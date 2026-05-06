Вашингтон декларира, че не се стреми да дестабилизира ситуацията около Тайван
6 Май, 2026 04:09, обновена 6 Май, 2026 04:14 360 0

Не искаме никакви дестабилизиращи събития в Индо-Тихоокеанския регион, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио 

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ и съветник по националната сигурност Марко Рубио твърди, че Вашингтон не се стреми да дестабилизира ситуацията около Тайван.

Държавният секретар изрази увереност, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще обсъди тайванския въпрос с китайския президент Си Дзинпин по време на планираното си посещение в Китай на 14-15 май. „Ние приемаме, че Китай разбира нашата позиция по този въпрос, а ние разбираме тяхната“, заяви Рубио.

„Мисля, че и двете страни разбират, че дестабилизацията в тази част на света не е в интерес на нито една от страните. Не искаме никакви дестабилизиращи събития в Тайван или където и да е другаде в Индо-Тихоокеанския регион“, заяви той на брифинг за журналисти в Белия дом.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато останките от силите на Гоминдана, водени от Чан Кайшъ (1887-1975), се изтеглят там след загубата на Китайската гражданска война.

Пекин счита Тайван за провинция на Китайската народна република. Съединените щати прекъснаха дипломатическите си отношения с Тайван през 1979 г. и установиха такива с Китайската народна република.

Провъзгласявайки политиката на „един Китай“, Вашингтон продължава да поддържа контакти с администрацията на Тайпе. Съединените щати са основният доставчик на оръжие за Тайван. Според китайското външно министерство общата стойност на американските военни доставки за острова през последните няколко години е надхвърлила 70 милиарда долара.

Настоящата администрация на Вашингтон обеща да увеличи темпото на доставки на оръжие и военна техника за Тайван.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

