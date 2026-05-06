Зеленски: Украйна ще реши следващите си действия след нови нарушения на примирието
  Тема: Украйна

6 Май, 2026 14:34

Украйна съобщава за хиляди нарушения на примирието, Москва твърди, че е свалила стотици дронове

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев ще определи следващите си действия в отговор на продължаващите руски атаки по фронтовата линия и въздушните удари, които според него нарушават едностранно обявеното спиране на огъня, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано тази седмица Зеленски обяви, че Украйна ще се придържа към прекратяване на огъня от полунощ на 5 май, докато Русия съобщи за свое едностранно примирие на 8 и 9 май по повод годишнината от победата във Втората световна война.

В публикация в социалната мрежа Екс украинският президент твърди, че до 10:00 ч. местно време са регистрирани 1820 нарушения на примирието, включително артилерийски обстрели, опити за настъпления и въздушни удари.

Москва не е коментирала директно обвиненията, но Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, че за последното денонощие са били прехванати 605 украински дрона, предаде ТАСС.


  • 1 Хардлайнарин

    11 32 Отговор
    По всичко личи, че господин Зеленски вече диктува развитието на действията на фронте! ЕВАЛАТА, ЗЕЛЕНСКИ! РУСИЯ Е В КРАКАТА ТИ! ПОГЛЕДНИ НАДОЛУ!

    Коментиран от #10, #13, #18

    14:31 06.05.2026

  • 2 Гинкобилоба

    26 12 Отговор
    Украйна утече

    14:35 06.05.2026

  • 3 Зелениятпор унищожи един народ

    28 10 Отговор
    ама нали не е неговият народ.

    Коментиран от #24

    14:35 06.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пръч с карабина

    10 28 Отговор
    Солидарно със временното примирие отправям зов към кoпеечната маса, да спре c nлюмките към нашия защитник Володимир Зеленски, и да отдаде към него заслужения респект! Благодаръ!

    Коментиран от #9, #40

    14:36 06.05.2026

  • 6 Хазар зеленски

    26 8 Отговор
    Боклук 300%

    14:37 06.05.2026

  • 7 историк

    27 9 Отговор
    Зеленски реши войната да продължи за да има повече пари за яхти !! Хвърляй пешкира защото няма да я има вашата държава !

    Коментиран от #11, #50

    14:39 06.05.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 26 Отговор
    време е за ФЛАМИНГО над красния площад

    Коментиран от #12

    14:39 06.05.2026

  • 9 МО ня Руската федерация

    25 6 Отговор

    До коментар #5 от "Пръч с карабина":

    Предупреждавам гражданите на Киев, Дипломатическите посолства и Представителства
    да напуснат града

    14:39 06.05.2026

  • 10 Укра

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хардлайнарин":

    ще бъде разделена на 4.

    14:40 06.05.2026

  • 11 Хардлайнарин

    6 29 Отговор

    До коментар #7 от "историк":

    Зеленски пари за яхти че има, ама путинчето пари за кораби нету!

    Коментиран от #15

    14:41 06.05.2026

  • 12 Радев

    19 4 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Скоро сте в Сибир

    14:42 06.05.2026

  • 13 Брей, брей

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хардлайнарин":

    Да не си врачка или така ти се иска????!!!!!

    14:42 06.05.2026

  • 14 Плешивата Движуха

    4 14 Отговор
    Тоъ е ШЕФА ☝️
    А аз съм Плешивата Движуха ....

    14:43 06.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хахахахаха

    29 3 Отговор
    И какво ще направи киевчето ми е интересно, за 5 години война нищо не направиха да обърнат нещата, затриха си народа, 5 млн ранени, убити и изчезнали на фронта, искам да видя дали му стиска на златната тоалетна да атакува Москва на празника, надявам се че много украинци са напуснали Киев, че след атаката на Москва очаквам Киев да гори седмици. Между другото днеска укрите пак станаха за смях на цял свят, скимтяха че руснаците ударили детска градина и клипа който се показва, се вижда че оттам излизат само мъже в униформи, нито едно дете хахаха, укрите са пародия

    14:43 06.05.2026

  • 17 хахахахха

    19 3 Отговор
    тоя клоун вече ще го заравят

    14:46 06.05.2026

  • 18 честен ционист

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хардлайнарин":

    Стига си философствал, а приготви някоя и друга заплата за славната победоностна укропска армия, или дай принос в жива сила.

    Коментиран от #53

    14:46 06.05.2026

  • 19 Зеления

    21 3 Отговор
    Унищожи държавата си за кеф на ЕС, Урсула, Кая и още куп неадекватници!!!Лошото е,че докато тея същите изсипват милиони ще продължава!!!

    14:46 06.05.2026

  • 20 Хардлайнарин

    3 20 Отговор
    На снимката. Погледнете тези очи на Зеленски, какво виждате! Русия е мoрто!

    Коментиран от #25, #27

    14:47 06.05.2026

  • 21 Опънахте ли телената мрежа

    2 13 Отговор
    Блатари мръсни.

    Коментиран от #44

    14:47 06.05.2026

  • 22 Неразбрал

    23 2 Отговор
    Извинявайте но не рсзбирам за какво примирие става въпрос след като вчера хвалихте Украйна че била "извадилс от строя втората по големина рафинерия в Русия"???

    14:47 06.05.2026

  • 23 Питам

    4 16 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    14:48 06.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Виждам

    19 3 Отговор

    До коментар #20 от "Хардлайнарин":

    един подпухнал наркоман, блуждаеща гАйша.

    14:48 06.05.2026

  • 26 Въобще не ми дреме

    18 2 Отговор
    За зеленски и неговата сложна мисъл и желания!

    14:49 06.05.2026

  • 27 Хахахахаха

    17 3 Отговор

    До коментар #20 от "Хардлайнарин":

    Еми виждам отчаяние, виждам осъзнаване че в ходещ труп, виждам десетки безсънни нощи, виж само как да му зачервени очите, виж как му са разширени зениците от кокаина, тоя човек отдавна знае че свърши ли войната няма да има време да си харчи парите напоени с невинната кръв на украинските хора

    Коментиран от #31

    14:50 06.05.2026

  • 28 стоян георгиев

    2 11 Отговор
    Вземайте пуканките и да чакаме парада.за първи път ще го гледам този парад.

    Коментиран от #34, #35

    14:51 06.05.2026

  • 29 Само питам

    19 4 Отговор
    Сутринта: "Reuters: ВСУ извадиха от строя втората по големина руска рафинерия "Кириши" на 800 км от границата"

    Сега: "Зеленски: Украйна ще реши следващите си действия след нови нарушения на примирието"

    Май и вие страдате от болестта на Дончо Ментата

    14:52 06.05.2026

  • 30 Хардлайнарин

    4 7 Отговор
    Благодаря за многото отговори! На всички ви пиша двойки! Още много леп има да ядети!

    14:52 06.05.2026

  • 31 Гресирана ватенка

    3 11 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахахаха":

    Нсссран си,а немаш памперси😁

    Коментиран от #36

    14:52 06.05.2026

  • 32 Mими Кучева🐕‍🦺

    18 2 Отговор
    Кийфското джудже пак е на шмрък.🦍🥳🤣🖕

    14:54 06.05.2026

  • 33 Е па тя май ка ти

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ХаХа":

    Що само циганета ражда?

    14:54 06.05.2026

  • 34 Прогноза

    14 2 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Дано не гледаш от Украйна , щото ми се струва , че там няма да догледат репортажа .

    Коментиран от #37

    14:55 06.05.2026

  • 35 Мда

    2 10 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Парад на изгорелите ушанки 😂.

    14:56 06.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хахахахаха

    10 2 Отговор

    До коментар #34 от "Прогноза":

    То в Украйна и хора не могат да съберат хахахаха, то всичко където мърда е на фронта и пак няма освободени територии

    14:59 06.05.2026

  • 38 Крайно време е

    11 2 Отговор
    Москва да вземе драстични мерки и зелю да му бъде отнет златния кенеф

    Коментиран от #45

    15:00 06.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Тцк ......тцк

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пръч с карабина":

    Организира безплатна екскурзия на Бг либерасчета за фронта да борят РУСКАТА мечка

    Коментиран от #48

    15:03 06.05.2026

  • 41 С две думи

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахахаха":

    Искаш да кажеш,че е "Мееестеееен жител"

    Коментиран от #46

    15:03 06.05.2026

  • 42 Желю русофила от Бургас дет таковам куче

    0 0 Отговор
    Там в Украйна има ли бездимни кучета,да ги таковам,да стават русофили

    Коментиран от #49

    15:04 06.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пета година

    0 9 Отговор

    До коментар #38 от "Крайно време е":

    Киев за три дни.ВСУ удрая в която точка на русия си пожелае.

    15:05 06.05.2026

  • 46 Хахахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "С две думи":

    Мееееее Мееееее дааа, сега баща му искал и братче да му прави и щял да се пробва с коза

    15:05 06.05.2026

  • 47 Оди у Въш.кар.истан

    1 6 Отговор

    До коментар #43 от "Кочина":

    Там е е Рая.Дедова ли ми крепиш в ЕС?

    15:06 06.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ти по

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Желю русофила от Бургас дет таковам куче":

    Рождение си продънен

    15:07 06.05.2026

  • 50 Неподписан

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "историк":

    Гледайте в Ютуб речта на английски език на Зеления-щели да удрят по Москва на 9 май,не в Аржентина-в Нова Швабия май ще бяга...

    15:11 06.05.2026

  • 51 Един там

    3 1 Отговор
    Долна нацистка гнида какво ще решиш и бе!?

    15:20 06.05.2026

  • 52 А дано!

    7 2 Отговор
    Ще се моля Зеленски да отдаде заповед за масови дронови атаки на Москва по време на парада.

    Тогава ще се приключи окончателно със Зеленски и с цялата му киевска хунта, което трябваше още да стане в началото на 2022г и дотогава тази война да беше свършила преди години.

    Коментиран от #58

    15:23 06.05.2026

  • 53 Прррррръдльоооо

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "честен ционист":

    ВСУ са модернизирани,трепят много ватенки с минимално участие на жива сила А пари има кой да им дава.Европа е богата!!

    15:25 06.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Само предупреждение

    4 3 Отговор
    Един ден цялата редакция ще бъдете съдени и вкарани в затвора за подстрекаване към война и за нацистка пропаганда. Не си мислете, че ще ви се размине. Най-вероятно ще се размине на вашите русофобни коментатори защото техните адвокати ще им изкарат заключение от лекарски комисии, че са невменяеми.

    Коментиран от #60, #62

    15:34 06.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Много са те удряли като дете

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Удри Зельо.... удрииииии...":

    и то по главата.
    Изобщо не е смешно.

    15:36 06.05.2026

  • 58 Не е така

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "А дано!":

    Ако Украйна нападне с дронове Москва,това ще е краят на РФ Русия никога не е свършила това което е обявила.Заканите и заплахите са нейното оръжие.за друго няма сили!

    Коментиран от #59

    15:36 06.05.2026

  • 59 Два реда не можеш да напишеш без грешка

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Не е така":

    а се правиш на врачка.
    Отивай да спиш защото си се насмукал от обяд.

    Коментиран от #61

    15:38 06.05.2026

  • 60 Сельооо красний

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Само предупреждение":

    По кротко,да не ти се случи случка!Селндурските ти плашилки могат само да ускорят по бързо да си намериш майстора.Не си въобразявай,че си анонимен!!!!

    15:41 06.05.2026

  • 61 Не е така

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Два реда не можеш да напишеш без грешка":

    Чупката пишман даскале,да не ти се случат случки!!

    15:43 06.05.2026

  • 62 ОДИ се Ши... БАЙ, ПЕН ДЕЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Само предупреждение":

    Оти ше ручаш КУ...РО

    15:45 06.05.2026

