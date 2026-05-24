Десетки ранени туристи при катастрофа на автобус в Турция

24 Май, 2026 15:55 1 243 3

Инцидентът е станал в западната част на страната

Десетки ранени туристи при катастрофа на автобус в Турция
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Туристически автобус е участвал в пътнотранспортно произшествие в Западна Турция в неделя, при което са ранени 46 души, съобщи вестник „Турция“.

„Туристическият автобус, пътуващ от Анкара за Чанаккале, е излязъл от магистралата в поле по неизвестна причина и се е преобърнал близо до село Йълдиран в провинция Чанаккале“, съобщава вестникът.

Шофьорът и 45 пътници са ранени при инцидента и са откарани в близки болници.

Радените са в добро състояние, няма животозастрашаващи наранявания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така така

    4 3 Отговор
    Eрпедаловата к0чина се разпада.

    16:03 24.05.2026

  • 2 АлоУУУ редактора ААА.

    3 1 Отговор
    Радените са в добро състояние, няма животозастрашаващи наранявания.

    16:49 24.05.2026

  • 3 русофилтуркофил

    1 1 Отговор
    вай вай вай

    17:28 24.05.2026

