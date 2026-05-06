ЕК предлага план за изкореняване на бедността в ЕС до 2050 г.

6 Май, 2026 13:25 646 27

Брюксел цели поне 15 милиона по-малко бедни до 2030 г., като фокусът пада върху деца, възрастни и хора с увреждания

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия предложи държавите от Европейски съюз да обсъдят стратегия за изкореняване на бедността до 2050 г., като приоритет са децата и възрастните хора. Според плана се очаква до 2030 г. броят на хората, застрашени от бедност, да намалее с поне 15 милиона, предава БТА.

По данни на Комисията един от петима възрастни в ЕС и едно от четири деца живеят в бедност. Над половината граждани посочват поскъпването на живота като основна тревога, а значителна част срещат трудности с жилищата или нямат достъп до стабилно жилище.

ЕК отчита и сериозни различия при заетостта - около 77% при работоспособните граждани спрямо 55% при хората с увреждания, които в ЕС са около 90 милиона и са сред най-уязвимите групи.

Комисията предлага мерки за създаване на по-добри работни места, адекватни пенсии и по-силен фокус върху образованието и социалната подкрепа за бедните деца, включително помощ за родителите им при намиране на работа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 3 Отговор
    90 процента от населението на Запад нямат жилища и живеят под наем.

    Коментиран от #3

    13:27 06.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хаха

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дръж си там опърдяната панелка бе ориенталец!

    Вие там нямате и 100 метра нормален тротоар. За 20 години сте с 23% по-малко. ХАХАХА

    Коментиран от #14, #17

    13:30 06.05.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    3 5 Отговор
    Какъв е планът таваришчи....
    Всички тъй наречени "бедни" от ЕС и България с жалките 600 евра помощи се депортират в Русия, където моментално ще се почувстват преуспели богаташи 😄☝️

    Коментиран от #15

    13:30 06.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Истината:

    16 2 Отговор
    Урсулите, които Унищожиха Икономиката на ЕС и
    доведоха населението до Бедност и немотив,
    предлагат план за изкореняване на бедността в ЕС до 2050 г.
    Като приоритет са хората над деветдесет години !

    13:32 06.05.2026

  • 7 ТО УРСУЛО КАЛАС

    9 1 Отговор
    Я КАМИЛАТА Я КАМИЛАРЯ. ТВЪРДЕ ДЪЛЪГ СРОК. НЕ НИ ТРЕБЕ. ГЛЕДАЙТЕ СИ ВАС И НАРКОТО.

    13:33 06.05.2026

  • 8 ВСЕКИ ДЕН

    16 2 Отговор
    НОВИ И ВСЕ ПО ТЪПИ ЕС ВИЦОВЕ.

    13:33 06.05.2026

  • 9 Урсула фон дер Лайен, председател

    4 1 Отговор
    "...Урсулите, които унищожиха Икономиката на ЕС..."

    Първо унищожаваме Русия, после прибираме всичко от там ☝️

    13:36 06.05.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Някъде БЕДНИТЕ нямат пари за чер хляб и бяло сирене❗
    Другаде БЕДНИТЕ нямат пари за бял хляб и черен хайвер❗

    13:36 06.05.2026

  • 11 кьм заглавието

    3 0 Отговор
    Вие просто сте "уникални" ! Вижте ,едно е да страдаш от кражбите и безхаберието а друго е да си наивен и да вярваш в невьзможното с този "супер" контингент.

    13:39 06.05.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Колко "адекватна" е пенсия от 300€ или МРЗ от 400€ чист доход🤔❓

    13:40 06.05.2026

  • 13 Дада

    2 0 Отговор
    Еми да започнат от България

    13:40 06.05.2026

  • 14 ХАХАХА

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    В Ycpaiнi за 4 години са 70 % по - малко!

    13:40 06.05.2026

  • 15 Владимир Зеленски могилизатор

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Планът е в крайна да няма бедни, повечето са могилизирани.👍

    13:42 06.05.2026

  • 16 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор
    Мдааа тъй става то...

    13:43 06.05.2026

  • 17 Последният софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Може да е опърдяна, но си е моя, не живея като вас десет reйzepa навряни в една стая под наем!

    13:46 06.05.2026

  • 18 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Докато не се изчисти фашизма който управлява сега в ЕС бедността ще се шири

    13:47 06.05.2026

  • 19 "Злобното Джуджи"

    4 0 Отговор
    Хи хи хи

    тиа, баш комисарКите от
    ЕК/Еврейскиу Комисариат/
    зеха да препечатват тезисите
    на 40 конгрес на ЦК на кпсс

    ЕВАЛЛА

    13:48 06.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Без Русия ЕС умира

    13:49 06.05.2026

  • 22 Слава на Евроатлантическа България

    5 0 Отговор
    При НРБ в СИВ нямаше бедност и грамотността бе над 90%.

    При ЕАБ (Евроатлантическа България) в ЕС бедните ровят иа кофите за боклук - процент на бедност е 21% от населението и живеят под прага на бедност над 1.36 милиона души (по данни на НСИ), а грамотността е под 50 %.

    Направете си елементарната сметка.

    13:51 06.05.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Две думи за "равенството" за което ЕсеС(ер) така ни агитира:
    Haй-зaмoжният 1% oт нaceлeниeтo нa Зeмятa пpитeжaвa пoвeчe oт нaй-бeднaтa чacт, ĸoятo e c дял oт 50% oт xopaтa в глoбaлeн мaщaб.

    13:51 06.05.2026

  • 24 Нещастници

    5 0 Отговор
    аз викам да изкореним ЕС, до преди него бедност в зсоадна европа нямаше

    13:51 06.05.2026

  • 25 Троян

    2 1 Отговор
    Бедноста отдавна съм я изкоренил. Вчера видях едно комшйче което живее във София. Прошляк отвсякъде. Но инъче е Софиянец. Аз простия си замълчах за да не му отговарям на хвалбите

    13:54 06.05.2026

  • 26 Иван 1

    4 0 Отговор
    Ако спрат парите на зелената еуглена ще бъде и по рано, тези милиарди от наш гръб са лоша работа.

    13:57 06.05.2026

  • 27 Факти

    1 0 Отговор
    ЕССР редлага план за изкореняване на бедността в ЕССР до 2050 г.

    14:07 06.05.2026

