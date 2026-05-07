Бенямин Нетаняху: Враговете на Израел нямат имунитет

7 Май, 2026 21:33 885 23

До изказването му се стигна днес след израелски удар срещу командир на "Хизбула" в южните предградия на Бейрут, въпреки обявеното миналия месец примирие

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че за враговете на Израел няма "имунитет", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

До изказването му се стигна днес след израелски удар срещу командир на "Хизбула" в южните предградия на Бейрут, въпреки обявеното миналия месец примирие.

Според израелската армия при удара е бил убит командир на елитното подразделение "Радуан", идентифициран като Ахмад Галеб Балут, наричан и Малек Балут.

"Вероятно е прочел в пресата, че има имунитет в Бейрут. Но вече не е така", заяви Нетаняху и посочи, че командирът е планирал атаки срещу израелски сили и населени места от "таен терористичен щаб" в Бейрут – твърдения, които засега не могат да бъдат потвърдени чрез независим източник.

"Казвам на нашите врагове по най-ясния възможен начин: никой терорист не е недосегаем“, добави премиерът.

Израелската армия заяви, че от началото на примирието с "Хизбула" са били убити над 220 бойци и командири на групировката. Само през последната седмица са ликвидирани 85 нейни членове.

Междувременно представител на Държавния департамент на САЩ съобщи, че Израел и Ливан ще преговарят във Вашингтон на 14 и 15 май.


