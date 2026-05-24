Десетки ранени туристи при катастрофа на автобус в Турция

Туристически автобус е участвал в пътнотранспортно произшествие в Западна Турция в неделя, при което са ранени 46 души, съобщи вестник „Турция“.
„Туристическият автобус, пътуващ от Анкара за Чанаккале, е излязъл от магистралата в поле по неизвестна причина и се е преобърнал близо до село Йълдиран в провинция Чанаккале“, съобщава вестникът.
Шофьорът и 45 пътници са ранени при инцидента и са откарани в близки болници.
Радените са в добро състояние, няма животозастрашаващи наранявания.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 така така
16:03 24.05.2026
2 АлоУУУ редактора ААА.
16:49 24.05.2026
3 русофилтуркофил
17:28 24.05.2026