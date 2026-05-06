Вашингтон декларира, че не се стреми да дестабилизира ситуацията около Тайван

Държавният секретар на САЩ и съветник по националната сигурност Марко Рубио твърди, че Вашингтон не се стреми да дестабилизира ситуацията около Тайван.

Държавният секретар изрази увереност, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще обсъди тайванския въпрос с китайския президент Си Дзинпин по време на планираното си посещение в Китай на 14-15 май. „Ние приемаме, че Китай разбира нашата позиция по този въпрос, а ние разбираме тяхната“, заяви Рубио.

„Мисля, че и двете страни разбират, че дестабилизацията в тази част на света не е в интерес на нито една от страните. Не искаме никакви дестабилизиращи събития в Тайван или където и да е другаде в Индо-Тихоокеанския регион“, заяви той на брифинг за журналисти в Белия дом.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато останките от силите на Гоминдана, водени от Чан Кайшъ (1887-1975), се изтеглят там след загубата на Китайската гражданска война.

Пекин счита Тайван за провинция на Китайската народна република. Съединените щати прекъснаха дипломатическите си отношения с Тайван през 1979 г. и установиха такива с Китайската народна република.

Провъзгласявайки политиката на „един Китай“, Вашингтон продължава да поддържа контакти с администрацията на Тайпе. Съединените щати са основният доставчик на оръжие за Тайван. Според китайското външно министерство общата стойност на американските военни доставки за острова през последните няколко години е надхвърлила 70 милиарда долара.

Настоящата администрация на Вашингтон обеща да увеличи темпото на доставки на оръжие и военна техника за Тайван.