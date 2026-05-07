Стратегия на Вашингтон: САЩ ще използват сила срещу Иран, "докато той вече не представлява заплаха"

САЩ възнамеряват да продължат да използват сила срещу Иран, докато не заключат, че той вече не представлява заплаха. Тази позиция е очертана в Стратегията за борба с тероризма на американската администрация, публикувана в сряда.

Американската администрация дава за пример убийството на генерал Касем Солеймани, командир на силите „Кудс“ на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, ударите по ирански ядрени съоръжения през юни миналата година и войната срещу Иран.

Според документа „решителните действия ще продължат, докато Техеран вече не представлява заплаха за Съединените щати“. В него се посочва също, че САЩ „ще продължат да се фокусират върху кинетични, разузнавателни и кибероперации срещу иранските марионетни сили“.

Швейцарското правителство е готово да бъде домакин на преговори за разрешаване на конфликта между САЩ и Иран.

Говорителят на швейцарското външно министерство Мелани Гугелман заяви за намеренията на страната пред ТАСС.

„Швейцария винаги е готова да предложи своите добри услуги“, каза Гугелман и добави, че конфедерацията е готова „да подкрепи всяка дипломатическа инициатива, която допринася за установяването на мир“.

„Министерството на външните работи поддържа контакти с всички участващи страни“, подчерта тя.

По-рано източници съобщиха на Axios, че Вашингтон и Техеран са близо до подписване на меморандум за прекратяване на въоръжения конфликт. Според тях преговорите за подробностите по споразумение за отваряне на пролива, ограничаване на ядрената програма на Иран и премахване на американските санкции биха могли да се проведат в Исламабад или Женева.