка и плащам само консумативи. Искаха да ми правят и две операции, но отказах.
10:23 05.05.2026
33 посмало ман го
Коментиран от #42
10:24 05.05.2026
34 Да не ти пука за парите
До коментар #31 от "Пенсионер 69 годишен":Мой колега непушач, живеещ на квартира ми прави сметка колко пари съм дал за цигари през годините. И ми казва: Абе ти щеше да си купиш къща за тези пари бе . А аз му викам аз къща и апартамент имам, а ти като не пушиш и икономисваш къде ти е къщата? А той ме погледна, замисли се и вика: И ти си прав.
Коментиран от #35, #37
10:25 05.05.2026
35 х ха ха
До коментар #34 от "Да не ти пука за парите":Що не почнеш да пишеш фантастични романи.
Коментиран от #36
10:27 05.05.2026
36 Благодаря за комплимента!
До коментар #35 от "х ха ха":Имам дарби, умен съм, информиран съм, интелигентен съм. Харесва ми , че ме оцени. Не си първият, няма да си и последният.❤️
Коментиран от #38
10:31 05.05.2026
37 Пенсионер 69 годишен
До коментар #34 от "Да не ти пука за парите":Вече ме е страх да пуша след тия припадъци и болници от отказването. Стана една година вече не пуша. Днес ще пробвам да поиграя на компютъра, но не мога, както оная година.
Може би трябваше първо да си купя лепенки от аптеката за отказване.
Коментиран от #41
10:33 05.05.2026
38 ха ха ха
До коментар #36 от "Благодаря за комплимента!":Но пък поредния който те постави на колене и изложи пред всички.
Коментиран от #39
10:33 05.05.2026
39 Абе 🤡
До коментар #38 от "ха ха ха":Не се хвали сам, бе прс. Излагаш се.
Коментиран от #40
10:35 05.05.2026
40 ха ха ха
До коментар #39 от "Абе 🤡":Виж пост 36 бе глуп чо. И тогава говори за хвалене бе наркоманче.
10:37 05.05.2026
41 Какво да ти кажа
До коментар #37 от "Пенсионер 69 годишен":Колежка си слага лепенки няколко пъти , купени в БГ. Не и помогнаха. След година може би поръча на сина си, който работи в Холандия да и купи от там. Спря са 10 дни цигарите. Явно нашите са фалшиви, като всичко друго тук. Имитация са като за хора втора ръка.
10:38 05.05.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Пенсионер 69 годишен
До коментар #45 от "виж кво":Пиша за металния Трустмастер Вартог . Виж го колко струва.
Коментиран от #49, #51
10:50 05.05.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 бегай не некадърник
До коментар #47 от "Ами недей вярва бе":Хабер си нямаш за какво говорим.
10:51 05.05.2026
49 Кво му се обясняваш
До коментар #46 от "Пенсионер 69 годишен":на този пр0шл.Як, не му отваряй очите. Той и без това не можеш да си позволи скъпи играчки.
10:54 05.05.2026
50 Пенсионер 69 годишен
До коментар #45 от "виж кво":Само рутера е 239,90 евро. Не помня вече. Беше около 500€ комплекта, което не е много, защото видеокартата ми беше около 1500€. Процесор 500€, и т.н.. Симулаторите са скъпи. Смених три игрални компютъра за 10 години.
Коментиран от #53
10:55 05.05.2026
51 струва
До коментар #46 от "Пенсионер 69 годишен":235 долара в сайта на производителя
Коментиран от #52
10:55 05.05.2026
52 Пенсионер 69 годишен
До коментар #51 от "струва":Струва толкова в Амазон и Алтернате, Белгия. В Алтернате е за предпочитане, защото имат лаборатория и няма проблем за гаранцията. Един джойстик върнах. Не помня колко струваше. Сглобяват и компютри по поръчка.
10:59 05.05.2026
53 ха сега кажи
До коментар #50 от "Пенсионер 69 годишен":Ква е тази видеокарта и кога я купи за 1500... Здраво те лъгват. Де живееш бе? Джойстик който се продава само в САЩ. Говориш ми в Евро, ма комп всичко в Евро. Ма стотици евро за прегледи, ма 70 000 за операции... Аре ман го. Ясен си ми.
Като човек на ти с компа се говори с марка и модел, а не се изтъкват цени. Капиш? Тия номера - толкова пари дадох, значи е добро - у кръчмата на село.
Коментиран от #54, #55
10:59 05.05.2026
54 Пенсионер 69 годишен
До коментар #53 от "ха сега кажи":Не ме карай сега да търся. Купих я когато излезе преди няколко години и е още актуална за всички игри. АМД от най-скъпите беше. Трябва да отварям компютъра да видя. Сега съм на таблет.
11:04 05.05.2026
55 Пенсионер 69 годишен
До коментар #53 от "ха сега кажи":Що питаш? Не виждам уважение от питанките ти. Може и адреса ми да поискаш, а? И банковата сметка с пин кода?
Коментиран от #57
11:06 05.05.2026
56 Пенсионер 69 годишен
11:10 05.05.2026
57 ха ха ха
До коментар #55 от "Пенсионер 69 годишен":Ето ти моите данни
Intel Core i7-14700KF, 64GB RAM, NVIDIA Geforce RTX 5080
Ха сега ми вземи пина. Ха ха ха... Смешна работа. MSFS 2024 е с над 250 FPS. Не ми говори смешки
11:23 05.05.2026