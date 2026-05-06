Пекин: Близкият изток е в „критичен преход от война към мир“

Китайското външно министерство заяви след разговорите между външните министри на Иран и Китай Абас Арагчи и Ван И, че ситуацията в Близкия изток се намира „в критична точка на преход от войната към мира“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От ведомството подчертаха, че пълното прекратяване на бойните действия е „задължително“, а подновяването на конфликта е „недопустимо“, като преговорите между страните се определят като особено важни.

Пекин призова и за бързо възстановяване на „нормалното и безопасно преминаване“ през Ормузкия проток, както и за спазване на правото на мирно използване на ядрена енергия, като същевременно се изключва разработването на ядрени оръжия.

Китайският външен министър е заявил, че Пекин подкрепя създаването на нова регионална архитектура за сигурност, основана на сътрудничество и общи интереси.

По време на срещата Арагчи е подчерта тесните отношения между Техеран и Пекин и е информирал китайската страна за текущите преговори със САЩ, като е повторил позицията на Иран, че ще защитава интересите си и ще приеме единствено „справедливо и всеобхватно споразумение“.