Стратегия на Вашингтон: САЩ ще използват сила срещу Иран, "докато той вече не представлява заплаха"

7 Май, 2026 05:57, обновена 7 Май, 2026 06:08 997 10

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ възнамеряват да продължат да използват сила срещу Иран, докато не заключат, че той вече не представлява заплаха. Тази позиция е очертана в Стратегията за борба с тероризма на американската администрация, публикувана в сряда.

Американската администрация дава за пример убийството на генерал Касем Солеймани, командир на силите „Кудс“ на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, ударите по ирански ядрени съоръжения през юни миналата година и войната срещу Иран.

Според документа „решителните действия ще продължат, докато Техеран вече не представлява заплаха за Съединените щати“. В него се посочва също, че САЩ „ще продължат да се фокусират върху кинетични, разузнавателни и кибероперации срещу иранските марионетни сили“.

Швейцарското правителство е готово да бъде домакин на преговори за разрешаване на конфликта между САЩ и Иран.

Говорителят на швейцарското външно министерство Мелани Гугелман заяви за намеренията на страната пред ТАСС.

„Швейцария винаги е готова да предложи своите добри услуги“, каза Гугелман и добави, че конфедерацията е готова „да подкрепи всяка дипломатическа инициатива, която допринася за установяването на мир“.

„Министерството на външните работи поддържа контакти с всички участващи страни“, подчерта тя.

По-рано източници съобщиха на Axios, че Вашингтон и Техеран са близо до подписване на меморандум за прекратяване на въоръжения конфликт. Според тях преговорите за подробностите по споразумение за отваряне на пролива, ограничаване на ядрената програма на Иран и премахване на американските санкции биха могли да се проведат в Исламабад или Женева.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АлоУУУ Европейския съюз.

    11 2 Отговор
    Да дадем някой милиард на Иран или Украйна е по удобно за пране на пари

    Коментиран от #3

    06:12 07.05.2026

  • 2 Майк Тайсън

    9 1 Отговор
    Всеки има планове и стратегии, но те се провалят когато получиш един в носа!

    06:15 07.05.2026

  • 3 нема нужда

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "АлоУУУ Европейския съюз.":

    Важното е, че плащаме премиум цена за петрол и газ щото сме приятели с обора и налагаме санкции на Русия. Така е в клуба на богатите, теглим кредити за да си платим сметките и да дадем нещичко за златни тоалетни.

    Коментиран от #8

    06:16 07.05.2026

  • 4 Писна ни

    8 0 Отговор
    Вашингтон иска; Тръмп иска; Америка иска; американските ВВС иска -Зеленски иска.
    Е писна ми на хралупата!

    06:43 07.05.2026

  • 5 То и

    9 1 Отговор
    Афганистан беше "заплаха" , най - дългата им война в им , 20 години , а накрая си тръгнаха с раниците на гърба , него към самолетите и в Щатите . Оставиха всичко , модерна военна и друга техника , джипове и всички возила , домове и каквото се сетиш на "врага им" , на талибаните .

    06:45 07.05.2026

  • 6 Ахааа...

    4 0 Отговор
    То от 28.02 какво беше че чак сега ще ползвали сила...
    С други думи - загубиха конфликта и сега мажат като за световно ...
    Бягството е единствения им вариант за изход..

    07:05 07.05.2026

  • 7 хихи

    3 0 Отговор
    Чичо Дончо е бизнсмен с торба номера, който мине, мине, който не миня имам друг. Неговите хора винаги пичелят...
    Чичо Дончо е пич и рогата да му счупят няма да си признае, че има рога...
    а за Куба, ще видим. Да му мисли Зеленски

    07:14 07.05.2026

  • 8 хихи

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "нема нужда":

    Чичо Дончо е най-големия приятел на Путин. Вдигна цената на петрола и му оправи сметките.

    07:17 07.05.2026

  • 9 А досега

    1 0 Отговор
    какво използваха ? На дядо Дончо граченето ?

    07:23 07.05.2026

  • 10 Лост

    1 0 Отговор
    Накрая да няма "Да изчезнеш за 60 секунди"?

    07:24 07.05.2026