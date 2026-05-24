Десетки ранени туристи при катастрофа на автобус в Турция

Туристически автобус е участвал в пътнотранспортно произшествие в Западна Турция в неделя, при което са ранени 46 души, съобщи вестник „Турция“.

„Туристическият автобус, пътуващ от Анкара за Чанаккале, е излязъл от магистралата в поле по неизвестна причина и се е преобърнал близо до село Йълдиран в провинция Чанаккале“, съобщава вестникът.

Шофьорът и 45 пътници са ранени при инцидента и са откарани в близки болници.

Радените са в добро състояние, няма животозастрашаващи наранявания.