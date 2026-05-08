Пентагонът за срещите с НЛО: Можете сами да си направите заключенията!

Пентагонът започна публикуването на нови файлове за НЛО, предаде АП. Членовете на обществото могат да си направят собствени заключения за "неидентифицирани аномални явления", като например обект, за който пилот на дрон казва, че е сияел ярка светлина в небето и след това е изчезнал, посочват от Пентагона.

В публикация в социалната мрежа X се посочва, че докато предишните администрации са се опитвали да дискредитират или разубедят американския народ, президентът Доналд Тръмп "е фокусиран върху осигуряването на максимална прозрачност за обществеността, която в крайна сметка може сама да си състави мнение относно информацията, съдържаща се в тези файлове".

Пентагонът уточнява, че допълнителни документи ще бъдат публикувани постепенно. Файловете ще бъдат публикувани на новооткритият уебсайт WAR.GOV/UFO, уточняват от Министерството на войната.

Първата порция документи включва 162 файла, като например стари телеграми на Държавния департамент, документи на ФБР и преписи от НАСА за полети в космоса.

Един документ описва интервю на ФБР с човек, идентифициран като пилот на дрон, който през септември 2023 г. съобщава, че е видял "линеен обект" със светлина, достатъчно ярка, за да "види ленти в светлината" в небето.

"Обектът е бил видим за пет до десет секунди, след което светлината угасна и обектът изчезна", според интервюто на ФБР.

Друг файл е снимка на НАСА от мисията "Аполо 17" през 1972 г., която показва три точки в триъгълна формация. Пентагонът казва в съпътстващ надпис, че "няма консенсус относно естеството на аномалията", но че нов, предварителен анализ показва, че може да е "физически обект".

Пентагонът работи от години по разсекретяването на документи, свързани с НЛО, а Конгресът създаде служба през 2022 г. за разсекретяване на материали. Дебютният му доклад от 2024 г. разкри стотици нови инциденти с НЛО, но не откри доказателства, че правителството на САЩ някога е потвърждавало наблюдение на извънземна технология.

Конгресът нареди на Пентагона да започне да публикува досиета за наблюдения на НЛО през 2022 г., тъй като някои военни са споделяли срещи с необясними летателни апарати.

Малка група републиканци в Конгреса настоява за по-голяма прозрачност, обвинявайки Пентагона, че укрива документи. В писмо от март т.г. конгресменката Анна Паулина Луна поиска 46 видеоклипа на НЛО, идентифицирани от лица, подаващи сигнали за нередности. В социалните медии днес Луна заяви, че се очаква тези видеоклипове да бъдат публикувани в по-късен доклад на Пентагона.

Конгресменът Тим ​​Бърчет благодари на Тръмп, че "спазил думата си" относно прозрачността и разкриването на информация.

Но експертите призовават за предпазливост относно публикуването на новите файлове, предупреждавайки, че видеоклиповете на НЛО често се тълкуват погрешно и се характеризират погрешно от хора, които не са запознати с напредналите военни технологии.

Докладът на Пентагона от 2024 г. опроверга твърденията, че правителството на САЩ е открило извънземни технологии или е потвърдило доказателства за извънземен живот.