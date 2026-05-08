Пентагонът за срещите с НЛО: Можете сами да си направите заключенията!

8 Май, 2026 19:23 1 627 23

  • доналд тръмп-
  • пийт хегсет-
  • пентагон-
  • нло-
  • сащ

Докладът на Пентагона от 2024 г. опроверга твърденията, че правителството на САЩ е открило извънземни технологии или е потвърдило доказателства за извънземен живот

Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Пентагонът започна публикуването на нови файлове за НЛО, предаде АП. Членовете на обществото могат да си направят собствени заключения за "неидентифицирани аномални явления", като например обект, за който пилот на дрон казва, че е сияел ярка светлина в небето и след това е изчезнал, посочват от Пентагона.

В публикация в социалната мрежа X се посочва, че докато предишните администрации са се опитвали да дискредитират или разубедят американския народ, президентът Доналд Тръмп "е фокусиран върху осигуряването на максимална прозрачност за обществеността, която в крайна сметка може сама да си състави мнение относно информацията, съдържаща се в тези файлове".

Пентагонът уточнява, че допълнителни документи ще бъдат публикувани постепенно. Файловете ще бъдат публикувани на новооткритият уебсайт WAR.GOV/UFO, уточняват от Министерството на войната.

Първата порция документи включва 162 файла, като например стари телеграми на Държавния департамент, документи на ФБР и преписи от НАСА за полети в космоса.

Един документ описва интервю на ФБР с човек, идентифициран като пилот на дрон, който през септември 2023 г. съобщава, че е видял "линеен обект" със светлина, достатъчно ярка, за да "види ленти в светлината" в небето.

"Обектът е бил видим за пет до десет секунди, след което светлината угасна и обектът изчезна", според интервюто на ФБР.

Друг файл е снимка на НАСА от мисията "Аполо 17" през 1972 г., която показва три точки в триъгълна формация. Пентагонът казва в съпътстващ надпис, че "няма консенсус относно естеството на аномалията", но че нов, предварителен анализ показва, че може да е "физически обект".

Пентагонът работи от години по разсекретяването на документи, свързани с НЛО, а Конгресът създаде служба през 2022 г. за разсекретяване на материали. Дебютният му доклад от 2024 г. разкри стотици нови инциденти с НЛО, но не откри доказателства, че правителството на САЩ някога е потвърждавало наблюдение на извънземна технология.

Конгресът нареди на Пентагона да започне да публикува досиета за наблюдения на НЛО през 2022 г., тъй като някои военни са споделяли срещи с необясними летателни апарати.

Малка група републиканци в Конгреса настоява за по-голяма прозрачност, обвинявайки Пентагона, че укрива документи. В писмо от март т.г. конгресменката Анна Паулина Луна поиска 46 видеоклипа на НЛО, идентифицирани от лица, подаващи сигнали за нередности. В социалните медии днес Луна заяви, че се очаква тези видеоклипове да бъдат публикувани в по-късен доклад на Пентагона.

Конгресменът Тим ​​Бърчет благодари на Тръмп, че "спазил думата си" относно прозрачността и разкриването на информация.

Но експертите призовават за предпазливост относно публикуването на новите файлове, предупреждавайки, че видеоклиповете на НЛО често се тълкуват погрешно и се характеризират погрешно от хора, които не са запознати с напредналите военни технологии.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    9 2 Отговор
    НЛО в Ормузкият проток.

    19:26 08.05.2026

  • 2 Тръмп са го взели с НЛО

    10 3 Отговор
    и са го подменили управляем от Телавив клонинг.

    19:27 08.05.2026

  • 3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    4 5 Отговор
    Болните либерални некадърници с изтръпнали мозъци който на свой ред имат вроден комплекс за малоценност злобни примитивни страхливи и невежи визирам и всички българи тези същите са толерантни към болните и обратните хомо от двата пола същите тези искат да ми сложат Сиси и женски полов анатомичен орган между краката ми

    19:27 08.05.2026

  • 4 Гост

    8 4 Отговор
    Пентагона по-скоро ще ликвидира Тръмп отколкото да извади наяве досиетата.

    19:27 08.05.2026

  • 5 Мъже в Чернево

    5 4 Отговор
    От Пентагона си уредиха кинтите, вече спокойно могат да платят за доклади, че извънземни няма.

    19:28 08.05.2026

  • 6 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 7 Отговор
    Младите българки комунистки ми се радват като на английски дог а Гъркините ми се радват като Вендета, защото мразя България и българите и знам английски език много добре дори и Вини Джоунс би ми завидял

    19:30 08.05.2026

  • 7 НЛО е дъвка за правоверните в силата

    4 2 Отговор
    на МАСМЕДИИТЕ и Пентагона.

    If your country is failing behind, blame it on НЛО🤣, така Иван и Руснаци, Китайци и Иранци отиват назад в Класацията за ВРАГ N;1 и Империята на Доброто е готова да за следващият Парад.

    19:31 08.05.2026

  • 8 КАТО ЧЕТА ПО ТЕМАТА ЗА НЛО

    8 4 Отговор
    ОСТАВАМ С ВПЕЧАТЛЕНИЕ ,ЧЕ ИЗВИНЗЕМНИТЕ ОБИЧАТ САМО АМЕРИКАНЦИ И ЗАТОВА СЕ СРЕЩАТ НАЙ ЧЕСТО В САЩ. ЗА МЕН ТОВА Е АБСОЛЮТНА КОНСПИРАЦИЯ С ЦЕЛ МАНИПУЛИРАНЕ НА ДЕБИЛНАТА МАСА И ОТКЛОНЯВАНЕ ОТ СЪЩИНСКИТЕ ПРОБЛЕМИ.
    КАК ПЪК НЕ ГИ ВИДЯХМЕ В ОГРОМНАТА РУСИЯ ИЛИ КИТАЙ !

    Коментиран от #23

    19:31 08.05.2026

  • 9 Само

    10 5 Отговор
    Много ограничен интелект може да вярва, че сме единствените във вселената!

    19:34 08.05.2026

  • 10 Игор

    2 8 Отговор
    Психологически анализ на Путин:Твърди се, че агресивната му анти-ЛГБТ политика е вид „свръхкомпенсация“, за да скрие собствените си наклонности.

    19:34 08.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мунчо

    7 0 Отговор
    Има извънземни и те са между нас !!!! Лично познавам едно гадно извънземно - тъщата !

    19:41 08.05.2026

  • 13 Сталин

    5 2 Отговор
    Дони Епщайн сега е разговарял и с извънземни

    19:44 08.05.2026

  • 14 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 2 Отговор
    Като развалена грамофонна плоча въртят едно и също понеже няма какво да кажат и променят с злобата и страха си същите тези всички тъпи либерални българи болни с изтръпнали мозъци който живеят с комплекс за малоценност при това вроден живеят с злоба психопатия и страх защото са бъгави прости мизантропи и с просташки характер същите тези българи извратени искат да ме правят Гинека Карагьоз насред Омония

    19:47 08.05.2026

  • 15 Леле...

    2 0 Отговор
    Колко уверено се изказват глупаците!

    19:47 08.05.2026

  • 16 Историк

    7 4 Отговор
    Хвалипръцкото Тръмп да вземе малко да прочете какво са правили другите президенти на САЩ, излагациите му нямат край. Цял свят знае за НЛО от 1947 г.и за правените проучвания, но тоя смята,че света почва от него. Дойде ни до гуша да се занимаваме с щуротии му. Да, вярно е,че ако не беше той,щеше да има САЩ, а не Тръмпландия и света щеше да е нормален, а не побъркан от него.

    Коментиран от #18

    19:48 08.05.2026

  • 17 Хахо хихи

    5 1 Отговор
    Нация от разбойници и бандити!

    19:49 08.05.2026

  • 18 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Историк":

    Тръмп е мъжеядец канибал който обича да яде само сурови и сготвени момчета и мъже като всеки републиканец ,и като всеки един републиканец благославя и закриля всички жени и момичета

    19:53 08.05.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    2 4 Отговор
    В Русия има 140 млн извънземни !!!
    Особено га обърнат по стакан водка ☝️😄

    19:56 08.05.2026

  • 20 Това не е вярно

    2 1 Отговор
    Доказателството, че извън земните са сред нас е на снимката в ляво! Разперило ръчички и пръстчета, свило устенца като кокошо дупенце, гледка с мъгливите си очички, до него са две човекоподобни същества от екипажа на НЛО- то, кацнало на моравата пред Белата къща.
    Красота!

    19:56 08.05.2026

  • 21 Хей

    3 2 Отговор
    За пентаграма урсуляците са извънземни ама полезни

    20:03 08.05.2026

  • 22 ?????

    1 0 Отговор
    Явно нещата с Иран не са за хвалене.
    Тия файлове ни ги обещаха още на времето за да заглушат досиетата Епщайн, но им се размина тогава и без НЛО.
    Сега явно няма варианти и ни очаква голяма медийна НЛО-щина.

    20:08 08.05.2026

  • 23 Тоалетна Хартия

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "КАТО ЧЕТА ПО ТЕМАТА ЗА НЛО":

    НЛО не каца в България, защото ги е страх, да не омачкат някоя нива на някой българин, че голям бой ги чака!!

    20:11 08.05.2026