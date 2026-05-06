Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Китай »
Пекин: Близкият изток е в „критичен преход от война към мир“

Пекин: Близкият изток е в „критичен преход от война към мир“

6 Май, 2026 12:49 771 8

  • иран-
  • близкия изток-
  • китай-
  • война-
  • мир

Китай призова за прекратяване на бойните действия и възстановяване на безопасното корабоплаване през Ормузкия проток

Пекин: Близкият изток е в „критичен преход от война към мир“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китайското външно министерство заяви след разговорите между външните министри на Иран и Китай Абас Арагчи и Ван И, че ситуацията в Близкия изток се намира „в критична точка на преход от войната към мира“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От ведомството подчертаха, че пълното прекратяване на бойните действия е „задължително“, а подновяването на конфликта е „недопустимо“, като преговорите между страните се определят като особено важни.

Пекин призова и за бързо възстановяване на „нормалното и безопасно преминаване“ през Ормузкия проток, както и за спазване на правото на мирно използване на ядрена енергия, като същевременно се изключва разработването на ядрени оръжия.

Китайският външен министър е заявил, че Пекин подкрепя създаването на нова регионална архитектура за сигурност, основана на сътрудничество и общи интереси.

По време на срещата Арагчи е подчерта тесните отношения между Техеран и Пекин и е информирал китайската страна за текущите преговори със САЩ, като е повторил позицията на Иран, че ще защитава интересите си и ще приеме единствено „справедливо и всеобхватно споразумение“.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Караянчева

    1 4 Отговор
    Пекин е във Виетнам..! За тези който не знаят да се образоват...!

    Коментиран от #2, #3, #4

    12:51 06.05.2026

  • 2 Meфистофел

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Караянчева":

    Сорос къде ви намира такива темерути бе!!! Честна дума, през живота си не съм срещал на живо толкова задръстени субекти!!! А не съм първа младост.

    12:55 06.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 пффф

    0 0 Отговор
    какво общо има твоите мераци с темата тука? Или просто реши да се из тро лиш и направиш на интересен?

    12:56 06.05.2026

  • 6 ка Путин боклук

    3 1 Отговор
    Ако това е постигнал Арагчи с ходенето си до Китай - по-добре да си беше стоял вкъщи.

    12:59 06.05.2026

  • 7 КЪСАНИТЕ ЦЕНТАЦИ

    1 2 Отговор
    Китай сила ли е??

    13:02 06.05.2026

  • 8 Анонимен

    1 0 Отговор
    Когато шестопръстите същества нападнаха Техеран и убиха върховният водач на държавата Китай не предприе никакво действие.Така подкрепиха това деяние.Сега говорят шаблонни фрази за мирно съвместно съществуване на държави с различен обществен строй...

    13:15 06.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания