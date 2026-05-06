ЕК предлага план за изкореняване на бедността в ЕС до 2050 г.

Европейската комисия предложи държавите от Европейски съюз да обсъдят стратегия за изкореняване на бедността до 2050 г., като приоритет са децата и възрастните хора. Според плана се очаква до 2030 г. броят на хората, застрашени от бедност, да намалее с поне 15 милиона, предава БТА.

По данни на Комисията един от петима възрастни в ЕС и едно от четири деца живеят в бедност. Над половината граждани посочват поскъпването на живота като основна тревога, а значителна част срещат трудности с жилищата или нямат достъп до стабилно жилище.

ЕК отчита и сериозни различия при заетостта - около 77% при работоспособните граждани спрямо 55% при хората с увреждания, които в ЕС са около 90 милиона и са сред най-уязвимите групи.

Комисията предлага мерки за създаване на по-добри работни места, адекватни пенсии и по-силен фокус върху образованието и социалната подкрепа за бедните деца, включително помощ за родителите им при намиране на работа.