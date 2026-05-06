Зеленски: Украйна ще реши следващите си действия след нови нарушения на примирието

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев ще определи следващите си действия в отговор на продължаващите руски атаки по фронтовата линия и въздушните удари, които според него нарушават едностранно обявеното спиране на огъня, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано тази седмица Зеленски обяви, че Украйна ще се придържа към прекратяване на огъня от полунощ на 5 май, докато Русия съобщи за свое едностранно примирие на 8 и 9 май по повод годишнината от победата във Втората световна война.

В публикация в социалната мрежа Екс украинският президент твърди, че до 10:00 ч. местно време са регистрирани 1820 нарушения на примирието, включително артилерийски обстрели, опити за настъпления и въздушни удари.

Москва не е коментирала директно обвиненията, но Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, че за последното денонощие са били прехванати 605 украински дрона, предаде ТАСС.